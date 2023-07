Was sind Black Hornet Nano-Drohnen und warum schicken die USA sie in die Ukraine?

Amerikanische Beamte haben ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine angekündigt, das diesmal auch eine Reihe winziger Black Hornet-Aufklärungsdrohnen umfasst. Was genau sind Black Hornets? Wer stellt sie her? Was macht sie so teuer? Und warum schicken die USA sie in die Ukraine?

US-Beamte haben fast eine Woche lang ein neues Waffenpaket im Wert von 400 Millionen Dollar für Kiew angepriesen, um den laufenden Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland zu unterstützen. Zu den Waffen, die direkt aus den Beständen des Pentagons stammen, gehören NASAMS-, Stinger- und Patriot-Luftabwehrraketen, gepanzerte Stryker-Fahrzeuge, TOW- und Javelin-Panzerabwehrraketen, Haubitzenmunition, HIMARS-Raketen und 28 Millionen Schuss Kleinwaffenmunition.

Am Montag enthüllten anonyme Beamte gegenüber den Medien, dass das Waffenpaket auch Black Hornet Nanos umfassen wird, ein teures, hoch entwickeltes unbemanntes Luftfahrzeug von der Größe eines kleinen Vogels.

Wofür werden Black Hornet Drohnen eingesetzt?

Die Black Hornet Nanos sind eine Mikrodrohne mit einem Gewicht von nur 17-18 Gramm. Sie können von den Truppen mitgeführt und eingesetzt werden, um mit drei separaten Kameras an Bord hochauflösende Bilder und Videos der Umgebung zu liefern. Die Drohnen ähneln einem kleinen Hubschrauber, sind etwa 100 mm lang und 25 mm breit, wobei der Durchmesser des Hauptrotorblatts etwa 120 mm beträgt.

Wer stellt Black Hornet-Drohnen her?

Die Black Hornets wurden in den frühen 2010er-Jahren vom norwegischen Nano-Drohnen-Hubschrauber-Startup Prox Dynamics entwickelt und werden nun von FLIR Unmanned Aerial Systems hergestellt, einem weiteren norwegischen Unternehmen, das Prox Dynamics 2016 für 134 Millionen Dollar aufkaufte. FLIR ist spezialisiert auf Überwachungs- und Automatisierungssysteme, Ausrüstung für gepanzerte Fahrzeuge, Verkehrserkennungssysteme und Kameras für die Brandbekämpfung.

Wie groß ist die Reichweite der Black Hornet und wie schnell fliegt sie?

Black Hornets haben eine Flugzeit von bis zu 25 Minuten, sind mit einer digitalen Datenverbindung ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 1,6 km ermöglicht, und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 21 km pro Stunde.

Wie viel kosten Black Hornets, und warum sind sie so teuer?

Die Black Hornet-Drohnen hatten einen geschätzten Preis von etwa 195.000 US-Dollar. Diese Zahl basiert auf einem Vertrag des britischen Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2013 über den Kauf von 160 Black-Hornet-Sets (insgesamt 320 Mikrokopter) im Gegenwert von 31 Millionen US-Dollar. Für 195.000 Euro erhalten Sie eine Fernsteuerung, einen tragbaren Touchscreen, ein wiederaufladbares Akkupaket und zwei Mini-Drohnen in einem Set, die in einem speziellen tragbaren, stoßfesten Behälter aufbewahrt werden.

Wo sind die Black Hornets eingesetzt worden?

Seit ihrem Debüt im Jahr 2011 wurden über 14.000 Black Hornets produziert. Die Drohnen wurden massenhaft von den Streitkräften Norwegens und der NATO sowie von Algerien, Australien, Indien, Indonesien, Malaysia, Neuseeland und Südafrika für militärische und polizeiliche Zwecke gekauft.

Über den ersten Kampfeinsatz der Systeme wurde 2013 berichtet, als die Systeme von britischen Truppen während der NATO-Besetzung Afghanistans eingesetzt wurden. Die USA begannen 2015 mit der Verwendung modifizierter Versionen der Basisdrohne, die mit Nachtsicht und verbesserter Navigation ausgestattet sind, und berichteten über ihren Einsatz bei Spezialeinheiten des Marine Corps; die US-Armee schloss daraufhin einen 140-Millionen-Dollar-Vertrag für ihr Soldier Borne Sensor (SBS) Programm ab.

Die USA sind nicht das erste Land, das die Ukraine mit Black Hornets ausrüstet. Im August 2022 kauften das Vereinigte Königreich und Norwegen gemeinsam 850 Black Hornet Nanos und versprachen, sie bis November desselben Jahres einzusetzen. Anfang dieses Monats gab das norwegische Verteidigungsministerium bekannt, dass FLIR weitere 1.000 Black Hornets sowie Ersatzteile liefern und ukrainische Bediener und Ausbilder für den Flugbetrieb ausbilden wird (ein Vorgang, der Berichten zufolge nur 20 Minuten dauert).

Sind die Black Hornets die weltweit kleinsten Militärdrohnen?

Die Black Hornets werden als die weltweit kleinsten Militärdrohnen angepriesen. Britische Verteidigungsmedien deuteten bereits Ende 2015 an, dass das Militär Experimente mit noch kleineren Drohnen mit einem Gewicht von nur 5 Gramm in Erwägung zieht, aber weitere Informationen zu diesen Plänen sind bisher nicht bekannt geworden.

Vergangenes Jahr stellte das chinesische Unternehmen Huaqing Innovation auf einer Verteidigungsmesse in Abu Dhabi die Drohne Fengniao (wörtlich: „Kolibri“) vor. Die Drohne ist 170 mm lang, wiegt 35 Gramm und ist in der Lage, Schnappschüsse oder Echtzeitaufnahmen über eine Entfernung von mehr als 2 km zu übertragen. Sie hat eine Flugzeit von etwa 25 Minuten und wird mit austauschbaren Batterien betrieben, nicht wie die Black Hornet mit einem Akkupack. Die Fengniao kann Berichten zufolge mit bis zu 15 anderen Drohnen desselben Typs zu einem Schwarm zusammengeschlossen werden und wird über eine Smartphone-App gesteuert. Huaqing Innovation hat den voraussichtlichen Preis der Drohne noch nicht bekannt gegeben.

Für preisbewusstere Käufer gibt es im Handel erhältliche Drohnen im Hubschrauberstil, die mit Kameras ausgestattet sind (und in der Ukraine bereits massenhaft eingesetzt werden), wie z. B. die Eachine E110 RC, die über eine 720 pm HD-Kamera mit einem um 90 Grad drehbaren Objektiv verfügt.

Diese Drohnen sind schon für 95 Dollar zu haben, was bedeutet, dass man theoretisch über 1.000 dieser Massenmarktdrohnen für den Preis einer einzigen Black Hornet kaufen kann. Aber es gibt viele Kompromisse, darunter eine Flugzeit von nur 15 Minuten, eine Fluggeschwindigkeit von 20 km pro Stunde und vor allem eine Übertragungsreichweite von nur 50–120 Metern. Jede Drohne verfügt über einen automatischen Schwebe- und Starrmodus, eine vom Benutzer wählbare Wegpunktsteuerung und eine automatische Rückkehrfunktion. Die Drohnen sind auch wesentlich größer als die Black Hornets, mit einer Länge von etwa 30 cm von der Nase bis zum Heck und einer ähnlichen Rotorspannweite. Doch wie das Sprichwort sagt, hat Quantität unter bestimmten Umständen eine ganz eigene Qualität.

Mit welchen Waffen kann man Black Hornet-Drohnen bekämpfen?

Die winzige Größe und der leise Betrieb der Black Hornets machen es im Grunde unmöglich, sie mit konventionellen Raketenabwehrsystemen zu zerstören, obwohl kleine Waffen (oder eine geschickt geworfene Tüte mit Lebensmitteln) die Aufgabe aus nächster Nähe erledigen könnten.

Alternativ können sie durch speziell entwickelte Gegenmaßnahmen ins Visier genommen werden, wie z. B. das RLK-MTs Valdai, ein Spezialradar, das vom russischen Raketenhersteller Almaz-Antey entwickelt wurde, um kleine Drohnen mit extrem niedrigem Radarquerschnitt in einem Nahbereich von 2 km oder weniger zu erkennen, zu unterdrücken und zu neutralisieren. Die Erkennungssysteme des RLK-MTs umfassen ein X-Band-Radarmodul, Wärmebildgeräte und Kameras sowie ein Modul zur Erkennung von Funksignalquellen. Aber diese Systeme sind schwer. So schwer, dass sie auf einem Lastwagen montiert werden müssen.

Alternativ gibt es auch militärische Drohnenabwehrsysteme wie die PARS-S Stepashka, ein 9,6 kg schweres russisches Drohnenabwehrgeschütz, das in der Lage ist, feindliche Drohnen zu entführen und sie zur Landung oder zur Rückkehr zu ihren Startplätzen zu zwingen. Diese Waffen haben eine effektive Reichweite zwischen 500 und 1.500 Metern.

Und wenn das nicht funktioniert, gibt es das Stupor-Gewehr, das mit elektromagnetischen Impulsen die Steuerkanäle der Drohnen unterdrückt und sie auf ähnliche Weise zur Landung zwingt.