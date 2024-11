Was wäre, wenn die Stimmabgabe nutzlos wäre?

Andrew P. Napolitano

Was wäre, wenn man nur wählen dürfte, weil es keinen Unterschied macht? Was wäre, wenn die Eliten immer ihren Willen bekämen, egal, wie Sie wählen? Was wäre, wenn das Konzept „eine Person/eine Stimme“ nur eine von der Regierung geschaffene Fiktion wäre, um Sie zum Einlenken zu bewegen?

Was, wenn die Demokratie, wie sie heute in Amerika existiert, eine Gefahr für die persönliche Freiheit darstellt? Was ist, wenn unsere so genannte Demokratie das Verständnis der Menschen für die natürlichen Rechte und die Gründe für eine Regierung untergräbt und stattdessen politische Kampagnen in Schönheitswettbewerbe verwandelt? Was ist, wenn die amerikanische Demokratie der Regierung erlaubt, alles zu tun, was sie will, solange mehr Menschen für die Regierung stimmen als gegen sie stimmen? Was ist, wenn es keinen wirksamen moralischen Weg gibt, sie abzulehnen?

Was, wenn der Zweck der modernen Demokratie darin besteht, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie nicht durch die freiwillige Schaffung von Wohlstand, sondern durch Diebstahl von anderen zu Wohlstand gelangen können? Was wäre, wenn der einzige moralische Weg, Reichtum zu erwerben, in freiwilliger wirtschaftlicher Aktivität besteht? Was wäre, wenn die Regierung die Menschen davon überzeugen würde, dass sie durch politische Aktivitäten Wohlstand erlangen können?

Was wäre, wenn die freiwillige wirtschaftliche Tätigkeit all die produktiven und friedlichen Dinge umfasst, die wir zu tun beschließen? Was, wenn die politische Aktivität all die parasitären und zerstörerischen Dinge umfasst, die die Regierung tut? Was wäre, wenn die Regierung niemals Reichtum geschaffen hätte? Was wäre, wenn alles, was die Regierung besitzt, durch Androhung von Gewalt an sich gerissen wurde?

Was ist, wenn Regierungen ursprünglich gegründet wurden, um die Freiheiten der Menschen zu schützen, sich aber immer in politische und imperialistische Unternehmen verwandeln, die ihre Macht ausweiten, ihr Territorium vergrößern und ihre Kontrolle über die Bevölkerung verstärken wollen?

Was ist, wenn die Vorstellung, dass wir eine Regierung brauchen, die sich um uns kümmert, eine Fiktion ist, die dazu dient, die Größe der Regierung zu erhöhen? Was, wenn unsere Stärke als Individuen und unsere Beständigkeit als Kultur nicht von der Stärke der Regierung abhängt, sondern davon, wie viel Freiheit wir von der Regierung haben?

Was ist, wenn der fatale Cocktail aus großer Regierung und Demokratie letztlich zu Abhängigkeit führt? Was ist, wenn die so genannte demokratische Regierung, sobald sie eine gewisse Größe erreicht hat, beginnt, die Menschen aufzuweichen und zu schwächen? Was, wenn eine große Regierung die Motivation der Menschen zerstört und die Demokratie sie davon überzeugt, dass die einzige Motivation, die sie brauchen, darin besteht, abzustimmen und sich den Ergebnissen zu fügen?

Was ist, wenn der Kongress immer dafür stimmt, den Umfang der Regierung zu vergrößern, die Schulden der Regierung zu erhöhen, die Geheimnisse der Regierung zu bewahren und das Militär zu entsenden, um Unschuldige im Ausland zu töten, egal welche Partei ihn kontrolliert? Was ist, wenn der Kongress Geheimnisse vor dem Volk hat, das ihn gewählt hat? Was ist, wenn die Kongresswahlen nicht mit der Gesetzgebung des Kongresses übereinstimmen, weil nur die geheimen Regierungssitzungen nach den Wahlen zählen?

Was ist, wenn der tiefe Staat – die Strukturen der Strafverfolgung, der Überwachung, des Militärs, der Waffen- und Arzneimittelhersteller, des Bankwesens und der Regulierungsbehörden – bestehen bleibt, egal wer im Weißen Haus sitzt oder welche Partei den Kongress kontrolliert?

Was ist, wenn das Problem mit der Demokratie darin besteht, dass die Mehrheit denkt, sie könne jedes Unrecht korrigieren, jedes Gesetz schreiben, jedes Ereignis besteuern, jedes Verhalten regulieren, in jeden Prozess eindringen und jeden Vermögenswert erwerben, den sie will?

Was, wenn der größte Tyrann der Geschichte unter uns lebt? Was ist, wenn dieser Tyrann immer seinen Willen bekommt, egal wie die Gesetze lauten oder was die Verfassung sagt? Was ist, wenn dieser Tyrann die Mehrheit der Wähler ist? Was, wenn die Mehrheit in einer Demokratie keine Grenzen für ihre Macht kennt?

Was ist, wenn die Regierung die Wähler falsch informiert, so dass sie alles rechtfertigen, was die Regierung tun will? Was ist, wenn die Regierung die Menschen mit dem Geld, das sie druckt, besticht? Was, wenn sie den Armen Ansprüche gewährt, der Mittelschicht Steuererleichterungen gewährt, die Reichen rettet und die Staaten besticht, nur damit alle von ihr abhängig bleiben?

Was ist, wenn die Regierung nicht für uns arbeitet? Was ist, wenn wir für die Regierung arbeiten?

Was, wenn eine lebendige Republik nicht nur den demokratischen Prozess des Wählens erfordert, sondern auch informierte und engagierte Wähler, die die ersten Prinzipien der menschlichen Existenz verstehen, einschließlich des göttlichen Ursprungs und des unveräußerlichen individuellen Besitzes der natürlichen Rechte?

Was wäre, wenn wir uns durch eine Rückkehr zu den ersten Grundsätzen vom Joch der großen Regierung befreien könnten? Was ist, wenn die Eliten des Establishments dies nicht wollen? Was ist, wenn die Eliten, die die Regierung kontrollieren, keine Beschränkungen ihrer Macht anerkennen? Was ist, wenn das System so gestaltet ist, dass die Macht der Regierung nur wachsen kann – und niemals schrumpfen?

Was wäre, wenn der Kongress gleich bliebe, egal wer die Wahlen gewinnt? Was, wenn wir nur eine politische Partei haben – die Partei der großen Regierung – und diese einen demokratischen und einen republikanischen Flügel hat? Was wäre, wenn beide Flügel Krieg und Steuern und Wohlfahrt und Schulden und ein ständiges Wachstum der Regierung wollen, aber nur leicht unterschiedliche Menüs anbieten, wie sie dies erreichen können? Was wäre, wenn die Big Government Party Gesetze erlassen würde, die es unmöglich machen, dass ein sinnvoller politischer Wettbewerb gedeihen kann?

Was wäre, wenn der verstorbene Yale-Geschichtsprofessor Edmund S. Morgan Recht hätte, als er sagte, dass die Regierung von der Vorspiegelung falscher Tatsachen abhängig ist? Was wäre, wenn unsere Vorfahren geglaubt hätten, dass der König göttlich sei? Was wäre, wenn sie glaubten, dass er nichts falsch machen könnte? Was, wenn sie glaubten, dass die Stimme des Königs die Stimme Gottes sei?

Was ist, wenn die Regierung an eine Illusion glaubt? Was ist, wenn sie glaubt, dass das Volk eine Stimme hat? Was ist, wenn sie glauben macht, dass die Vertreter des Volkes das Volk sind? Was, wenn sie glauben macht, dass die Gouverneure die Diener des Volkes sind? Was ist, wenn sie glauben macht, dass alle Menschen gleich geschaffen sind oder dass sie es nicht sind?

Was ist, wenn die Regierung glaubt, dass sie immer Recht hat? Was ist, wenn sie glauben macht, dass die Mehrheit nichts falsch machen kann? Was ist, wenn die Tyrannei der Mehrheit die menschliche Freiheit ebenso zerstört wie die Tyrannei eines Verrückten? Was ist, wenn die Regierung das weiß?