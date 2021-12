Was uns die Daten von VAERS über die Sicherheit der COVID-Impfungen zeigen

Mercola.com

Die VAERS-Daten enthalten eindeutige, noch nie dagewesene Sicherheitssignale für die COVID-Impfungen. Zwar behaupten die US Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention, dass keine Todesfälle auf die COVID-Impfungen zurückzuführen sind, doch kann man die 8986 Todesfälle allein in den USA, die bis zum 26. November 2021 gemeldet wurden, nicht ignorieren.

Der geschätzte Untererfassungsfaktor für Verletzungen durch COVID-Impfungen in VAERS liegt zwischen 31 und 100, sodass die tatsächliche Zahl der Todesfälle in den USA zwischen 278.500 und 898.600 liegen könnte.

Es gibt ein starkes Sicherheitssignal für weibliche Fortpflanzungsprobleme und für Herzentzündungen (Myokarditis) bei jungen Männern und Jungen. VAERS-Daten zeigen einen umgekehrten Zusammenhang zwischen Myokarditis und Alter, wobei Jugendliche häufiger betroffen sind als ältere Männer

Die VAERS-Daten werden ohne Erklärung gelöscht. Jede Woche werden etwa 100 Berichte routinemäßig gelöscht, sodass es inzwischen Tausende unerklärlich fehlender Berichte gibt

Jessica Rose, Ph.D., Forschungsstipendiatin am Institute for Pure and Applied Knowledge in Israel, hat sich eingehend mit dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) befasst und berichtet in diesem Interview über die Einzelheiten ihrer Erkenntnisse.

VAERS ist trotz seiner Mängel und Nachteile eines der besten Instrumente, die wir zur Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen haben. Es wurde 1986 als Folge des National Childhood Vaccine Injury Act eingeführt. Während die Impfstoffhersteller im Rahmen dieses Gesetzes pauschal von der Haftung für unerwünschte Wirkungen befreit wurden, wurde VAERS geschaffen, um Berichte über Verletzungen in einer zentralen Datenbank zu sammeln, damit die Sicherheit von Kinderimpfstoffen nach dem Inverkehrbringen überwacht werden kann.

Das System wurde 1990 eingeführt, sodass wir Daten aus drei Jahrzehnten haben, mit denen wir Trends vergleichen können. Zugegeben, Impfstoffverletzungen werden notorisch zu wenig gemeldet. Untersuchungen haben ergeben, dass nur 10 % bis sogar nur 1 % der Verletzungen gemeldet werden.

Was speziell die COVID-Impfung betrifft, so deuten Berechnungen von Steve Kirsch, dem Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment Fund, darauf hin, dass die Zahl der gemeldeten Verletzungen um den Faktor 41 zu niedrig ist. Trotz dieser und anderer Unzulänglichkeiten kann VAERS dennoch wertvolle Informationen über einen bestimmten Impfstoff liefern.

Rose ist Computerbiologin und hat einen Postdoc-Abschluss in Molekularbiologie und Biochemie. Die gebürtige Kanadierin absolvierte ihre postgraduale Ausbildung in Israel, wo sie noch immer lebt. Als ihr Traum vom Surfen in Australien wegen des COVID-19-Ausbruchs zerplatzte, beschloss sie, Code für Statistiken und Grafiken zu schreiben, und im weiteren Verlauf der Pandemie wandte sie diese Programmierkenntnisse auf die VAERS-Datenbank an.

Nein, die Leute reichen keine falschen Berichte ein

Ein gängiger Versuch, die VAERS-Daten durch so genannte Faktenprüfer zu entkräften, ist die Behauptung, sie seien unzuverlässig, weil jeder eine Meldung einreichen könne. Das ist reiner Unsinn. Ja, jeder kann eine Meldung einreichen, aber es gibt Strafen für die Einreichung einer falschen Meldung, und die Einreichung ist zeitaufwändig und anspruchsvoll. Wir können ziemlich sicher sein, dass nicht zu viele Meldungen gemacht werden.

Das Ausfüllen eines Berichts dauert im Durchschnitt 30 Minuten, und das System ist so aufgebaut, dass man nichts speichern kann, bevor man nicht ganz am Ende angekommen ist. Noch schlimmer ist, dass jede Seite nach einer bestimmten Zeitspanne abbricht und man gezwungen ist, von vorne zu beginnen, wenn man zu lange braucht, um die Details auszufüllen.

„Das frustriert wahrscheinlich so viele Leute, dass sie nicht wieder anfangen“, sagt Rose. In der Tat wurde die Schwerfälligkeit der Website selbst oft als Grund dafür angeführt, dass Ärzte unerwünschte Ereignisse nicht melden. Den Ärzten fehlt die Zeit dafür, und die meisten Patienten wissen nicht, dass sie selbst eine Meldung machen können. Wie von Rose angemerkt:

[VAERS] ist wahrscheinlich eines der besten Systeme zur Erfassung von Daten über unerwünschte Ereignisse in der Welt, aber es ist völlig bedauerlich. Es ist antiquiert … Nichtsdestotrotz … ist es eine Möglichkeit, Sicherheitssignale zu erkennen, die bei Tests vor der Markteinführung oder bei klinischen Prüfungen nicht entdeckt wurden. Und so funktioniert es auch, denn es gibt viele, viele Sicherheitssignale [zu den COVID-Impfungen], die von den Daten widerlegt werden. Jeder hat zum Beispiel schon von Myokarditis gehört … das ist eines der Sicherheitssignale, die in VAERS verworfen werden. Wir haben gelernt, dass dies bei jungen Menschen auftritt, vor allem bei Jungen.

Eine Erklärung für diese geschlechtsspezifische Diskrepanz hat mit Androgenen zu tun. Es hat sich gezeigt, dass Testosteron das Eindringen des Spike-Proteins in die Zellen durch die Aktivierung eines bestimmten Enzyms erleichtert. Dies könnte erklären, warum Männer, die einen höheren Testosteronspiegel haben, viel häufiger an Myokarditis erkranken als Frauen.

Die tödlichsten „Impfstoffe“ der Medizingeschichte

Rose fährt fort:

Ich fordere jeden auf, dies zu tun … [VAERS] ist sehr zugänglich. Gehen Sie einfach auf ihre Website und laden Sie die CSV-Dateien herunter. Sie können damit in Excel spielen oder ein anderes Programm verwenden, das mit der CSV-Datei kompatibel ist. Das OpenVAERS-System ist noch einfacher zu bedienen.

Es gibt drei separate Dateien, die Sie für den inländischen Datensatz herunterladen können, der die Daten der Person, die von ihr gemeldeten Symptome oder unerwünschten Ereignisse (es können bis zu 15 verschiedene Arten sein) und die Injektionsdaten enthält … Man kann sie zusammenführen, sodass man für jede VAERS-ID viel mehr Informationen hat … Genau das habe ich getan. Alles, was man tun muss, ist die Anzahl der unerwünschten Ereignisse zu zählen, die im Jahr 2021 aufgetreten sind. Im Zusammenhang mit den COVID-19-Produkten schließen Sie alle anderen Impfstoffe aus, um das Signal zu isolieren, und vergleichen Sie die Zahl der unerwünschten Ereignisse mit der Gesamtzahl der unerwünschten Ereignisse, die in jedem einzelnen Jahr seit 30 Jahren gemeldet wurden.

Es gibt absolut keinen Vergleich. Die durchschnittliche Anzahl der Meldungen von unerwünschten Ereignissen in den letzten 10 Jahren beträgt ~39.000, und das schließt die Daten der Meldungen von unerwünschten Ereignissen für alle Impfstoffe zusammen ein. Das sind eine ganze Menge … Wir gehen also von insgesamt 39.000 unerwünschten Ereignissen pro Jahr aus [im Durchschnitt für alle Impfstoffe], im Gegensatz zu 675.942 [unerwünschten Ereignissen nach der COVID-Impfung] allein im inländischen Datensatz [Anmerkung der Redaktion: Bitte beachten Sie, dass alle Daten dem Stand am Tag des Interviews entsprechen und vor der Veröffentlichung nicht aktualisiert wurden]. Und dabei ist der Faktor der Untererfassung noch nicht berücksichtigt …

Wir sehen denselben Trend, wenn wir einzelne unerwünschte Ereignisse wie den Tod isolieren. Allein im inländischen Datensatz werden jetzt über 10.000 Todesfälle [nach der COVID-Verordnung] gemeldet, wobei der Faktor der Untererfassung nicht berücksichtigt ist. In den vorangegangenen 10 Jahren lag der Durchschnitt bei 155 Todesfällen für das gesamte Jahr für alle Produkte zusammen. Das ist ein Anstieg der gemeldeten Todesfälle um über 6.000 %. Die Frage, die ich der FDA, der CDC und allen, die mir zuhören wollen, gestellt habe, lautet also: Wie hoch ist die Grenzzahl? Man denkt nämlich, dass der Tod das schlimmste Ergebnis von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit einem Impfstoff oder einem biologischen Produkt ist.

Ich persönlich denke, es gibt Schlimmeres als den Tod. Aber die meisten Menschen halten den Tod für ziemlich schlimm. Deshalb spreche ich in diesem Zusammenhang immer vom Tod. Was ist hier die Grenzzahl? Wie viele Menschen müssen sterben, damit diese Produkte als unsicher eingestuft werden? Das ist im Grunde alles, was man in VAERS tun muss. Ich meine, Sie können hier aufhören. Sie müssen sich nichts anderes ansehen. Aber es gibt noch so viel mehr.

Lässt sich eine Ursache nachweisen?

Während die US Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention empört bestreiten, dass auch nur ein einziger Todesfall auf die COVID-Impfung zurückgeführt werden kann, ist es einfach unmöglich, 19.532 Todesfälle5 (8.986 allein in den US-Territorien), die bis zum 26. November 2021 gemeldet wurden, zu ignorieren. Wie Rose anmerkt:

Es ist nicht einmal statistisch plausibel zu sagen, dass nicht einer von 10.000 Todesfällen [durch den Schuss] verursacht wurde. Es ist nicht wissenschaftlich zu sagen, dass … Diese Menschen wären nicht zu 100 % sowieso gestorben? So funktioniert das Leben nicht.

Die FDA und die CDC ignorieren auch Standarddatenanalysen, die Aufschluss über die Verursachung geben können. Es handelt sich dabei um die sogenannten Bradford-Hill-Kriterien – eine Reihe von 10 Kriterien, die erfüllt sein müssen, um einen eindeutigen Beweis für einen kausalen Zusammenhang zu erbringen. Eines der wichtigsten dieser Kriterien ist die Zeitlichkeit, denn das eine muss dem anderen vorausgehen, und je kürzer die Zeitspanne zwischen zwei Ereignissen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer kausalen Wirkung.

Wenn Sie also über den Prozentsatz der Menschen sprechen, die innerhalb von 24 Stunden nach einer dieser Impfungen gestorben sind, sagen wir, Sie sprechen von 50 %“, sagt Rose. „Das kommt mir irgendwie verdächtig vor. [Dennoch wird der kausale Effekt komplett geleugnet. Ist es nur ein Zufall?

Es gibt auch ein starkes Sicherheitssignal für weibliche Fortpflanzungsprobleme. Vorläufige Daten nach der Markteinführung zeigten, dass Frauen, die die Impfung in den ersten 20 Schwangerschaftswochen erhielten, eine Fehlgeburtenrate von 82 % hatten. Pfizers eigene Daten, die Rose analysierte, zeigten eine Fehlgeburtenrate von 69 %, wenn sie in den ersten 20 Wochen verabreicht wurden. Dennoch warnt niemand schwangere Frauen vor diesen Injektionen: Ganz im Gegenteil – die Frauen werden pauschal belogen.

Wie wird die Untererfassung bewertet?

Wie bereits erwähnt, hat Kirsch einen Underreporting-Faktor für Ereignisse nach COVID-Impfungen von 41 berechnet, was wahrscheinlich recht konservativ ist. Roses Berechnung ist sogar noch konservativer als das. Sie erklärt:

Steve [Kirsch] und ich sind gute Freunde. Wir arbeiten schon seit langem sehr eng an all diesen Dingen. Sein Unterberichterstattungsfaktor beträgt 41. Er schätzte diesen Wert auf der Grundlage einer von Fachleuten überprüften Veröffentlichung, in der die Zahl der Anaphylaxien geschätzt wurde, sodass er Anaphylaxien als Ersatz für Todesfälle verwendete. Das heißt, wenn wir diese Zahlen nennen, müssen Sie sie mit 41 multiplizieren, wenn Sie Steves Schätzung folgen wollen, oder mit 31, wenn es sich um meine handelt. Meine Schätzung ist die konservativste. Ich habe die Daten der klinischen Phase-3-Studie von Pfizer genommen, die sie der FDA vorgelegt haben.

Es gab mehr als 18.000 Teilnehmer in der Medikamentengruppe und der Placebogruppe, und in jeder Gruppe gab es einen bestimmten Prozentsatz von Personen, die ein schweres unerwünschtes Ereignis erlitten, das den Tod, einen Krankenhausaufenthalt, einen Besuch in der Notaufnahme, ein lebensbedrohliches unerwünschtes Ereignis, eine Behinderung oder einen Geburtsfehler einschließt. Den Daten zufolge erlitten also 0,7 % der Personen in der Medikamentengruppe ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis. Ich habe diese Rate mit der Anzahl der Personen multipliziert, die an einem bestimmten Datum, dem 10. August, eine Injektion von Pfizer erhalten haben, und diese Zahl ergibt die erwartete Anzahl der Personen, die aufgrund der Daten ein schweres unerwünschtes Ereignis erleiden würden.

Man nimmt also diese Zahl und teilt sie durch die Zahl der gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, und man erhält einen Multiplikationsfaktor, einen Faktor für die Untererfassung. Wenn man diesen Basisdatensatz, die Daten der klinischen Phase-3-Studie von Pfizer, verwendet, erhält man 31. Ronald Kostoff hat ebenfalls eine Arbeit in Toxicology Reports veröffentlicht, und seine Schätzung liegt bei 100, glaube ich. Wenn man also über den Faktor der Unterberichterstattung spricht, sollte man meiner Meinung nach eine Spanne angeben, denn jedes unerwünschte Ereignis hat seinen eigenen [Unterberichterstattungsfaktor] …

Ich glaube, wenn die Leute wüssten, was wirklich passiert, würden sie sich sehr schnell entscheiden, sich nicht in die Nähe dieser Dinge zu begeben. Das ist kein Hörensagen. Es sind keine Mutmaßungen. Die klinischen Studien sind Quatsch, und es gibt keine Sicherheitsdaten. Ich sage das nicht nur, sondern es spiegelt sich auch in all diesen Systemen zur Erfassung von unerwünschten Ereignissen auf der ganzen Welt wider. Sie sagen alle dasselbe, die Yellow Card [System in Großbritannien], die USA [VAERS], das australische [System9]. Sie sagen alle das Gleiche. Ein Beispiel: Myokarditis und kleine Jungen. Wissen Sie, das kann man nicht einfach ignorieren. Es gibt einen Grund, warum das passiert. Es liegt daran, dass die [Spritzen] nicht sicher sind.

Was sind VAERS-IDs und warum fehlen sie?

VAERS-IDs sind die Nummern, die den einzelnen Meldeeinträgen zugeordnet sind. Abgesehen von der Untererfassung ist eine weitere Merkwürdigkeit, die stark darauf hindeutet, dass die Daten schlechter sind, als wir denken, dass die VAERS-IDs verloren gehen. Mit anderen Worten: Fallberichte werden aus dem System gelöscht, nachdem sie eingegeben worden sind. Rose untersuchte dies, nachdem sie Videos gesehen hatte, in denen es hieß, dass die Berichte von Hunderten, vielleicht Tausenden von Menschen gelöscht worden waren.

Also machte sie sich auf den Weg, um entweder zu bestätigen oder zu dementieren, dass jede Woche Berichte verloren gehen, da die Datensätze wöchentlich aktualisiert werden. Sie hat alle Datensätze seit Januar 2021 heruntergeladen, was sie in die einzigartige Lage versetzte, die verschiedenen Datensätze zu vergleichen, denn wenn ein Datensatz aktualisiert wird, werden die alten Daten überschrieben.

Sie haben diese schreckliche Erfahrung gemacht, die kein Mensch durchmachen sollte, und dann sind sie verschwunden. Ich weiß nicht einmal, was das Wort dafür ist. Es ist entsetzlich. ~ Jessica Rose

Nun gibt es triftige Gründe für die Löschung einer VAERS-ID. Ein Grund wäre, wenn sowohl der Arzt als auch der Patient einen Bericht einreichen. Die beiden Berichte müssen dann zusammengeführt werden, und die ID-Nummer eines der doppelten Berichte wird gelöscht. Rose hat jedoch festgestellt, dass tatsächlich Berichte gelöscht werden, die nicht gelöscht werden sollten. Sie erklärt:

Die Art und Weise, wie ich feststellte, ob Einträge, ob ihre IDs, verschwanden, bestand darin, herauszufinden, welche VAERS-IDs bei der nächsten Aktualisierung nicht mehr auftauchten, denn man würde davon ausgehen, dass jede einzelne ID, die in das System gelangt, im System bleibt. Die nächste Aktualisierung würde also diesen Datensatz und noch ein wenig mehr enthalten, aber so funktioniert es nicht. Jede Woche werden Daten entfernt, ohne dass dies erklärt wird. Es gibt keine Erklärung für diese. Als ich dies entdeckte – und es waren über 1.000 [fehlende IDs] – habe ich als Erstes überprüft, ob es sich bei einem hohen Anteil dieser gelöschten Meldungen um Todesfälle handelte. Etwa 18 % daher war es nichts übermäßig Verdächtiges.

Dann überprüfte ich schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und dann Kinder, denn das ist ein großes Problem, das derzeit auftritt. Viele Babys verschwinden in VAERS, und sie sollten dort nicht auftauchen [da die COVID-Impfungen noch nicht an Babys verabreicht werden], was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie entfernt wurden.

Es gab also nichts offenkundig Verdächtiges an der Art der [fehlenden] IDs. Aber darum geht es gar nicht. Es handelt sich um Menschen, die diesen Produkten vertraut haben und auf Menschen gehört haben, die ihnen sagten, sie seien sicher und wirksam. Sie waren gesund. Sie haben sich die Impfungen geben lassen. Bei einigen von ihnen kam es zu einem unerwünschten Ereignis, einige von ihnen starben. Diese Berichte wurden an VAERS weitergeleitet, und dann wurden sie entfernt. Das ist entsetzlich. Ich spekuliere hier auch nicht. Das ist die Realität. Sie haben diese entsetzliche Erfahrung gemacht, die kein Mensch durchmachen sollte, und dann sind sie verschwunden. Ich weiß nicht einmal, was das Wort dafür ist. Es ist entsetzlich.

Daten über Kinder werden gelöscht

Rose hat sich auch mit den VAERS-Daten für Kinder befasst. Beunruhigend ist, dass es offenbar Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von Fällen gibt, in denen die Impfung an Kinder verabreicht wurde, die zum Zeitpunkt der Verabreichung zu jung für die Impfung waren.

Zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung gab es etwa 5.570 Berichte mit einem metrischen Code, der darauf hinwies, dass das Produkt einem Patienten in einem ungeeigneten Alter verabreicht worden war. Tatsächlich war dies die häufigste Art von unerwünschten Ereignissen bei kleinen Kindern.

Es gab also sogenanntes medizinisches Fachpersonal, das Kindern Injektionen verabreichte, ohne ihr Alter zu bestätigen“, sagt sie, „und dann erlitten diese Kinder Tausende von Nebenwirkungen. Und dabei ist die Dunkelziffer noch gar nicht berücksichtigt. Einige von ihnen starben. In der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen starben zwei von ihnen. Eines war 11, eines 13 Jahre alt, und der Zeitraum zwischen dem Tod und der Injektion betrug bei einem der Kinder fünf Tage, bei dem anderen nur einen Tag. Dies lag also zeitlich sehr nahe beieinander. Noch beunruhigender ist, dass … etwa 60 Kinder im Alter von null bis 18 Jahren gestorben waren, und 38 % dieser Kinder waren unter zwei Jahren. [In der nächsten Woche] ging dieser Prozentsatz auf 30 % zurück. Ich denke mir: Moment mal, das war doch erst Ende letzter Woche. Was ist mit ihnen geschehen?

Es gibt diese enormen Ungereimtheiten in den Daten. Hier ist ein weiteres Beispiel. Ich habe etwa 100 verschiedene Dateien, die Algorithmen enthalten, die einen Code für bestimmte Dinge ausführen, z. B. eine Kinderdatei, eine Krebsdatei, eine Prionenerkrankungsdatei. Ich lasse sie alle mit den aktualisierten Daten laufen. Myokarditis ist eine von ihnen. Bei den 50- bis 75-Jährigen gab es letzte Woche einen großen Teil der Daten zu Myokarditis-Berichten, und diese Woche ist es nur noch die Hälfte. Es ist verblüffend offensichtlich, dass in den Daten etwas ganz anders ist. Die absolute Zahl der Meldungen ist zwar gestiegen, aber sie scheint sich irgendwie verschoben zu haben.

Dafür könnte es eine plausible Erklärung geben. Tatsache ist jedoch, dass es überhaupt keinen Hinweis darauf gibt, wie diese Daten verschoben wurden. Es gibt keine Aufzeichnungen. Wir, die Öffentlichkeit, haben also keine Ahnung, was tatsächlich vor sich geht. Alles, was wir mit absoluter Sicherheit sagen können, ist, dass etwas vor sich geht.

Myokarditis-Bericht von der Veröffentlichung zurückgezogen

Zusammen mit Dr. Peter McCullough hat Rose vor kurzem einen Artikel über Myokarditis-Fälle in VAERS nach den COVID-Impfungen geschrieben und bei der Zeitschrift Current Problems in Cardiology eingereicht. Alles war für die Veröffentlichung vorbereitet, als die Zeitschrift plötzlich ihre Meinung änderte und den Artikel zurückzog. Den Vorabdruck finden Sie auf der Website von Rose. Die Daten zeigen eindeutig, dass Myokarditis umgekehrt proportional zum Alter ist, d. h. das Risiko ist umso höher, je jünger man ist.

Die meisten Meldungen in VAERS betrafen Jungen im Alter von 15 Jahren. Es gab einen sechsfachen Unterschied bei den Meldungen nach der ersten und zweiten Dosis, was auf eine Dosiswirkung und/oder einen kausalen Effekt hinweist. Die Rate der Myokarditis bei 12- bis 15-Jährigen liegt 19-mal über der Hintergrundberichterstattung für die Vereinigten Staaten, es gibt also eine Menge Dinge in diesem Papier, die wirklich wichtig sind, sagt Rose. Es gibt jetzt viele andere Arbeiten, die unsere Ergebnisse zu 100 % bestätigen. Das ist unbestreitbar. Diese Arbeit wurde fünf Tage vor dem FDA-Treffen für die 5- bis 11-Jährigen zurückgezogen, und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war, denn sie hätte die Menschen über das potenzielle Risiko einer Myokarditis bei jungen Menschen informiert. Das wollen sie natürlich nicht, weil sie bereits 30 Millionen Dosen für die 5- bis 11-Jährigen gekauft haben.

Reaktivierung latenter Infektionen

Eine weitere häufige Nebenwirkung der Impfungen ist die Reaktivierung latenter Infektionen wie Herpesinfektionen und Gürtelrose. Rose erklärt:

Es gibt eine Reihe von Veröffentlichungen, die einige Ideen liefern, warum dies geschieht“, sagt Rose. „Eine davon besagt, dass die Population der CD8+ T-Zellen geschwächt wird. Im erworbenen Zweig des Immunsystems gibt es Immunzellpopulationen namens CD4+ T-Zellen und CD8+ T-Zellen. Jeder hat schon einmal von HIV/AIDS gehört. Die Idee dahinter ist, dass ein Virus bevorzugt CD4+ T-Zellen infiziert, die die Generäle des Immunsystems sind. Sie koordinieren sozusagen alle anderen Zellen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen. Wenn es zu einem Mangel an diesem Zelltyp kommt, bricht das übrige Immunsystem zusammen, weil es keinen General mehr hat, der ihm sagt, was zu tun ist.

Die CD8+ T-Zellen sind die Killerzellen. Diese Zellen sind für die Abtötung virusinfizierter Zellen zuständig und sind daher im Zusammenhang mit einer Virusinfektion sehr wichtig. Eine dieser Studien zeigte, dass die Genprofile von CD-positiven T-Zellen nach der Injektion sehr unterschiedlich waren. Wenn wir über die Dysregulierung des Immunsystems hinausgehen, wenn wir über eine Dysfunktion des Immunsystems sprechen, wenn wir über die Erschöpfung bestimmter Immunzellen sprechen, könnte dies ein möglicher Grund für das Wiederauftreten einer latenten Virusspezies sein. Wir beobachten auch ein Wiederauftreten von Krebs.

Eine weitere Veröffentlichung zeigt, dass es Probleme im Bereich der Doppelstrang-DNA-Reparatur geben könnte. Es gibt zwei Enzyme (BRCA und 53BP1), von denen berichtet wurde, dass sie bei der Reparatur doppelsträngiger DNA-Brüche beeinträchtigt sind, und wenn es zu einer Beeinträchtigung essenzieller Proteine kommt, die doppelsträngige DNA-Brüche reparieren sollen, hat man ernsthafte Probleme. Eines dieser Probleme ist die Proliferation von Zellen. Wenn Sie also einer bestimmten Art von Virus ausgesetzt sind, z. B. einer Erkältung oder einem Grippevirus, und das erworbene Immunsystem anspringt, kommt es zu diesen geschwollenen Drüsen. Dabei handelt es sich um Populationen von T-Zellen, die sich tatsächlich vermehren.

Wenn die Proliferationskapazitäten eingeschränkt sind oder dieser Prozess gestört ist, hat man kein Immunsystem, wenn dies in den T- und B-Zell-Populationen geschieht… Zusätzlich zu der Hyperinflammation, die das Spike-Protein im ganzen Körper auszulösen scheint, gibt es also diese Beeinträchtigung der Immunfunktion. Das ist wirklich beängstigend für mich. [Das ist etwas, das wir untersuchen müssen, und ein weiterer Grund, warum die Markteinführung sofort gestoppt werden sollte.

Mehr Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie sich Roses Website Jessica’s World ansehen. Dort finden Sie Links zu Videos, in denen sie ihre verschiedenen Erkenntnisse zusammenfasst, sowie ein wöchentliches grafisches Update der neuesten VAERS-Daten zu Todesfällen, Problemen mit der weiblichen Fortpflanzung, bahnbrechenden COVID-Infektionen, kardiovaskulären Ereignissen und immunologischen Ereignissen.

Eine weitere hervorragende Ressource ist OpenVAERS, die wöchentlich die wichtigsten VAERS-Daten für Sie zusammenfasst. Wenn Sie auf die COVID Vaccine Adverse Event Reports (Berichte über unerwünschte Ereignisse) klicken, finden Sie oben auf der Seite einen Schieberegler, mit dem Sie auswählen können, ob Sie die Daten nur für die US-Territorien oder für alle VAERS-Berichte, einschließlich internationaler Berichte, anzeigen möchten.

