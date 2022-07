Was Sie nicht wissen, kann Ihnen schaden: Novavax‘ „lautes und klares“ Nanopartikel-Adjuvans

childrenshealthdefense.org: Die Berater der Centers for Disease Control and Prevention empfahlen am Dienstag einstimmig den Impfstoff COVID-19 von Novavax und erklärten, die Ungeimpften seien die „Hauptzielgruppe“ des Produkts.

In den letzten Monaten hat sich die COVID-19-Impfung in den USA „verlangsamt“, da eine zunehmend misstrauische Öffentlichkeit die Erst- und Auffrischungsimpfungen „ablehnt“.

Dennoch genehmigen und empfehlen die US-Gesundheitsbehörden weiterhin COVID-19-Impfstoffe – sogar für Kleinkinder.

Am Dienstag empfahlen die Berater der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einstimmig den „Novavax COVID-19 Impfstoff, adjuvantiert“ – vielleicht in dem Glauben, dass sie die Verlangsamung der „Impfstoffaufnahme“ rückgängig machen können und ohne die verheerenden Auswirkungen der Impfungen von Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson (J&J) zuzugeben.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) erteilte Novavax letzte Woche die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Impfstoff COVID-19 für Erwachsene ab 18 Jahren.

Im Jahr 2020 erhielt Novavax – ein weiteres Unternehmen, das wie Moderna vor COVID-19 nie ein Produkt auf den Markt gebracht hat – im Rahmen der Operation Warp Speed einen geheimen Vertrag im Wert von 1,6 Milliarden Dollar (jetzt wird von 1,8 Milliarden Dollar berichtet).

Es handelte sich um eine der größten Steuergelder, die im Rahmen der Operation Warp Speed geflossen sind.

Das zuvorkommende Verkaufsargument der Medien lautet, dass die Novavax-Injektion im Vergleich zu den mRNA- und Adenovirus-vermittelten Gentherapie-Impfungen ein „Durchbruch“ sei und „diejenigen beruhigen sollte, die noch zögern“.

Den Beratern der CDC zufolge stellen die Ungeimpften sogar die „Hauptzielgruppe für Novavax“ dar.

Um die Ungeimpften noch mehr zu verführen, wird in den Schlagzeilen die irreführende Behauptung aufgestellt, dass die EUA-Impfung von Novavax – die auf rekombinanten Mottenzellen basierende Nanopartikeltechnologie, das problematische Tensid Polysorbat 80 und ein nie zuvor zugelassenes nanopartikuläres Adjuvans namens Matrix-M enthält – „frei von Nebenwirkungen“ sei.

Am Tag nach der FDA-Zulassung von Novavax gab die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) jedoch ihre eigene Ankündigung heraus und erklärte, sie aktualisiere ihre Produktinformationen für die Novavax COVID-19-Spritze, um „neue“ Nebenwirkungen aufzuzeigen.

Die Liste der Nebenwirkungen der EMA umfasst „schwere allergische Reaktionen [Anaphylaxie] und ein ungewöhnliches oder vermindertes Gefühl in der Haut“ (Parästhesie bzw. Hypoästhesie genannt).

Darüber hinaus erklärte die EMA, dass sie Myokarditis und Perikarditis als Nebenwirkungen von Novavax bewertet – Sicherheitssignale, die auch im Briefing-Dokument der FDA zu finden waren.

Und in klinischen Studien traten bei älteren Erwachsenen, die den Novavax-Impfstoff erhielten, im Vergleich zur Placebo-Gruppe häufiger Bluthochdruck auf.

Kurz gesagt, wie letzte Woche und letzten Monat von The Defender berichtet, widersprechen die Beweise der von Novavax betriebenen Verharmlosung des Zusammenhangs zwischen dem Impfstoff und Herzproblemen und anderen Nebenwirkungen.

Offenbar in Unkenntnis potenzieller Herzrisiken haben eingefleischte Anhänger der Novavax-Botschaften in Online-Kommentaren munter behauptet, dass sie bizarre Hautprobleme den Herzproblemen, die sie mit anderen COVID-19-Impfstoffen in Verbindung bringen, jederzeit vorziehen würden.

Adjuvantien – „Lassen Sie sie weg, wenn Sie können

Adjuvantien, die manchmal als „das schmutzige kleine Geheimnis der Immunologen“ bezeichnet werden, sind Bestandteil von mindestens 80 % aller Impfstoffe. Sie sollen „das Ausmaß und die Dauerhaftigkeit der Immunreaktion stimulieren und verstärken“.

Zu den weiteren Wirkungen von Adjuvantien gehören die Modifizierung oder Erweiterung der Immunreaktion in bestimmten Altersgruppen (z. B. Säuglinge und ältere Erwachsene), die in der Regel nicht so stark auf Impfstoffe ansprechen, wie es die Impfstoffhersteller gerne hätten, sowie die Verbesserung der Aufnahme des Impfantigens durch den Körper und der Schutz des Antigens vor Abbau und Eliminierung“.

Weniger häufig zugegeben wird der schmutzige Zusammenhang zwischen den hartnäckigen und „immunstimulierenden“ Eigenschaften von Adjuvantien und systemischen Nebenwirkungen – wie Neurotoxizität, „rätselhafte“ Autoimmunprobleme (vom israelischen Autoimmunitätsexperten Yehuda Shoenfeld als „autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants“ oder „ASIA“ bezeichnet), Narkolepsie, Unfruchtbarkeit und andere unerwünschte Effekte.

Aus diesen Gründen sagte Dr. Martin Friede, leitender Wissenschaftler der Initiative für Impfstoffforschung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Ende 2019 vor anderen globalen Impfstoff-Insidern ganz offen: „Wir fügen den Impfstoffen keine Adjuvantien hinzu, weil wir es wollen“, sondern aus einer vermeintlichen Notwendigkeit heraus.

Friede fügte hinzu:

„Die erste Lektion ist: Wenn Sie bei der Herstellung Ihres Impfstoffs auf ein Adjuvans verzichten können, dann tun Sie das bitte. Die zweite Lektion lautet: Wenn Sie ein Adjuvans verwenden, dann eines, das sich in der Vergangenheit als sicher erwiesen hat. Und die dritte Lektion lautet: Wenn ihr das nicht tun wollt, überlegt es euch sehr genau.

Friede untergräbt diese scheinbaren Sicherheitsappelle und wirbt seitdem für die COVID-19-Spritze von Pfizer und für die mRNA-Impfstofftechnologie im Allgemeinen.

Nanopartikel mal zwei

Viele Jahrzehnte lang waren Adjuvantien auf Aluminiumbasis das einzige Mittel der Wahl.

Mit dem Aufblühen der Nanotechnologie und der Unterstützung durch Sponsoren wie die National Institutes of Health haben die Hersteller jedoch auf eine neue Generation „neuartiger“ nanotechnologischer Adjuvantien umgeschaltet, die nicht nur die Impfstoffreaktionen verstärken, sondern auch als Trägersysteme dienen, die die Nutzlast des Impfstoffs an „Schlüsselzellen des Immunsystems“ verteilen.

Was bei dem Hype um diese Adjuvantien der nächsten Generation auf Nanopartikelbasis in der Regel unerwähnt bleibt, sind die zahlreichen Hinweise auf die Toxizität von Nanopartikeln.

Lange bevor die COVID-19-Impfstoffe aufkamen, warnten Forscher vor der Fähigkeit von Nanomaterialien, „biologische Membranen zu durchdringen und zu Zellen, Geweben und Organen“ – wie Gehirn, Herz, Leber, Nieren, Milz, Knochenmark und Nervensystem – vorzudringen, „was größeren Partikeln normalerweise nicht möglich ist“.

Sie warnten auch davor, dass in den Zellen „Nanomaterialien von den Zellmitochondrien und dem Zellkern aufgenommen werden können“, was zu DNA-Mutationen, strukturellen Schäden an den Mitochondrien und zum Zelltod führen kann.

Darüber hinaus stellten die Forscher umfangreiche biotoxische Auswirkungen von Nanopartikeln auf das Herz-Kreislauf-System fest, darunter „Herzschäden und -funktionsstörungen, Gefäßfunktionsstörungen, EC [Epithelzellen]-Abnormitäten [sic], Atherosklerose, abnorme Angiogenese, Thrombozytenaktivierung, Blutgerinnung und Thrombose“.

In Studien, die vor dem COVID-19 mit experimentellen Impfstoffen durchgeführt wurden, die Matrix-M von Novavax enthielten, schwärmten die Forscher jedoch von der „signifikanten“ und „potenten“ Wirkung des Adjuvans auf Nanopartikelbasis – einschließlich seiner starken „immunstimulierenden Eigenschaften“ auch ohne begleitendes Antigen.

Was die Nanopartikel betrifft, so bietet die COVID-19-Impfung von Novavax einen doppelten Trumpf: Sie kombiniert Matrix-M mit gentechnisch veränderten Spike-Protein-Nanopartikeln.

Novavax erklärt es so (wobei das Wort „Adjuvans“ aus irgendeinem Grund in Anführungszeichen gesetzt wird): „Das Spike-Protein ist das ‚Signal‘, aber … wir wollen, dass Ihr Immunsystem dieses Signal laut und deutlich hört [und] diese Signalverstärkung kommt von unserem Matrix-M ‚Adjuvans‘.“

Phospholipide und Autoimmunität

Ähnlich wie die Lipid-Nanopartikel-„Trägersysteme“ in den COVID-19-Injektionen von Pfizer und Moderna enthält das „immunstimulierende“ Matrix-M-Adjuvans zwei Arten von Fettmolekülen – Cholesterin und Phospholipide – gebündelt mit detergenzartigen Saponinen.

In der Humanbiologie sind Phospholipide für gut funktionierende Zellmembranen unerlässlich. Doch im Impfstofflabor werden synthetische Versionen als „wesentliche Bestandteile moderner Impfstoffe“ angesehen.

Von der Pharmaindustrie unbeachtet bleibt die Tatsache, dass schätzungsweise bis zu 5 % der gesunden Menschen Antiphospholipid-Antikörper in sich tragen, die im Rahmen einer „falschen“ Autoimmunreaktion gebildet werden.

Forscher haben die Autoantikörper mit dem Risiko des Antiphospholipid-Syndroms (APS) in Verbindung gebracht, einer Autoimmunerkrankung, die durch wiederkehrende Blutgerinnsel sowie fetalen Verlust, fetale Wachstumsverzögerung und andere geburtshilfliche Komplikationen gekennzeichnet ist.

Obwohl die Forscher behaupten, dass sie nicht wissen, warum manche Menschen ein APS entwickeln, haben Studien das Auftreten von APS und anderen Autoimmunerkrankungen nach der Verabreichung zahlreicher Impfstoffe festgestellt, darunter Impfstoffe gegen Tetanus, Influenza, humane Papillomaviren (HPV) – und jetzt COVID-19.

In einer im August 2021 veröffentlichten Studie schlugen die Autoren vor, dass bei Menschen mit bereits vorhandenen Antiphospholipid-Antikörpern sowohl die mRNA- als auch die mit Adenoviren geimpften COVID-Impfungen – und vermutlich auch andere Arten wie die Novavax-Injektion – als „der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, fungieren und eine „abnorme Aktivierung des Gerinnungswegs“ auslösen könnten.

Rheumatologen berichten auch über eine Zunahme von Blutgerinnungsstörungen, einschließlich APS.

Wird die ungeimpfte Öffentlichkeit den Köder schlucken?

Im Jahr 2005 gab die EMA zu bedenken, dass neue Adjuvantien aufgrund von Sicherheitsbedenken wie „akuter Toxizität und der Möglichkeit verzögerter Nebenwirkungen … ein erhöhtes Maß an Toxizität akzeptabel sein kann, wenn der Nutzen des Impfstoffs erheblich ist.“

In einer Studie aus dem Jahr 2017 stellten Forscher, die Matrix-M untersuchten, anerkennend fest, dass eine „schnelle Aktivierung“ des Immunsystems „bei Adjuvantien, die für Notimpfungen verwendet werden, höchst wünschenswert ist.“

Mit der Zulassung des aufgemotzten COVID-19-Impfstoffs von Novavax scheint die FDA diese beiden Ansichten zu unterstützen.

Außerhalb der USA wird das wirksame Adjuvans von Novavax auch bei Kindern im afrikanischen Burkina Faso getestet, wo fast eines von zehn Kleinkindern, die einen experimentellen Matrix-M-haltigen Malariaimpfstoff erhielten, die Impfung vor oder kurz nach der dritten Dosis abbrach oder nicht mehr weiterverfolgt wurde.

Die Forscher erkannten nur sieben schwerwiegende unerwünschte Ereignisse an und kamen zu dem Schluss, dass „keines … auf den Impfstoff zurückgeführt werden kann“.

Nimmt Novavax sein Produkt überhaupt ernst?

In einem Kommentar bei Yahoo!Finance schrieb eine Person, die sich für die klinischen Studien von Novavax angemeldet hatte und dann, nachdem sie sich über das unerprobte Unternehmen informiert hatte, beschloss, die Teilnahme zurückzuziehen, dass der Arzt, der die Studie leitete, antwortete: „Oh sicher, das ist in Ordnung. Sie wollen warten und einen der echten Impfstoffe bekommen“.

Ein weiteres Anzeichen für die Gleichgültigkeit des Unternehmens Novavax ist, dass die Etiketten der COVID-19-Impfstoffampullen keine Informationen über das Verfallsdatum enthalten, so dass die Gesundheitsdienstleister gezwungen sind, ein „Online-Tool zur Überprüfung des Verfallsdatums“ zu verwenden, was laut CDC-Beratern sowohl lästig als auch eine Quelle der „Verwirrung“ sein könnte.

Das Merriam-Webster-Wörterbuch definiert eine „Nova“ als „einen Stern, der plötzlich seine Lichtausbeute enorm steigert und dann nach einigen Monaten oder Jahren wieder in der Dunkelheit verblasst“.

Werden wir das Gleiche über den „Nova“-Vax in ein paar Monaten oder Jahren sagen?