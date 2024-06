Was sind die Risiken und Vorteile der einzelnen Impfstoffe? Umfassende Analyse

Von vnninfluencers

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf The Forgotten Side of Medicine und wurde mit Genehmigung neu veröffentlicht.

Gastbeitrag von A Midwestern Doctor

Ein Hauptproblem, das ich im wissenschaftlichen und politischen Bereich sehe, ist, dass die Menschen keine Perspektive aufrechterhalten können, die es ihnen erlaubt, das Gesamtbild zu sehen; stattdessen neigen sie dazu, sich auf Dinge zu konzentrieren oder zu fixieren, auf die sie eine Art von emotionaler oder unterbewusster Grundierung haben (dies war ein Problem in der Geschichte). Deshalb kann man sagen, dass jemand in der Nähe einer Person, die er mag, in erster Linie die eine gute Sache registriert, die diese Person getan hat (während er all die schlechten Dinge ignoriert), und umgekehrt, warum er all die guten Dinge ignoriert, die eine andere Person, die er nicht mag, so sehr versucht zu tun, und sich auf die eine schlechte Sache konzentriert, die diese Person getan hat.

Diese menschliche Tendenz wird zu einem großen Problem, weil die Medien die Öffentlichkeit emotional darauf konditionieren, sich auf die eine Seite eines Themas zu konzentrieren, die ihre Sponsoren aus der Wirtschaft begünstigt. Das wiederum führt dazu, dass diese Menschen wegen dieses einen Punktes in Aufruhr geraten, wenn Einzelpersonen, die der Darstellung der Unternehmen widersprechen, versuchen, die Probleme hervorzuheben, die jeden vermeintlichen Vorteil der Darstellung bei weitem überwiegen.

Dies ist besonders häufig bei komplexen Themen der Fall (die anfangs schwer zu verstehen sind), und eine meiner langjährigen Frustrationen besteht darin, dass viele Menschen, die man darauf anspricht, nur die Gefahr der (oft unbedeutenden) Krankheit wahrnehmen können, gegen die der Impfstoff angeblich schützt, obwohl die Schäden bestimmter Impfstoffe ihren Nutzen bei weitem überwiegen. In meinen Augen besteht einer der Vorteile von COVID-19 darin, dass diese selektive Verdrehung der Realität und die Lügen der Medien, um sie aufrechtzuerhalten, ein so extremes Ausmaß angenommen haben, dass ein großer Teil der Öffentlichkeit in der Lage war, zu erkennen, dass dies absurd war, und sich die Zeit nahm, das Thema vollständig zu verstehen, anstatt dem Narrativ „sicher und wirksam“ blind zu vertrauen.

Eine der häufigsten Fragen, die ich von Lesern erhalte, bezieht sich auf eine andere komplexe Frage: Welche Impfstoffe sind für ihre Kinder sicher, und welche sind eine schlechte Idee? Diese Frage ist überraschend schwierig zu beantworten, denn man muss die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses durch eine Impfung gegen die Wahrscheinlichkeit abwägen, eine Komplikation durch die Krankheit zu erleiden, die der Impfstoff verhindern würde (zusammen mit der Wirksamkeit des Impfstoffs bei der Vorbeugung der Krankheit), und dann eine Zahl berechnen, die den gewichteten Durchschnitt aus beiden berücksichtigt.

Um diese Entscheidung zu treffen, müssen Sie alle folgenden Punkte berücksichtigen:

Krankheitsrisiko

Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person erkrankt?

Einige Krankheiten, gegen die wir impfen, sind unglaublich selten (z. B. Tetanus).

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Krankheit eine vernachlässigbare, leichte, mittelschwere, schwere oder tödliche Komplikation verursacht?

Es ist sehr wichtig, zwischen diesen Kategorien zu unterscheiden, denn bei den meisten Infektionen ist das Risiko, sich anzustecken und dann eine schwere Erkrankung zu erleiden, äußerst gering. Eine Infektion mit Neisseria meningitidis (die eine septische Meningitis verursachen kann) ist beispielsweise sehr schlimm und kann sehr schnell fortschreiten, ist aber auch sehr selten (einer von zehn Menschen ist asymptomatischer Neisseria-Träger, während etwa einer von einer Million jedes Jahr eine septische Meningitis bekommt).

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Schweregrad der Krankheit durch eine bestehende medizinische Behandlung verbessert werden kann?

Die meisten Infektionen, gegen die wir impfen, sind sehr leicht zu behandeln. Leider liegt der Schwerpunkt immer auf der Impfung gegen die Krankheit und nicht auf deren Behandlung (vor allem, wenn es sich dabei um etwas Unorthodoxeres als ein Antibiotikum handelt). Im Falle von COVID-19 sind schwere Komplikationen zwar in der Minderheit, aber sie (und die leichteren) lassen sich in den meisten Fällen durch eine frühzeitige ambulante Behandlung leicht verhindern. Leider hat sich die Bundesregierung geweigert, der Öffentlichkeit mitzuteilen, welche Behandlungen wirksam sind (vermutlich, weil es unmöglich wäre, mit COVID-19 weiterhin Geld zu verdienen).

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Zugang zu der notwendigen Behandlung haben, bevor Sie ernsthaft erkranken?

Obwohl ich den Impfstoffansatz nicht mag, muss ich zugeben, dass dies eines der stärksten Argumente dafür ist. Bei schnell fortschreitenden Krankheiten, bei Menschen in abgelegenen Gebieten, bei Menschen, die nicht erkennen können, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, und bei Menschen mit begrenzten wirtschaftlichen Mitteln ist es oft nicht möglich, die notwendige Behandlung zu erhalten, bevor es zu spät ist, um eine schwere Komplikation zu verhindern.

Im Allgemeinen ist es sehr selten, dass eine durch Impfung vermeidbare Krankheit sowohl eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man sie bekommt, als auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich zu einer schweren Erkrankung entwickelt. Viele der Krankheiten, von denen man annimmt, dass sie in diese Kategorie fallen, sind in den Vereinigten Staaten kein Thema mehr (z. B. Polio oder Pocken), unabhängig davon, ob man geimpft ist oder nicht, aber Menschen, die sich mit dieser Frage befassen, sind oft auf die früheren Erscheinungsformen der Krankheit fixiert, als sie noch pathogener war oder als es noch keine Behandlungsmöglichkeiten gab.

Wirksamkeit des Impfstoffs

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff die Krankheit wirksam verhindert, und korreliert das Vorhandensein von Impfstoff-Antikörpern mit einem geringeren Krankheitsrisiko?

Viele Impfstoffe erfüllen einen oder beide dieser Punkte nicht. COVID-19 ist die größte rote Pille der Geschichte zu diesem Thema, zumal aufeinanderfolgende COVID-19-Impfungen das Erkrankungsrisiko tatsächlich erhöhen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff schwere Komplikationen der Krankheit verhindern kann?

Der Impfstoff gegen humane Papillomviren (der Gebärmutterhalskrebs „verhindert“) ist ein hervorragendes Beispiel für einen Impfstoff, der sein Versprechen nicht einhält, weil er auf einer Reihe falscher (und wünschenswerter) Annahmen beruhte.

Wie lange hält der Schutz des Impfstoffs nach der Impfung an?

Bei vielen Impfstoffen besteht das Problem der nachlassenden Immunität, so dass wiederholte Auffrischungsimpfungen erforderlich sind, bei denen der Empfänger erneut den Risiken des Impfstoffs ausgesetzt wird. COVID-19 hat in dieser Hinsicht die größte rote Pille der Geschichte geliefert, da die Immunität etwa drei Monate nach der letzten Injektion nachlässt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff Sie davor bewahrt, die Krankheit zu bekommen, wenn Sie geschützt werden müssen?

Der Hepatitis-B-Impfstoff wird routinemäßig bei der Geburt verabreicht, und dann noch zweimal sehr früh im Leben. Dies ist aus zwei Gründen unsinnig. Erstens haben Säuglinge zum Zeitpunkt der Geburt noch kein Immunsystem, das eine angemessene Antikörperreaktion auf den Impfstoff aufbauen kann. Zweitens wird Hepatitis B durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen (z. B. durch die gemeinsame Benutzung von Heroinnadeln oder ungeschützten Geschlechtsverkehr), beides Dinge, die in der frühen Kindheit sehr unwahrscheinlich sind. Dies ist wichtig, weil der Hepatitis-B-Impfstoff in der Regel nur etwa 6-7 Jahre lang wirksam ist (die Schätzungen variieren). Die beste Erklärung, die ich dafür gefunden habe, warum der Impfstoff unmittelbar nach der Geburt verabreicht wird (auch wenn sie völlig ungerechtfertigt ist), ist, dass die Eltern dadurch daran gewöhnt werden, ab dem zweiten Lebensmonat regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.

Wie lange dauert es, bis der Impfstoff einen Selektionsdruck erzeugt, der dazu führt, dass der Erreger nicht mehr durch den Impfstoff abgedeckt wird?

Dies ist ein großes Problem für jeden Impfstoff, der „funktioniert“, denn er erzeugt schnell einen Selektionsdruck für Varianten, die nicht durch das Antigen des Impfstoffs abgedeckt sind. Die einzigen Impfstoffe, die nicht unter diesem Problem leiden, sind diejenigen, bei denen der Impfstoff keinen Selektionsdruck gegen den Impfstoff erzeugt (z. B. gegen das Toxin des nicht ansteckenden Tetanusbakteriums), und abgeschwächte Lebendimpfstoffe, da sie so viele verschiedene Antigene enthalten [Anmerkung: mit Ausnahme von Tuberkulose sind alle abgeschwächten Lebendimpfstoffe Viren]. Abgeschwächte Lebendimpfstoffe können leider beim immungeschwächten Wirt Infektionen mit dem Impfstamm hervorrufen und sind häufig mit anderen Viren kontaminiert, die in dem zur Kultivierung des Virus verwendeten Medium vorhanden waren.

Da es sich hierbei um ein seit langem bestehendes Problem handelt, gingen viele davon aus, dass der COVID-19-Impfstoff (da er nur ein einziges Antigen in einem schnell mutierenden Teil des Spike-Proteins enthält) rasch die Produktion pathogener Varianten auslösen würde. Genau das geschah natürlich kurz nach der Markteinführung des Impfstoffs.

Hat der Impfstoff neben der Verhinderung der Krankheit noch andere Vorteile?

Einige attenuierte Lebendimpfstoffe stimulieren das Immunsystem auf breiter Basis. In Ländern der Dritten Welt mit einer hohen Belastung durch Infektionskrankheiten rettet dies tatsächlich Leben (dies wurde für den Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff [MMR] und den Tuberkulose-Impfstoff [BCG] nachgewiesen), weil das Immunsystem besser in der Lage ist, ansonsten tödliche Infektionen abzuwehren, für die es keine moderne medizinische Versorgung gibt.

Hinweis: Umgekehrt wurde bei Untersuchungen anderer Impfstoffe wie DPT festgestellt, dass sie das Gegenteil bewirken und das Sterberisiko aufgrund der von ihnen verursachten Immunsuppression deutlich erhöhen.

Immunität der Bevölkerung

Unter der Annahme, dass der Impfstoff „funktioniert“:

Entsteht durch die Impfung ein Selektionsdruck für impfstoffresistente Varianten, so dass mehr oder weniger gefährliche Varianten entstehen?

Bei bestimmten Impfstoffen sind die Stämme, die durch den Selektionsdruck des Impfstoffs entstehen, gefährlicher als die vorhergehenden, und sie betreffen unterschiedliche Altersgruppen. Dies hat sich vor allem bei den Kinderimpfstoffen gegen bakterielle Infektionen gezeigt.

Verbessert oder verschlechtert die Entwicklung einer bevölkerungsweiten Impfimmunität gegen eine Krankheit die Folgen der Krankheit?

Zwei der besten Beispiele hierfür sind die Windpockenimpfung und die Masernimpfung (zwei relativ harmlose Krankheiten in der Zeit vor der Impfung aufgrund einer robusten Herdenimmunität).

Wenn man als Kind Windpocken bekommt, sind sie harmlos, aber wenn man sie als Erwachsener bekommt, kann man oft eine schreckliche (und manchmal wiederkehrende) Gürtelrose bekommen. Die CDC erwartete eifrig, dass die Einführung des Windpockenimpfstoffs die Zahl der Gürtelrosefälle verringern würde, aber das Gegenteil war der Fall (deshalb wurden die Daten natürlich unterdrückt). Der Forscher, der diese Studien durchführte, stellte mit gutem Grund die Theorie auf, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Verringerung der Windpocken in der Bevölkerung verhinderte, dass die Immunreaktion der Menschen auf die Windpocken regelmäßig durch natürliche Exposition verstärkt wurde.

Bei Masern kann die Krankheit bei fehlender Immunität und schlechten Lebensbedingungen (z. B. weit verbreiteter Vitamin-A-Mangel) schrecklich verlaufen (z. B. töteten Masern bei einem Ausbruch 10 % der infizierten amerikanischen Ureinwohner). In der Vergangenheit erhielten Säuglinge mit der Muttermilch Antikörper (die Bedeutung des Stillens wird hier erörtert), die ihnen ausreichenden Schutz boten, um eine dauerhafte natürliche Immunität aufzubauen, sobald sie dem Virus ausgesetzt waren. Die Herdenimmunität der Bevölkerung, die wir früher hatten, gibt es heute nicht mehr, und es kommt immer noch zu regelmäßigen Masernausbrüchen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist. Da diese Immunität nicht mehr besteht, sind viele Menschen anfällig für Masern, und es werden immer noch mehr Menschen gegen die Krankheit geimpft.

Gibt es einen Vorteil, wenn die Krankheit auf natürlichem Wege ausbricht und durch eine Impfung verhindert wird?

Eine der weniger bekannten Fakten über Krankheiten ist, dass Infektionen in der Kindheit oft entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems sind. Bei einer Reihe von Krankheiten, die bei Erwachsenen viel schwerer verlaufen als die entsprechenden „impfpräventablen“ Infektionen in der Kindheit, wird beobachtet, dass sie dadurch entstehen, dass man sich in der Kindheit nicht infiziert. Einige Beispiele sind:

-Eine nicht durchgemachte Windpockeninfektion erhöht das Risiko für ein Glioblastom (ein schrecklicher Hirntumor) im späteren Leben.

Eine nicht durchgemachte Mumps-Infektion erhöht das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken (eine der tödlichsten Krebsarten für Frauen).

Hinweis: Die Forschungsergebnisse, die diese und weitere Zusammenhänge belegen, finden Sie hier.

Um die Folgen der Störung des bestehenden mikrobiellen Ökosystems durch Impfungen besser zu verstehen, empfehle ich Ihnen, sich dieses Video anzusehen. Was im Wesentlichen geschah, nachdem die bakteriellen Kinderimpfungen eingeführt worden waren, war, dass sowohl diese Infektion als auch andere bakterielle Infektionen häufiger auftraten und zu gefährlicheren Stämmen mutierten, von denen viele Menschen betroffen waren, die zuvor nicht dafür empfänglich waren, und die eine Vielzahl neuer Nebenwirkungen der Infektionen hervorriefen, die zuvor nicht bekannt waren. Als Reaktion auf die Verschlechterung der anderen Infektionen wurden neue Impfstoffe entwickelt, was diese Abwärtsspirale weiter beschleunigt hat.

Impfen während einer Infektion

Wenn Sie zum Zeitpunkt der Impfung bereits infiziert sind, verbessert oder verschlechtert dies Ihre Reaktion auf die Infektion?

Dies war ein großes Problem bei der Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV), denn die von Merck bei der FDA eingereichten Studiendaten zeigten, dass das Risiko, nach der Impfung eine Krebsläsion zu entwickeln, um 44,6 % erhöht war, wenn man bereits mit HPV-16 oder -18 infiziert war. Außerdem habe ich inzwischen viele Hinweise darauf gefunden, dass eine Impfung, während man mit COVID-19 infiziert ist, die Infektion erheblich verschlimmert.

Wenn sich eine bestehende Infektion nach einer Impfung verschlimmert, wie praktisch ist es dann, vor der Impfung auf die Infektion zu testen und später zu impfen?

Soweit ich weiß, wird vor einer Impfung nie auf eine bestehende Infektion getestet. Ich vermute, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Gesundheitsbehörden nichts unternehmen wollen, was eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen fördern könnte. Bei COVID-19 ist das besonders absurd, weil wir ständig kostenlose Tests verteilen und die Menschen dazu ermutigen, sich mehrmals pro Woche testen zu lassen – außer wenn sie geimpft werden sollen.

Anmerkung: Mir sind zahlreiche Fälle von Personen mit einer aktiven (aber relativ unbedeutenden) COVID-Infektion bekannt, die geimpft wurden und dann aufgrund ihrer bereits bestehenden Infektion schwer erkrankten.

Nebenwirkungen des Impfstoffs

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Impfstoff eine leichte, mittlere, schwere oder tödliche Nebenwirkung verursacht?

Eines der wichtigsten Dinge, die man über Toxine wissen muss, ist, dass sich ihre Nebenwirkungen auf einer Glockenkurve verteilen, was bedeutet, dass ihre Nebenwirkungen mit zunehmendem Schweregrad immer seltener werden. Obwohl die schwerwiegenden Reaktionen am auffälligsten sind (z. B. die rasche Entwicklung zu lebenslangem Autismus oder plötzlichem Kindstod), sind weniger schwerwiegende chronische Komplikationen viel häufiger und stellen meiner Meinung nach die größte Belastung für die Gesellschaft dar (dies wird durch die unten stehenden Zahlen von Edward Dowd sehr gut veranschaulicht).

Parallel zur Massenimpfung der Gesellschaft kam es in unserer Gesellschaft zu einer explosionsartigen Zunahme chronischer Krankheiten (insbesondere neurologischer und autoimmuner Art). Am deutlichsten wurde dies zu drei Zeitpunkten in der Geschichte: in der Zeit der Pockenimpfungen, nach 1986, als der Kongress ein Gesetz verabschiedete, das die Hersteller von der Haftung für die Herstellung gefährlicher Impfstoffe befreite (was zu einem rasanten Anstieg der Zahl der Kinderimpfungen und zu keiner Motivation führte, deren Sicherheit zu gewährleisten), und nach den COVID-19-Impfstoffen. In jedem Fall haben wir uns auf tragische Weise an eine Zunahme chronischer Krankheiten gewöhnt, die es in der Vergangenheit nicht gab, und wir haben einfach angenommen, dass die derzeitige Krankheitslast normal ist, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist.

Auch wenn die plötzlichen Todesfälle durch den COVID-19-Impfstoff tragisch sind, so sind doch viele weniger schwere, aber schwächende oder behindernde Reaktionen viel häufiger.

Wie einfach ist es zu erkennen, dass diese Wirkungen aufgetreten sind?

Wenn man bedenkt, wie schwierig es ist, Ärzte dazu zu bringen, die extremsten Reaktionen auf eine Kinderimpfung anzuerkennen, sollte es nicht überraschen, dass die subtileren Probleme meist unerkannt bleiben oder abgetan werden (was so weit geht, dass Mitglieder der gesellschaftlichen Orthodoxie häufig Memes produzieren, in denen sie sich über Anti-Impfgegner lustig machen, die ihre verschiedenen Gesundheitsprobleme auf Impfstoffe schieben).

Eines der Probleme, mit denen ich während meiner gesamten medizinischen Laufbahn zu kämpfen hatte, ist die Tatsache, dass ich sofort erkennen kann, dass ein Impfschaden vorliegt, während die meisten meiner Kollegen dies leider nicht können. Die meisten Anzeichen, die mich aufschreien lassen, werden von meinen Kollegen nur selten erkannt, und die Symptome werden entweder nicht registriert oder sie geben irgendeine harmlose Erklärung dafür ab (z. B. dass es sich um eine Verhaltensstörung handelt, die mit einem SSRI behandelt werden muss – etwas, das ich nicht unterstütze). Und wenn ich versuche, sie darauf hinzuweisen, untergräbt das nur meine Glaubwürdigkeit.

Dies war bei COVID-19 besonders faszinierend zu beobachten, da zahllose Patienten nach der Impfung die gleichen Symptome entwickeln, die meisten Ärzte jedoch vehement darauf bestehen, dass sie nichts mit den Impfstoffen zu tun haben. Erfreulicherweise scheint sich dies zu ändern, da die Ärzteschaft die Augen für das Problem öffnet (zum Teil, weil auch viele Beschäftigte im Gesundheitswesen geschädigt wurden).

Wie konsistent und sicher ist der Herstellungsprozess des Impfstoffs?

Da die Impfstoffhersteller von der Haftung für unsichere Produkte befreit sind, wird bei der Herstellung oft an vielen Ecken und Enden gespart, damit der Hersteller mehr Geld verdienen kann (bis jetzt wurden die amerikanischen Einrichtungen, in denen unsere Impfstoffe hergestellt werden, von Produktionsproblemen wie potenzieller Kontamination geplagt), gegen die die FDA fast nichts unternommen hat. Da viele Impfstoffe in Zellkulturen gezüchtet werden, ist eine Verunreinigung durch Dinge, die bereits in den Zellen vorhanden sind (z. B. Retroviren), unvermeidlich, und einige glauben, dass dies ein Hauptproblem bei den Impfstoffen ist.

Bei den COVID-19-Impfstoffen wurde nachgewiesen, dass bei der Herstellung der Impfstoffe weitaus weniger Sorgfalt angewandt wurde (was wahrscheinlich auf die Operation Warp Speed zurückzuführen ist, die dieses Fehlverhalten ermöglichte), so dass die in den einzelnen Impfstoffen enthaltenen Stoffe sehr unterschiedlich sind. Dies ist derzeit die beste Erklärung, die ich dafür gefunden habe, warum die Menschen so unterschiedlich auf die Impfstoffe reagieren und warum es „Hot Lots“ gibt.

Verringert der Impfstoff, der das Immunsystem auf einen bestimmten Krankheitserreger vorbereitet, seine Fähigkeit, auf andere Krankheitserreger oder Krebszellen im Körper zu reagieren?

Dies ist eine häufige, aber unterschätzte Folge von Impfungen. Soweit ich weiß, ist der schlimmste Übeltäter in dieser Hinsicht der COVID-19-Impfstoff, der sowohl mit einer explosionsartigen Zunahme von Krebserkrankungen als auch mit ungewöhnlichen Krankheiten in Verbindung gebracht wird, die normalerweise nur bei immunsupprimierten Personen auftreten.

Beeinträchtigt der Impfstoff die Durchblutung und verursacht er Mikroschläge im Körper?

Ich glaube, dass dies einer der wichtigsten Mechanismen für die Schädigung durch Impfstoffe ist und dass man sich bei der Behandlung dieser Patienten häufig darauf konzentrieren muss (so haben wir z. B. bei Personen mit COVID-19-Impfstoffverletzungen, die wir mit einfachen Methoden zur Beeinflussung ihres Zeta-Potenzials behandelt haben, wundersame Ergebnisse erzielt). Da es sich hierbei um ein komplexes, aber äußerst wichtiges Thema handelt, habe ich hier einen Artikel verfasst, in dem ich es erkläre, und hier eine Serie, die erklärt, wie es sich auf den Körper auswirkt und wie man es behandeln kann.

Führt der Impfstoff dazu, dass das Immunsystem den Körper angreift und chronische Krankheiten auslöst?

Alle Impfstoffe bewirken, dass das Immunsystem auf Hochtouren läuft, um das vorhandene Impfantigen anzugreifen. Der Nachteil dabei ist, dass das Immunsystem in der Regel auch andere Proteine in der Umgebung angreift (eine Studie an Mäusen hat z. B. gezeigt, dass Mäuse Allergien gegen Pollen entwickeln, die sich zum Zeitpunkt der Impfung in der Luft befinden). Autoimmunität ist besonders wahrscheinlich, wenn der Impfstoff Antigensequenzen mit menschlichem Gewebe teilt (Homologien) und ein sehr starkes Adjuvans enthält (die Impfstoffkomponente, die das Immunsystem stimuliert). Vor den COVID-19-Impfstoffen (die eine bemerkenswerte Anzahl von Homologien mit menschlichem Gewebe aufweisen) war Gardasil (der HPV-Impfstoff) der größte Übeltäter in dieser Hinsicht, da er ein sehr starkes Adjuvans verwenden musste und Homologien mit menschlichem Gewebe aufwies.

Wenn ein Impfstoff negative Reaktionen hervorruft, erhöht sich dann das Risiko, wenn mehrere Impfstoffe gleichzeitig verabreicht werden?

Alles, was ich gesehen habe, hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine schwere Reaktion auf den Impfstoff zu entwickeln, umso größer ist, je mehr Impfstoffe verabreicht werden (insbesondere wenn sie gleichzeitig verabreicht werden). Dies ist zum Beispiel der Grund, warum das Plötzliche Kindstod-Syndrom mit der gleichzeitigen Verabreichung mehrerer Impfstoffe in Verbindung gebracht wird, warum viele Eltern beobachtet haben, dass ihr Kind nach mehreren Impfungen Autismus entwickelt, und warum einige Ärzte dafür plädieren, den CDC-Zeitplan nicht einzuhalten und die erforderlichen Impfungen in größeren Abständen durchzuführen.

Wenn ein und derselbe Impfstoff mehrfach verabreicht wird (vor allem, wenn er gewebeähnlich ist), ist es wahrscheinlicher, dass er bei jeder weiteren Verabreichung eine Autoimmunerkrankung auslöst. Obwohl ich dies auch bei anderen Impfstoffen beobachtet habe, war dieser Effekt bei den COVID-19-Impfstoffen bei weitem am dramatischsten, da das Risiko eines schwerwiegenden unerwünschten Ereignisses mit jeder aufeinanderfolgenden Impfung deutlich ansteigt.

Obwohl eine verstärkte Autoimmunreaktion wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist das beste Modell, das ich habe, um die kumulative Toxizität von Impfstoffen zu erklären, weitgehend darauf zurückzuführen, dass sie das Zeta-Potenzial des Körpers sukzessive beeinträchtigen, was katastrophale Folgen hat, sobald eine kritische Schwelle überschritten wird. Entsprechend sehe ich die schlimmsten Reaktionen auf Impfstoffe oft bei Personen, die bereits ein beeinträchtigtes Zetapotenzial haben und die zusätzliche Verringerung durch einen weiteren Impfstoff nicht vertragen.

Da Impfstoffe als „sicher und wirksam“ gelten, werden ihre möglichen Schäden leider nie in Betracht gezogen. Deshalb werden Personen, die versuchen, sehr einfache Maßnahmen vorzuschlagen, die den Schaden des Impfschemas erheblich mindern könnten (z. B. die Abstände zwischen den Impfungen), unerbittlich angegriffen mit der Begründung, dass sie sich nicht an die CDC-Richtlinien halten“ und damit eine Impfzurückhaltung erzeugen.

Bis heute wurde noch nie eine Studie über die kumulativen Auswirkungen der gesamten Impfung von Kindern durchgeführt. Jeder, der dies versucht, wird wegen unethischer Experimente an Kindern angegriffen, da die Placebogruppe (die nicht geimpft wird) einem „großen und ungerechtfertigten“ Risiko ausgesetzt wird, weil ihnen lebensrettende Impfstoffe (für Krankheiten, die sie nie bekommen werden) vorenthalten werden.

Da diese Studien bisher nie abgeschlossen wurden, werden eine Vielzahl weniger kontrollierter Studien (z. B. Vergleich von geimpften und ungeimpften Kindern in derselben Arztpraxis) veröffentlicht. Diese Studien zeigen zwar, dass eine Vielzahl von Komplikationen durch Impfungen auftreten, werden aber in der Regel als nicht valide abgetan, da es sich nicht um eine kontrollierte Studie handelt, und in vielen Fällen werden die Autoren angegriffen (man denke nur an das, was mit Paul Thomas geschah). In ähnlicher Weise können ich und viele Kollegen Kinder, die nie geimpft wurden, oft sofort erkennen (da sie körperlich, geistig und seelisch gesünder sind), doch die Veränderungen, die Impfungen hervorrufen, sind in unserer Gesellschaft so normal geworden, dass die meisten Ärzte nicht mehr in der Lage sind, zu erkennen, dass der derzeit akzeptierte Ausgangszustand nicht normal ist.

Wenn die Impfstoffe negative Reaktionen hervorrufen, wer ist dann am anfälligsten dafür?

Die Reaktionen auf Impfstoffe sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine Reihe weiterer Anzeichen, die die Wahrscheinlichkeit einer schlechten Reaktion auf Impfstoffe vorhersagen (z. B. frühere unerwünschte Reaktionen, bereits bestehende Autoimmunerkrankungen, ein schlechtes physiologisches Zeta-Potenzial, genetische Stoffwechseldefekte, eine frühere Infektion, gegen die geimpft wird).

Da Impfstoffe als 100 % sicher gelten, gibt es leider praktisch keine Ausnahmen (was Kalifornien zum Anlass genommen hat, allen, die eine Ausnahmegenehmigung ausstellen, die Zulassung zu entziehen, was dazu geführt hat, dass es dort fast unmöglich ist, eine Ausnahmegenehmigung für Impfstoffe zu erhalten). Um die Absurdität des Ganzen zu verdeutlichen, hatte ich einen Freund, der eine dokumentierte anaphylaktische Reaktion auf den Moderna-Impfstoff hatte, wegen der er in die Notaufnahme musste, und dem einfach gesagt wurde, er müsse einen anderen COVID-Impfstoff bekommen. Ich habe auch von einem Fall gehört, bei dem jemand wegen einer Impfstoffreaktion in eine kalifornische Intensivstation eingeliefert wurde und keinen Arzt in diesem Bundesstaat finden konnte, der bereit war, eine medizinische Ausnahmegenehmigung für seinen Arbeitgeber auszustellen.

Die Perspektive der öffentlichen Gesundheit

Eines der größten Probleme des öffentlichen Gesundheitswesens besteht darin, dass es die Menschen nicht als Individuen betrachtet, sondern theoretische Konstrukte (die oft falsch sind) verwendet und sie auf die gesamte Bevölkerung anwendet. Meiner Meinung nach wird dies getan, weil es für eine zentralisierte Bürokratie der praktischste Weg ist, die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen zu beeinflussen, mit denen sie keinen direkten Kontakt hat.

Dieser Ansatz ist ein großes Problem, denn viele Menschen verhalten sich anders als andere (z. B. profitieren einige nicht von den Maßnahmen, und andere reagieren schlecht auf die Maßnahmen). Damit der zentralisierte Ansatz des öffentlichen Gesundheitswesens funktioniert, muss leider die Vielfalt der Öffentlichkeit ignoriert und abweichendes Verhalten gewaltsam unterdrückt werden, wenn sich Mitglieder der Öffentlichkeit beschweren.

Ich glaube, dass viele Probleme im Leben letztlich darauf zurückzuführen sind, dass die Menschen zu faul sind und den einfachen Weg wählen, wenn es darum geht, ein komplexes Problem anzugehen. In der jüngsten Serie über SSRI-Antidepressiva (dieser Artikel und dieser Artikel) könnte man das ganze Debakel beispielsweise so zusammenfassen, dass Patienten mit psychischen Problemen eine therapeutische Beziehung zu einem Berater benötigen, der ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme helfen kann, was aber für die meisten Ärzte in der Praxis viel zu zeitaufwändig ist.

Psychiatrische Medikamente bieten einen einfachen Ausweg: Man kann einfach das Medikament gegen das Symptom verabreichen, hat das Gefühl, das Problem gelöst zu haben, und muss sich nicht mit dem Patienten auseinandersetzen. Leider funktioniert das oft nicht, und die Medikamente verschlimmern den Zustand der Patienten. An diesem Punkt stellt sich wieder die Frage, ob man seine Arbeit richtig macht oder ob man zu faul ist. Der Arzt kann den Patienten aktiv auf unerwünschte Wirkungen seines Medikaments überwachen und eingreifen, bevor diese katastrophale Folgen haben, oder er kann den Patienten in die Irre führen und ihm sagen, dass das Medikament wirkt und ihm einfach mehr davon oder ein anderes Medikament geben. Die meisten katastrophalen Vorfälle, von denen ich bei SSRI-Patienten gehört habe, sind darauf zurückzuführen, dass die Ärzte ihre Probleme auf die faule Tour behandelt haben.

Ähnlich verhält es sich mit der öffentlichen Gesundheit: Wenn eine ansteckende Krankheit auftritt, die nach Ansicht des Systems bekämpft werden muss, gibt es zwei Möglichkeiten:

-Einführung umfassender Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die die Ausbreitung der Krankheit eindämmen und Praktiken fördern, die die natürliche Immunität der Bevölkerung stärken.

-Aufnahme eines Impfstoffs in das Impfschema und Einführung einer Impfpflicht für alle.

Da der zweite Ansatz viel weniger Arbeit macht, ist es eine ausgemachte Sache, dass er umgesetzt wird. Da dieser Ansatz unweigerlich nicht verhindern wird, dass sich viele Menschen mit der Krankheit anstecken, werden Ausreden dafür gefunden werden, warum dies geschieht, die letztlich darauf hinauslaufen, dass „nicht genug Impfstoffe verabreicht wurden“.

Ebenso ist es unvermeidlich, dass es bei diesen Kampagnen zu Verletzungen kommt (die oft den Nutzen der Impfstoffe überwiegen). Wenn dies geschieht, werden diese Verletzungen von den zentralisierten Verwaltern des öffentlichen Gesundheitswesens als „notwendiger Kollateralschaden“ für das größere Gut, das der Impfstoff schafft, abgetan, und es werden systemweite Maßnahmen ergriffen, um diese Verletzungen zu verbergen und die Verletzten ins Gas zu setzen.

Sobald klar wird, dass der Impfstoff nicht völlig „sicher und wirksam“ ist, wird der Öffentlichkeit in der Regel als Rechtfertigung vorgebracht, dass die Impfstoffe eine „Herdenimmunität“ gegen die Krankheit schaffen und dass dieser Nutzen die negativen Folgen des Impfstoffs überwiegt. Leider schaffen die Impfstoffe in den meisten Fällen (aus vielen der oben genannten Gründe) keine Herdenimmunität und werden stattdessen zu einem Produkt, das die Bevölkerung auf unbestimmte Zeit einnehmen muss, während die Krankheit weiter besteht.

Hinweis: Für diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren, habe ich hier erörtert, wie Impfstoffe durchweg versagen, um die Übertragung von Krankheiten zu verhindern, und wie wir dies bei den COVID-19-Impfstoffen beobachten konnten hier.

Welche Impfstoffe sollte man meiden?

Wenn wir für jeden Impfstoff das Krankheitsrisiko, die Wirksamkeit des Impfstoffs, die Auswirkungen der Entwicklung einer Impfimmunität in der Bevölkerung, die Probleme beim Impfen während einer Infektion und die Nebenwirkungen des Impfstoffs berücksichtigen, sollte klar werden, dass die Beantwortung dieser Frage äußerst komplex ist. Es gibt so viele potenzielle Risiken und Vorteile unterschiedlicher Größenordnung, dass es fast unmöglich ist, sie in einem gewichteten Durchschnitt zusammenzufassen.

Dies veranschaulicht einige der großen Probleme, die sich ergeben, wenn man eine Maßnahme mit bekannten Schäden als Präventivmaßnahme für ein potenzielles Risiko anbietet, das eintreten kann oder auch nicht (Anmerkung: Das Gleiche gilt auch für Statine). Ich bin der Meinung, dass bei einer Therapie, deren Schaden bekannt ist, ein konkreter Nutzen nachgewiesen werden muss (z. B. sind alle Antibiotika in gewissem Maße toxisch, aber die meisten würden zustimmen, dass die Toxizität überwiegt, wenn jemand eine gefährliche Infektion hat, die mit dem Antibiotikum behandelt werden soll). Im Falle von Impfungen gibt es einige wenige Impfstoffe, die therapeutisch verabreicht werden können (BcG, Tollwut und Impfstoffe, die aus dem Serum des Patienten hergestellt werden), um ein bestehendes Problem zu behandeln, so dass eine klare Vorstellung von den relativen Risiken und Vorteilen jedes einzelnen Impfstoffs erreicht werden kann.

Um komplexe Fragen wie diese zu analysieren, sind wir in der Regel auf große klinische Studien angewiesen. Das Problem bei solchen Studien ist, dass sie, da sie von der Industrie finanziert werden, immer die meisten unerwünschten Ereignisse auslassen (z. B. wird ein schwerwiegendes Ereignis als etwas Nebulöses eingestuft, es wird ein toxisches Placebo verwendet, um die Zunahme der unerwünschten Ereignisse bei den Geimpften zu verschleiern, oder die Probanden werden nur über einen kurzen Zeitraum beobachtet, der nicht ausreicht, um die meisten Nebenwirkungen des Impfstoffs zu erfassen). Im Allgemeinen besteht die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, darin, die Gesamtzahl der Todesfälle in jeder Gruppe zu ermitteln (da es keine Möglichkeit gibt, die Todesfälle neu zu klassifizieren), und wenn diese Kennzahl in den Studien für die schlechtesten Impfstoffe (z. B. Gardasil oder der Impfstoff COVID-19 von Pfizer) untersucht wird, zeigt sich, dass die Gesamttodesrate durch die Impfung erhöht wird.

Die andere Möglichkeit ist die Betrachtung von Bevölkerungsstatistiken. Obwohl diese durchweg zeigen, dass Impfstoffe erhebliche Schäden verursachen, neigen Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens leider dazu, diese Daten zu ignorieren.

Wenn ich diese Frage angehe, verwende ich den folgenden Algorithmus, bei dem jeder Punkt Vorrang vor den nachfolgenden hat.

Weist der Impfstoff einen ungewöhnlich hohen Grad an Toxizität auf? Bietet der Impfstoff möglicherweise einen wichtigen Nutzen? Gibt es andere Gründe, die mich wegen der möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs beunruhigen? Wirkt der Impfstoff tatsächlich? Wirkt der Impfstoff noch?

Ich werde nun kurz auf einige der Impfstoffe eingehen, die auf der aktuellen CDC-Liste stehen und die meiner Meinung nach die schlimmsten Übeltäter sind.

Gardasil

Betrachten wir zunächst den HPV-Impfstoff und die Vorteile, die er durch die „Verhinderung von Gebärmutterhalskrebs“ bietet.

Ich habe zwar Datensätze gesehen (wenn sie nach Alter geschichtet sind), die zeigen, dass Gardasil (und andere HPV-Impfstoffe) die Sterberate an Gebärmutterhalskrebs bei den Geimpften tatsächlich erhöht hat, aber ich werde hier den Vorteil des Zweifels geben. Wie das Diagramm zeigt, lag die Gebärmutterhalskrebsrate bereits vor Gardasil nahe bei 0, so dass es schwierig ist zu sagen, ob die geretteten Leben auf Gardasil zurückzuführen sind (zum jetzigen Zeitpunkt halte ich die Gardasil zugeschriebene Krebsprävention für falsch).

Anmerkung: Bei vielen anderen Krankheiten, deren Rückgang auf die Impfung zurückgeführt wurde, fand der größte Teil des Rückgangs statt, bevor ein Impfstoff verfügbar war.

Wenn man jedoch davon ausgeht, dass alle Leben durch Gardasil gerettet wurden, hat es in England jedes Jahr 6 Leben pro 100.000 Menschen (0,0006 %) und in den Vereinigten Staaten 2 Leben pro 100.000 Menschen (0,0006 %) gerettet. Im Gegensatz dazu starben in den klinischen Studien 133 von 100.000 (0,13 %) Teilnehmern (zum Vergleich: die durchschnittliche Sterblichkeitsrate für Personen im gleichen Alter wie die Studienteilnehmer lag damals bei 43,7 von 100.000). Das bedeutet, dass im günstigsten Fall für den Impfstoff bei 100.000 Menschen 89,3 der Geimpften starben, während 2 gerettet wurden.

Das ist zwar schrecklich, aber das größere Problem ist, dass in der ursprünglichen klinischen HPV-Studie zwischen 2,3 % und 49 % der Personen, die Gardasil erhielten, eine neue Autoimmunerkrankung entwickelten. Wir wissen nicht genau, wo in diesem Bereich die Gesamtzahl der neuen Autoimmunkrankheiten lag, da Merck viele Autoimmunkrankheiten einfach als „neue medizinische Bedingungen“ eingestuft hat (bei Studien der Industrie wird immer etwas neu klassifiziert, von dem sie nicht wollen, dass es in der endgültigen Studie mit solchen vagen Bezeichnungen auftaucht), aber andere Untersuchungen sind zu dem Schluss gekommen, dass die Zahl von 2,3 % die Rate der neuen Autoimmunkrankheiten deutlich unterschätzt.

Im Gegenzug für die Rettung von 2 Leben pro 100.000 Menschen bei gleichzeitiger Tötung von 89,3, erhalten 2300 (und wahrscheinlich noch viel mehr) eine neue lebensverändernde Autoimmunerkrankung. Alles in allem würde ich nicht sagen, dass dies das beste Risiko-Nutzen-Verhältnis darstellt. Da Gardasil so profitabel ist, wurde leider nichts dagegen unternommen, obwohl zahlreiche Warnsignale ausgelöst wurden und viele Petitionen an die FDA gerichtet wurden, um dieses Problem zu lösen.

Diphtherie, Keuchhusten und Wundstarrkrampf (DPT)

Ich bin aus den folgenden Gründen kein Fan des DPT-Impfstoffs:

-Er ist der Impfstoff, der am deutlichsten mit dem Tod von Säuglingen in Verbindung gebracht wird (ich habe die umfangreichen Beweise für diesen Zusammenhang, die sich im Laufe des letzten Jahrhunderts angesammelt haben, hier zusammengefasst).

-Der Impfstoff verursacht häufig bleibende Hirnschäden (insbesondere die ältere Version). Ich habe dies nicht nur von vielen Eltern gehört, sondern es ist auch zwei Mitgliedern meiner Großfamilie passiert, die die etwas ältere und giftigere Version des Impfstoffs erhalten haben.

-Ich glaube, dass es eine der Hauptursachen für Ohrentzündungen bei Kindern ist (eine der häufigsten Beschwerden, wegen derer Eltern ihren Kinderarzt aufsuchen). Viele Ärzte haben diesen Zusammenhang beobachtet, und das beste Beispiel, von dem ich gehört habe, stammt von einem Arzt und medizinischen Missionar, der beschloss, einen Ashram (indischer Tempel), in dem er wohnte, zu impfen. Vor der Impfung gab es keine Ohrentzündungen, unmittelbar danach erkrankten viele Kinder an ihnen.

Umgekehrt glaube ich, dass der Nutzen minimal ist, denn:

-Der Impfstoff verhindert nicht die Besiedlung mit einem dieser Bakterien. Aus diesem Grund treten Keuchhustenausbrüche in vollständig geimpften Bevölkerungsgruppen auf.

-Diphtherie gibt es in den Vereinigten Staaten nicht mehr, so dass es keinen Grund gibt, dagegen zu impfen (außerdem kann sie mit modernen Antibiotika behandelt werden).

-Tetanus ist heute sehr selten (es gibt etwa 30 Fälle pro Jahr), und es ist schwer zu sagen, inwieweit die Antikörper des Impfstoffs eine Person vor Tetanus schützen (Studien haben gezeigt, dass das vom Impfstoff produzierte Antitoxin Tetanus nicht verhindert).

Anmerkung: Ich hatte mehrere Familienmitglieder, die wegen einer Platzwunde in die Notaufnahme kamen und denen gesagt wurde, sie müssten sich gegen Tetanus impfen lassen. Sie stimmten zu, unter der Bedingung, dass sie nur gegen Tetanus, nicht aber gegen Diphtherie oder Keuchhusten geimpft würden, und als ich ihre Krankenakte überprüfte, hatten sie den DPT-Impfstoff erhalten.

Hepatitis B

Wie bereits erwähnt, bin ich der Meinung, dass die Hepatitis-B-Impfung für Kinder nicht zu rechtfertigen ist. Darüber hinaus führt der Impfstoff zu Komplikationen und wurde wiederholt mit neuromuskulären Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Ich glaube, dass dies höchstwahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das verwendete Antigen eine Homologie mit Myelin (der Hülle der Nerven) aufweist, aber es kann auch andere Gründe haben.

Bei Erwachsenen, die dem Risiko einer Hepatitis-B-Infektion ausgesetzt sind (z. B. Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich versehentlich mit infizierten Nadeln stechen lassen können), ist diese Praxis viel stärker gerechtfertigt. Aber auch in diesem Fall sollte die Entscheidung über die Impfung meines Erachtens bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen liegen, da das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen dieser Impfung nicht eindeutig geklärt ist.

Masern, Mumps, Röteln (MMR)

Wie bereits erwähnt, ist es umstritten, ob der MMR-Impfstoff die Zahl der Masernfälle verringert, da die regelmäßige Impfung zwar die Zahl der Masernfälle verringert, aber die dauerhafte Immunität in der Bevölkerung verschwindet, und Ausbrüche in der geimpften Bevölkerung weiterhin auftreten. Noch trauriger ist, dass die Zahl der Todesfälle durch Masern zum Zeitpunkt der Einführung des Impfstoffs fast vollständig verschwunden war (so dass es im Grunde keine Rechtfertigung für die Einführung des Impfstoffs gab), so dass wir durch die Einführung des Impfstoffs ein nicht vorhandenes Problem zu einem dauerhaften Problem gemacht haben. Aus meiner Sicht ist das größte Problem des MMR-Impfstoffs seine häufige Assoziation mit Autismus, etwas, das meiner Meinung nach viel schlimmer ist als die Entwicklung von Masern und für das man ein viel höheres Risiko hat als die Infektion selbst.

Polio

Es gibt zwei Arten von Polio-Impfstoffen. Den inaktivierten Polio-Impfstoff (der derzeit in den USA verwendet wird) und den abgeschwächten Lebendimpfstoff (der häufig in ärmeren Ländern verwendet wird). Der inaktivierte Impfstoff verhindert nicht, dass man sich mit Polio infiziert, aber er verhindert bis zu einem gewissen Grad (ich weiß nicht, wie man die genaue Zahl berechnet), dass eine Polio-Infektion polioähnliche Lähmungen verursacht. Da er die Ansteckung nicht verhindert, hat er auch keine Auswirkungen auf die Übertragung. Der Polio-Lebendimpfstoff verhindert zwar, dass man sich mit Polio infiziert, hat aber den bedauerlichen Nebeneffekt, dass er beim Empfänger manchmal Polio auslöst und das abgeschwächte Polio-Virus in die Umwelt verbreitet.

Inzwischen ist das Poliovirus weitgehend ausgerottet, und seit 2017 sind mehr Poliofälle auf den Impfstoff zurückzuführen als auf die Kinderlähmung selbst (Anmerkung: Ein Verwandter meines Freundes erkrankte durch den Impfstoff an Polio). Eines der tragischsten Beispiele ereignete sich in Indien, wo Bill Gates das Gesundheitsbudget umleitete, um aggressiv gegen Polio zu impfen, was dazu führte, dass 491.000 Kinder eine „polioähnliche“ Krankheit entwickelten.

Da es keinen Grund gibt, gegen Polio zu impfen, gibt es keinen Nutzen, der die Risiken des Impfstoffs aufwiegt. Das Risiko dieses Impfstoffs ist schwieriger zu quantifizieren, da ich viele Menschen kennen gelernt habe, die auf den Impfstoff schlecht reagiert haben, die aber kein einheitliches Verletzungsmuster aufwiesen (wie ich es bei anderen Impfstoffen häufig sehe).

Grippe

Es gibt derzeit keine Beweise dafür, dass die (häufig vorgeschriebene) Grippeimpfung eine Person davor schützt, an Grippe zu erkranken (die in den meisten Fällen eine relativ harmlose Infektion ist) oder sie auf andere zu übertragen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass die Impfung die Wahrscheinlichkeit erhöht, an einer schweren Grippe zu erkranken und im Folgejahr eine Grippe zu bekommen. Außerdem haben viele Menschen durch die Grippeimpfung Verletzungen erlitten.

Meningokokken

Aufgrund der Schwere einer Infektion mit Neisseria meningitidis dachte ich zunächst, dass der Impfstoff gegen Meningokokken wahrscheinlich ein Impfstoff sein würde, für den man sich stark machen könnte. Leider gibt es mehrere gefährliche Stämme dieses Bakteriums, und für einen dieser Stämme (Stamm B) ist es sehr schwierig, einen Impfstoff herzustellen, da er eine Homologie mit dem menschlichen Körpergewebe aufweist.

Es überrascht nicht, dass dies zu einem Selektionsdruck auf das Bakterium geführt hat, so dass heute die meisten Infektionen durch den Bakterienstamm B verursacht werden, den der vorgesehene Impfstoff bis vor kurzem nicht abdeckte (und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, wie wirksam dieser neuere Impfstoff ist). Wie bereits erwähnt, tragen viele Menschen dieses Bakterium in sich und sind asymptomatisch – die Infektion ist sehr selten, und die Hauptrisikogruppe sind Menschen mit einer bereits bestehenden Anfälligkeit, nicht die allgemeine Bevölkerung. Außerdem erhöhen Tonsillektomien (ein unnötiger Eingriff) das Risiko einer Meningitis erheblich.

Umgekehrt birgt der Impfstoff eine Reihe von potenziellen Autoimmunkomplikationen. Die bei weitem häufigste, die mir begegnet, ist die Auslösung von Morbus Crohn (in der Regel einige Monate nach der Impfung), und ich denke, dass allein diese Nebenwirkung jeden potenziellen Nutzen des Impfstoffs überwiegt.

Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, dem empfehle ich die Lektüre dieses Artikels über die Gründe, warum Impfstoffe durchweg keine Herdenimmunität erzeugen, Millers Review of Critical Vaccine Studies (insbesondere in Bezug auf die HiB- und Pneumokokken-Impfstoffe) und das Lehrbuch Vaccines and Autoimmunity. Peter Gøtzsche (einer meiner Helden) hat auch eine gute Übersicht über die Beweise im Zusammenhang mit den Impfstoffen geschrieben, Vaccines: Truth, Lies, and Controversy“ (Wahrheit, Lügen und Kontroverse) geschrieben, das viele Probleme aufzeigt, aber auch die typische Voreingenommenheit der Impfstoffbefürworter aufweist und bestimmte Schlussfolgerungen enthält, mit denen ich nicht einverstanden bin (was es aber zu einem ausgezeichneten Buch macht, um konventionelleren Ärzten die Augen zu öffnen). Schließlich befasst sich auch Turtles All The Way Down eingehender mit vielen dieser Impfstoffe.

Pneumokokken und Haemophilus influenzae Typ B (HiB)

Zu diesen beiden Routineimpfstoffen ist es wahrscheinlich am schwierigsten, eine eindeutige Position zu beziehen. Der Grund dafür ist:

-Diese beiden Infektionen, insbesondere HiB, sind die durch Impfung vermeidbaren Krankheiten, die bei Kindern am ehesten zu schweren Komplikationen führen. Als beispielsweise der HiB-Impfstoff auf den Markt kam, stellten Kinderärzte im ganzen Land einen deutlichen Rückgang der Meningitisfälle bei Säuglingen fest, was ein großes Problem darstellt. In ähnlicher Weise sind in der modernen Kinderheilkunde viele der häufigsten Infektionen, mit denen Ärzte konfrontiert werden, Pneumokokken.

-Obwohl diese Impfstoffe unerwünschte Wirkungen haben, sind sie nicht so gefährlich wie bei vielen anderen Impfstoffen.

-Da diese Impfstoffe zwar wirken, aber auf einen leicht mutierbaren Teil der Bakterien abzielen, führt ihre Verabreichung dazu, dass die Zielbakterien mutieren, gegen die Impfstoffe resistent werden und in einigen Fällen andere Populationen befallen. So wird beispielsweise der Pneumokokken-Impfstoff ständig aktualisiert und neu herausgegeben, wobei in jeder neuen Version zusätzliche Stämme abgedeckt werden (und ich habe mehrere geimpfte Kinder mit potenziell lebensbedrohlichen Pneumokokken-Infektionen gesehen, die geimpft worden waren). Im Fall des HiB-Impfstoffs wurde der A-Stamm (HiA) ausgewählt, der in einigen Gebieten tödlicher war als HiB, und es wurden auch Stämme ausgewählt, die Erwachsene befallen (normalerweise befällt HiB nur Kinder), was dazu führte, dass schwere HiB-Infektionen zu einer Krankheit von Erwachsenen und älteren Menschen wurden.

Wer mehr über dieses Thema erfahren möchte, findet in diesem und dem oben verlinkten Vortrag die besten Argumente gegen den HiB-Impfstoff, die ich bisher gesehen habe, und sie veranschaulichen die Probleme, die sich aus unserer zu starken Vereinfachung der Interaktion zwischen dem menschlichen Körper und seinem Mikrobiom ergeben.

Hinweis: Viele der Studien, die die Behauptungen in diesem Abschnitt stützen, sind in diesem ausgezeichneten Buch zu finden.

Die Risiken und Vorteile der COVID-Impfstoffe

Obwohl sich im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen viele tragische Dinge ereignet haben, haben die Begleitumstände es auch ermöglicht, die tatsächlichen Risiken und Vorteile eines Impfstoffs zu beleuchten, ein Thema, das normalerweise viel zu undurchsichtig ist, als dass man es verstehen könnte. Diesmal ist die Klarheit vor allem darauf zurückzuführen:

-Die neuen Impfstoffe wurden Anfang 2021 zügig auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet. Dies ermöglicht es, zahlreiche bestehende jährliche Trends mit denen vor und nach der Einführung der COVID-Impfstoffe zu vergleichen.

-Viele Menschen haben sich vehement dagegen gewehrt, dass die Impfstoffe der Bevölkerung aufgedrängt wurden, und haben viel Arbeit geleistet, um zu beweisen, dass die Risiken dieser Impfstoffe in fast allen untersuchten Aspekten ihre Vorteile bei weitem überwiegen.

Viele Menschen kennen zum Beispiel diesen Datensatz:

Kürzlich wurden zwei Informationen veröffentlicht, die meiner Meinung nach das schlechte Risiko-Nutzen-Verhältnis der COVID-19-Impfstoffe deutlich machen.

Rasmussen Reports

Das erste war eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Rasmussen Reports. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich die Ergebnisse von zwei früheren Umfragen zu diesem Thema vorstellen:

Beide Berichte machen deutlich, dass die Schäden durch die COVID-Impfstoffe ein Ausmaß haben, dessen sich die Öffentlichkeit trotz der massiven Propaganda, die ihr das Gegenteil weismachen will, voll bewusst ist. Werfen wir nun einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse von Rasmussen:

Aus diesen Umfragen lassen sich einige wichtige Erkenntnisse ableiten:

Obwohl die Demokraten im Vergleich zu den Republikanern eher der Meinung sind, dass das COVID-Virus gefährlich ist und dass Impfstoffe sicher sind, haben sie inzwischen so viele Beweise für das Gegenteil gesehen, dass der Abstand zwischen ihnen viel geringer ist. Dies gilt insbesondere für die Todesfälle durch Impfstoffe, die wahrscheinlich immense politische Auswirkungen für die Partei haben werden, die sie Amerika aufgezwungen hat.

-In der öffentlichen Wahrnehmung sind ebenso viele Menschen an COVID-19 gestorben wie an den Impfstoffen. In Anbetracht der Tatsache, dass viele der COVID-19-Todesfälle vor der Einführung der Impfstoffe auftraten, dass viele dieser Todesfälle nicht wirklich auf COVID-19 zurückzuführen waren und dass die Impfstoffe keinen vollständigen Schutz gegen COVID-19 bieten, ist dies ein starkes Argument dafür, dass die Vorteile der Impfstoffe ihre Risiken nicht aufwiegen, insbesondere wenn man die weitaus häufigeren Komplikationen berücksichtigt, die den Empfänger außer Gefecht setzen, ihn aber nicht töten.

-Viele der Befragten haben wahrscheinlich nicht verstanden, was mit „Haushalt“ gemeint ist (und haben es wahrscheinlich so interpretiert, dass damit nur jemand gemeint ist, den sie kennen). Dies liegt daran, dass in nicht einmal 11 % der US-Haushalte ein COVID-19- oder Impftod aufgetreten ist.

Anmerkung: Viele Leute verunglimpfen Rasmussen und behaupten, sie seien rechtslastig. Ich halte sie jedoch für eines der genauesten politischen Meinungsforschungsinstitute des Landes.

Edward Dowd

Edward Dowd hat einen innovativen Ansatz gewählt, um die Öffentlichkeit zu verunsichern, indem er die finanziellen Kosten des Impfprogramms für das Land aufzeigt und den Menschen das Gefühl gibt, dass sie sich wie Trottel fühlen, weil sie in Bereiche investieren, die durch diese Kosten beeinträchtigt werden. Da jeder einen Bezug zu Geld hat, ist das Konzept für den Einzelnen viel leichter zu begreifen, und was noch wichtiger ist: Da Geld für die Oberschicht das Wichtigste ist, werden sie wahrscheinlich motiviert sein, gegen das Impfprogramm vorzugehen, um ihr Vermögen zu schützen.

Dowd hat ein Team erfahrener Analysten zusammengestellt, das sich intensiv mit der Berechnung der Kosten des Impfprogramms befasst hat. Vor kurzem haben sie einen Bericht veröffentlicht, der für sich selbst spricht:

Bei der Durchsicht des Dowd-Berichts wurde mir klar, dass es eine Reihe von Themen gibt, von denen ich weiß, dass sie menschliche und wirtschaftliche Kosten verursachen, die aber nicht berücksichtigt wurden, vermutlich weil sie unmöglich zu berechnen sind. Das bedeutet, dass er die Schäden, die durch das Impfprogramm verursacht wurden, unterbewerten musste.

Da solche Dinge so schwer abzuschätzen sind, muss man sich auf die konservative Seite schlagen und vermeiden, Dinge zu behaupten, die man nicht quantifizieren kann oder bei denen man sich nicht sicher ist. In ähnlicher Weise mache ich jedes Mal, wenn ich hier einen Artikel schreibe, die Erfahrung, dass ich viele Dinge, für die ich mich engagiere, nicht mehr erwähne, wenn ich merke, dass ich sie nicht wirklich belegen kann.

Schlussfolgerung

Diese jüngsten Veröffentlichungen (und die Datensätze, auf die sich Dowds Schätzung stützt) zeigen klar und deutlich, dass die Risiken der COVID-Impfstoffe jeden möglichen Nutzen bei weitem überwiegen, den sie haben könnten. Da ein Großteil des Landes dies jetzt zu erkennen beginnt, wird es sehr interessant sein zu sehen, wie sich dieses Thema in den kommenden Jahren entwickeln wird, wenn unsere Institutionen darum kämpfen, das Vertrauen, das sie jahrzehntelang in Amerika aufgebaut haben, wiederherzustellen. Ich hoffe, dass dieser Prozess es uns ermöglichen wird, auch das gesamte Impfstoffprogramm kritisch zu hinterfragen, das im Großen und Ganzen völlig immun gegen eine Überprüfung war, was sowohl auf die Schwierigkeit, es umfassend zu bewerten, als auch auf den unnachgiebigen Schutz unserer Institutionen zurückzuführen ist.

Eines der Themen meiner Artikel hier war die Erörterung der sich allmählich entwickelnden Plädoyers für eine COVID-Amnestie, die innerhalb von etwas weniger als einem Jahr von „die Experten haben sich geirrt, aber man sollte ihnen trotzdem mehr vertrauen als seinem Bauchgefühl“ bis hin zu „Amerikas COVID-19-Reaktion beruhte auf Lügen“ reichten. Kürzlich hat der Verfasser eines Plädoyers (mit dem ich nicht ganz einverstanden war) etwas gepostet, das meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Schlussfolgerung zu diesem Artikel darstellt.

Ich bin der Meinung, dass alle Impfstoffe so häufig Schaden anrichten können, dass dieser Schaden bei der Bewertung des Impfstoffs immer berücksichtigt werden muss. Aus diesem Grund fühle ich mich immer sehr hin- und hergerissen, was ich tun soll, wenn Menschen mich bitten, ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie sich vor den Schäden eines Impfstoffs, den sie bekommen müssen, schützen können (Anmerkung: die beiden besten Ansätze, die ich kenne, sind die Einnahme von viel Vitamin C im Vorfeld und alles zu tun, was Sie tun können, um Ihr Zeta-Potenzial zu stärken).

Denn unabhängig davon, was man tut, wird es immer Patienten geben, die durch die Impfung geschädigt werden, und ich hasse es, daran mitschuldig zu sein. Es ist schon vorgekommen, dass ich einen Patienten wiederholt vor einer Impfung gewarnt habe, bei der ich das Risiko einer unerwünschten Reaktion sah, und er trotzdem geimpft wurde, woraufhin er eine dauerhafte Komplikation erlitt und ich versuchen musste, ihm zu helfen, wieder gesund zu werden.

Ich glaube auch, dass die natürliche Immunität immer besser ist als die Immunität gegen Impfstoffe. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass der richtige Ansatz für den Umgang mit fast allen Krankheiten, gegen die man sich impfen lassen kann, darin besteht, das inhärente Risiko zu akzeptieren, sich als ungeimpfter Mensch anzustecken, und mit dem Behandlungsprotokoll vertraut zu sein, das man im Falle einer Infektion anwenden muss, damit man die Infektion auskurieren und eine natürliche Immunität entwickeln kann. Stellen Sie sich nur vor, wie anders die Welt heute wäre, wenn wir diesen Ansatz verfolgt hätten, anstatt jede einzelne Behandlung für COVID-19 zu unterdrücken und der Bevölkerung eine tödliche und unwirksame Impfung aufzuerlegen.

Um zu erfahren, wie andere Leser von dieser Publikation und der dadurch entstandenen Gemeinschaft profitiert haben, können Sie hier ihre Rückmeldungen einsehen. Außerdem können Sie hier einen Index aller in der Vergessenen Seite der Medizin veröffentlichten Artikel einsehen.