Trumps neuer Stabschef, ein Lobbyist für Big Pharma?

Donald Trump hat in dieser Woche die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewonnen. Der designierte Präsident sorgte für Aufsehen, als er ankündigte, dass Robert F. Kennedy, Jr. eine Rolle im Weißen Haus als Berater im Gesundheitswesen oder sogar als Zar spielen könnte. Kennedy seinerseits schien sofort loszulegen, nachdem Trump die Präsidentschaft errungen hatte, und RFK jr. scheint nun ein Team zu bilden, um eine Rolle bei der Überwachung des Gesundheitswesens in Amerika zu übernehmen. Trump hat jedoch seinen Stabschef ernannt, und einige Gerüchte im Internet lassen vermuten, dass es für ihn schwierig sein könnte, die von Kennedy angestrebten größeren Änderungen umzusetzen.

Susan Wiles, künftige Stabschefin des US-Präsidenten

Susie Wiles

Trump hat Susie Wiles zu seiner Stabschefin ernannt, die erste Frau, die jemals für diese Position ausgewählt wurde. Wiles wird als „traditionelle Republikanerin“ bezeichnet und begann ihre Karriere bei Jack Kemp, als dieser Kongressabgeordneter war. Kemp wurde später Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung unter Präsident George H. W. Bush.

Susan Summerall stammte aus New Jersey und war eines der drei Kinder von Pat Summerall und seiner Frau Kathy Summerall. Pat spielte in der National Football League (NFL) als Kicker und wurde später ein erfolgreicher Sportmoderator, der den Rekord von 16 Super Bowls ankündigte. Viele von uns sind damit aufgewachsen, Summerall zu hören.

Nachdem sie für Kemp gearbeitet hatte, wurde Wiles politische Beraterin und Beraterin, aber auch Lobbyistin bei Mercury Public Affairs, einer globalen Firma für öffentliche Strategie. Wiles Biografie wurde von der Website des Unternehmens gelöscht, obwohl sie dort als Mitvorsitzende aufgeführt war.

Sie setzte sich für solche „Junk-Food“-Hersteller wie den Getreidekonzern Kellogg’s, Kraft Heinz und Nestle SA, einen Süßwarenhersteller, ein. Sie arbeitete auch als Lobbyistin für die Tabakfirma Swisher International, hat aber Berichten zufolge seit dem ersten Quartal des Jahres keine Lobbyarbeit mehr für das Unternehmen geleistet. Robert Kennedy, Jr. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Amerikas Lebensmittel gesünder zu machen.

Trump-Kontakte reichen fast ein Jahrzehnt zurück

Wiles leitete während der Präsidentschaftswahlen 2016 Trumps Wahlkampfaktivitäten in Florida.

Während der Gouverneurswahlen in Florida 2018 wurde Wiles Berichten zufolge von Trump beauftragt, die Kampagne des Republikaners Ron DeSantis für das Amt des Gouverneurs zu unterstützen. In seiner Siegesrede bezeichnete DeSantis Wiles als die „Beste in der Branche“. Allerdings führten „zunehmende Spannungen zwischen dem Duo“ zu ihrer Entlassung als Top-Beraterin von DeSantis im Jahr 2019. Laut der Berichterstattung von Politico wurde die Verbindung zu Wiles, die „eine Schlüsselrolle in… 2016“, wurde „auf Drängen von Floridas Gouverneur Ron DeSantis“ gekappt, um ihm zu ermöglichen, „seine eigenen Verbündeten in der Staatspartei zu installieren“, ein Schritt, der „weithin als Rückschlag für die Wiederwahlkampagne des Präsidenten“ in diesem umkämpften Staat gesehen wird.

Big Pharma

In ihrer Arbeit als Lobbyistin arbeitete Wiles mit dem Kongress zusammen, um die Regulierung der Food and Drug Administration (FDA) zu beeinflussen. Zu den anderen Kunden von Mercury, die auf ihrer Website aufgeführt sind, gehören Gilead Sciences, Pfizer, Tesla, Uber, Kaiser Permanente, AT&T, NBC Universal und Gavi: The Vaccine Alliance. Einige Pharmakritische Gruppen haben Susie Wiles als Trumps wichtigste Beraterin bezeichnet, und sie hat großen Einfluss auf den designierten Präsidenten, weil sie seinen Wahlkampf geleitet hat. Und ihre Position muss nicht vom Senat bestätigt werden. Was, wenn überhaupt, bedeutet dies für die Agenda von RFK, Jr. zur Wiederherstellung eines gesünderen Amerikas?