Das Internet ist tot: Es gibt nur noch Agenten, Trolle und Clanker

Von James Corbett

Erinnern Sie sich noch daran, als ich über die Dead-Internet-Theorie geschrieben habe? Sie wissen schon, die Idee, dass das meiste, was wir im Internet sehen, lesen und hören, von Bots generiert wird?

Nun, wissen Sie was? Diese Theorie hat sich bestätigt! Jeder, mit dem Sie online sprechen, ist ein Bot, Spion, Troll oder Psyops-Krieger!

Und wie Sie gleich sehen werden, wird es noch schlimmer, bevor es (hoffentlich) besser wird.

Neugierig geworden? Möchten Sie wissen, was das für die Zukunft des Internets bedeutet? Oder, was noch viel wichtiger ist, was es für die Zukunft der menschlichen Gemeinschaft bedeutet? Dann lesen Sie weiter!

Wenn Sie schon seit den Anfängen der „Informationsautobahn“ im Internet surfen, erinnern Sie sich bestimmt an einen der ersten Online-Witze: „Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist.“

Nun, im Jahr 2025, scheint es, als müssten wir diesen Witz abändern, um ihn von einer pointierten Beobachtung über die Anonymität im Internet zu einer ernsten Warnung vor der Instrumentalisierung der Anonymität im Internet zu machen: „Im Internet weiß niemand, dass Sie ein ausländischer Psyops-Offizier sind.“

Im vergangenen Monat hat die Social-Media-Plattform, die früher als Twitter bekannt war, beschlossen, eine neue Funktion einzuführen: ein Standort-Tool, das das Land oder die Region anzeigt, in dem bzw. der ein bestimmtes Konto registriert ist. Das Ergebnis? Viele ausländische Psyops-Krieger wurden mit heruntergelassenen Hosen erwischt.

@MagaNationX?

…Es stellt sich heraus, dass dieses Konto tatsächlich in Osteuropa angesiedelt ist.

Und der @IvankaNews Ivanka Trump Fan-Account?

Es scheint, dass dieser bestimmte Trump-begeisterte Ivanka-Fan aus der MAGA-Hochburg Nigeria stammt.

Und es sind nicht nur diese Accounts. Der @BarronTNews_ Barron Trump Fan-Account (der herzliche Geburtstagsgrüße an „Dad“ Donald gepostet hat, bevor er als Fan-Account entlarvt wurde)? Der „UltraMAGA Trump 2028“-Account? Diese und zahlreiche andere Accounts stammen offenbar aus ähnlich weit entfernten Winkeln der Welt.

Man kann sich vorstellen, wie sehr sich die Schlagzeilenmacher der traditionellen Medien über diese Enthüllungen gefreut haben:

Tatsächlich scheint es, als hätte jedes Online-Medium Beispiele dafür gefunden, wie ihre ideologischen Feinde als ausländische Agenten entlarvt wurden.

Das israelische Medium ynetnews berichtet beispielsweise, dass die Standortfunktion von X ein „gefälschtes Influencer-Netzwerk aus Gaza“ entlarvt habe, dessen Accounts angeblich von angegriffenen Bewohnern Gazas stammen, tatsächlich aber aus Malaysia, Afghanistan, Pakistan und anderen eindeutig nicht zu Gaza gehörenden Orten.

Einige Nutzer protestierten gegen ihre geografische Identifizierung oder fügten ihrem offensichtlichen Standort zusätzlichen Kontext hinzu. Der Account @1776General_, der behauptete, „Verfassungsrechtler, Patriot 🇺🇸, ethnischer Amerikaner” zu sein, aber als „in der Türkei ansässig” identifiziert wurde, konterte mit einem Beitrag, in dem er feststellte: „Ich arbeite im internationalen Geschäft. Derzeit bin ich im Rahmen eines Vertrags in der Türkei tätig.”

Bemerkenswerterweise musste sogar das US-Heimatschutzministerium in einem Tweet versichern, dass es sich tatsächlich um einen Amerikaner handelt, nachdem offenbar gefälschte Screenshots im Umlauf waren, die suggerierten, dass der Account aus einem anderen Land stammt.

X versuchte seinerseits, den Schaden zu begrenzen, indem es die Nutzer darauf hinwies, dass „die neue Funktion teilweise durch die Verwendung eines VPN zur Verschleierung des tatsächlichen Standorts eines Nutzers umgangen werden könnte“, bevor es die Standortinformationen vollständig entfernte.

Und so kam und ging der Tag, an dem die ausländischen Spione entlarvt wurden. Für einen kurzen Moment wurden die Menschen an eine der grundlegenden Lektionen des Internets erinnert: Man hat keine Ahnung, mit wem (oder was) man in einer Online-Konversation „spricht“.

Vielleicht ist der Account, der Ihnen eine „Ich-Erzählung“ über ein aktuelles Ereignis oder eine „vor Ort“ durchgeführte Analyse eines militärischen Konflikts liefert, tatsächlich der, für den er sich ausgibt. Oder vielleicht ist es ein Hund. Aber es ist durchaus möglich, dass es sich um einen ausländischen Agenten handelt, der versucht, Ihre Meinung zu beeinflussen, indem er Ihnen gefälschte, irreführende oder selektive Informationen liefert.

Das sollte für niemanden, der aufmerksam ist, eine Neuigkeit sein.

Langjährige Corbetteers werden sich an meinen Bericht aus dem Jahr 2018 über Die Instrumentalisierung sozialer Medien erinnern, in dem ich Folgendes berichtete:

Das Pentagon war dabei, „Software zu kaufen, die es dem amerikanischen Militär ermöglicht, gefälschte Online-Persönlichkeiten – im Wesentlichen gefälschte Personen – zu erstellen und zu kontrollieren, die den Anschein erwecken, aus aller Welt zu stammen”.

Regierungscomputer in den Büros des Army Corps of Engineers in New Orleans wurden dabei erwischt, wie sie Kritiker des Corps verbal attackierten.

israelische Gruppen Kurse darüber gaben, wie man Wikipedia-Artikel bearbeitet, um sicherzustellen, dass die Inhalte der Online-Enzyklopädie „zionistisch geprägt” bleiben; und

ein internes Dokument des GCHQ – dem britischen Pendant zur NSA – durchgesickert war, aus dem hervorging, dass britische Spione Social-Media-Plattformen nutzten, um Propaganda zu verbreiten und die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Und das war vor sieben Jahren. Stellen Sie sich vor, wie viel schlimmer die Lage seitdem geworden ist, nach der Q-Anon-Psyop-Kampagne und dem Aufkommen der 77. Brigade und der Übernahme aller großen Social-Media-Plattformen durch „ehemalige“ Geheimdienstmitarbeiter.

Ja, es ist für niemanden in der Gemeinschaft der Verschwörungsrealisten eine Überraschung, dass das Internet von Spionen überschwemmt ist, die aktiv versuchen, Sie in die Irre zu führen.

Aber warten Sie, es kommt noch schlimmer!

CLANKERS EINGESETZT, TROLLS FREIGELASSEN

Warum sollten Sie davon ausgehen, dass der Account, mit dem Sie interagieren, von einem Menschen – oder gar einem Hund – betrieben wird? Mit der Weiterentwicklung der Chatbot-Technologie wird es immer wahrscheinlicher, dass Sie mit einer Maschine sprechen.

Das ist keine bloße Vermutung meinerseits, sondern eine statistische Tatsache.

Vielleicht haben Sie diese Meldung nicht mitbekommen, als sie Anfang des Jahres durch die Nachrichtenagenturen ging, aber es ist bestätigt: Bots machen mittlerweile mehr als die Hälfte des gesamten Internetverkehrs aus.

Das ist die alarmierende (aber kaum überraschende) Schlussfolgerung des Imperva Bad Bot Report, einer jährlichen Bewertung der Bot-Aktivitäten im Internet durch das Cybersicherheitsunternehmen Imperva. Der diesjährige Bericht ergab, dass „Bots” – also automatisierte Programme, die Aufgaben im Internet ausführen – nicht nur 51 % des gesamten Online-Verkehrs ausmachen, sondern dass 72 % dieser Bot-Aktivitäten bösartig sind.

Auch dies ist für diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, nichts Neues. Tatsächlich habe ich bereits vor zwei Jahren in meinem Leitartikel „Das Internet ist tot“ festgestellt:

Wenn diese Theorie [d. h. die Dead-Internet-Theorie] richtig ist, dann umfasst der computergenerierte Inhalt des toten Internets nicht nur die offensichtlich unmenschlichen Inhalte im Web – beispielsweise die Spam-Mails, die jeden unmoderierten Kommentarbereich überschwemmen, oder die Botnets, die soziale Medien mit identisch formulierten Propagandabeiträgen überfluten –, sondern alles: den Inhalt selbst, die Kommentare zu diesem Inhalt, die „Menschen“, , mit denen wir online interagieren, sogar Audio-Podcasts und Video-Vlogs und andere scheinbar von Menschen erstellte Medien.

Während das Konzept eines von Bots dominierten Internets noch abwegig erschien, als die Theorie erstmals aufkam, ist es in Zeiten von Sora-Videos, KI-Nachrichtenartikeln, KI-wissenschaftlichen Arbeiten und KI-Podcasts deutlich weniger abwegig. Wer kann nach der Begegnung mit dem Facebook-Shrimp-Jesus-Phänomen noch daran zweifeln, dass das Web zunehmend von Bots bevölkert wird, die KI-generierte Inhalte für andere Clankers posten, in einer Art Internet, das sich selbst verschlingt und nur für Leute wie Zuckerberg und Musk Sinn ergibt?

Aber Moment, es kommt noch schlimmer!!!

Nicht nur, dass der Durchschnittsbürger mit Online-Spionen, Spionen und Cyberkriegern zu kämpfen hat, die Propaganda verbreiten, um die ruchlosen Pläne ihrer Geldgeber und Drahtzieher voranzutreiben, und nicht nur, dass er sich durch Berge von KI-Schrott wühlen muss, um echte menschliche Interaktion im Internet zu finden, sondern er muss sich auch noch mit Trollen herumschlagen, die diese menschliche Interaktion „for the lulz” vergiften.

Jeder, der schon einmal Zeit in den Kommentaren einer Website oder, zunehmend, in Diskussionen auf einer Social-Media-Plattform verbracht hat, weiß genau, warum der Begriff „Rage Bait“ (Wutköder) zum Oxford-Wort des Jahres 2025 gewählt wurde. Wie jeder Internetnutzer nur zu gut weiß, wird heutzutage jede Online-Konversation, die aufgrund ihrer hohen Teilnehmerzahl interessant ist, unweigerlich von lautem, widerwärtigem und ungehobeltem Verhalten dominiert.

Aber die Trolle sind eine ganz andere Spezies. Sie setzen Rage Bait ein und verbreiten online böswillige Argumente, um (im besten Fall) ihre antisozialen Tendenzen in einer Umgebung auszuleben, in der sie nicht ins Gesicht geschlagen werden, und (im schlimmsten Fall) um Online-Gespräche bewusst von produktiven Themen abzulenken.

Im Laufe meiner Recherchen stoße ich manchmal auf alte Online-Foren und andere längst vergessene Teile des Internets, die zeigen, wie sich Online-Diskussionen vor zwanzig oder mehr Jahren, vor dem Aufkommen der sozialen Medien, entwickelt haben. Der Unterschied zwischen diesen Diskussionen und dem, was heute als Online-Diskurs gilt, ist atemberaubend. Man kann beobachten, wie Menschen aus einer vergangenen Internet-Ära tiefgreifende Diskussionen führen, manchmal über wichtige politische oder soziale Themen, bei denen die Poster grundlegend unterschiedlicher Meinung sind. Aber anders als alles, was man heute sieht, verbrachten diese Online-Debattierer von einst nicht nur Zeit damit, ihren Standpunkt zu artikulieren und zu erklären, wie sie zu ihm gelangt sind, sondern sie hörten ihren Gesprächspartnern tatsächlich zu und (oh Wunder!) diskutierten mit ihnen in gutem Glauben. Manchmal räumten sie sogar Punkte ein oder einigten sich darauf, unterschiedlicher Meinung zu sein.

Die Tatsache, dass solche fruchtbaren Online-Diskussionen nun der Vergangenheit angehören, ist natürlich bedauerlich. Was es jedoch noch schlimmer macht, ist, dass die giftigen, Wut auslösenden Flame Wars, die heutzutage als Online-Diskussionen gelten, nun auch in der realen Welt auftauchen. Eine ganze Generation junger Menschen, die hauptsächlich online und in der Kultur des Internet-Trollings aufgewachsen ist, wurde dazu erzogen, zu glauben, dass dies die natürliche Form menschlicher Diskussion ist. Diese Einstellung spiegelt sich nun in ihrem alltäglichen Offline-Verhalten wider, was zum Zusammenbruch der sozialen Normen führt, den wir heute um uns herum beobachten können.

Mit anderen Worten: Das tote Internet sickert aus.

Ja, wie wir gesehen haben, geht es von schlecht (die Online-Spione und Cyberkrieger) zu schlechter (der KI-Schlamm des heutigen Internets) zu noch schlechter (die Trolle, die drohen, das Gefüge der Gesellschaft zu zerreißen).

Aber hier ist die eigentliche Frage: Wird es besser?

WAS DAS BEDEUTET

Wie immer hängt die Antwort auf diese Frage davon ab, wie wir sie interpretieren.

Sicherlich gibt es Dinge, die wir tun können, um die Online-Welt etwas menschlicher zu gestalten (im positiven Sinne).

Sie können Spione, Trolle und Cyberkrieger (zumindest größtenteils) vermeiden, indem Sie die großen Social-Media-Plattformen ganz meiden und sich an Diskussionen in elitäreren Kreisen beteiligen (wie beispielsweise im Kommentarbereich von corbettreport.com, um ein völlig zufälliges Beispiel zu nennen) .

Sie können mehr Kontrolle über Ihr Online-Leben erlangen, indem Sie RSS verwenden, anstatt Algorithmen entscheiden zu lassen, was Sie als Nächstes lesen, sehen oder hören.

Es gibt sogar eine neue Browser-Erweiterung namens „Slop Evader“, die Sie installieren können und die Ihnen verspricht, Ihnen dabei zu helfen, das Internet vor der KI zu erkunden, indem sie nach Inhalten sucht, die aus der Zeit vor der Einführung von ChatGPT stammen. (Wie jedoch selbst der Entwickler dieser Erweiterung anmerkt, handelt es sich hierbei lediglich um einen einfachen Datumsfilter für Google-Suchergebnisse und somit nicht um eine grundlegende Lösung für die Krise.)

Aber vielleicht ist die wirkliche Lösung für diesen durch Bots generierten, von Spionen verbreiteten und von Trollen angeheizten Notfall des „toten Internets“ gar nicht online zu finden. Vielleicht liegt die wirkliche Lösung in der tatsächlichen menschlichen Gemeinschaft. In realen Menschen, die in der realen Welt zusammenkommen, um sich wieder mit dem zu verbinden, was wirklich menschlich ist.

Ja, das scheint in der heutigen Online-Welt eine utopische Fantasie zu sein, nicht wahr? Aber wenn wir nicht einmal davon träumen können, werden wir es sicherlich nie erreichen.