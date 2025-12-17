Andrew Korybko

Das geplante KI-Rechenzentrum soll die neue Einflusssphäre der USA festigen, indem es die Region in die „Vierte Industrielle Revolution“ führt, lokale Daten zur Feinabstimmung von Propaganda im Vorfeld der nächsten Wahlen im Sommer zugunsten der Regierungspartei instrumentalisiert und als KI-gestützter regionaler Spionageknotenpunkt fungiert.

Die USA genehmigten Ende letzten Monats den Verkauf fortschrittlicher Nvidia-Chips an Armenien im Rahmen eines 500-Millionen-Dollar-KI-Rechenzentrums, bei dem laut Bloomberg 20 % der Kapazität für armenische Unternehmen reserviert und die verbleibenden 80 % an in den USA ansässige Firmen verkauft werden sollen, die in der Region tätig sind. Diese ehrgeizigen Technologiepläne bauen auf Armeniens reichem technologischen Erbe aus der Sowjetzeit, früher Technologiebildung für Kinder und einer bevorstehenden nationalen High-Tech-Strategie auf, doch es steckt tatsächlich weit mehr dahinter als nur eine einfache Geschäftsmöglichkeit.

Dieser Schritt erfolgt kurz nachdem die USA Armenien aus Russlands Einflusssphäre „abgeworben“ haben, indem sie dessen Rolle im armenisch-aserbaidschanischen Friedensprozess ersetzten, was sich in der Vermittlung der Friedenserklärung vom August zwischen beiden äußerte. Armenien stimmte außerdem der Schaffung der von den USA kontrollierten „Trump Route for International Peace and Prosperity“ (TRIPP) entlang seiner Südgrenze zu. Von TRIPP wird erwartet, dass sie zu einer türkisch geführten Ausweitung westlichen Einflusses über den Südkaukasus hinweg und weiter nach Zentralasien führt.

Es ist daher kein Zufall, dass zwei Experten eines US-Thinktanks kürzlich gemeinsam einen Artikel in der Washington Post verfassten, in dem sie für ein verstärktes amerikanisches Engagement in Armenien plädierten – mit der stark angedeuteten Begründung, Russland dadurch wirksamer einzudämmen. Technologie wurde dabei nicht erwähnt, doch es gibt eine überzeugende Logik dafür, warum dieses neue KI-Rechenzentrum als Vorzeigeprojekt der neuen Beziehungen gewählt wurde, die von einem neuen gemeinsamen armenisch-amerikanischen Unternehmen, Firebird.AI, angeführt werden sollen.

Die „Vierte Industrielle Revolution“/der „Great Reset“ (4IR/GR), der sich auf die miteinander verknüpften Trends KI, Big Data und Internet der Dinge konzentriert, treibt die modernsten wirtschaftlich-technologischen Entwicklungen weltweit voran, die die USA laut dem KI-Aktionsplan vom Juli anführen wollen. Einen Monat später, Ende August, mehrere Wochen nach der von den USA vermittelten armenisch-aserbaidschanischen Friedenserklärung und TRIPP, unterzeichneten Armenien und die USA ein MoU „bezüglich einer Partnerschaft für KI- und Halbleiterinnovation“.

Darauf folgte die US-Genehmigung von Firebird.AIs ehrgeizigem Plan, ein 500-Millionen-Dollar-KI-Rechenzentrum auf Nvidia-Basis für in den USA ansässige Firmen in der Region aufzubauen und damit Armeniens Lage zu nutzen, um es zu einer Bastion des US-Einflusses der 4IR/GR in diesem Teil Eurasiens zu machen. Ziel ist es, den Einfluss der USA im Südkaukasus zu festigen und Armenien anschließend als Startrampe für die Ausweitung der technologischen Dimension dieses Einflusses nach Zentralasien zu nutzen – parallel zur Ausweitung von TRIPP hinsichtlich des wirtschaftlichen und militärischen Einflusses der USA.

Einige armenische Unternehmen werden davon profitieren, das Land als Ganzes jedoch nicht. Die digitale-technologische Souveränität seiner Bevölkerung wird an die USA abgetreten, da ihre Daten auf Dell-Servern gespeichert werden. Sozio-politische Trends können dann von CIA-Algorithmen analysiert werden, um die Feinabstimmung von Propaganda zur Beschleunigung von Armeniens Abwendung von Russland zu unterstützen. Von Bedeutung ist, dass die erste Phase des KI-Rechenzentrums im zweiten Quartal des nächsten Jahres betriebsbereit sein soll – also ungefähr zur Zeit der nächsten Parlamentswahlen in Armenien.

Der Thinktank Carnegie erklärte letzten Monat, dass „Armeniens Wahl eine ausländische Angelegenheit ist“, und forderte in seinem Beitrag faktische Einmischung zugunsten von Paschinjan. Das geplante KI-Rechenzentrum soll dabei eine Rolle spielen, wie erläutert wurde. Ihn an der Macht zu halten geht nicht nur darum, die neue Einflusssphäre der USA auf Kosten Russlands zu festigen – was für Armenien kostspielig sein wird, da Russland sein wichtigster Handelspartner ist –, sondern auch darum, den USA zu ermöglichen, diese Einrichtung im Rahmen eines neuen eurasischen Machtspiels in einen regionalen KI-gestützten Spionageknotenpunkt zu verwandeln.