Was steckt hinter den 5.000 Todesfällen in den letzten fünf Wochen, die nicht auf Covid zurückzuführen sind?

Nach den am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Zahlen stieg die Zahl der Todesfälle in England und Wales in den letzten fünf Wochen auf 4 965, die nicht auf Covid zurückzuführen sind.

Die 730 Todesfälle in der letzten Woche lagen um 10,1 % über dem Fünfjahresdurchschnitt, wie aus dem nachstehenden Diagramm hervorgeht. Sie zeigt, dass Covid-Todesfälle (in blau) weniger als die Hälfte der überzähligen Todesfälle in dieser Woche ausmachen, wobei zu beachten ist, dass in der Grafik Covid-Todesfälle überzählig sind, da sie alle Todesfälle mit Covid einschließen. Die oben angegebene Zahl von 4964 überzähligen Todesfällen, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, wird anhand der Todesfälle berechnet, die auf Covid zurückzuführen sind, d. h. bei denen Covid als zugrundeliegende Ursache auf dem Totenschein vermerkt ist.

In Privathaushalten, Pflegeheimen und Krankenhäusern ist derzeit ein Überschuss an Todesfällen zu verzeichnen: 23,4 %, 6,5 % bzw. 5,3 % in der letzten Woche.

Der ONS-Bericht geht nicht darauf ein, was hinter diesen beunruhigenden Trends stecken könnte. Die Tatsache, dass der Bericht mit der Frühjahrsimpfkampagne zur Auffrischung der Impfung bei älteren Menschen zusammenfällt, hat bei vielen Menschen Besorgnis ausgelöst, insbesondere angesichts der ONS-Daten, die zeigen, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte aus anderen Gründen bei den Geimpften um ein Vielfaches höher ist als bei den Ungeimpften.

Wie wir bei Daily Sceptic immer wieder sagen, müssen diese Dinge gründlich untersucht werden.