Was wir aus der Geschichte von der „russischen GPS-Einmischung“ lernen können

Von Kit Knightly

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass das Privatflugzeug, mit dem Ursula von der Leyen nach Plowdiw in Bulgarien geflogen ist, GPS-Störungen hatte und auf dem letzten Teil seiner Reise mit Papierkarten navigieren musste.

Schnell wurde dies Russland angelastet – ein angeblicher Versuch, die EU-Chefin zu ermorden oder zumindest einzuschüchtern – und die Reaktionen liefen fast sofort auf Hochtouren.

Die Financial Times führt das Feld an und titelt [Hervorhebung hinzugefügt]:

Ursula von der Leyens Flugzeug von mutmaßlicher russischer GPS-Störung getroffen

ABC News ging mit [weitere Hervorhebung hinzugefügt]:

Flugzeug von EU-Chefin Ursula von der Leyen durch verdächtige russische GPS-Störung getroffen

Die BBC hat es ein wenig durcheinander gebracht [noch mehr Betonung hinzugefügt]:

Flugzeug von EU-Chefin von der Leyen von Verdacht russischer GPS-Störung betroffen

Erkennen Sie ein Muster?

An anderer Stelle behauptet die AP, alle Informationen zu haben, die man braucht, und fügt hinzu, dass sie so eindeutig wahr sind, dass es keinen Grund gibt, sie zu untersuchen:

Bulgarien wird die mutmaßliche russische elektronische Störung des Flugzeugs eines europäischen Spitzenbeamten nicht untersuchen, sagten Beamte am Montag – weil diese Art von GPS-Störungen inzwischen so üblich ist.

Nachdem festgestellt wurde, dass es definitiv passiert ist, wandte sich Sky News der Analyse zu:

Russland reagiert auf GPS-Störungsvorwürfe – aber es wird erwartet, dass solche Vorfälle eskalieren

Euro News ist auf den Stationen der Panik:

Was kann Europa tun, um sich besser gegen GPS-Einmischungen aus Russland zu schützen?

Die gute Nachricht ist, dass uns die NATO retten wird, wie der Independent berichtet:

Die NATO erklärt, dass sie nach dem Zwischenfall mit dem Flugzeug eines EU-Staatschefs daran arbeitet, Russlands GPS-Störsender zu bekämpfen

The Conversation stellt die große Frage und deutet damit an, dass hinter der Geschichte ein größeres Ziel steckt:

Russlands GPS-Interferenz: Muss ich mir beim Fliegen Sorgen machen?

Habt ihr das alle verstanden? Fliegen ist beängstigend. Putin könnte euch umbringen. Wahrscheinlich ist es sicherer, einfach zu Hause zu bleiben.

In den Kommentaren in den sozialen Medien hieß es dagegen, dass es sich bei dem angeblichen Angriff wahrscheinlich um einen Angriff unter falscher Flagge gehandelt habe – durchgeführt von der Ukraine oder der NATO.

Doch in diesem Tauziehen um die Schuldzuweisungen ging eine einfache Tatsache unter: Es gab keinerlei Beweise dafür, dass überhaupt eine „GPS-Störung“ stattgefunden hat.

Die Website FlightRadar24, die GPS- und Telemetriedaten von Flügen weltweit überwacht, reagierte innerhalb weniger Minuten mit folgendem Tweet auf die Behauptungen:

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Den Daten zufolge hatte der Flug nicht etwa eine Stunde Verspätung (wie in einigen Berichten behauptet), sondern nur neun Minuten – völlig normal im Luftverkehr. Und die Daten zeigen, dass das Transpondersignal während der gesamten Reise erhalten blieb.

Kurzum: Die Daten lassen darauf schließen, dass es sich um einen ganz normalen Flug gehandelt hat.

Die Medien sind sich dieses offensichtlichen Widerspruchs bewusst und erklären ihn in ihrer Version der Erzählung mit seiner „Besonderheit“. In einem Folgeartikel von heute Morgen schreibt die Financial Times:

Ungewöhnlicherweise scheint der Transponder an Bord von von der Leyens Flugzeug in der Lage gewesen zu sein, die Position des Flugzeugs zu bestimmen und sie während des gesamten Vorfalls zu übermitteln. Die Position des Flugzeugs wurde auf Flugverfolgungs-Websites genau und kontinuierlich gemeldet, da das sogenannte ADS-B-System (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) offenbar nicht beeinträchtigt wurde.

Dies ist im Wesentlichen ein Eingeständnis, dass die Daten den Anschein erwecken, die „GPS-Störung“ habe nie stattgefunden.

Tatsächlich gibt es keinerlei Bestätigung, dass überhaupt etwas passiert ist. Es ist nur eine Geschichte, und die Leute auf beiden Seiten haben die zugrundeliegenden Annahmen übernommen, bevor sie überhaupt bewiesen waren.

Was können wir daraus lernen? Immer. Frage. Alles.

Eine alte Lektion, die man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte.