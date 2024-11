CJ Hopkins

Es fühlt sich an wie ein erneutes Déjà-vu.

Ja, er ist wieder da! Trumpenstein, das Monster! Der buchstäbliche Russen-Agent, der neue „Hitler“, der Ayatollah von „Orange Shinola“! Und dieses Mal wird es ernst!

Dieses Mal soll der „Sumpf“ wirklich trockengelegt werden! Er wird die „große, schöne Mauer“ wiederaufbauen! Das wird das Ende sein für alle mexikanischen Kriminellen, „katzenschändenden“ Haitianer und „eichhörnchenmordenden“ Kommunisten! Keine „Perversen“ mehr, die sich verkleiden und die „kostbaren Körperflüssigkeiten“ des Landes bedrohen! Keine „kulturmarxistischen Eierköpfe“ mehr, die unseren Kindern den „Woke mind virus“ einpflanzen! Dies ist der Beginn eines goldenen Zeitalters für das gelobte „America Made Great Again!“

Im Ernst, das hier ist nicht bloß eine Kinderfantasie oder eine altbekannte Marketingkampagne. Trump, Elon Musk und ihre Freunde an der Wall Street, im Militärkomplex und im Silicon Valley werden Amerika „vor dem Libtardismus retten“. Sie werden dem „tiefen Staat“ ordentlich einheizen! Es wird der Höhepunkt eines dieser Superhelden-Blockbuster, in denen der Held, nach einem „tiefen Rückschlag“ im zweiten Akt, den Bösewicht besiegt – und wir alle leben glücklich bis an unser Lebensende.

Für Liberale wird es hingegen sein wie ein Horrorfilm der 70er Jahre – „Die Rückkehr von Trumpenstein“, „Die Rache von Trumpenstein“, „Das Böse kehrt zurück“. Sie werden versuchen, das „Ungeheuer“ mit allen Mitteln loszuwerden!

Vier Jahre Rezirkulation von Panik und Massenhysterie

Diese nächsten vier Jahre voller wiederkehrender Panik haben bereits begonnen. Jimmy Kimmel, „Ruhe in Frieden keuchend“, ringt in seiner Late-Night-Show um Atem. Arnold Schwarzenegger, der einst sagte „Scheiß auf deine Freiheit“, hat sich nicht gemeldet und scheint abgetaucht zu sein. Cardi B teilte auf Instagram mit: „I hate y’all bad.“ MSNBCs Joe Scarborough beschuldigte Schwarze und Hispanics des „Verrats“ an Kamala Harris. Jason Stanley, der „Faschismus-Experte“, der 2018 das Video „Trump ist buchstäblich Hitler“ in der New York Times veröffentlichte, verkündet erneut „Das Ende der US-Demokratie“. Militante Liberale kramen ihre Buttons und rosa Mützen hervor, bereit, den Widerstand wiederzubeleben. Kalifornien wurde bereits als „Hauptquartier des Widerstands“ deklariert.

Aber sie müssen sich noch ein paar Monate gedulden, denn technisch gesehen sind die Trump-Anhänger immer noch der „Widerstand“…

… und wir können immer nur einen Widerstand haben, oder? Wenn sich „der Widerstand“ gegen „den Widerstand“ richtet, dann wird aus diesem „Widerstand“ schließlich der „offizielle Feind“ – ganz wie in Orwells 1984, wo die Partei ihre Gegner regelmäßig austauscht. Aber egal, vergessen wir das erst mal. Jetzt ist nicht die Zeit für kritisches Denken oder eine Form des Nachdenkens! Nein, jetzt ist die Zeit, Amerika wieder groß zu machen, die Welt vor dem „neuen Hitler“ zu retten und auf die Reize zu reagieren, die in uns konditioniert wurden.

Deshalb werde ich noch ein wenig warten, bevor ich etwas Ernstes zu diesem Thema veröffentliche. Offen gesagt, bin ich es leid, gegen den Wind zu sprechen. Zu sehen, wie die tatsächliche, potenzielle Opposition gegen den Vormarsch des Neuen Normalen von Leuten wie Elon Musk in den vergangenen Jahren eingefangen, vermarktet und in die altbekannte parteipolitische Show umgelenkt wurde, hat mich etwas enttäuscht, ernüchtert und ein bisschen traurig gemacht.

Ich habe ein paar Gedanken darüber, wohin es geht, und ich bin mir sicher, dass sie niemandem gefallen werden. Ich werde sie veröffentlichen, sobald sich die Wogen ein wenig geglättet haben. Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack…

„Wenn ich recht habe, wird das, worauf wir zusteuern, ein Déjà-vu sein, immer und immer wieder. Aber was soll’s. Kommen wir zurück zur Show!“