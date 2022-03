Organentnahme in der Ukraine bleibt unbemerkt

Artikel von 2014: Im Gegensatz zu den terroristischen Angriffen in Libyen, Syrien und jetzt im Irak, die von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der EU, den NATO-Mitgliedern sowie regionalen Kollaborateuren wie Saudi-Arabien, Israel und Katar unterstützt werden und bei denen jeder Versuch, Extremisten an der Eroberung ganzer Nationen zu hindern, von der heulenden Empörung des Westens und Anschuldigungen wegen „Menschenrechtsverletzungen“ begleitet wird, wird die ungehemmte Brutalität, mit der buchstäbliche Nazis in der Ukraine gegen abtrünnige Provinzen im Osten vorgehen, vom Westen mit scheinheiligem Schweigen begleitet.

Flüchtlinge, die aus den eingekesselten und bombardierten Ortschaften fliehen, berichten von Massenmorden, wahllosen Angriffen auf die Zivilbevölkerung und sogar von grausamen Berichten über die Zwangsentnahme von Organen aus den Körpern derjenigen, die durch Kiews Offensive mit kombinierten Waffen getötet oder von kriminellen Banden entführt wurden, die im Vakuum der Straffreiheit operieren, das durch das Schweigen des Westens entsteht.

Anders als in Libyen, Syrien und jetzt im Irak, wo die westlichen Medien die Berichte von „Aktivisten“ eifrig als unbestreitbare Wahrheit wiedergaben und sich sogar an eklatanten Fälschungen beteiligten, um weitere militärische Interventionen, insbesondere in Libyen und Syrien, zu rechtfertigen, verbreiten Sender wie die BBC die Berichte ukrainischer Flüchtlinge als Hörensagen ab, das keine weitere Untersuchung rechtfertigt. In dem BBC-Artikel „Die ukrainischen Flüchtlinge, die nach Russland fliehen“, heißt es:

Es wird behauptet, dass polnische Scharfschützen massenhaft auf Zivilisten schießen, dass Kinder entführt und zur Organentnahme nach Amerika geflogen werden und dass die ukrainische Armee Flüchtlinge tötet, die zu fliehen versuchen.

Für all diese wilden Behauptungen gibt es keine Beweise. Was sie jedoch beweisen, ist ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Kiew.

Was man als noch „wilder“ bezeichnen könnte, ist die unverschämte Heuchelei der BBC, ihr Mangel an Nachforschungen – wenn man bedenkt, dass sie behaupten, Journalisten zu sein – und ihr Mangel an Erklärungen, warum die Menschen in der Ostukraine ein „tiefsitzendes Misstrauen gegenüber Kiew“ hegen. Warum sollten Tausende von Ostukrainern, die Kiew feindlich gesinnt sind oder ihm misstrauen, überhaupt aus ihrer Heimat fliehen, wenn Kiew nicht eine Politik der kriminellen Brutalität betreiben würde?

Erzwungene Organentnahme – ein echter Horror, der von der BBC geflissentlich verschwiegen wird

Russische Quellen erzählen eine andere Geschichte und erläutern die Details des anhaltenden Horrors, den die BBC nur am Rande erwähnt, aber weder qualifiziert noch mit Beweisen belegt. In einem Artikel der Pravda mit dem Titel „In der Ukraine stinken menschliche Organe nicht“ wird berichtet, dass:

In den sozialen Netzwerken tauchte die schockierende Information auf, dass die Miliz aus Slawjansk bei einer nächtlichen Aufklärungsaktion Hunderte von Leichen von Soldaten der Nationalgarde gefunden hat. Den Soldaten waren die Mägen aufgerissen und die inneren Organe entfernt worden. Darüber hinaus haben die Bewohner der umkämpften Gebiete in der Nähe von Krankenhäusern der ukrainischen Armee gut ausgerüstete Krankenwagen, gepanzerte Geldtransporter und andere Spezialfahrzeuge gesehen.

Mitarbeiter internationaler Flughäfen, z. B. in Boryspil, berichteten, dass viele kleine Flugzeuge gechartert wurden, um spezielle Kühlschränke zu transportieren, die für den Abtransport menschlicher Organe verwendet werden.

Es handelt sich dabei um dieselben „sozialen Netzwerke“, die von den westlichen Medien häufig zur Untermauerung von Behauptungen gegen die angegriffenen Regierungen in Libyen und Syrien angeführt werden. Nun, da westliche Interessen ein Regime unterstützen, das versucht, seine Macht gegen bewaffnete Kämpfer zu konsolidieren, sind solche Geschichten „wild“ und einer weiteren Untersuchung nicht würdig. Die Prawda stellt fest, dass der verarmte Zustand des ukrainischen Militärs – das nicht einmal in der Lage ist, passende Uniformen oder Lebensmittel zu beschaffen – es sehr unwahrscheinlich macht, dass die verstärkte medizinische Präsenz im Umfeld der Kiewer Streitkräfte das Ergebnis eines Interesses an der Erhaltung des Wohlergehens sowohl der eigenen Kämpfer als auch derjenigen ist, die ihnen in die Quere kommen.

In Anbetracht der immensen Korruption und Gesetzlosigkeit, die schon vor dem sogenannten „Euromaidan“ herrschten, und des Aufstiegs eines ultrarechten Klientelregimes, das in völliger Verwirrung agiert, ist es wahrscheinlicher, dass die Organentnahme aus Profitgründen erfolgt. Osteuropa ist seit Jahren eines von mehreren globalen Epizentren für erzwungene Organentnahmen. In einem Bloomberg-Artikel vom November 2011 mit dem Titel „Organ Gangs Force Poor to Sell Kidneys for Desperate Israelis“ wurde darüber berichtet:

Ermittler auf fünf Kontinenten berichten, dass sie ineinander greifende kriminelle Ringe aufgedeckt haben, die von Israelis und Osteuropäern betrieben werden und Menschen – manchmal gegen ihren Willen – über die Grenzen bringen, um eine Niere zu verkaufen. Der Kriminelle ist hier der Mittelsmann, der von den Kranken und Armen profitiert“, sagt Bahat, der einen Organhandelsring in Jerusalem untersucht hat. „Es berührt mein Herz, dass Menschen einen Teil ihres Körpers verkaufen, weil sie Geld zum Leben brauchen.

Kriminelle sehen im Organhandel eine Gelegenheit, das große Geld zu machen, da sie eine Niere für das 15- bis 20-fache des Preises verkaufen können, so die Polizei in ganz Europa. Sie erkennen den obszönen Profit, der auf dem expandierenden Schwarzmarkt für Körperteile gemacht werden kann, sagt Jonathan Ratel, ein Staatsanwalt aus Pristina im Kosovo, der in den letzten zwei Jahren gegen den Organhandel ermittelt hat. „Es passiert immer wieder, weil so viel Geld im Spiel ist“.

Die Händler zahlen einem Verkäufer in der Regel 10.000 Dollar für eine Niere und kassieren 150.000 Dollar, wenn sie sie an einen Patienten verkaufen.

Tatsächlich wäre es inmitten des Chaos des bewaffneten Konflikts in der Ukraine undenkbar, dass dieselben kriminellen Banden nicht auf den Schlachtfeldern und in den Krankenhäusern nach potenziellen Opfern suchen würden. Das Versäumnis der BBC, die sehr plausiblen Behauptungen verzweifelter Flüchtlinge zu untersuchen, deutet sowohl auf völlige journalistische Inkompetenz als auch auf Komplizenschaft bei der Vertuschung von Gräueltaten hin, die im Rahmen von Kiews brutalem, ungerechtfertigtem und tödlichem Versuch der Machtkonsolidierung begangen werden.

Der von Bloomberg im Jahr 2011 beschriebene Zustand der erzwungenen Organentnahme verwickelte speziell kriminelle Banden in der Ukraine, wie auch andere Berichte zeigen. Auch ukrainische Krankenhäuser und Ärzte sind schon seit langem in den Verdacht geraten. Wie kann die BBC dann Berichte über Organentnahmen als „wilde Behauptungen“ bezeichnen, wenn seit 2011 nichts unternommen wurde, um solche Praktiken zu unterbinden, und vor allem, wenn die Bedingungen in der Ukraine heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass solche Kriminalität unkontrolliert gedeihen kann?

Die Geschichte wiederholt sich

Die Machtübernahme der Ultrarechten in Kiew bedeutet ein Wiederaufleben des Nationalsozialismus in Europa, der von der Europäischen Union und der NATO voll und ganz unterstützt wird. Die Vertuschung der erzwungenen Organentnahme und anderer Gräueltaten stammt direkt aus dem Spielbuch der Nazis von Adolf Hitler, darunter auch des berüchtigten Josef Mengele. Die Geschichte wiederholt sich, vor allem wegen der Unwissenheit des westlichen Publikums und der Mitschuld von Journalisten, die die Wahrheit berichten sollen und sie stattdessen unter Propaganda begraben.

Da die Organentnahme heute in der Ukraine zweifelsohne stattfindet – da sie bereits vor Beginn des Konflikts aktenkundig war -, könnte die Ablehnung dieser Schreckensgeschichte durch die BBC bedeuten, dass polnische Scharfschützen, die von der NATO unterstützt werden, ebenfalls Gräueltaten begehen, und dass das Regime von Petro Poroschenko sehr wohl rassistisch motivierte Völkermordkampagnen durchführt.