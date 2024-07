Was Sie über Trumps Wahl des Vizepräsidenten wissen sollten

Ex-Präsident Donald Trump hat Senator James David Vance als seinen Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl ausgewählt. Sollte Trump gewinnen, würde Vance Vizepräsident werden.

Vance hatte sich zuvor gegen Trump ausgesprochen, sich aber später dafür entschuldigt.

Der Ex-Präsident schrieb auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: „Nach langem Nachdenken und unter Berücksichtigung der enormen Talente vieler anderer bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Person, die am besten für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten geeignet ist, Senator JD Vance aus dem großartigen Bundesstaat Ohio ist.“

Vances prominentester Unterstützer und Geschäftspartner ist der Globalist Peter Thiel, der zuvor Trump beriet und im Vorstand der Bilderberg-Gruppe sitzt. Inverse schrieb Ende 2016, Thiel sei „jetzt das prominenteste Mitglied“ der Bilderberg-Gruppe.

Thiel ist auch Gründer von Palantir Technologies, einem Unternehmen, das Daten über Bürger sammelt und mit dem Pentagon und Geheimdienstnetzwerken zusammenarbeitet.

Als Thiel während der Bilderberg-Konferenz 2016 in Dresden von Journalisten angesprochen wurde, sagte er, dass er den Mangel an Transparenz der Bilderberger für eine gute Sache halte. „Wir müssen Wege finden, mit Menschen an Orten zu sprechen, an denen nicht alles vollkommen transparent ist.“

Thiel war auch Mitglied von Trumps Übergangsteam nach seinem Wahlsieg.

David Icke schreibt auf X:

Der Geschäftspartner des Globalisten Peter Thiel, J. D. Vance, ist Trumps Vizekandidat. Was für Tage die Trump eben hat: Die Schießerei, finanzielle und werbliche Unterstützung von Elon Musk und anderen Milliardären, die Einstellung der strafrechtlichen Anklage wegen geheimer Dokumente heute und die Nominierungskonvention der Republikaner, zwei Tage nach der Schießerei, bei der er J. D. Vance zu seinem potenziellen Vizepräsidenten gemacht hat.

Vance ist der Geschäftspartner des Milliardärs Peter Thiel, der im Lenkungsausschuss der globalistischen Bilderberg-Gruppe sitzt und Gründer von Palantir ist, einem Unternehmen, das Überwachungstechnologie und andere Dienstleistungen für das Pentagon und Geheimdienste bereitstellt. Thiel und Vance investieren auch in Rumble und finanzieren die römisch-katholische Hallow-Gebets-App, die von Persönlichkeiten wie Russell Brand beworben wird. Thiel war nach Trumps Wahlsieg 2016 im Übergangsteam von Trump. Ein ziemlich anti-globalistisches, anti-Deep State-Aufgebot also.