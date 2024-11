The Corbett Report: Peter Thiel ist ein Vampir

Von James Corbett

Die seltsame Geschichte von Peter Thiel – Teil 3

Teil 1 finden Sie hier und Teil 2 hier

Wenn Sie „Die seltsame Geschichte des Peter Thiel“ gelesen haben, dann wissen Sie, wie diese eng mit dem Staat verbundene „PayPal-Mafia“ Don dank seiner bemerkenswerten Fähigkeit, Unternehmen zu gründen, die entweder die digitale Finanzinfrastruktur (PayPal) unterstützen oder als Verbindungsmann für die Geheimdienste (Palantir) fungieren, zu finanziellem Ansehen gelangte.

Und wenn Sie „Politiker zu kaufen ist einfach“ gelesen haben, dann wissen Sie, wie Thiel sein unrechtmäßig erworbenes Vermögen eingesetzt hat, um sich politischen Einfluss in der realen Welt zu verschaffen. Und Sie wissen auch, wie er die Silizium-Tentakel von Militärunternehmen der nächsten Generation wie Palantir, Clearview AI, Anduril und anderen von Thiel gegründeten, finanzierten und mit ihm verbundenen Unternehmen auf der ganzen Welt um sich geschlungen hat, indem er Verträge mit ausländischen Militärs unterzeichnet hat.

Aber nachdem wir all dies erfahren haben, bleiben uns immer noch einige wichtige Fragen. Nämlich:

Was (abgesehen vom süßen Geruch von Blutgeld des Schattenstaats) motiviert Peter Thiel?

Welcher Ideologie folgt er?

Was ist sein Endspiel?

Mit anderen Worten: Wer ist Peter Thiel und welche Rolle spielt er wirklich im Schattenstaat?

Finden wir es heraus.

Lenkung von Bilderberg

Ja, wie wir letzte Woche erfahren haben, ist es für einen machthungrigen Milliardär wie Peter Thiel ein Kinderspiel, Politiker zu kaufen.

Und vielleicht ist das der Punkt. Diejenigen von uns, die verstehen, wie Macht in unseren modernen „liberalen Demokratien“ wirklich funktioniert, wissen, dass echte Macht in keinem politischen Amt zu finden ist – nicht einmal im Oval Office. Thiel selbst hat dies zugegeben:

Ich denke, unsere Gesellschaft als Demokratie zu bezeichnen, was auch immer gut oder schlecht an der Demokratie sein mag, ist sehr, sehr irreführend. Wir sind keine Republik. Wir sind keine konstitutionelle Republik. Wir sind eigentlich ein Staat, der von diesen nicht gewählten, technokratischen Behörden dominiert wird.

Oder, wie es Larry Fink, CEO von BlackRock, noch deutlicher im vergangenen Monat ausdrückte:

Ich bin es leid zu hören, dass dies die wichtigste Wahl in Ihrem Leben ist. Die Realität ist, dass es mit der Zeit keine Rolle mehr spielt. [. . .] Wir arbeiten mit beiden Regierungen zusammen und führen Gespräche mit beiden Kandidaten.

Das wahre Maß für Thiels Position im Schattenstaat ist also nicht das Ausmaß, in dem er in der kommenden Trump-Regierung durch seinen gekauften und bezahlten Günstling J. D. Vance Macht ausüben wird – so bedeutend diese Macht auch sein mag.

Vielmehr lässt sich Thiels Status im Schattenstaat an seiner Rolle in der wichtigsten Institution des Schattenstaats ablesen: der Bilderberg-Gruppe.

Das Bilderberg-Treffen ist natürlich einer der jährlichen Höhepunkte im Kalender jedes angehenden Globalisten. Die jährliche Konferenz bringt etwa 150 der reichsten und einflussreichsten Geschäftsleute, Finanziers, Tech-Oligarchen, Staatsoberhäupter, Militärplaner, globalistischen Super-Maulwürfe und Mitglieder des Königshauses aus Europa und Nordamerika (und zunehmend aus der ganzen Welt) zusammen, um sich drei Tage lang unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem Fünf-Sterne-Resort irgendwo in Fahrweite einer europäischen oder nordamerikanischen Hauptstadt zu verschwören.

Einmal zu Bilderberg eingeladen zu werden, ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass der Stern eines jungen Globalisten im Deep State auf dem aufsteigenden Ast ist. Ein zweites Mal eingeladen zu werden, ist ein Signal dafür, dass man angekommen ist. Aber dann gibt es noch die Crème de la Crème dieser globalen Kabale – die Mitglieder des Lenkungsausschusses, die die Konferenz organisieren und entscheiden, wer zum jährlichen Treffen eingeladen wird und wer nicht. Zu den ehemaligen Lenkungsausschussmitgliedern gehörten so einflussreiche Vertreter des tiefen Staats wie David Rockefeller, Joseph Retinger, Prinz Bernhard, Henry Kissinger und Edmond de Rothschild. Und wie Sie vielleicht schon vermutet haben, sitzt Peter Thiel zusammen mit Alex Karp, dem CEO des von Thiel gegründeten Unternehmens Palantir Technologies, im aktuellen Bilderberg-Lenkungsausschuss.

Angesichts der Mauer der Geheimhaltung, die Bilderberg umgibt – erinnern Sie sich noch daran, als Dan Dicks und Luke Rudkowski 2014 verhaftet wurden, weil sie sich lediglich den Mitgliedern des Lenkungsausschusses genähert hatten? – sind die genauen Details darüber, wann und wie Thiel dem Lenkungsausschuss beigetreten ist, nicht bekannt. Wir können definitiv sagen, dass er seit mindestens 2019 Mitglied des Lenkungsausschusses ist (dem Zeitpunkt, zu dem die früheste Sicherung der offiziellen Mitgliederliste des Lenkungsausschusses auf der Wayback Machine erstellt wurde), aber darüber hinaus ist es unmöglich zu sagen, wann er dem Ausschuss zum ersten Mal beigetreten ist.

Wir wissen jedoch, dass Thiel seit 2010 Direktor der „American Friends of Bilderberg“ ist – einer Gruppe, die sich selbst mit der „Organisation und Förderung von Konferenzen, die sich mit bedeutenden Problemen des westlichen Bündnisses befassen und diese diskutieren“ und mit der „Zusammenarbeit bei den Bilderberg-Treffen in Europa und Nordamerika“ befasst und deren Vorstand sich mit Koryphäen wie Henry Kissinger, David Rockefeller, Richard Perle, James Wolfensohn und Vernon Jordan rühmt.

Wir wissen auch, dass:

Thiel jedes Jahr auf der Teilnehmerliste für Bilderberg stand, seit die Bilderberg-Gruppe 2007 damit begann, offizielle Teilnehmerlisten zu veröffentlichen;

Karp seit 2012 jedes Jahr zusammen mit Thiel als Bilderberg-Teilnehmer eingeladen wurde; und

andere Thielversianer häufig zu den Bilderberg-Festivitäten eingeladen werden.

Zu den Thielversianern und Mitgliedern der PayPal-Mafia, die unter Thiels Vorsitz im Lenkungsausschuss bei Bilderberg aufgetreten sind, gehören:

Reid Hoffman, Gründungsmitglied des Vorstands von PayPal, der eine lange Geschichte mit Thiel verbindet;

Palmer Luckey, der Teenager, der das Oculus-VR-Headset entwickelte, das Thiel ins Leben rief und der nun das von Thiel finanzierte Unternehmen Anduril Industries leitet, das (wie National Propaganda Radio es ausdrückt) „KI-Waffen für die Ukraine“ herstellt; und

Kevin Harrington (der Geschäftsführer von Thiel Capital).

Es überrascht nicht, dass die einzigen Journalisten, die Thiel jemals direkt zu seiner Teilnahme an Bilderberg befragten, eine Gruppe unabhängiger Reporter waren, die Verhaftung und Angriffen trotzten, um über Bilderberg 2016 zu berichten. Auf die Frage von Luke Rudkowski von We Are Change nach dem scheinbaren Widerspruch zwischen seinen erklärten „libertären“ Werten und seiner Teilnahme an einem Treffen hinter verschlossenen Türen, bei dem er sich mit Regierungsbeamten und ihren Geldgebern verschwor, servierte Thiel eine kräftige Portion dieses unangenehmen Wortsalats:

Oder, transkribiert:

Ich glaube, dass es immer wichtig ist, sich mit Menschen auszutauschen, unabhängig von ihren Ansichten. … Äh, ich glaube, dass, äh, ich, wissen Sie, ich … ich … ich denke, dass, äh … ich denke, dass wir viele Probleme in unserer Gesellschaft haben und wir müssen … äh, Wege finden, mit Menschen zu sprechen, die Wege finden müssen, mit Menschen zu sprechen … äh, wo nicht alles völlig transparent ist. Libertarismus ist nicht gleichbedeutend mit radikaler Transparenz. Das ist ein Argument, das die Stasi in Ostdeutschland oft vorgebracht hat, wo alles von der Gesellschaft überwacht werden musste. Und ich denke, dass man die besten Gespräche oft in kleineren Gruppen führt, in denen nicht alles überwacht wird. So kann man sehr ehrliche Gespräche führen und besser über die Zukunft nachdenken. Vielen Dank.

<sarc>Äh, ich . . . ich . . . ich denke, das ist eine sehr, sehr, äh, ehrliche und offene Aussage von, äh, einer Person, die . . . äh, nicht darüber nachdenkt, welche Plattitüden sie von sich gibt, und äh . . . ich stimme seiner, äh, seiner Einschätzung voll und ganz zu.</sarc>

Im Ernst: Ob Libertarismus gleichbedeutend mit „radikaler Transparenz“ ist oder nicht, ist er sicherlich nicht gleichbedeutend mit Finanziers, Staatsoberhäuptern, Regierungsauftragnehmern und anderen vom Steuerzahler finanzierten Oligarchen, die sich hinter verschlossenen Türen darüber verschwören, wie man den Schattenstaat am besten lenkt, Militärs auf der ganzen Welt bewaffnet und Bürger im Namen politischer Macht und persönlichen Profits überwacht.

Wie kommen die Leute überhaupt auf die Idee, dass Peter Thiel ein Libertärer ist?

Na klar, von Peter Thiel!

Die (Fehl-)Erziehung eines (Schein-)Libertären

Im Jahr 2009, als er gerade begann, sich in die politischen Gewässer zu stürzen, verfasste Thiel „The Education of a Libertarian“ (Die Erziehung eines Libertären), einen Essay, in dem er unmissverständlich erklärt, dass er in der Tat ein Libertärer ist und dies seit seiner Jugend ist.

Den Großteil des Essays widmet er der Erklärung, wie er seine Studienzeit in Stanford damit verbracht hat, durch politischen Aktivismus einen libertären Wandel herbeizuführen, aber inzwischen gelernt hat, dass politischer Aktivismus nutzlos ist und dass die wahre Lösung nicht darin besteht, sich in der Politik zu engagieren, sondern der Politik zu entkommen.

Er kommt zu dem Schluss:

Ich vermute, dass der Modus für die Flucht eine Art neuen und bisher unerprobten Prozess beinhalten muss, der uns in ein unentdecktes Land führt; und aus diesem Grund habe ich meine Bemühungen auf neue Technologien konzentriert, die einen neuen Raum für Freiheit schaffen können.

Und auf welche Bereiche des technologischen Fortschritts hat Thiel sich bei seinen angeblich „libertären“ Bemühungen konzentriert? Er nennt drei: Cyberspace, Weltraum und Seasteading.

(Ja, das ist „Seasteading“, wie es zuvor von Milton Friedmans Enkel Patri propagiert wurde, der den Seasteading-Traum inzwischen aufgegeben hat, um eine neue Risikokapitalgesellschaft zu gründen – natürlich mit Startkapital von Peter Thiel … aber das ist eine ganz andere Geschichte.)

Obwohl der Essay für Leser des Corbett Report ziemlich altmodisch erscheint, hatte er damals zwei wichtige Auswirkungen.

Erstens lieferte Thiels Klage, dass „die Ausweitung des Wahlrechts auf Frauen die Idee der ‚kapitalistischen Demokratie‘ zu einem Widerspruch in sich selbst gemacht hat“, zahlreichen Experten Futter für ihre obligatorischen Leitartikel im Stil von „Schaut euch diesen widerlichen Libertären an!“. Tatsächlich liefert der Begriff bis heute leicht zu kopierende und einzufügende Leitartikel für mit dem Finger zeigende, den Kontext zerstörende Online-Experten, trotz Thiels Versuchen, den Schaden zu begrenzen.

Zweitens hat der Essay in den Köpfen der faulen linken Pundisten zementiert, dass Libertarismus … nun ja, was auch immer für ein Übel sie darin sehen. Schließlich ist Peter Thiel ein Libertärer („Seht ihr! Er sagt es selbst! Welche anderen Beweise braucht ihr noch?“), ergo sind alle Libertären milliardenschwere, vom Steuerzahler finanzierte, überwachungsfreundliche Oligarchen des tiefen Staates.

Siehe Wireds „Der libertäre Futurismus des Silicon-Valley-Milliardärs Peter Thiel“ oder „Die libertäre Logik von Peter Thiel“ oder Mannwest’s „Peter Thiel: Der wortgewandte Libertäre“ für einige Paradebeispiele dieses Phänomens. Dann amüsieren Sie sich über Reason (dem das Konzept des vorgetäuschten Libertarismus nicht fremd ist) und seinen schockierten Pikachu-Gesichts-Artikel: „Moment mal, war Peter Thiel nicht ein Libertärer?“

Diese besondere Form journalistischer Idiotie erreichte ihren Höhepunkt mit dem Artikel von Inverse aus dem Jahr 2016 über Thiels Mitgliedschaft bei den Bilderbergern. In diesem Artikel schafft es die Inverse-Reporterin Sarah Sloat, Thiels Mitgliedschaft in der verschwörerischen Bilderberg-Gruppe anzuprangern und gleichzeitig „Verschwörungstheoretiker“ dafür zu verunglimpfen, dass sie sich Sorgen über besagte Gruppe machen. Sie beendet ihren Denkbeitrag dann mit der dümmsten Aussage, die jemals geschrieben wurde:

Thiels Treue zu Bilderberg, das eine libertäre Ausrichtung zu haben scheint, ist angesichts seines Reichtums und seines Engagements in Unternehmen wie Palantir Technologies, die Daten über Zivilisten sammeln, nachvollziehbar.

Nur der intellektuell herausgeforderte Verstand eines ideologisch verblendeten und philosophisch ungebildeten Eiferers – also jemand, für den „libertär“ einfach ein Synonym für „alles, was ich nicht mag“ ist – könnte zu dem Schluss kommen, dass Bilderberg „eine libertäre Neigung zu haben scheint“, geschweige denn, dass sich diese libertäre Neigung in „Unternehmen wie Palantir Technologies widerspiegelt, die im Auftrag der Regierung Daten über Zivilisten sammeln“.

Ehrlichere Autoren können zugeben, was inzwischen für alle offensichtlich sein sollte: Thiel ist in Wirklichkeit kein Libertärer, auch wenn er das behauptet. Selbst Thiels Biograf Max Chafkin ist gezwungen zuzugeben, dass „Thiel nach dem 11. September sowieso nicht mehr viel mit Libertären zu tun hatte, wenn er überhaupt jemals einer war“.

Was meinen Sie?

Wenn wir jedoch „The Education of a Libertarian“ genauer lesen, können wir daraus etwas wirklich Wertvolles gewinnen: einen Hinweis auf Thiels tatsächliche Ideologie und seine tatsächliche Motivation. Dies steht gleich zu Beginn des Aufsatzes, wo er seine eigene, höchst eigenwillige Definition des Begriffs „libertär“ darlegt. Laut Thiel:

Ich bleibe dem Glauben meiner Teenagerjahre verpflichtet: der authentischen menschlichen Freiheit als Voraussetzung für das höchste Gut. Ich bin gegen konfiskatorische Steuern, totalitäre Kollektive und die Ideologie der Unvermeidbarkeit des Todes jedes Einzelnen. Aus all diesen Gründen bezeichne ich mich immer noch als „libertär“.

Ach ja, diese klassischen libertären Werte: Widerstand gegen konfiskatorische Steuern! Widerstand gegen totalitäre Kollektive! Und … Widerstand gegen die „Ideologie der Unvermeidbarkeit des Todes jedes Einzelnen“?

Moment mal, was zum…? Was in aller Welt ist „die Ideologie der Unvermeidbarkeit des Todes jedes Einzelnen“, und was hat das überhaupt mit Libertarismus zu tun?

Unser Instinkt könnte uns dazu verleiten, diese Zeile zu überfliegen und sie Thiels exzentrischer, nerdiger, Science-Fiction-besessener Figur zuzuschreiben. Aber tun Sie das nicht. Diese seltsame Zeile verrät uns etwas Wichtiges darüber, wer Peter Thiel wirklich ist.

PETER THIEL IST EIN VAMPIR

Im Jahr 2016 brachte Inc. eine Geschichte unter der Überschrift „Peter Thiel ist sehr, sehr an dem Blut junger Menschen interessiert“ heraus. Sie begann mit der faszinierenden Einleitung: „[. . .] wenn es eine Sache gibt, die Thiel wirklich begeistert, dann ist es die Aussicht, das Blut jüngerer Menschen in seine eigenen Adern fließen zu lassen.“

Diejenigen von uns, die sich die Mühe machen, über den Titel hinauszulesen (aber wer hat schon Zeit für so etwas?!) erfahren, dass es in der Geschichte selbst um Ambrosia geht, ein Unternehmen in Monterey, Kalifornien, das damals eine medizinische Studie mit dem Titel „Young Donor Plasma Transfusion and Age-Related Biomarkers“ (Plasmatransfusionen von jungen Spendern und altersbedingte Biomarker) durchführte. Mit der Studie sollte festgestellt werden, ob es Anti-Aging-Vorteile hat, älteren Patienten das Blut jüngerer Menschen zu injizieren.

Der relevante Teil dieser Geschichte ist die Enthüllung, dass der Gründer von Ambrosia – der in Stanford ausgebildete Arzt Jesse Karmazin – völlig überraschend einen Anruf von Jason Camm erhielt, dem Chief Medical Officer von Thiel Capital und „persönlichen Gesundheitsdirektor“ von Peter Thiel. Tatsächlich interessiert sich Peter Thiels persönlicher Gesundheitsdirektor besonders für Technologien zur Lebensverlängerung.

Der Reporter von Inc. zitiert dann ein Interview, das er im Vorjahr mit Thiel geführt hatte. In diesem Interview hatte Thiel, während er das allgemeine Thema Biotechnologie und lebensverlängernde Medizin ansprach, Hinweise auf sein Interesse am Blut junger Menschen gegeben:

Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir ein einziges Allheilmittel gefunden haben, das funktioniert. Es ist möglich, dass es einzelne Dinge gibt, die funktionieren könnten. Ich beschäftige mich mit Parabiose, was ich wirklich interessant finde. Dabei wurde jungen Mäusen das Blut älterer Mäuse injiziert und es wurde festgestellt, dass dies einen massiven Verjüngungseffekt hatte. Das ist also … das ist eines dieser … wieder eines dieser sehr seltsamen Dinge, bei denen Menschen in den 1950er Jahren Studien durchgeführt haben und dann wurde es ganz eingestellt. Ich denke, es gibt viele dieser Dinge, die seltsamerweise nicht ausreichend erforscht wurden.

Letztendlich kommt der Artikel zu keinem großartigen Ergebnis. Es wird darauf hingewiesen, dass Ambrosia eine klinische Studie durchführte und kein Geschäft mit Adrenochrom betrieb. Und selbst wenn Ambrosia an einem solchen Geschäft beteiligt wäre, gibt es keinen Beweis dafür, dass Thiel tatsächlich ein Kunde ist.

Dennoch dauerte es nicht lange, bis die Sensationsstory in der Online-Nacherzählung noch sensationeller wurde.

Zuerst machte Vanity Fair die Schlussfolgerung des Inc.-Artikels deutlicher: „Peter Thiel will sich mit dem Blut junger Menschen injizieren.“

Dann ging New Republic voll auf Clickbait: “Ist Peter Thiel ein Vampir?“

(Hoffentlich wird der Titel dieses Leitartikels die Frage endlich beenden!)

Es gibt zwar zugegebenermaßen keine eindeutigen Beweise dafür, dass Peter Thiel ein untotes Wesen der Nacht ist, das jeden Abend aus seinem Sarg flieht, um sich in eine Fledermaus zu verwandeln und sich vom Blut Unschuldiger zu ernähren, aber man muss auch zugeben, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass dies nicht der Fall ist (trotz seiner Beteuerungen, dass dies nicht der Fall ist)!

Der vielleicht wichtigere Teil der Geschichte ist jedoch, was sie über Thiels Denkweise verrät. Dass er in seiner seltsamen Definition von „libertär“ beiläufig auf die „Ideologie der Unvermeidbarkeit des Todes jedes Einzelnen“ verweist, war mehr als nur eine nerdige Marotte. Wie sich herausstellt, ist Thiel von dem Glauben besessen, dass die Technologie kurz davor steht, das „Problem“ des Todes zu „lösen“, und er selbst plant, ewig zu leben. Berichten zufolge hat er sich sogar bei Alcor angemeldet, einem Kryonik-Unternehmen, das verspricht, zum Zeitpunkt des Todes ein „medizinisches Team am Krankenbett“ zu haben, das „bereit ist, den Prozess zu starten“, um die Leiche bei -196 °C einzufrieren, damit sie an jenem glorreichen Tag, an dem Ärzte den Tod „heilen“, konserviert und wiederbelebt werden kann.

Diejenigen, die sich mit der Ideologie des Transhumanismus auskennen, die auf der Auflösung des „Vitalismus“ beruht – d. h. der Vorstellung, dass organisches Leben und anorganische Materie grundsätzlich verschieden sind – werden bereits wissen, worauf das hinausläuft. Parabiose und Kryogenik sind nur zwei der vielen Methoden, mit denen die Transhumanisten hoffen, unseren sterblichen Körper zu transzendieren und für immer in ihren zukünftigen Cyborg-Körpern zu leben – ein Hauptziel der neuen transhumanistischen Religion, die derzeit das Silicon Valley erobert.

Was hat das alles mit Libertarismus zu tun? Natürlich rein gar nichts! Aber erwarten Sie nicht, dass ein Journalist der alten Medien diese Frage jemals aufwirft (geschweige denn beantwortet).

Und was bedeutet das für unser Streben nach der Antwort auf die Frage, wer Peter Thiel ist?

FAZIT

Fassen wir zusammen:

Peter Thiel gründete PayPal, wo, wie PayPal-Mitbegründer Max Levchin prahlt, „wir mit jeder erdenklichen Drei- und Vier-Buchstaben-Agentur zusammengearbeitet haben und das waren einige der besten und produktivsten Beziehungen, die ich als Geschäftsmann hatte.“

Er nutzte seine Rolle als PayPal-CEO, um sich als „Don“ einer „Mafia“ zu etablieren, die das Silicon Valley (und die Welt) weiterhin über ihre Kontakte in der Geschäftswelt, der Regierung und den Geheimdiensten beherrscht.

Er nahm die PayPal-Betrugserkennungssoftware (die in Zusammenarbeit mit den „Drei- und Vierbuchstaben“-Behörden, von denen Levchin sprach, entwickelt wurde) und gründete Palantir Technologies, ein Unternehmen, das dem US-Geheimdienstkomplex genau die Fähigkeiten zur Nachverfolgung, Rückverfolgung und zum Data-Mining bot, die sie genau zu dem Zeitpunkt benötigten, als sie ihr öffentlich geschmähtes Information Awareness Office „einmotteten“.

Thiel wurde dann nicht nur ein jährlicher Teilnehmer von Bilderberg, sondern auch Mitglied ihres mächtigen Lenkungsausschusses. Er organisierte Konferenzen mit seinen Kollegen von der Palantir- und PayPal-Mafia, um Themen wie „Changing Faces of Biology“ und „Continuity of Government and the Economy“ in geschlossenen Sitzungen mit seinen Kumpels aus Regierung, Wirtschaft, Finanzen, Medien und Geheimdiensten zu diskutieren.

Als Nächstes nahm er sich vor, Politiker zu bestechen, setzte 2016 alles auf Trump und sicherte sich die „unsterbliche Freundschaft“ des orangefarbenen Politikers mit einer mitreißenden Rede über seinen homosexuellen Republikanismus auf dem Parteitag der Republikaner 2016.

Nachdem er die US-Armee erfolgreich verklagt hatte, nutzte er seine Position als „Schattenpräsident“ im Übergangsteam von Trump, um die erste Trump-Regierung mit einer Reihe von Palantir-Mitarbeitern und -Beratern zu besetzen. So sicherte er sich schließlich einen 800-Millionen-Dollar-Vertrag von der US-Armee sowie eine Reihe laufender Verträge über die Lieferung von Zielsystemen und Waffen für den militärisch-industriellen Komplex in den USA, Israel, der Ukraine und anderswo.

Während er Thielverse-Mitarbeiter in hochrangige Positionen in der Biden-Administration brachte, richtete er seinen Blick auf die (Vor-)Wahlen 2024, indem er zunächst J. D. Vance für satte 15 Millionen US-Dollar einen Sitz im US-Senat erkaufte (die höchste Summe, die in der Geschichte der Vereinigten Staaten zur Förderung eines Senatskandidaten gezahlt wurde) und dann persönlich eine Annäherung zwischen Vance und Trump herbeiführte, um seinen gekauften und bezahlten Günstling als Vizepräsidenten zu installieren.

Währenddessen hat er seine Position als König des Risikokapitals und der Hedgefonds genutzt, um massiv in verschiedene „Fortschritte“ der Biotechnologie und transhumanistische Technologien zur Lebensverlängerung zu investieren.

Und trotz alledem hat es Thiel geschafft, die Welt davon zu überzeugen, dass er ein „Libertärer“ ist (ein Wort, das er neu definiert hat, um den Widerstand gegen die „Ideologie der Unvermeidbarkeit des Todes“ einzuschließen), und das nur aufgrund seiner Behauptung.

Mit all dem im Hinterkopf kehren wir zur Ausgangsfrage dieser dreiteiligen Serie zurück:

Wie bezeichnet man jemanden, der sich als „Libertärer“ bezeichnet, aber seine gesamte Karriere damit verbracht hat, aktiv mit Regierungen, Militärs und Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, um sich selbst zu bereichern und die Macht des Staates zu stärken?

Ich persönlich nenne ihn einen Oligarchen.

Einen Technokraten aus dem Silicon Valley.

Einen tiefen Staatskollaborateur.

Einen Transhumanisten.

Ein Bilderberg-Verschwörer.

Ein Feind der freien Menschheit.

Wie auch immer man ihn nennen mag, ein „Libertärer“ ist er sicher nicht.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort. Jetzt, da Peter Thiels Stellvertreter nur noch einen Herzschlag (oder einen Schuss) vom Oval Office entfernt ist, habe ich das Gefühl, dass die Öffentlichkeit in den kommenden Jahren mehr darüber erfahren wird, wer Peter Thiel wirklich ist.