Washington entsendet Abgesandte nach Xinjiang, um Chinas gigantisches Infrastrukturprojekt zu stoppen

Von Mike Whitney

Eine uigurische Separatistengruppe, die zum Sturz der Regierung von Baschar al-Assad beigetragen hat, erklärte ihre Absicht, nach Xinjiang zurückzukehren, um Militäroperationen gegen die Volksrepublik China durchzuführen. Die Ankündigung deutet darauf hin, dass Washington und seine Verbündeten sich darauf vorbereiten, eine weitere Front in einem Krieg zu eröffnen, der bereits große Teile Osteuropas und des Nahen Ostens ins Chaos gestürzt hat. Die Ankündigung wurde von den westlichen Medien größtenteils ignoriert, aber Analysten glauben, dass wir möglicherweise in eine neue Phase im Kampf Amerikas um die Wahrung seiner schwindenden Hegemonie eingetreten sind, eine Phase, in der die Wahrscheinlichkeit eines direkten Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China dramatisch gestiegen ist.

Wenn wir außerdem davon ausgehen, dass die Sabotage der Nordstream-Pipeline durch Washington darauf abzielte, die wirtschaftliche Integration Russlands in die Europäische Union zu verhindern, dann müssen wir davon ausgehen, dass derselbe Plan auch auf China angewendet wird. Washington wird seine uigurischen Stellvertreter einsetzen, um die kritischen Arterien, die China mit Europa verbinden, zu durchtrennen und so den Aufstieg eines Freihandels-Superstaats zu blockieren, der den regionalen Einfluss der USA ernsthaft untergraben würde. Das bedeutet, dass wir mit einer Welle asymmetrischer Angriffe auf lebenswichtige Infrastrukturen rechnen müssen, die darauf abzielen, die Entwicklung der für China charakteristischen Belt-and-Road-Initiative zu verhindern. (Dazu später mehr.) Wie immer wird die US-Außenpolitik von dem despotischen Credo namens Wolfowitz-Doktrin geleitet, das Folgendes besagt:

Unser erstes Ziel ist es, das Wiederaufkommen eines neuen Rivalen zu verhindern, sei es auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo, der eine Bedrohung in der Größenordnung der ehemaligen Sowjetunion darstellt. Dies ist ein entscheidender Gesichtspunkt, der der neuen regionalen Verteidigungsstrategie zugrunde liegt, und erfordert, dass wir uns bemühen, zu verhindern, dass eine feindliche Macht eine Region beherrscht, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle ausreichen würden, um eine Weltmacht zu schaffen.

Zentralasien ist der Hügel, auf dem das US-Imperium zu sterben beschlossen hat. Dennoch kann eine „in die Enge getriebene“ Supermacht, die bis an die Zähne bewaffnet ist und von kriegslüsternen Falken angeführt wird, erheblichen Schaden anrichten, bevor sie zur Räson gebracht wird. Dennoch ist der Fokus Washingtons auf Zentralasien durchaus verständlich, da die Region auf dem besten Weg ist, die bevölkerungsreichste und wohlhabendste Region der Welt zu werden. Zbigniew Brzezinski fasste dies 1997 in The Grand Chessboard wie folgt zusammen:

„Für Amerika ist Eurasien der wichtigste geopolitische Preis … (S. 30) … Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde zwei der drei fortschrittlichsten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Welt kontrollieren. …. Etwa 75 Prozent der Weltbevölkerung leben in Eurasien, und auch der größte Teil des physischen Reichtums der Welt befindet sich dort, sowohl in den Unternehmen als auch unter der Erde. Auf Eurasien entfallen 60 Prozent des weltweiten BIP und etwa drei Viertel der bekannten Energieressourcen der Welt.“ (S. 31)

Während Brzezinski uns hilft, die Bedeutung Eurasiens für Amerikas Bestreben, seine globale Machtposition zu behaupten, zu verstehen, liefert die Politologin Li Jingjing Einzelheiten darüber, warum die USA die Uiguren als Mittel zur Destabilisierung Zentralasiens einsetzen. Sehen Sie sich dieses fesselnde Video an, das die geostrategische Bedeutung Xinjiangs erklärt und wie es zur Entstehung des „Völkermord an den Uiguren“-Schwindels führte:

Li Jingjing – Wissen Sie, warum die USA Xinjiang vom Rest Chinas trennen wollen? Weil Xinjiang geopolitisch viel zu wichtig ist. Über Xinjiang kann China ganz Eurasien etwas bringen, das US-Politikern am meisten Angst macht: Frieden. Lassen Sie mich erklären, warum. Zunächst einmal verbindet die Uigurische Autonome Region Xinjiang im Nordwesten Chinas China mit Zentralasien. Xinjiang grenzt an acht Länder: Mongolei, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan und Indien. Xinjiang war nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt an der alten Seidenstraße, sondern ist auch ein wichtiges Tor für die aktuelle Belt-and-Road-Initiative, um nach Westen zu expandieren. Sie wird Ostasien, Zentralasien, Westasien und Europa verbinden. In dieser Region haben die US-Regierung und mehrere westliche Regierungen in den letzten Jahrzehnten Milliarden von Dollar ausgegeben, um Terrorismus, Kriege und Instabilität zu fördern. Die Strategie des Lehrbuchs „Teile und herrsche“, denn Eurasien ist zu groß, und wenn sie sich vereinen, werden sie zu stark sein. Und das ist eine Bedrohung für die Aufrechterhaltung der privilegierten Position der USA in der Welt, mit anderen Worten, die Hegemonie über die Welt. Die chinesische Initiative „Belt and Road“ bringt jedoch Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung in diese Region. Die Eisenbahnstrecken zwischen China und Europa verlaufen hier, in den Häfen von Xinjiang werden Milliarden von Dollar umgesetzt und diese wirtschaftliche Entwicklung wird den Lebensstandard der Menschen in der gesamten Region erhöhen. Und wenn es den Menschen besser geht, gibt es keinen Grund, sich an Kriegen und Terrorismus zu beteiligen. Also haben die USA einen Plan ausgearbeitet und beschlossen, den Separatismus zu unterstützen und Xinjiang von China zu trennen. In den 1990er Jahren verfasste Graham E. Fuller, der im National Intelligence Council und bei der CIA tätig war, einen Bericht mit dem Titel „The Xinjiang Problem“. In diesem Bericht erklärte er seinen Kollegen aus Politik und Wissenschaft, wie sie die „Uiguren-Karte“ ausspielen können, um den Separatismus unter den Uiguren zu schüren und China zu destabilisieren und einzudämmen. Laut Oberstleutnant a. D. Lawrence B. Wilkerson, der als Stabschef unter Außenminister Colin Powell diente, „Wir haben uns für Afghanistan wie folgt entschieden. Wir waren in Afghanistan wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar 50 Jahre lang. Es hat nichts mit Kabul und dem Aufbau eines Staates zu tun, nichts mit dem Kampf gegen die Taliban oder dem Beweis, dass wir uns mit den Taliban versöhnen können, und nichts mit dem Kampf gegen irgendeine terroristische Gruppe. Denn es ist die einzige harte Macht, die die USA in der Nähe der Belt-and-Road-Initiative Chinas haben, die sich durch Zentralasien zieht. Wenn wir das mit militärischer Macht beeinflussen müssten, wären wir in Afghanistan in der Lage, dies zu tun. Und der zweite Grund, warum wir dort sind, ist, dass wir in Pakistan in unmittelbarer Nähe des potenziell instabilsten Nukleararsenals der Welt sind. Wir wollen in der Lage sein, dieses Arsenal zu nutzen und es bei Bedarf zu stabilisieren. Der dritte Grund, warum wir dort sind, ist, dass es 20 Millionen Uiguren gibt. Und wenn die CIA eine Operation mit diesen Uiguren durchführen muss, wie Erdogan es in Syrien gegen Assad getan hat, gibt es derzeit 20.000 von ihnen in Idlib in Syrien, (deshalb könnten die Chinesen in naher Zukunft Streitkräfte nach Syrien entsenden, um sich um diese Uiguren zu kümmern, die Erdogan eingeladen hat). Nun, die CIA würde China gerne destabilisieren, und das wäre der beste Weg, dies zu erreichen, indem sie Unruhen schürt und sich mit diesen Uiguren zusammenschließt, um die Han-Chinesen in Peking von innen heraus zu verdrängen, anstatt von außen. Leider für die USA scheitert ihr Plan, China zu spalten. Alle 56 ethnischen Gruppen in China lieben und unterstützen einander. Wir sind vereint und halten zusammen wie Granatapfelkerne. Und wir werden uns mit dem Rest der Welt vereinen, um eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die gesamte Menschheit aufzubauen. Wie die CIA plant, Zentralasien durch das Ausspielen der uigurischen Karte zu destabilisieren, Li Jingjing @Jingjing_Li

Why the US wants to separate #Xinjiang from China?

Because its location is too crucial for them to destabilize Eurasia.



In this video, I laid out the strategic location of Xinjiang, and how CIA experts planned long ago to destabilize #China by playing the "Uyghur card."👇 pic.twitter.com/KUcF54YkMx — Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) January 28, 2024

Fazit: Der Völkermord an den Uiguren ist ein Schwindel in Bezug auf die Menschenrechte, der erfunden wurde, um zukünftige Feindseligkeiten gegen die PCR zu rechtfertigen. In einem kürzlich erschienenen Artikel hat der Herausgeber Ron Unz diesen Schwindel aufgedeckt und Folgendes gesagt:

Seit mehreren Jahren verbreiten unsere Regierung und unsere Mainstream-Medien massiv die Behauptung eines chinesischen Völkermords an den Uiguren in Xinjiang und stützen sich dabei angeblich auf geheime Geheimdienstquellen, die ich für sehr zweifelhaft halte. Nachdem ich mir diese vier Stunden persönlichen Reiseberichts angesehen habe, halte ich diese hetzerischen Behauptungen für völlig absurd, wie alles, was ich je gehört habe. Propaganda-Hoaxes vs. Chinese Reality, Ron Unz, Unz Review

Hier ist mehr von Unz:

Hochrangige Beamte der Trump-Administration erklärten, dass China „Völkermord“ an seiner muslimischen uigurischen Bevölkerung in der Provinz Xinjiang begehe, wobei die New York Times und unsere anderen führenden Medien diese brisanten Anschuldigungen unterstützten und stark verbreiteten. Ich habe diese Anschuldigungen regelmäßig ins Lächerliche gezogen und betont, dass sie auf keinen soliden Beweisen zu beruhen schienen und mich stark an die falschen Behauptungen über Saddams Massenvernichtungswaffen erinnerten, die als Vorwand für unseren unglückseligen Irakkrieg dienten. Was diese Anschuldigungen über Xinjiang so absurd erscheinen ließ, war, dass die riesige Provinz sowohl für chinesische als auch für ausländische Touristen völlig offen war, die regelmäßig in großer Zahl dorthin reisten, angezogen von den malerischen Ausblicken und der interessanten muslimisch-türkischen Kultur. Die Vorstellung, dass China in einer Region, die ständig von Touristen durchquert wird, einen „Völkermord“ begeht, schien die dümmste Art von unehrlicher Propaganda zu sein, die sich an Leichtgläubige und Dummköpfe richtet. Propaganda-Schwindel vs. chinesische Realität, Unz Review

Unz’s Ansicht über den Völkermord an den Uiguren wird durch die verdächtige Beziehung der Gruppe zur CIA weiter bestärkt, die darauf hindeutet, dass die Militanten für die Umsetzung der geopolitischen Agenda Washingtons herangezogen wurden. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel von Global Research an:

Die Turkistan Islamic Party (TIC), eine terroristische Organisation, wurde 1988 von uigurischen Dschihadisten gegründet, als in der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas separatistische Aufstände ausbrachen. Die Turkistan Islamic Party, die früher als East Turkestan Islamic Movement bekannt war, wurde seit ihrer Gründung von der CIA gesponsert. Die Turkistan Islamic Party, die ihren Sitz hauptsächlich im Nordwesten Pakistans hat, wird von den USA, Russland und natürlich China und seinem Nachbarland Pakistan als terroristische Organisation eingestuft, was widersprüchlich ist. Bis 2001 bereiteten sich militante Uiguren in denselben Lagern in Afghanistan auf den Guerillakrieg vor, in denen die CIA und der pakistanische Geheimdienst ISI einst Mudschaheddin-Extremisten ausgebildet hatten, um die vor 40 Jahren in Afghanistan stationierten sowjetischen Truppen zu behindern. Zwischen 1990 und 2001 verübte die Turkistan Islamic Party über 200 Terroranschläge, darunter die Sprengung von Fahrzeugen und Marktplätzen sowie die Ermordung chinesischer Regierungsbeamter. Hochrangige uigurische Separatisten wie der in Xinjiang geborene Anwar Yusuf Turani, Gründer der Exilregierung von Ostturkestan, leben selbst im Bundesstaat Virginia an der Ostküste Amerikas. Turani war ein williges Werkzeug in Washingtons Machtspiel mit China. Im Juni 1999 traf er sich mit Präsident Bill Clinton und bat ihn, politische Bewegungen zu unterstützen, die die Unabhängigkeit von Xinjiang anstreben. Später führte Turani einen Dialog mit Clintons Nachfolger George W. Bush, der versprach, die „grundlegenden Menschenrechte“ der „Uiguren und anderer in China lebender Menschen“ zu unterstützen. Weitere prominente uigurische Exilanten, die in Amerika leben, haben die Unabhängigkeit Xinjiangs von China gefordert, wie z. B. Rebiya Kadeer, eine fünfmalige Kandidatin für den Friedensnobelpreis, die in Xinjiang geboren wurde und auch im US-Bundesstaat Virginia lebt. Bis November 2017 war sie elf Jahre lang Vorsitzende des Weltkongresses der Uiguren (WUC) mit Sitz in München, der teilweise vom National Endowment For Democracy (NED) finanziert wird. Das NED, das teilweise vom Kongress der Vereinigten Staaten subventioniert wird, hat eine lange Geschichte der „Soft Power“-Einmischung in souveräne Staaten auf der ganzen Welt: China, Nicaragua, die Ukraine und so weiter. Der Weltkongress der Uiguren wurde im April 2004 von Erkin Alptekin, einem ehemaligen CIA-Berater, gegründet. Siebzig Jahre Destabilisierung Chinas durch die USA. Von den USA unterstützter Aufstand der Uiguren in Xinjiang, Global Research

Also leben eine Reihe uigurischer Separatisten „in Virginia“ (als Gäste der CIA?) und wir sollen glauben, dass das einzige Interesse Washingtons die Menschenrechte sind?

Unsinn. Die USA rüsten, bilden aus und finanzieren offensichtlich eine weitere bösartige Terrororganisation, die sie einsetzen wollen, um China eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, genau wie sie es mit Russland in der Ukraine tun.

Dies ist einem Artikel der Asia Times entnommen:

Der rasche Zusammenbruch der syrischen arabischen Armee angesichts des Vormarsches der von der Türkei unterstützten Hayat Tahrir al-Sham … hat die Aufmerksamkeit auf die ausländischen Kämpfer in ihren Reihen gelenkt. Zu diesen ausländischen Kämpfern gehören in erster Linie die Uiguren aus der autonomen Region Xinjiang Uyghur in China. Sie kämpften früher als Teil der Ostturkestanischen Islamischen Bewegung gegen China, haben sich aber vor einigen Jahren in Turkistan Islamic Party umbenannt. Unabhängig davon, unter welchem Namen sie auftreten, hat die … Organisation eine Geschichte der Zusammenarbeit mit terroristischen Gruppen wie Al-Qaida zur Unterstützung des Bestrebens, einen uigurischen Staat aus China herauszuschneiden. Deshalb wurde sie vom UN-Sicherheitsrat als terroristische Vereinigung eingestuft … Mitglieder der Gruppe haben gerade ein Video aus Syrien veröffentlicht, in dem sie zum militanten Dschihad gegen China aufrufen. Yang Xiaotong hat einen ausführlichen Beitrag in der Asia Times zu diesem Thema unter dem Titel „China hat Grund, sich vor einem von Rebellen regierten Syrien zu fürchten“ veröffentlicht. Zwei der wichtigsten Punkte sind, dass die Turkistan Islamic Party Mitglieder aus Zentralasien rekrutiert und dass sie sich in Afghanistan neu etablieren könnte, um Angriffe gegen den China-Pakistan-Wirtschaftskorridor durchzuführen. Der Korridor gilt als das Vorzeigeprojekt der Belt-and-Road-Initiative und ist seit Jahren Ziel von Angriffen der Balochistan Liberation Army. Die Turkistan Islamic Party könnte sich in Afghanistan wieder etablieren … sie könnte den China-Pakistan-Wirtschaftskorridor angreifen … es ist nicht auszuschließen, dass die Turkistan Islamic Party opportunistisch Chinas Schwachstelle treffen will … Abgesehen von Angriffen auf Belt-and-Road-Projekte in Pakistan könnte eine solche opportunistische Motivation auch in Zentralasien relevant sein. Es gibt uigurische Gemeinschaften in Kasachstan und im seit jeher instabilen Kirgisistan, aus denen die Turkistan Islamic Party Rekruten gewinnen könnte – sei es für Angriffe auf Belt-and-Road-Projekte dort oder in Pakistan. Ein weiterer Faktor, den Beobachter im Auge behalten sollten, ist die Rolle des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR. Die Washington Post berichtete, dass GUR eine Rolle beim Blitzangriff von HTS in Syrien gespielt hat. … Dennoch ist der heutige GUR auch ein CIA-Projekt, wie die Washington Post Ende 2023 berichtete. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die CIA die GUR als glaubwürdig abstreitbaren Stellvertreter für die Steuerung oder zumindest Förderung der Expansion der Turkistan Islamic Party in die geostrategische zentralasiatische Region zwischen Russland und China einsetzt. Die Bedrohung durch uigurische Separatisten könnte über Chinas Xinjiang hinausgehen, Asia Times

Natürlich ist genau das der Fall. Die CIA ist direkt in den hybriden Krieg gegen China verwickelt, der die Zerstörung weicher Ziele beinhalten wird, die für die Fertigstellung von Pekings massivem Infrastrukturprojekt unerlässlich sind. Und welche andere Wahl hat Washington? Wie Israel kann Washington seinen privilegierten Platz in der Weltordnung nicht bewahren, indem es mit China konkurriert, das die USA bereits in fast allen Bereichen des Handels, der Wissenschaft und der Technologie überholt hat. Die einzige Möglichkeit, wie die USA ihre Machtposition aufrechterhalten können, besteht darin, alles zu vernichten, was ihre globale Vorherrschaft bedroht, und dann die Welt davon zu überzeugen, dass sie nur für die Menschenrechte kämpfen. Hier ist mehr von der Times of Israel:

Uigurische Militante haben in einem jahrzehntelangen Aufstand, der sich zunächst gegen die Polizei und andere Symbole der chinesischen Staatsgewalt richtete, aber in den letzten Jahren auch Zivilisten betraf, Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen bei Anschlägen in China getötet. Extremisten töteten 2014 mit Messern 33 Menschen auf einem Bahnhof. Im Ausland verübten sie im September letzten Jahres einen Bombenanschlag auf die chinesische Botschaft in Kirgisistan; 2014 töteten sie 25 Menschen bei einem Angriff auf einen thailändischen Schrein, der bei chinesischen Touristen beliebt ist. China ist genau wie der Westen, sagen seine Beamten: Das Land ist ein Opfer des Terrors, und uigurische Männer werden von der globalen Dschihad-Ideologie angezogen und nicht von Missständen in ihrer Heimat getrieben. … Seyit Tumturk, ein uigurischer Aktivist in der Türkei, der oft mit Kämpfern in Syrien spricht, sagte, es sei für militante Uiguren unmöglich, Xinjiang zu befreien … Aber er sagte, dass das ehrgeizige Projekt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Eisenbahnlinien, Häfen und andere Infrastrukturen zu entwickeln, die verschiedene Regionen mit China verbinden, Peking anfällig für militante Angriffe im Ausland macht. Der Islamische Staat bekannte sich im Juni zur Entführung und Ermordung von zwei chinesischen Lehrern in der pakistanischen Provinz Belutschistan, die ein Eckpfeiler von Pekings sogenanntem Infrastrukturprojekt „Belt and Road“ ist. Chinesische Beamte und westliche Analysten sind sich einig, dass die Erfahrungen der Uiguren im syrischen Schmelztiegel des Dschihad die Gewalt gegen „weiche“ Ziele außerhalb Chinas wahrscheinlich verschärfen werden. Das chinesische Außenministerium bezeichnete die Turkistan Islamic Party als Sicherheitsbedrohung für den Nahen Osten. Uigurische Militante in Syrien sehen im Zionismus ein Vorbild für ihr Heimatland, Times of Israel

Laut der Times of Israel handelt es sich bei der Turkistan Islamic Party (TIP) um eine skrupellose Gruppe blutrünstiger Söldner, die eher von der „globalen Dschihad-Ideologie“ als von Missständen in ihrer Heimat angetrieben werden. Diese Organisation haben die USA in ihrem Bestreben, China zu destabilisieren, unterstützt. Und beachten Sie, dass die Autoren des Times-Artikels zu demselben Schluss gekommen sind wie der Autor des Artikels in der Asia Times, nämlich dass die MO der Uiguren darin bestehen wird, weiche Ziele anzugreifen, die sich auf die kritische Infrastruktur auswirken, um China vom Westen zu isolieren, während US-Militärstützpunkte und pazifische Allianzen die Schlinge um Chinas Seehandel enger ziehen.

Und welche Ziele werden diese asiatischen Dschihadisten wählen?

Einige Analysten wie Andrew Korybko glauben, dass sie „Angriffe auf den China-Pakistan-Wirtschaftskorridor verüben werden, der als das Vorzeigeprojekt der Belt-and-Road-Initiative gilt“, so Asia Times

Aber meiner Meinung nach wird Washington meiner Meinung nach kritische Knotenpunkte des China-Europe Freight Train (CEFT)-Systems angreifen. Denken Sie daran, dass die Vereinigten Staaten weiterhin fest entschlossen sind, das Wiederaufkommen eines Rivalen in einer Region zu verhindern, die sie als entscheidend für ihre nationale Sicherheit betrachten (Zentralasien). Daher sollten wir logischerweise damit rechnen, dass sie außergewöhnliche Schritte unternehmen werden, um China von Europa zu trennen und so den Grundstein für eine wirtschaftliche Strangulierung zu legen. Hier ist mehr aus The European Financial Review:

Die chinesische „Belt and Road Initiative“ (BRI) wird 2023 offiziell zehn Jahre alt sein. Ein entscheidender Vorläufer der BRI und wohl ihr prominentestes Vorzeigeprojekt, der China-Europe Freight Train (CEFT), hat bereits sein erstes Jahrzehnt von 2011 bis 2021 hinter sich. Mit 82 Strecken, die derzeit fast 100 chinesische Städte mit rund 200 Städten in 24 europäischen Ländern und mehr als einem Dutzend zentral-, ost- und südostasiatischen Ländern verbinden, hat der CEFT ein riesiges transkontinentales Frachtsystem geschaffen, das beide Enden Eurasiens umfasst. Während im Eröffnungsjahr des CEFT 2011 nur 17 Güterzüge von China nach Europa fuhren, werden bis zum 16. Oktober 2022, dem Tag, an dem der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Peking eröffnet wird, insgesamt 60.000 Züge die eurasische Landmasse und ihre Meeresränder durchquert haben. Während die CEFT in ihr zweites Jahrzehnt eintritt und auf weiteres Wachstum ausgerichtet ist, stellt sich eine entscheidende Frage: Stört der Krieg Russlands gegen die Ukraine die CEFT und wie? Einerseits war die CEFT stark von Russland abhängig, da es sowohl der wichtigste Endpunkt als auch der wichtigste Durchgangskorridor war, der bis 2021 37 Prozent aller CEFTs ausmachte, wobei Deutschland mit 24,3 Prozent und Polen mit 23,4 Prozent an der Spitze lagen. Andererseits ist die CEFT in einem riesigen Netz von Groß- und Kleinstädten verankert, das über eine gewisse Flexibilität und Widerstandsfähigkeit verfügt, um dem Sturm in der Ukraine standzuhalten. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat das CEFT-gestützte eurasische Frachtnetzwerk vor eine große geopolitische Herausforderung gestellt. Die Störung scheint schwerwiegend zu sein, da der Krieg der größte europäische Konflikt seit acht Jahrzehnten ist und schwerwiegende geopolitische Folgen hat. Es könnte zu einigen Störungen kommen, da europäische Unternehmen aus Angst vor Wirtschaftssanktionen die Nutzung der russischen Eisenbahn vermeiden. Da der Krieg in der Ukraine die geopolitischen Spannungen weiterhin hoch hält, hat das umfangreiche, auf Städten basierende CEFT-Netzwerk durch seine kontinuierliche Erweiterung, verbesserte Infrastruktur und betriebliche Anpassungsfähigkeit eine ausreichende Widerstandsfähigkeit erlangt. Diese Eigenschaften könnten die Nachhaltigkeit des CEFT als eurasienweites Frachtsystem sicherstellen. Eurasias Frachtinfrastruktur vs. Russlands Krieg in der Ukraine, Chicago Council on Global Affairs

Während die Wirtschaftssanktionen gegen Russland den Güterverkehr auf der Nordroute um etwa 50 Prozent reduziert haben, hat die provisorische Blockade der Huthis im Roten Meer die Schifffahrt durch den Suezkanal dramatisch beeinträchtigt. Diese wachsenden Bedrohungen für die globale Sicherheit haben den Verkehr auf die Transkaspische Internationale Transportroute (TITR) verlagert – eine Handelsroute vom Schwarzen Meer und dem Kaukasus in die zentralasiatische Steppe. Dieser sogenannte Mittlere Korridor, der „der Route der alten Seidenstraße folgt“, bietet eine brauchbare Alternative zur Nordroute, ist aber auch mit eigenen Sicherheits- und Infrastrukturproblemen konfrontiert.

Leider glauben wir, dass sich die außenpolitischen Strategen der USA auf diesen Mittelkorridor als Hauptdrosselstelle für die Unterbrechung des chinesischen Frachtverkehrs nach Europa konzentrieren werden. Wieder einmal können die USA ihren Krieg gegen China nicht gewinnen, wenn sie das Land nicht durch Sanktionen, Isolation und anhaltende Stellvertreterkriege schwächen können. Washington positioniert sich, um Chinas Handelsströme nach Europa entweder zu blockieren oder zu sabotieren, so wie es den russischen Gasfluss nach Europa sabotiert hat. Wir glauben, dass uigurische Dschihadisten eingesetzt werden, um diese Operationen durchzuführen.

Wir glauben auch, dass Washington jede Überreaktion Pekings als Vorwand nutzen wird, um die US-Marine einzusetzen, um Energielieferungen nach China zu blockieren und so das Land daran zu hindern, auf die Ressourcen zuzugreifen, die es benötigt, um seine Häuser zu heizen und seine Industrien zu betreiben. China importiert über 70 Prozent seines Öls, was es anfällig für feindliche Verbote macht.

Die USA wandten diese Strategie nur wenige Monate vor dem Angriff auf Pearl Harbor auch gegen Japan an und sind sich daher der Auswirkungen ihrer Handlungen voll und ganz bewusst.

Fazit: Die westlichen Eliten haben bereits beschlossen, dass sie „alles tun werden, was nötig ist“, um Amerikas globale Vormachtstellung zu bewahren. Und wenn das einen Atomkrieg bedeutet, dann soll es so sein.