Was Sie nicht über Kuba und Venezuela wissen sollten

Was hat sich in Venezuela und Kuba geändert, seit Biden Präsident ist? Nichts. Aber da die US-Außenpolitik in Bezug auf diese beiden großen Bedrohungen für Amerika nahtlos von der Präsidentschaft Trumps auf die Präsidentschaft Bidens übergeht, gibt es etwas, was das Weiße Haus und die Medien nicht wissen wollen.

Venezuela

Auch wenn man es den Medien kaum entnehmen kann, hat Venezuela gerade eine wichtige Wahl hinter sich. Obwohl es sich nicht um Präsidentschaftswahlen handelte, waren die Regionalwahlen von großer Bedeutung, da die Opposition zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder in vollem Umfang an den Wahlen teilnahm und die Wahlen somit ein eindeutiges Referendum über Maduros Präsidentschaft darstellten.

Wenn man die Presseerklärungen aus dem Weißen Haus oder den Medien verfolgt, hätte das Ergebnis eigentlich klar sein müssen. Die unterdrückten Venezolaner, die unter einer illegitimen Diktatur leben, hatten endlich die Möglichkeit, die Regierung zu wählen, die sie wirklich wollen. Hätte die Opposition gewonnen, wären die Medien voll mit Schlagzeilen über den Sturz von Nicolás Maduro und die Partei von Hugo Chavez gewesen.

Aber die Opposition hat nicht gewonnen. Also hielten die Medien es geheim.

In der Überzeugung, dass die Partei von Chavez und Maduro gewinnen würde, obwohl die USA nicht wollten, dass sie gewinnt, setzten die USA die Opposition unter Druck, frühere Wahlen zu boykottieren, um die unhaltbaren Wahlen als illegitim erscheinen zu lassen. Das Volk wählte Maduro und unterstützte seine Regierung. Als das nicht funktionierte, setzten die USA die Oppositionsparteien unter Druck, damit sie kandidierten, in der Hoffnung, Maduro zu besiegen. Doch das Volk wählte die Partei von Maduro.

Über Generationen von US-Regierungen hinweg hat sich in Venezuela nichts geändert. Die USA haben Chavez durch einen Staatsstreich abgesetzt; das venezolanische Volk hat ihn wieder ins Amt gebracht. Die Vereinigten Staaten setzen die Opposition unter Druck, die Wahlen zu boykottieren; das venezolanische Volk hat Maduro ins Amt gewählt. Die Staaten setzen die Opposition unter Druck, bei den Wahlen anzutreten; das venezolanische Volk bringt die Partei von Maduro ins Amt. Wenn die Opposition boykottiert, sagen die USA, die Wahl sei unrechtmäßig; wenn die Opposition teilnimmt, sagen die USA, die Wahl sei unrechtmäßig.

Doch trotz der Einmischung der USA und des erneuten Versuchs, eine venezolanische Wahl durch einen stillen Staatsstreich zu kippen, war die Wahl nicht illegitim. Eine Delegation von Wahlbeobachtern einer amerikanischen Juristengruppe sagte neben anderen Wahlbeobachtern, die Wahl sei „ausgewogen und transparent“ gewesen. Nicht nur Maduro-Anhänger, sondern auch „Wähler, die den Oppositionsparteien nahestehen, äußerten ihr Vertrauen in das Wahlsystem.“

Die Wahlbeobachter der Europäischen Union erklärten, dass „der Wahlprozess nach wie vor strukturelle Mängel aufwies, obwohl sich die Wahlbedingungen im Vergleich zu den drei vorangegangenen nationalen Wahlen verbessert haben.“ Eine Verbesserung gegenüber früheren Wahlen ist nicht schlecht, da internationale Beobachter die venezolanischen Wahlen durchweg als fair eingestuft haben und das Carter Center den venezolanischen Wahlprozess als „den besten der Welt“ bezeichnet hat.

Die fairen und umstrittenen Wahlen führten zu demselben Ergebnis wie frühere Wahlen. Chavez und Maduros Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas gewannen 20 von 23 Gouverneursposten. Sie gewannen auch die große Mehrheit der Bürgermeisterwahlen.

Das ist nicht das Ergebnis, das die USA wollten. Trotz des fairen und transparenten Verlaufs der Wahlen gab Außenminister Blinken eine Erklärung ab, in der er anklagte, dass „das Maduro-Regime den Venezolanern bei den Regional- und Kommunalwahlen am 21. November erneut ihr Recht auf Teilnahme an einem freien und fairen Wahlprozess vorenthalten hat.

Die amerikanischen Wahlbeobachter antworteten, dass sie „die falsche Charakterisierung des US-Außenministeriums zurückweisen, wonach den Venezolanern „ihr Recht auf Teilnahme an einem freien und fairen Wahlprozess“ verweigert worden sei.

Die USA ignorieren weiterhin die Stimme des venezolanischen Volkes und bezeichnen Juan Guaidó in der Erklärung des Außenministeriums trotz des eindeutigen Wahlergebnisses erneut hartnäckig als „Interimspräsident“.

Die US-Regierung und die Mainstream-Medien wollen Sie glauben machen, dass das venezolanische Volk nie eine Wahl hatte und ihm eine unerwünschte Diktatur aufgezwungen wurde. Die Medien wollen nicht, dass Sie erfahren, dass der von Amerika gewählte Präsident Juan Guaidó eine Koalition vertritt, die weitgehend diskreditiert ist, keine Unterstützung in der Bevölkerung genießt und nicht einmal von der gemäßigten Opposition unterstützt wird. Wenn das Volk die Möglichkeit hat zu wählen, egal ob die Opposition boykottiert oder sich beteiligt, entscheidet es sich immer für die Partei von Chavez und Maduro.

Kuba

Wenn es nach der amerikanischen Regierung und den Medien geht, wird die nächste Serie großer Straßenproteste ausreichen, um die schwache kubanische Regierung zu stürzen, die sich gerade noch an der Macht hält. Das ist die Geschichte, die sie seit siebzig Jahren erzählen.

Und das ist die Geschichte, die sie kürzlich wieder erzählt haben. Die aktuelle Runde der Proteste war seit Monaten sorgfältig geplant worden. Die landesweiten „Märsche für den Wandel“ waren für den 15. November geplant. Die Regierung Biden unterstützte die Demonstrationen. Das tat auch der Kongress: Am 3. November stimmte das Repräsentantenhaus mit 382 zu 40 Stimmen – Sie dachten vielleicht, sie könnten sich auf nichts einigen – für eine Resolution, in der „starke Solidarität“ mit „mutigen kubanischen Männern, Frauen und Jugendlichen, die in Städten und Gemeinden im ganzen Land auf die Straße gehen“ erklärt wird.

Was die Medien und die Regierung Ihnen nicht sagen wollen, ist, dass es wieder einmal nicht dazu gekommen ist. Stephen Kinzer berichtet, dass „die regierungsfeindlichen Proteste, die Mitte November das Land erfassen sollten, weitaus kleiner ausfielen, als ihre Förderer in Washington gehofft hatten.“ Und natürlich ist die Regierung noch lange nicht gestürzt.

Das falsche Narrativ ist trotz der amerikanischen Bemühungen, einzugreifen und sie zu unterstützen, gescheitert. Im Oktober beschuldigte der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel die US-Botschaft, „eine aktive Rolle bei den Bemühungen zu spielen, die innere Ordnung in unserem Land zu untergraben“. Das ist nicht nur Rhetorik oder Übertreibung. Der Kuba-Experte William LeoGrande berichtet, dass die US-Botschaft in Havanna „eine führende Rolle bei der Unterstützung von Dissidenten-Aktivisten übernommen und dabei die Grenzen dessen überschritten hat, was nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen normalerweise erlaubt ist.“ Die kubanische Journalistin Rosa Miriam Elizalde berichtet, dass „die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) im September 6.669.000 Dollar an Zuschüssen für Projekte bewilligte, die auf einen ‚Regimewechsel‘ in Kuba abzielten.“ Juan Gonzalez, der leitende Direktor für die westliche Hemisphäre im Nationalen Sicherheitsrat, sagte kürzlich, dass die Biden-Administration „sich voll und ganz der Unterstützung, Förderung und Stärkung der Stimme des kubanischen Volkes, das den Wandel will, verpflichtet fühlt.“ LeoGrande sagt, dass „die Vereinigten Staaten und Kuba auf Kollisionskurs sind, was die Unterstützung von US-Diplomaten für Programme zur „Demokratieförderung“ angeht“.

Sowohl in Venezuela als auch in Kuba haben die USA aggressiv interveniert, um ein gewünschtes und imaginäres Vorhaben zu verwirklichen. In beiden Ländern ist dieser Versuch gescheitert. Aber in beiden Fällen hat das die USA nicht davon abgehalten, diese Geschichte zu erzählen.