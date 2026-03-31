Was wir vom Iran lernen können

Hans-Jürgen Geese

Wenn Sie gestatten, werde ich Sie zuerst einem Rätsel aussetzen und Sie auffordern, zu erraten, um welches Land es sich hier handelt. Vielmehr, um welches Land es sich hier handelte. Denn das Land existiert nicht mehr.

Das Land galt im Jahre 1951 als das ärmste Land der Welt.

Im Jahre 2011 war es jedoch eines der reichsten Länder der Welt. Der Lebensstandard war höher als in Russland, Brasilien oder gar Saudi Arabien.

In dem Land galt der Besitz eines Hauses als ein Menschenrecht.

Neu Vermählte erhielten vom Staat 50,000 Dollar, um sich einzurichten.

Elektrizität gab es umsonst für alle Bürger.

Das Analphabetentum war einst weit verbreitet. Nur etwa 20 % der Bevölkerung konnten