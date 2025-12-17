Brian Berletic

Erneute Kämpfe entlang der thailändisch-kambodschanischen Grenze im Dezember verdeutlichen, wie lokale Streitigkeiten in Südostasien zunehmend von umfassenderen Großmachtstrategien geprägt werden, die darauf abzielen, Chinas Aufstieg einzudämmen.

Der thailändisch-kambodschanische Konflikt bedroht die Stabilität Asiens – mit Absicht

Anfang bis Mitte Dezember brachen in Südostasien entlang der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha erneut größere Feindseligkeiten aus, nachdem ein problematischer „Waffenstillstand“ über Monate hinweg von Zwischenfällen und Provokationen begleitet worden war, seit die letzte größere Kampfrunde im Juli 2025 stattgefunden hatte.

Ungeachtet eines möglichen erneuten Waffenstillstands bleiben die grundlegenden Ursachen des Konflikts vollständig ungelöst, vor allem weil diese Ursachen aus ausländischen Interessen resultieren, die regionale Konflikte nutzen, um sowohl den allgemeinen Aufstieg Asiens als auch insbesondere den Aufstieg Chinas zu erschweren.

Die Art der Kämpfe

Die Kämpfe brachen aus, nachdem kambodschanische Landminen und Feuer aus leichten Waffen am frühen Morgen des 8. Dezember thailändische Soldaten verwundet und getötet hatten, was eine Eskalation der Gewalt auslöste. Diese umfasste schwere Artillerie, Kampfflugzeuge, Drohnen und intensives Feuer aus leichten Waffen an Orten entlang der gesamten thailändisch-kambodschanischen Grenze.

Kambodscha feuerte Hunderte ungelenkter Raketen aus BM-21-Mehrfachraketenwerfern auf thailändisches Gebiet ab, woraufhin das thailändische Militär mit Luft- und Drohnenangriffen reagierte, die sowohl auf die Abschussgeräte selbst als auch auf lokale Munitionslager zielten, die zur Bereitstellung der Raketen genutzt wurden. Stellungskämpfe führten dazu, dass umstrittenes Gebiet – wie bereits bei den Kämpfen im Juli – von Tag zu Tag den Besitzer wechselte.

Während der Kämpfe zeigten Aufnahmen und Erklärungen des thailändischen Militärs, dass Kambodscha auch ukrainisch anmutende FPV-Drohnen (First-Person-View) einsetzte – zudem gab es abgefangene Kommunikationsmitschnitte mit englischsprachigen Drohnenbedienern.

Dies deutet darauf hin, dass die USA – entweder direkt oder über einen ihrer zahlreichen Stellvertreter – Kambodscha in ähnlicher Weise unterstützt haben, wie sie es beim erfolgreichen Sturz der syrischen Regierung Ende letzten Jahres taten. Damals wurde eingeräumt, dass ähnliche ukrainische FPV-Drohnen und westliche Bediener Milizen dabei halfen, russisch- und iranisch-unterstützte syrische Streitkräfte zurückzudrängen und schließlich zu überrennen.

Die Absicht der USA, den thailändisch-kambodschanischen Grenzkonflikt im Rahmen ihrer wesentlich umfassenderen Politik des „Extending China“ zu nutzen, bedeutet, dass die Gefahr von Instabilität die Region auf absehbare Zeit begleiten wird.

Zusätzliche Zweifel an einer US-Rolle bei der jüngsten Gewalt entstehen durch Kambodschas wiederholte und lautstarke Appelle an die USA, als Vermittler einzuschreiten, im Gegensatz zu Thailands wiederholter Weigerung, Anweisungen aus Washington zu akzeptieren.

„Extending China“

Die sporadischen Grenzkämpfe stören Frieden und Stabilität und bedrohen den raschen Aufstieg nicht nur Chinas, sondern ganz Asiens – einschließlich enger chinesischer Partner wie Thailand und selbstverständlich auch Kambodscha selbst.

Der Konflikt ist Teil einer bereits dokumentierten Strategie, die zuvor gegen Russland angewandt wurde und darauf abzielt, dieses durch wirtschaftlichen Druck sowie durch die Schaffung und Ausweitung mehrerer gleichzeitiger Konflikte entlang seiner Peripherie einzukreisen und einzudämmen.

Diese Strategie wurde detailliert in einer RAND-Corporation-Studie aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Extending Russia“ dargelegt. Sie umfasste Pläne zur Provokation eines tödlichen Stellvertreterkriegs mit Russland in der Ukraine, zur fortgesetzten Bewaffnung „syrischer Rebellen“, die inzwischen die russisch unterstützte Regierung in Syrien gestürzt haben, zu Versuchen eines Regimewechsels in Belarus, zur Ausnutzung von Spannungen im Südkaukasus, zur Reduzierung russischen Einflusses in Zentralasien sowie zur Infragestellung der russischen Präsenz in Transnistrien.

Es sei darauf hingewiesen, dass all diese Optionen entweder bereits umgesetzt wurden oder sich in der Umsetzung befinden und dass die USA eine identische Strategie nun auch gegenüber China verfolgen.

Anfang Dezember dieses Jahres veranstaltete die Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute einen Vortrag mit dem amtierenden Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der USA, General Dan Caine. In diesem Vortrag sprach er ausdrücklich über die laufende US-Strategie zur Aufrechterhaltung globaler Vorherrschaft und zur Konfrontation eines aufstrebenden China.

Dabei erklärte er wörtlich:

„…wenn wir also den Aufstieg des chinesischen Militärs betrachten, ist unser Ziel in den gemeinsamen Streitkräften, mehrere gleichzeitige Dilemmata für ALLE Gegner weltweit zu schaffen, damit sie sehr vorsichtig sind und sich große Sorgen machen, irgendetwas zu tun, das auch nur den Anschein einer Bedrohung für das amerikanische Volk erwecken könnte.“

Zwar ließe sich argumentieren, General Caine habe mit „Dilemmata“ solche gemeint, die durch US-Militärfähigkeiten in einem hypothetischen Konflikt mit China entstehen. Doch im Verlauf seines Vortrags verknüpfte er das Konzept der Schaffung von „Dilemmata“ wiederholt mit allen Bereichen der US-geopolitischen Macht, einschließlich des laufenden KI-Wettlaufs – also weit außerhalb eines möglichen militärischen US-China-Konflikts –, ganz so, wie die USA es zuvor gegenüber Russland getan haben.

In vielerlei Hinsicht verfolgen die USA bereits eine Politik des „Extending China“, wie sie in der RAND-Studie gegen Russland beschrieben wurde, nun aber entlang der chinesischen Peripherie.

Die USA unterstützen bereits bewaffnete Konflikte westlich von Thailand in Myanmar, wo sie Milizen fördern, die Infrastruktur der chinesischen Belt-and-Road-Initiative (BRI) angreifen, über die Kohlenwasserstoffe von Myanmars Küste zur südlichen Grenze Chinas transportiert werden. Diese Pipeline-Infrastruktur ermöglicht es China, die Straße von Malakka zu umgehen, die die USA laut eigenen Strategiepapieren im Falle eines offenen US-China-Konflikts blockieren wollen.

Dieselben Papiere stellen fest, dass für einen erfolgreichen maritimen Blockadeversuch auch Chinas BRI-Infrastruktur unterbrochen werden müsste. Ein Papier schlug sogar vor, diese im Falle eines Konflikts zu bombardieren. Es ist jedoch offensichtlich, dass die USA bereits lange vor einem solchen Konflikt begonnen haben, chinesische BRI-Infrastruktur über Stellvertreter anzugreifen.

Ähnliche, von den USA unterstützte Angriffe finden auch in Pakistan statt, wo chinesische BRI-Infrastruktur ins Visier genommen wird.

Im Rahmen dieser „Extending-China“-Strategie haben die USA Zehntausende Soldaten in Südkorea, Japan und zunehmend auch auf den Philippinen stationiert. Zudem unterhalten sie Hunderte US-Soldaten auf der chinesischen Inselprovinz Taiwan selbst. Neben der Stationierung von US-Truppen wurden diese Länder von Washington dazu gedrängt, zunehmend feindselige Haltungen gegenüber Peking einzunehmen – trotz der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Schäden.

Das US-Militär operiert im gesamten Südchinesischen Meer angeblich zum Schutz der „Freiheit der Schifffahrt“ gegen eine angebliche Bedrohung durch China. In Wirklichkeit räumen jedoch von der US-Regierung finanzierte Thinktanks ein, dass der Großteil der Schifffahrt durch diese Gewässer von China ausgeht oder nach China führt. Das bedeutet, dass die USA in Wahrheit beabsichtigen, die Schifffahrt im Südchinesischen Meer zu bedrohen und letztlich zu stören – nicht sie zu schützen.

So wie die RAND-Studie den Sturz von Staaten entlang Russlands Peripherie vorsah, versuchen die USA seit Jahren, auch Staaten entlang Chinas Peripherie zu stürzen oder politisch zu vereinnahmen – durch Oppositionsgruppen, die über US-„Soft Power“, einschließlich des National Endowment for Democracy (NED), finanziert und gesteuert werden. Zuletzt gelang es den USA, die Regierung Nepals zu stürzen, direkt an Chinas Grenze.

Die USA haben zudem Südostasien gezielt politisch beeinflusst, um chinafreundliche Regierungen zu entfernen und durch US-abhängige Regime zu ersetzen – auch in Thailand.

Thailand als Ziel zur Ausdehnung gegen China

Seit 2001 versuchen die USA, Thailand politisch über den von den USA unterstützten Milliardär Thaksin Shinawatra und seine politischen Verbündeten zu vereinnahmen. In den letzten Jahren begannen die USA zudem, den thailändischen Milliardär Thanathorn Juangroongruangkit und seine verschiedenen politischen Parteien zu unterstützen.

Beide Milliardäre stellen willige Diener US-amerikanischer Interessen dar. Während Thaksins Amtszeit von 2001 bis 2006 half er bei der Privatisierung staatlicher thailändischer Unternehmen, die anschließend an US-Investoren verkauft wurden, entsandte thailändische Truppen zur Teilnahme an der US-Besatzung des Irak und beherbergte geheime CIA-Gefängnisse. Zwar sprach sich Thaksin nie öffentlich gegen Thailands Beziehungen zu Peking aus, doch zeigte er klar eine Präferenz für Washington.

Thanathorn hingegen ist ein offener Gegner einer engeren Zusammenarbeit mit China. Seine politischen Parteien lehnen konsequent Waffenbeschaffungen aus China ab und bevorzugen stattdessen US-europäische Rüstungsdeals. Thanathorn selbst forderte zuvor die Stornierung der bereits im Bau befindlichen thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitsbahn zugunsten eines nicht existierenden „Hyperloop“-Systems.

Während einer öffentlichen Hyperloop-Präsentation legte Thanathorn seine zugrunde liegenden Absichten offen und sagte:

„Ich denke, dass wir in den letzten fünf Jahren dem Umgang mit China zu viel Bedeutung beigemessen haben. Wir wollen das reduzieren und unsere Beziehungen stärker zu Europa, Japan und den USA ausbalancieren.“

In den vergangenen über 20 Jahren haben die USA dabei geholfen, gewaltsame „Farbrevolutionen“ zu organisieren, die darauf abzielten, Thaksin, Thanathorn und ihre politischen Verbündeten an die Macht zu bringen. Der ehemalige kambodschanische Premierminister Hun Sen, ein enger Freund und Verbündeter Thaksins, unterstützte die US-amerikanische Einmischung in Thailand, indem er thailändische Oppositionsgruppen beherbergte und Kambodscha als Operationsbasis für sie zur Verfügung stellte.

Selbst während der Kämpfe an der Grenze versuchten von den USA unterstützte Oppositionsparteien, die gesamte thailändische Verfassung umzuschreiben – insbesondere, um es US-gestützten Parteien zu erleichtern, an die Macht zu kommen, und um zu verhindern, dass thailändische Institutionen, einschließlich der Gerichte und des Militärs, sie wieder entfernen können.

Zu den „Nichtregierungsorganisationen“ (NGOs), die eine Verfassungsänderung vorantreiben, gehört „iLaw“. Offen finanziert von der US-Regierung über das NED sowie von George Soros’ Open Society, stellt iLaw einen Kanal ausländischen Einflusses dar, der im Auftrag ebenso kompromittierter US-gestützter Parteien auf Thailands sensibelste innenpolitische Angelegenheiten abzielt.

Dieser ausländische Einfluss stellt eine ebenso große Gefahr für Thailand dar wie die ausländisch beeinflusste Bedrohung an der Grenze zu Kambodscha. Zusammen werden diese „Dilemmata“ gezielt geschaffen, um einen der engsten Partner Chinas in der Region zu untergraben und letztlich zu schwächen.

Chinesisch-thailändische Beziehungen sind das eigentliche Ziel

Trotz verbreiteter Stereotype über Thailands angeblich „pro-amerikanische“ Haltung und Kambodschas angebliche „pro-chinesische“ Ausrichtung zeigt ein genauer Blick auf die Realität ein anderes Bild.

Eines der am häufigsten angeführten Argumente ist Thailands Status als „wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter“ der USA – ein Status, der Thailand 2003 verliehen wurde, als Thaksin Shinawatra auf dem Höhepunkt seiner Macht stand und dabei war, Thailand als Stellvertreter an Washington zu liefern, bevor er 2006 durch einen Militärputsch gestürzt wurde.

Nach dem Sturz Thaksins und seiner Schwester Yingluck Shinawatra durch das Militär in den Jahren 2006 und 2014 hat Thailand etwa doppelt so viel Geld für Waffen aus China ausgegeben wie Kambodscha – darunter größere Stückzahlen und technologisch anspruchsvollere Systeme. Dazu zählen Kampfpanzer, gepanzerte Mannschaftstransporter, Schützenpanzer, Luftverteidigungssysteme, gemeinsam entwickelte weitreichende gelenkte Mehrfachraketenwerfer, Drohnen und sogar Kriegsschiffe.

Chinas Handel mit Thailand ist weitaus umfangreicher als mit Kambodscha, ebenso wie seine Infrastrukturinvestitionen. Neben der Hochgeschwindigkeitsbahn hat China auch in den Bau von Krankenhäusern, Regierungsgebäuden und Flughafenterminals in ganz Thailand investiert oder entsprechende Aufträge erhalten. Chinesische Unternehmen, insbesondere aus der Automobilindustrie, investieren in Fabriken in Thailand – mit einem Wert, der die chinesischen Investitionen im benachbarten Kambodscha bei Weitem übersteigt.

China ist sowohl Thailands größte Importquelle als auch sein größter Exportmarkt.

Neben den wirtschaftlichen Beziehungen und der umfangreichen militärischen Zusammenarbeit zwischen Thailand und China hat auch die hochverehrte thailändische Monarchie enge Beziehungen zu Peking aufgebaut. Der amtierende König, König Rama X., hat kürzlich den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking besucht – als erster thailändischer König überhaupt. Seine Schwester, Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, spricht Mandarin und hat zahlreiche offizielle Besuche in Peking unternommen.

Aus diesen und vielen weiteren Gründen werden das thailändische Militär und die Monarchie seit Jahren von US-finanzierten Oppositionsgruppen angegriffen, die darauf abzielen, beide als starke, unabhängige thailändische Institutionen zu schwächen oder vollständig zu beseitigen.

Kambodscha: Das schwache Glied

Kambodscha hingegen zählt – trotz der Tatsache, dass der Großteil seiner Militärausrüstung aus chinesischer Produktion stammt und es chinesische Investitionen in Immobilien und Fertigung beherbergt – die Vereinigten Staaten zu seinem größten Exportmarkt und verwendet den US-Dollar faktisch als Währung im eigenen Land.

In den vergangenen zwei bis drei Jahren hat Kambodscha zudem begonnen, sich militärisch stärker den USA zuzuwenden, seit der Sohn des ehemaligen Premierministers Hun Sen, Hun Manet – ein Absolvent der US-Militärakademie West Point – an die Macht gekommen ist. In dieser Zeit hat Kambodscha US-Kriegsschiffe in Häfen empfangen, die sich in der Nähe von Häfen befinden, die kürzlich mit chinesischer Hilfe modernisiert wurden (mit geplanten zukünftigen Besuchen auch in diesen Häfen), erneuerte gemeinsame Militärübungen mit den USA angekündigt und Gespräche über eine weitergehende „Verteidigungskooperation“ aufgenommen.

Mit anderen Worten: Während China Kambodschas wichtigste Quelle für Militärausrüstung und ausländische Investitionen ist, behalten die USA weiterhin einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf Kambodscha – zunächst wirtschaftlich und nun zunehmend auch politisch.

Da Exporte den Großteil des kambodschanischen BIP ausmachen und der überwiegende Teil dieser Exporte in die USA geht – hauptsächlich Textilien und Bekleidung aus Fabriken, die von chinesischen Investoren gebaut wurden –, können die USA der kambodschanischen Regierung leicht Zugeständnisse abpressen, indem sie mit Importverboten für Waren drohen, die angeblich US-Handelsbeschränkungen gegen China umgehen.

Es ist leicht zu erkennen, wie nicht nur der thailändisch-kambodschanische Grenzkonflikt in eine bereits laufende US-Politik des „Extending China“ passt, sondern auch, wie die USA Kambodscha dazu gebracht haben, sich freiwillig in eine südostasiatische „Ukraine“ zu verwandeln.

Unabhängig von einem möglichen Waffenstillstand nach den Kämpfen im Dezember bedeutet die US-Absicht, den thailändisch-kambodschanischen Grenzkonflikt im Rahmen ihrer umfassenderen „Extending-China“-Politik zu nutzen, dass die Gefahr von Instabilität noch lange über der Region schweben wird.

Die einzige offene Frage ist nun, ob Thailand und China Frieden und Stabilität in der Region aufrechterhalten können, um den weiteren Aufstieg Asiens zu sichern – oder ob US-Versuche, einen zentralen chinesischen Partner sowohl an seinen Grenzen als auch von innen heraus zu untergraben, Asien in dasselbe Umfeld aus Konflikt und Chaos verwandeln werden, das die USA im Nahen Osten, in Europa und in Afrika über so viele Jahre geschaffen haben.

*

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.