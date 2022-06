Britische Gesundheitsbehörde: 99 Prozent der Affenpocken-Fälle betrifft schwule Männer

Eine von der britischen Gesundheitsbehörde durchgeführte Untersuchung von Affenpocken fällen hat ergeben, dass 151 von 152 Teilnehmern Männer sind, die sich als schwul, bisexuell oder Männer, die Sex mit Männern haben, identifizieren“.

Die Erhebung ergab, dass 311 (99 % von 314) Fälle Männer waren, mit nur 3 bestätigten weiblichen Fällen.

„Einhundertzweiundfünfzig Fälle nahmen an detaillierteren Fragebögen teil, die ab dem 26. Mai 2022 eingesetzt und retrospektiv ausgewertet wurden“, heißt es in der Studie.

„In diesen Daten identifizierten sich 151 der 152 befragten Männer als schwul, bisexuell und andere Männer, die Sex mit Männern haben (GBMSM), oder berichteten über gleichgeschlechtliche Kontakte, und die verbleibende Person lehnte es ab, diese Informationen preiszugeben.“

Die ersten Ausbrüche von Affenpocken traten in einer schwulen Sauna in Spanien und bei einem Fetischfestival in Belgien auf.

Obwohl es sich bei den Affenpocken-Fällen überwiegend um schwule Männer handelt, haben einige Kritiker behauptet, dass die Aufforderung der Gesundheitsbehörden an schwule Männer, die vermuten, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben könnten, auf Sex zu verzichten, „homophob“ und eine Form der „Stigmatisierung“ sei.

Wie wir bereits berichtet haben, hat der erste Monkeypocken-Patient, der an die Öffentlichkeit ging, offenbart, dass er sich mit dem Virus angesteckt hat, weil er schwulen Sex mit „etwa 10 neuen Partnern“ hatte, nachdem er aus Dubai ausgewiesen worden war, weil er positiv auf HIV getestet wurde.

Obwohl sich die Affenpocken durch engen Kontakt verbreiten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, dass Sommerfestivals eingeschränkt werden sollten, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, stellte ein WHO-Sprecher später klar, dass die Gay-Pride-Paraden wie gewohnt stattfinden sollten.

„Obwohl der größte Teil der Welt wegen Covid gesperrt wurde und Millionen von Menschen ihre Arbeit verloren, haben die Gesundheitsbehörden deutlich gemacht, dass es unhaltbar ist, von schwulen Männern zu verlangen, dass sie keinen Sex mit Dutzenden von Fremden haben, um die Ausbreitung von Affenpocken zu verhindern“, schreibt Chris Menahan.

Die Umfrage der britischen Gesundheitsbehörde ergab außerdem, dass 81 Prozent der Fälle in London ansässige Personen betrafen.

Wie wir bereits berichteten, hat der britische Gesundheitsdienst NHS auf seiner Website eine Nachricht veröffentlicht, in der er die Menschen auffordert, kein „Buschfleisch“ zu berühren oder zu verzehren, das in ethnisch unterschiedlichen Gebieten Londons auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist und die Verbreitung von Affenpocken verursachen kann.