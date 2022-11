Was soll dieser ganze Wirbel um Rechte?

Todd Hayen

Die Leute scheinen zu denken, dass jeder, der sich über seine „Rechte“ beschwert, eine Art weinerlicher Trottel ist. Ständig höre ich Kommentare wie: „Rechte? Du hast doch schon keine Rechte mehr, warum regst du dich so auf, wenn du noch mehr verlierst?“ Oder ganz im Gegenteil: „Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, Rechte zu verlieren, dann lebe doch mal eine Woche in Nordkorea!“

Keine dieser Antworten zeugt von viel Intelligenz oder Verständnis für unsere aktuelle Situation.

Die erste Antwort ist in dieser Hinsicht ein besonders gutes Beispiel. Die Rechte gehen so schnell verloren. Wenn wir endlich aufwachen, werden wir erkennen, wie viel wir tatsächlich schon verloren haben.

Das ist noch lange kein Grund, das Geschehen zu ignorieren.

Die zweite Antwort zeigt, dass derjenige, der dies sagt, nicht versteht, dass Nordkorea genau das ist, worauf wir zusteuern. Auch das ist kein Grund, die aktuellen Geschehnisse nicht mit größter Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Die Geschichte hat eindeutig gezeigt, dass, wenn man solche Dinge nicht im Keim erstickt, der Totalitarismus oder eines seiner unterdrückerischen Derivate sich schließlich in die Kultur einschleichen wird. Wir als freie Gesellschaft müssen uns dieser Möglichkeit ständig bewusst sein und die ersten Anzeichen dafür erkennen.

Ich finde es so interessant, dass die Menschen im Allgemeinen das Etikett „paranoid“ oder besser noch „Verschwörungstheoretiker“ aufdrücken, wenn jemand Bedenken wegen Machtmissbrauchs und möglicher Korruption äußert, ganz gleich, wie groß oder unbedeutend diese Bedenken auch sein mögen. Wie Jordan Peterson einmal sagte:

Systeme geraten furchtbar außer Kontrolle, wenn die Menschen sie nicht aufhalten, wenn sie leicht außer Kontrolle geraten.

Noch seltsamer ist, dass wir wissen, dass die Menschen, und zwar sehr viele, immer noch in der Lage sind, das, was sie als Korruption der Regierung empfinden, zu erkennen und dagegen vorzugehen. Diese Fähigkeit hat sich während der Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident deutlich gezeigt.

Unabhängig davon, ob Trumps gesamte negative Persönlichkeit als Präsident von der Presse fabriziert wurde oder nicht (ich bezweifle, dass dies der Fall war), reagierten die Linken immer noch so, als sei dies ein gewaltiges Problem, und das tun sie natürlich immer noch.

So sehr ich damals auf den Medienrummel hereingefallen bin, bin ich immer noch erstaunt, wie bösartig hartnäckig die Leute waren und sind, dass Trump und die republikanische Partei, die ihn unterstützt hat, der einzige Grund dafür sind, dass das Land ins Trudeln geraten ist. Es scheint mir ziemlich klar zu sein, dass Trump und alles, was mit ihm kam, zumindest zum Teil ein heimtückischer Köder war.

Und warum ist das so? Wenn die Bevölkerung die Korruption in einem Fall erkennen kann (die angebliche Korruption von Trumps Regierung und Partei), warum kann sie sie dann nicht in einem anderen Fall erkennen (die Korruption der Regierung, die wir jetzt erleben) – und in einem Fall, der nachweislich tatsächlich korrupt ist? Ist diese Wahrnehmung ausschließlich auf die Medien zurückzuführen – meiner bescheidenen Meinung nach ist das sehr wahrscheinlich.

Ich glaube, dass das Klischee wahr ist – die Presse kontrolliert tatsächlich die öffentliche Meinung und die öffentliche Haltung.

Die Presse mag eine der Wurzeln des massiven Unkrauts sein, das uns in diesen Schlamassel hineingebracht hat, aber die Presse war früher nur so mächtig, wie sie darauf bestand, die Wahrheit zu berichten.

Jetzt ist es ihnen offensichtlich völlig egal, ob sie die Wahrheit berichten. Und warum ist das so?

Die Wurzel ist nicht die Presse, sondern die Menschen, die das Erbrochene der Medien an „Informationen“ konsumieren. Sie sind in der Regel nicht in der Lage, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. In der Tat scheint es, als ob die Unterscheidung zwischen Fakten und Fiktion keine Rolle mehr spielt.

Ich habe Situationen mit Freunden und Familienmitgliedern erlebt, in denen eine sehr klare, beweiskräftige Wahrheit präsentiert wurde (wie es jetzt ziemlich oft geschieht) und sie trotzdem nicht aufschreien: „Es ist mir egal, ob es wahr ist, ich bleibe bei dem, was ich glaube.“ Es ist eine aussichtslose Situation.

Und warum?

Ich glaube nicht, dass es eine einzige Antwort auf diese Frage gibt. Aber eine davon ist sicherlich die Macht der vergangenen Indoktrination. Was die Frage der Freiheit betrifft, so glaube ich wirklich, dass viele Menschen einfach nicht frei sein wollen.

Zum einen wissen sie nicht wirklich, was Freiheit bedeutet, und so simpel und sarkastisch es auch klingen mag: Solange ihnen ihre Videospiele, ihr Gras, ihre Pornos und andere Sofortbefriedigungsmittel nicht weggenommen werden, sind sie so frei, wie sie es sein wollen.

Denken Sie an Brave New World und die prominente Droge Soma, wie Huxley sie in seiner fröhlichen Dystopie vorstellte. Soma kann heute viele Formen annehmen, und es ersetzt alles, was einen echten Wert hat. Es ist eine Droge, genau wie die heutigen Drogen wie Gras und Alkohol, aber auch Dinge, die wir nicht als Drogen betrachten, wie Handys, Computer, Videospiele, Pornografie, neue Autos, schicke Schuhe und Kleidung, große Häuser, Partys, Sex, Affären und so weiter.

Natürlich beschreibe ich hier ein Extrem des Spektrums, aber ich denke, Sie verstehen, worauf ich hinaus will.

Ich bin also überzeugt, dass vielen Menschen die Art von Freiheit, für deren Schutz Sie und ich bis zum Tod kämpfen würden, egal ist. Nehmen Sie die Redefreiheit. Ich bin ein alter Hippie (na ja, nicht ganz, aber das ist eine andere Geschichte). Sagen wir einfach, ich komme aus einer Zeit, in der die Redefreiheit und die damit verbundenen Einschränkungen noch eine große Sache war.

Die freie Meinungsäußerung war die Säule der amerikanischen Demokratie, und selbst eine winzige, scheinbar unbedeutende Unterdrückung dieser Freiheit war gleichbedeutend damit, ein Schwert in den Bauch all dessen zu stoßen, wofür die Vereinigten Staaten standen. Ich empfinde das immer noch so.

Ich geriet in eines dieser typischen Scharmützel auf Facebook mit ein paar sehr langjährigen Freunden. Einige von ihnen sind auch in meinem Alter und sollten die gleichen Ansichten über die Redefreiheit haben wie ich.

Ich stellte mich größtenteils dumm und antwortete jemandem, der vorschlug, Twitter zu boykottieren, weil der „frei denkende“ Elon Musk die Macht übernehmen würde. Ich fragte: „Ist das so, weil Sie Elon Musk nicht mögen, oder weil Sie die Redefreiheit nicht mögen?“

Jemand anderes gab mir daraufhin eine Einführung in das Verfassungsrecht und sagte so etwas wie: „Um die Verfassung zu paraphrasieren: ‚Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Redefreiheit einschränkt‘. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war Twitter nicht der Kongress“. Das bedeutet, dass Twitter gegen kein Gesetz verstößt, an das es sich halten muss, dass nur die Regierung der Vereinigten Staaten über die Unrechtmäßigkeit der Einschränkung der Redefreiheit besorgt sein muss und dass ein privates Unternehmen nichts zu befürchten hat.

Ich werde mich jetzt nicht auf eine Diskussion darüber einlassen, ob Twitter, Facebook, YouTube und andere das Recht haben, die Meinungsäußerung einzuschränken, Informationen zu zensieren oder was auch immer. Ich denke natürlich, dass es hier ein Argument gibt, aber das ist ein anderes Mal.

Worauf ich eingehen möchte, ist die Haltung meiner Landsleute, die Twitter oder wen auch immer für ihre derzeitige Praxis der Zensur, Einschränkung und anderweitigen Unterdrückung des freien Austauschs von Informationen und Meinungen verteidigen. Was zum Teufel soll das?

Die andere Merkwürdigkeit ist, dass sich ein halbes Dutzend Leute plötzlich auf mich stürzten, weil ich behauptete, dass Twitter kein Recht habe, seine Mitglieder zu verwalten, die alle eine Vereinbarung zur Unterwerfung unter Twitters „Regeln des Engagements“ „unterschrieben“ haben, obwohl das nicht einmal das ist, was ich infrage gestellt habe.

Die Leute scheinen in dieser Hinsicht sehr empfindlich zu sein. Sie sind ganz froh, dass diese „Informationsquellen“ ihre empfindlichen Ohren vor Fehlinformationen schützen.

Ich höre so etwas ständig – eine unverhohlene Verteidigung von Unternehmen in Privatbesitz, die tun können, was ihnen verdammt noch mal gefällt… „Ein Restaurant nimmt Ihnen nicht Ihre Rechte, wenn es Sie nicht einlässt, wenn Sie nicht geimpft sind, sondern es ist sein Recht, jeden zu bedienen, der seine Standards nicht erfüllt: ‚kein Hemd: keine Bedienung, keine Impfung: keine Bedienung!!'“

OK, vielleicht ist das wahr, vielleicht gibt es viele Fälle, in denen diese Unternehmen das volle Recht haben, ihre Form der Impfstoffdiskriminierung zu betreiben, aber warum verteidigen diese Leute das? Warum sind sie nicht empört? Für mich ist das so, als würde man das Recht verteidigen, Farbigen den Zutritt zu einem Restaurant zu verwehren.

Niemand würde das hinnehmen, selbst wenn die diskriminierenden Personen auf der richtigen Seite des Gesetzes stünden. Es erscheint mir unverantwortlich, dass JEDER auf der Seite von jemandem oder einem privaten Unternehmen steht, der die Meinungsfreiheit einschränken will. Aber genau das ist der Punkt, an dem wir stehen.

Die Menschen wollen ehrlich gesagt nicht frei sein. Sie fühlen sich wohl, wenn sie kontrolliert werden und wenn sie Informationen kontrollieren können. Mit der Freiheit kommt die Verantwortung, und heute scheint niemand mehr bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen.