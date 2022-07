Warum die niederländischen Bauernproteste für die ganze Welt wichtig sind – früher oder später wird es euch treffen

Niederländische Regierung wird beschuldigt, eine globalistische Politik zu verfolgen, die zu Nahrungsmittelknappheit führen wird

Diejenigen, die mit den jüngsten Bauernprotesten in den Niederlanden vertraut sind, sagen, dass die Klimapolitik der niederländischen Regierung zur Stickstoffreduzierung, die auf die Landwirte abzielt, in Wirklichkeit ein schändliches Ziel verfolgt. Die niederländischen Landwirte sehen darin einen Versuch, sich ihres Landes zu bemächtigen, und Experten sagen, dass diese Klimapolitik Teil einer globalen Agenda zur Kontrolle der Nahrungsmittelproduktion ist, die, wenn man sie laufen lässt, in einer globalen Nahrungsmittelkrise enden wird.

Michael Yon, ein Journalist, der über zahlreiche Großereignisse berichtet hat und sich derzeit in den Niederlanden aufhält, um über die Proteste der Landwirte zu berichten, erklärte gegenüber The Epoch Times, dass die niederländische Regierung nicht die einzige ist, die ihre Landwirte ins Visier nimmt.

Der finstere Kult von Davos [des Weltwirtschaftsforums] versucht, diese Landwirte zu zerstören, und das hat natürlich große sicherheitspolitische Konsequenzen, nicht nur für die Niederlande, sondern für ganz Europa und die Welt“, sagte Yon kürzlich in einem Interview mit dem Programm Crossroads von Epoch TV. „Sie versuchen, diese Landwirte aus dem Geschäft zu drängen und ihr Land zu beschlagnahmen

Hunderte von niederländischen Landwirten und viele Lastwagenfahrer versuchen, die Aufmerksamkeit auf die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen zu lenken, die, wenn sie umgesetzt würden, die Landwirte effektiv benachteiligen und viele von ihnen finanziell ruinieren würden. Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, blockieren die niederländischen Landwirte Straßen und Infrastrukturen, über die ihre Waren verteilt werden, sodass die Regale in den niederländischen Geschäften leer bleiben.

Michael Yon hat als Journalist über zahlreiche Großereignisse berichtet. Derzeit ist er in den Niederlanden und berichtet über die Bauernproteste. (Screenshot über The Epoch Times)

Viele Menschen verfolgen die Proteste nicht, viele unterstützen die Landwirte, aber viele gehen einfach ihrem täglichen Leben nach, so wie es Amerikaner, Kanadier und andere auch tun“, sagte Yon. Sie müssen wachgerüttelt werden: Hört zu, früher oder später wird es euch treffen; wollt ihr lieber für kurze Zeit leere Regale haben oder für immer unter der Fuchtel der Bestie [Weltwirtschaftsforum] stehen“, sagte er.

Nummer Sechs bei Lebensmittelexporten

Verglichen mit den Vereinigten Staaten sind die Niederlande zwar nur ein Bruchteil so groß, können aber mit der US-Lebensmittelproduktion mithalten und stehen bei den Lebensmittelexporten an sechster Stelle. Die niederländischen Landwirte gehören zu den sachkundigsten und effizientesten der Welt, so Yon.

Dies sind die besten Landwirte der Welt. Sie sind mehr wert als ihre Betriebe, denn mit ihrem Wissen können sie überall großartige Betriebe aufbauen“, fügte er hinzu.

Viele Länder, darunter die Niederlande, Kanada, Deutschland und Sri Lanka, verfolgen eine ähnliche Agenda, um die Stickstoffbelastung der Umwelt um mindestens 30 Prozent zu reduzieren. In vielen anderen Ländern, darunter auch in den Vereinigten Staaten, finden die Landwirte nicht genügend chemischen Stickstoffdünger, um ihre Felder zu bestellen.

Wenn die Regierung ihre Maßnahmen zur Stickstoffreduzierung umsetzt, werden die meisten niederländischen Landwirte ihre Höfe und ihren Lebensunterhalt verlieren und eine massive Ernährungsunsicherheit für ihr Land und die Welt schaffen.

Roman Balmakov, Moderator von Facts Matter bei Epoch TV, berichtete über die Bauernproteste in den Niederlanden im Juli 2022. (Die Epoch Times)

Die niederländischen Landwirte protestieren, weil sie keine andere Möglichkeit haben, ihre Höfe und die Lebensmittelproduktion in den Niederlanden zu retten, sagte Reindert, ein 30-jähriger Milchviehhalter, gegenüber Roman Balmakov, Moderator von Facts Matter bei Epoch TV.

Wenn die Regierung diesen Konflikt gewinnt, müsste sein Betrieb etwa die Hälfte seiner Kühe töten, um den Stickstoffgehalt zu reduzieren, sagte Reindert, was seinen Betrieb finanziell untragbar machen würde.

Letztendlich wollen sie die Landwirte nur vom Land vertreiben“, sagte Reindert.

Reindert, ein 30-jähriger Milchviehhalter, nahm am niederländischen Bauernprotest teil, Juli 2022. (The Epoch Times)

Die größere Gruppe von Landwirten, mit der Balmakov sprach, sagte, dass die Medien des Landes sich auf die Seite der Regierung stellen und ihren Protest in ein schlechtes Licht rücken und fälschlicherweise behaupten, die Landwirte würden das Land vergiften. Die niederländischen Bauern forderten die Amerikaner auf, ihren Protest und die niederländischen Waren zu unterstützen.

Globalistische Agenda

Thierry Baudet, ein niederländischer Parlamentsabgeordneter der Oppositionspartei Forum für Demokratie, sagte, die niederländische Regierung verfolge eine globalistische Agenda und stimme zu, dass ihre Ziele böse seien.

Baudet ist der Ansicht, dass die derzeitige niederländische Regierung die Nahrungsmittelproduktion und die Souveränität der Niederlande beenden will, um die Bevölkerung vollständig von der Regierung abhängig zu machen.

Die Menschen, die dieses Land regieren, folgen dem Drehbuch, das die EU geschrieben hat, um das zu verwirklichen, was sie einen großen Reset nennen. Sie wollen uns noch abhängiger von internationalen Lieferketten machen“, sagte Baudet kürzlich in einem Interview mit dem Programm Facts Matter von Epoch TV.

Die Natura-2000-Richtlinien der EU, die vorschreiben, dass die Niederlande den Stickstoffgehalt ihrer Umwelt reduzieren müssen, sind veraltet und müssen beendet werden, so Baudet weiter.

Hierry Baudet, niederländischer Parlamentspräsident der Oppositionspartei Forum für Demokratie. (The Epoch Times)

Die Richtlinien besagen, dass „bestimmte Gebiete in Europa für die Erhaltung bestimmter Vegetationsformen ausgewählt wurden, und zufällig wurden die Niederlande ausgewählt, um Moos und Klee zu schützen“, so Baudet.

Die wahre Absicht dahinter [Natura 2000] ist, dass sie einen Stock haben wollen, mit dem sie die Landwirte schlagen können, und es geht nicht nur darum, die ständige Einwanderung zu erleichtern“, sondern die umfassendere und „spirituelle“ Absicht ist, die Verbindung der Landwirte zu ihrem Land und ihren Traditionen zu beenden, sagte Baudet. In Wirklichkeit geht es hier um den großen Reset, die Massenmigration, die transnationale Governance, und das ist der Grund, warum die Menschen atomisiert werden müssen, sie müssen ihre Verbindung zum Land verlieren, und das ist der Grund, warum sie auf die Bauern einschlagen“, sagte er.

Niederländische Nachrichtenmedien

Die regierungstreuen niederländischen Medien verunglimpfen die Landwirte mit der Behauptung, sie würden das Land mit Nitraten und Ammoniak vergiften, so Yon.

Yon verglich die Dämonisierung der niederländischen Landwirte und den Landraub der Regierung mit dem, was in vielen totalitären Regimen, darunter China, Kambodscha und Russland, geschah.

Joshua Philipp, ein investigativer Reporter und Moderator des Epoch TV-Programms „Crossroads“, sagte, er habe einen unbestreitbaren, groß angelegten Trend zur Übernahme der Kontrolle über die Lebensmittelproduktion rund um den Globus festgestellt.

Ich werde jetzt definitiv sagen, dass dies eine Agenda ist. Dies ist keine natürliche Krise“, sagte Phillip seinem Crossroads-Publikum in einer kürzlich ausgestrahlten Folge.

Als anerkannter Experte für uneingeschränkte Kriegsführung, asymmetrische hybride Kriegsführung und Experte für die Subversion der Kommunistischen Partei Chinas sagte Philipp, dass seine Forschungen über die Politik der Stickstoffreduzierung und den Trend zu chemischen Düngemitteln in den meisten Ländern der Welt zu einer Nahrungsmittelknappheit führen werden, wie sie kürzlich in Sri Lanka zu beobachten war.

AP Photo/Eranga Jayawardena

Aufgrund der schwindenden Devisenreserven und der zunehmenden Verschuldung des Landes, die sich durch die Pandemie und andere längerfristige Probleme noch verschlimmert hat, leiden die Menschen in Sri Lanka seit Monaten unter einem Mangel an Lebensmitteln, Kraftstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern.

Phillip bezeichnete die Ernteausfälle und die Nahrungsmittelknappheit in Sri Lanka als „Kanarienvogel in der Kohlenmine“ und warnte die Welt davor, was passieren könnte, wenn die Regierungen nicht die Richtung ändern, die sie in Bezug auf die Stickstoffreduzierungsstandards und den Einsatz von Düngemitteln einschlagen.

Baudet ist nicht optimistisch, was den Einfluss der Landwirte auf das Aufhalten dieser globalistischen Agenda angeht, aber er sagte, dass es eine Chance gibt, wenn es eine echte Solidarität unter den Landwirten gibt und sie einige Tage oder Wochen ausharren und sich weigern, Lebensmittel zu verteilen, dann könnten sie in der Lage sein, die niederländische Öffentlichkeit aufzuwecken und somit die Regierungspolitik zu ändern.

Es wird eine radikale Agenda vorangetrieben, die sich Nachhaltige Entwicklungsziele nennt und hinter der sich die ganze Klimahysterie verbirgt, die wissenschaftlich gesehen Schwachsinn ist“, so Baudet.

Die Globalisten (Weltwirtschaftsforum) haben das Jahr 2030 als das Jahr festgelegt, in dem sie ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen und die Macht übernehmen wollen.

Wenn man das große Ganze betrachtet, „sieht man diesen Trend zu einer bürokratischen Diktatur, die uns allen aufgezwungen wird, und nur wenn wir uns zusammenschließen und all diese Unterschiede überwinden, die uns seit so vielen Jahren trennen, und wenn wir gemeinsam dagegen ankämpfen, können wir Erfolg haben, und wir müssen es tun“, sagte Baudet.

„Es ist der existenziellste Kampf in der Geschichte der Zivilisation“, fügte er hinzu.