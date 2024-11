Israel kämpft in den Schützengräben auf dem libanesischen Schlachtfeld

In einer einmonatigen Bodenkampagne, bei der fünf Divisionen, hochmoderne Waffen und unerbittliche Luft- und Seestreitkräfte zum Einsatz kamen, ist es Israel nicht gelungen, auch nur ein einziges libanesisches Dorf einzunehmen, da der zähe Widerstand weiterhin jedes Eindringen in das Land vereitelt.

In den letzten Wochen haben die Realitäten auf dem südlibanesischen Schlachtfeld ein klares Bild von den Herausforderungen gezeichnet, denen sich das israelische Militär gegenübersieht.

Mehr als ein Monat ist vergangen, seit der Besatzungsstaat den Beginn seiner Bodenoperationen verkündet hat, und trotz des Einsatzes massiver Streitkräfte – fünf Militärdivisionen mit über 50.000 Soldaten, ausgerüstet mit modernsten Waffen und unterstützt von einer riesigen Luft- und Marineflotte – konnten bisher keine nennenswerten Durchbrüche erzielt werden.

Trotz der Versuche, die nördliche Grenze von Westen nach Osten zu überqueren, sind die Fortschritte der israelischen Armee minimal und reichen selten weiter als drei Kilometer in libanesisches Gebiet hinein. Ihr Hauptaugenmerk lag auf der Achse Al-Adaisa-Rab Thalateen, nachdem ein Manöver zur Einnahme von Aita al-Shaab gescheitert war.

Aita al-Shaab: Ein symbolisches Schlachtfeld

Die Stadt hat Hunderten von Luft- und Artillerieangriffen standgehalten und die israelischen Versuche, ihre Verteidigung zu durchbrechen, wiederholt zurückgeschlagen. Als es den Besatzungstruppen nicht gelang, entlang dieser Achse vorzurücken, lenkten sie ihren Angriff auf Khiam um und hofften auf einen Durchbruch aus einer anderen Richtung.

Aita hat für die israelische Armee einen hohen symbolischen Wert – die Einnahme der Stadt wurde aufgrund ihres Rufs aus dem Krieg von 2006 sowohl als moralisches als auch als strategisches Ziel betrachtet. Der Feind startete Hunderte von Luftangriffen und Artillerieangriffen, entschlossen, die Häuser von Aita zu zerstören, in die Straßen einzudringen und seine Flagge zu hissen.

Um dies zu erreichen, kesselten sie Aita von Westen her ein, in der Hoffnung, es vom Rest des Libanon zu isolieren. Dies war eine kühne taktische Entscheidung, die jedoch teuer zu stehen kam. Den Widerstandskämpfern der Hisbollah, die das Terrain und die Schwachstellen ihrer Angreifer kannten, gelang es, die vorrückenden israelischen Truppen von ihren Unterstützungseinheiten zu trennen und sie schließlich zum Rückzug zu zwingen.

Der erbitterte Widerstand, der von benachbarten Gebieten wie Hunayn unterstützt wurde, vereitelte diese Strategie und fügte der israelischen Seite erhebliche Truppenverluste zu.

Nachdem der Feind aus Aita zurückgedrängt worden war, richtete er sein Augenmerk auf Al-Adaisa und Taybeh, da er glaubte, dass ein Vorstoß von der Grenze in Richtung des Litani-Flusses bessere Ergebnisse bringen würde. Die Siedlung Meskvaam bot den Israelis aufgrund ihrer erhöhten Lage einen effektiven Feuerstützpunkt – aber selbst dieser Vorteil konnte die Verteidigung des Widerstands nicht brechen.

Israel scheitert mit seinem „Zelt“ in Khiam

Jeder Vormarschversuch wurde mit einem heftigen Gegenangriff beantwortet. Der Feind versuchte es erneut, diesmal von der Siedlung Metulla aus, um Khiam von Osten her einzukesseln.

Der Widerstand weigerte sich erneut, aufzugeben, hielt die Anhöhe und verhinderte, dass die israelischen Streitkräfte in dieser strategisch wichtigen Stadt Fuß fassen konnten – einer Stadt, die auf eine stolze Geschichte des Kampfes zurückblicken kann und von deren Aussichtspunkt aus man nicht nur den Libanon, sondern auch die Grenze überblicken kann.

In Khiam (was „Zelte“ bedeutet) betrieben die Besatzungstruppen in Zusammenarbeit mit der Miliz der Südlibanonischen Armee (SLA) ein berüchtigtes Gefängnis und eine Foltereinrichtung, bevor sie im Jahr 2000 zum Rückzug gezwungen wurden.

Die israelischen Manöver der letzten Tage lassen ein Muster erkennen, das Bände über ihre Strategie und deren Grenzen spricht. Die Besatzungsarmee hat sich in typischer Weise stark auf die Luftwaffe, die Artillerie und die Marine gestützt, um direkte Zusammenstöße mit Widerstandskämpfern zu vermeiden.

Dieser übermäßige Rückgriff auf Langstreckentaktiken hat den Vormarsch der Bodeneinheiten verlangsamt und ineffektiv gemacht. Die Zurückhaltung beim Einsatz von Panzern und schweren Fahrzeugen rührt von der Angst her, dass die gefürchteten Kornet-Raketen, über die der Widerstand verfügt, gepanzerte Ziele aus einer Entfernung von fünf bis sieben Kilometern ausschalten können, was jeden gepanzerten Vorstoß riskant macht.

Dieses Zögern hat dazu geführt, dass die Infanterie keine ausreichende Unterstützung erhält, was ihre Einsatztiefe einschränkt. Die Infanterie operiert in engen Gruppen von neun bis elf Soldaten und fürchtet sich vor einer Gefangennahme, was sie zu einem leichten Ziel für den Widerstand macht, der jede Gelegenheit nutzt, um zuzuschlagen und weitere Verluste zu verursachen.

Die Grenzen der israelischen Strategie im Süden

Trotz des ständigen Luft- und Artilleriebeschusses hat der Widerstand die Kontrolle über die Front behalten und Raketen- und Artillerieangriffe über die Grenze hinweg gestartet. Viele Schlüsselstellen wurden wiederholt angegriffen, was ihre strategische Bedeutung für die Operationen des Feindes unterstreicht.

Infolgedessen ist es der israelischen Armee nicht gelungen, ein einziges Dorf im Südlibanon einzunehmen. Die Dörfer entlang der Grenze wurden zwar weitgehend zerstört – die meisten Häuser wurden unter eklatanter Missachtung des Völkerrechts, einschließlich der Grundsätze des humanitären Völkerrechts, in Schutt und Asche gelegt -, aber die Besetzung und Kontrolle blieb für Israel unerreichbar.

Die legendäre Entschlossenheit des Widerstands hat eine klare Botschaft vermittelt: Militärische Entschlossenheit ist hier nicht möglich. Jeder Vorstoß in den Libanon wird mit enormen Kosten verbunden sein, und selbst wenn er gelingt, wird es nahezu unmöglich sein, die Kontrolle aufrechtzuerhalten.

Die Geschichte ist reich an schmerzhaften Erinnerungen an Israels frühere Vorstöße in den Süden, und es scheint, dass Israel diese Lektion noch einmal lernen wird.

Eines der auffälligsten Merkmale dieser aktuellen Konfrontation ist der strategische Einsatz von Drohnen durch den Widerstand. Diese Drohnen haben sich als bemerkenswert effektiv bei der Infiltration des israelischen Luftraums erwiesen und sind modernen Verteidigungssystemen wie der Eisernen Kuppel und der David’s Sling ausgewichen.

Die israelische Luftwaffe ist mit diesen kleinen, flexiblen Bedrohungen aus der Luft nur schwer fertig geworden und hat es trotz mehrfacher Versuche nicht geschafft, sie abzufangen. Dieser neue Faktor hat das Schlachtfeld umgestaltet und stellt Tel Aviv vor eine große Herausforderung.

Drohnen haben sich zu strategischen Waffen entwickelt. Ihre Auswirkungen sind nicht nur taktisch, sondern auch politisch spürbar, da sie weiterhin über strategisch wichtigen Orten schweben, sich an den Verteidigungsanlagen vorbeischleichen und landen, wo immer sie wollen – einschließlich des Wohnsitzes von Premierminister Benjamin Netanjahu und einer Militärbasis in der Nähe des Flughafens Ben Gurion.

Ein anhaltender Zustand der Ungewissheit

Während Israels Bodenmanöver ins Stocken geraten sind, hat das Land versucht, diese Rückschläge durch seine Dominanz in der Luft auszugleichen. Intensive Luftangriffe und Bemühungen zur Unterbindung von Drohnenangriffen haben einen Großteil des Kampfes in die Luft verlagert.

Trotz ihrer zerstörerischen Kraft haben die Luftoperationen jedoch nichts an den Realitäten am Boden geändert. Sicherheit ist für Israel nach wie vor schwer zu erreichen, vor allem im Norden, wo sich die Siedler nach wie vor weigern, in ihre Heimat zurückzukehren – ein erklärtes Hauptziel Tel Avivs in seinem Krieg gegen den Libanon.

Die Gleichung von der „fehlenden Sicherheit“ trifft in der Tat auf beiden Seiten der Grenze zu. Während der Libanon die Zerstörung seiner Häuser und seines Erbes erdulden muss, ist Israel mit einer anderen, wenn auch nicht weniger einschneidenden Unsicherheit konfrontiert.

Der ständige Raketenregen und die andauernde Drohnenpräsenz haben das Gefühl der Sicherheit in israelischen Städten, Stützpunkten, Bauernhöfen und Kasernen erschüttert. Stabilität, so scheint es, wird erst dann wieder einkehren, wenn Israel bereit ist, die Bedingungen der UN-Resolution 1701 wieder einzuhalten.

Dies ist die nackte Realität vor Ort. Die Verteidiger des Südlibanon haben Widerstandskraft und Stärke bewiesen, während Israels Kampagne trotz der Unterstützung durch die USA und der überlegenen Feuerkraft durch die Widerstandsfähigkeit seiner Gegner und die sich ständig weiterentwickelnde Dynamik der modernen Kriegsführung eingeschränkt wurde.