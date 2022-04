Was wirklich hinter dem Konflikt in der Ukraine steckt – ein Thema

Von Andy Mok, Zentrum für China und Globalisierung

Die USA sind mit Russland in drei Kriege verwickelt. Ich möchte sie in der Reihenfolge ihrer Bedeutung und der wahrscheinlichen Auswirkungen auf die von den USA geführte Weltordnung erörtern.

Der erste ist der militärische Krieg, der vor Ort in der Ukraine stattfindet. Dann gibt es den Propagandakrieg, der in westlichen Medien wie CNN und auf sozialen Medienplattformen wie Twitter stattfindet.

Und schließlich und vor allem der Wirtschaftskrieg, der die Zerstörung der von den USA geführten Machtstruktur, die die Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beherrscht, beschleunigen könnte.

Der einzige Grund, warum ein längerer militärischer Konflikt in der Ukraine möglich ist, ist der, dass er von den Vereinigten Staaten angezettelt und aufrechterhalten wurde. Ohne die endlose und wachsende Flut von Waffen und anderen Hilfsgütern, wie Stingers, Javelin-Raketen, Switchblade-Drohnen und die jahrelange heimliche militärische Ausbildung und wahrscheinlich nachrichtendienstliche Unterstützung durch die USA und ihre Mithelfer in Europa, wäre selbst ein verkürzter militärischer Konflikt in der Ukraine unwahrscheinlich.

Stattdessen gibt es weit verbreitete Zerstörung, den Verlust von Menschenleben und eine wachsende Flüchtlingskrise, die direkt und unausweichlich durch die US-Intervention verursacht werden. Doch so tragisch dies auch ist, der militärische Krieg ist aus geopolitischer Sicht am wenigsten bedeutend.

Parallel zum militärischen Krieg findet ein Propagandakrieg statt. Angeführt von CNN und anderen Medien, die als Stenografen für die US-Regierung arbeiten, gibt es zwei Angriffspunkte.

Im ersten Angriff wird behauptet, Russlands Militäroperation in der Ukraine sei ein unprovozierter Angriff, der scheitert. Der zweite Angriffsvektor ist, dass die USA und ihre westeuropäischen Unterstützer untrennbar mit Russland verbündet sind und die Welt an der Seite dieser sogenannten Verteidiger der Freiheit steht.

Beides ist jedoch nicht wahr. Was die erste Angriffslinie betrifft, so haben George Kennan, Henry Kissinger und John Mearsheimer alle davor gewarnt, die russische rote Linie in der Ukraine zu überschreiten.

Aber diese Warnungen wurden entweder versehentlich oder absichtlich ignoriert. Außerdem haben einige Militäranalysten das russische Vorgehen positiv mit dem Blitzkrieg der Nazis verglichen, der als Beispiel für eine schnelle und erfolgreiche Militäroffensive gepriesen wird.

Was den zweiten Angriffsvektor betrifft, so wird die Anzahl der Länder, die die von den USA angeführten Sanktionen gegen Russland nicht unterstützen, ignoriert oder heruntergespielt.

Zu diesen Ländern gehören nicht nur China, sondern auch Indien, der Iran und mehrere andere geopolitisch wichtige Nationen. Von den OPEC-Staaten bis hin zu Südasien, Afrika und sogar Lateinamerika hat Russland viel mehr Freunde, als die westlichen Medien glauben machen wollen.

Und das führt mich zum dritten Krieg, dem wirtschaftlichen, der meiner Meinung nach am wichtigsten sein wird. Die gegen Russland verhängten Sanktionen sind beispiellos und sollen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Angst und Schrecken versetzen, damit er sich unterwirft.

Sie wirken jedoch nicht wie beabsichtigt und haben Kräfte in Bewegung gesetzt, die die Zerstörung der amerikanischen Vormachtstellung in der Weltordnung beschleunigen könnten.

Dies erinnert an einen Satz, den der damalige US-Präsident Barack Obama über Joe Biden gesagt haben soll: „Unterschätze niemals Joes Fähigkeit, Dinge zu vermasseln“. Insbesondere das Einfrieren des russischen Zentralbankvermögens hat der Welt gezeigt, dass die USA nicht nur ein unzuverlässiger politischer Akteur sind, der seine Politik um 180 Grad drehen kann, wenn es um die vierjährigen Präsidentschaftswahlen geht, sondern auch, dass ihre Verwaltung des globalen Finanzsystems nicht nur verdächtig, sondern inzwischen nachweislich unzuverlässig ist.

Die Forderung Russlands, seine Energie in Rubel zu bezahlen, könnte nur der Anfang einer Flucht aus dem Dollar sein. Der Verlust der Vorherrschaft des Dollars wird sowohl für die USA katastrophal sein als auch in weiten Teilen der übrigen Welt ein Grund zum Feiern sein.

Europa importierte im Jahr 2021 5,5 Billionen Kubikfuß Erdgas aus Russland. Eine Unterbrechung dieser Lieferungen und sogar ein erheblicher Preisanstieg wären für Europa katastrophal, vor allem, wenn das Jahr fortschreitet und das kalte Wetter zurückkehrt.

Und dies könnte die seismische Bruchlinie sein, die die Einheit der von den USA geführten Koalition gegen Russland auf unwiderrufliche Weise erschüttert.

Insbesondere Deutschland könnte öffentlich darüber debattieren, ob sein wirtschaftliches Schicksal besser mit Russland verbunden ist als unter dem Stiefel der amerikanischen „Führung“.

Auch hier haben die von den USA angeführten Sanktionen Kräfte freigesetzt, die letztlich die Interessen der USA weit mehr untergraben könnten, als sie mit ihrer Anstiftung zum Konflikt in der Ukraine zu lösen beabsichtigten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keineswegs klar ist, dass Russland diese drei Kriege verliert. Vielmehr gibt es Anzeichen dafür, dass dieser jüngste von den USA angezettelte Konflikt eine weitere strategische Niederlage wie in Vietnam, Afghanistan und Irak sein könnte. Aber der Ukraine-Konflikt könnte für die USA einen weitaus länger anhaltenden Schaden bedeuten.

