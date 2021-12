Washington ist in den Nahen Osten verstrickt

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Auch wenn sich die USA aus dem Nahen Osten zurückziehen wollen, um ihre Quellen in den indopazifischen Raum zu verlagern, um dem wachsenden Einfluss Chinas in Südostasien entgegenzuwirken, hat sich der Rückzug aus einer Region, die die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dominieren, als weitaus schwieriger erwiesen, als die US-Politiker vielleicht erwartet hatten, als sie nach Bidens Sieg im Jahr 2020 beschlossen, den „Asia Pivot 2.0“ wiederzubeleben. Während die Verringerung der Truppenstärke oder der Abzug von Raketenabwehrsystemen eine Sache ist, ist ein relationaler Abbau – insbesondere auf der Ebene tief verwurzelter zwischenstaatlicher Beziehungen – eine ganz andere Sache. Deshalb musste US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trotz Bidens Versprechen, die USA aus ihren „ewigen Kriegen“ herauszuholen, den traditionellen Verbündeten der USA im Nahen Osten versichern, dass Washington die Region weiterhin unterstützt. Wie Austin auf dem kürzlich abgehaltenen regionalen Sicherheitstreffen in Bahrain sagte, „ist Amerikas Engagement für die Sicherheit im Nahen Osten stark und sicher“.

Ein wesentlicher Grund für die Unfähigkeit der USA, den Nahen Osten aufzugeben, ist das Chaos, das sie selbst in den letzten beiden Jahrzehnten direkt und indirekt im Nahen Osten mit verursacht haben. Selbst im aktuellen Szenario hat gerade der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zu großen Spannungen in der Region geführt, die die Regierung Biden bisher nicht zu entschärfen vermochte, weil sie darauf bestand, einen neuen Pakt auszuhandeln, anstatt dem JCPOA wieder beizutreten.

Für viele Staaten im Nahen Osten – insbesondere nach dem Chaos, das der unverantwortliche Rückzug der USA in Afghanistan ausgelöst hat – könnte ein Rückzug der USA aus dem Nahen Osten, einschließlich des Irak, eine ähnliche Situation schaffen, d. h. das Wiederaufleben militanter Organisationen/Gruppen, die den Irak beherrschen wollen und bereit sind, ihren Dschihad über den Irak hinaus zu exportieren.

Die Aussicht auf ein Wiederaufleben des religiös inspirierten Terrorismus hat insbesondere die arabischen Königreiche in Schwierigkeiten gebracht. Die US-Beamten haben sich daher bemüht, den Staaten des Nahen Ostens zu versichern, dass die USA die Fehler, die sie in Afghanistan gemacht haben, nicht wiederholen würden. Wie Austin auf dem Sam-Treffen weiter betonte, „werden wir zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ISIS (in Russland verboten) sich im Irak und in Syrien nicht neu formieren kann.“ Trotz der starken Anreize für einen Rückzug aus dem Nahen Osten sind die USA also bereits dabei, ihre Militärpolitik neu zu justieren. Wie Austin andeutete, erwägen die USA bereits, ein „Over-the-Horizon-Konzept“ der militärischen Unterstützung zu operationalisieren, d. h. den mit Washington verbündeten Gruppen/Fraktionen umfangreiche Luftunterstützung zu gewähren.

Ironischerweise versichern die USA ihre Unterstützung für die Länder, in die sie selbst eingedrungen sind, und gegen Gruppen, die sie seit langem direkt und indirekt unterstützen. Die Position der USA im Nahen Osten ist daher nichts weniger als ein Widerspruch in sich selbst – ein eklatantes Paradoxon, das die USA zwar weiterhin militärisch in den Nahen Osten involvieren könnte, sie aber auch dazu zwingen würde, dem Nahen Osten weiterhin beträchtliche Zeit und Ressourcen zu widmen, auch wenn sie dies nicht wollen.

Während viele politische Entscheidungsträger in Washington der Meinung sind, dass eine Konzentration auf den Nahen Osten verhindern könnte, dass die USA so viel Zeit und Ressourcen für den indopazifischen Raum aufwenden, hat das Scheitern der USA in Afghanistan viele in Washington zu Spekulationen veranlasst, dass ein ähnliches Szenario auch im Irak eintreten könnte, was den Ruf der USA als „mächtigste“ Militärmacht der Welt weiter beschädigen könnte. Spekulationen über ein Afghanistan-ähnliches Chaos sind daher in Afghanistan reif.

Letzten Monat sagte der Generalinspekteur des Verteidigungsministeriums, Sean O’Donnell, in seinem jüngsten Bericht einen ähnlichen Zusammenbruch des irakischen Militärs voraus und behauptete, die irakische Armee weise „schlechte operative Sicherheit“, „einen Mangel an zuverlässigen Informationen über Operationen“ gegen den Islamischen Staat und, neben anderen Mängeln, „schlechte taktische Kontrolle und Koordinierung der Einsatzmittel“ auf. Angesichts des Zusammenbruchs der afghanischen Streitkräfte verheißt diese Einschätzung nichts Gutes für den Irak und den Rest des Nahen Ostens, vor allem wenn die US-Geheimdienste selbst vor dem Wiederaufleben des ISIS warnen.

Aber wie bereits erwähnt, ist die Angst vor einem Wiederaufleben des Terrorismus nach dem Zusammenbruch der von den USA ausgebildeten irakischen Streitkräfte nicht der einzige Faktor, der den Staaten des Nahen Ostens Unbehagen bereitet. Der Rückzug der USA aus dem JCPOA mit dem Iran und dessen konsequente Ausrichtung auf die Steigerung seiner Produktion hat viele Staaten, einschließlich Israel, in Schwierigkeiten gebracht. Das bedeutet, dass die Probleme der USA im Nahen Osten bis zu einer Lösung – insbesondere einer, die den Interessen der USA und Israels entspricht – weiter wachsen werden. Der Rückzug der USA aus diesem Abkommen hat die Beziehungen zu Teheran verschlechtert, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die anschließende geopolitische Expansion des Irans im Irak und in Syrien hatte. Eine weitere Verschlechterung durch eine fehlende Lösung der offenen Fragen würde die Situation für den Rest des Nahen Ostens noch weiter verschärfen.

Die USA können sich daher nicht einfach aus der Iran-Frage heraushalten, und sie können auch nicht einfach wieder dem JCPOA beitreten, weil es in Israel großen Widerstand gibt. Brett McGurk, Bidens Koordinator für den Nahen Osten, sagte kürzlich in einem Interview: „Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhält“, und die USA werden sich auch weiterhin für den Schutz ihrer Interessen und der ihrer Verbündeten einsetzen.

Allerdings ist es der Regierung Biden bisher nicht gelungen, einen zwischenstaatlichen Konsens über die Wiederbelebung des JCPOA oder einen neuen Pakt zu erzielen. Selbst wenn die Biden-Administration ein neues Abkommen abschließen kann, ist es angesichts des einseitigen Ausstiegs der Trump-Administration aus dem JCPOA unwahrscheinlich, dass es eine unmittelbare transformative Wirkung haben wird. In jedem Fall hängt es von Bidens Fähigkeit ab, den JCPOA oder ein überarbeitetes Abkommen durch den US-Kongress ratifizieren zu lassen, ob es einen starken Einfluss auf die Verringerung der Spannungen im Nahen Osten haben wird. Solange Biden dies nicht sicherstellen kann, wäre ein wiederbelebter oder überarbeiteter JCPOA weiterhin der Gnade eines US-Präsidenten ausgeliefert – etwas, das nicht nur der Iran, sondern auch andere Unterzeichner des JCPOA, darunter China und Russland, in Zukunft vermeiden wollen.

Für die USA ist daher ein einfacher Rückzug aus dem Nahen Osten, nur weil sie es wollen, fast unmöglich geworden, wobei das Chaos, das sie in Afghanistan hinterlassen haben, ihre Aussichten noch weiter verschlechtert.