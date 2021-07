Washington verlagert sich vom Nahen Osten nach Südostasien

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Da Joe Biden der einer der Hauptarchitekten des „Asia Pivot“ der Obama-Regierung ist, konzentriert unvermeidlich zunehmend auf Asien – insbesondere Südostasien. Es ist jedoch nicht nur Bidens Besessenheit von der Region, die die anhaltende Verschiebung erklärt. Amerikas drastisches Scheitern im Nahen Osten trotz jahrzehntelanger militärischer Präsenz sowie die zunehmende Präsenz und Rolle Russlands und Chinas in der Region haben in Verbindung mit Chinas Aufstieg als Weltmacht dazu geführt, dass die USA ihre globale militärische Präsenz neu kalibrieren und sich von einem überwältigenden Fokus auf den Nahen Osten auf Südostasien verlagern müssen. Zwei Prozesse stechen in diesem Zusammenhang hervor: Washington hat militärische Hardware und Personal aus dem Nahen Osten, einschließlich Afghanistan, abgezogen, und hochrangige Beamte der Biden-Administration haben ihre Bemühungen ernsthaft erneuert, die Beziehungen der USA zu südostasiatischen Ländern, einschließlich des regionalen Blocks, der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), wiederherzustellen und neu zu definieren. Während die USA nach wie vor einen großen Teil ihres Militärs aus dem Nahen Osten in die ASEAN-Region verlagern, sind die neu gestalteten diplomatischen Beziehungen nur ein Vorspiel für eine eventuelle Militarisierung, wobei abzuwarten bleibt, ob und inwieweit es tatsächlich gelingen wird, diese Ziele zu erreichen.

Im Zuge der Verlagerung und Neupriorisierung ihrer Interessen haben die USA kürzlich insgesamt acht Patriot-Raketenabwehrsysteme aus Jordanien, Kuwait, dem Irak und Saudi-Arabien abgezogen, ebenso wie ein Raketenabwehrsystem namens Terminal High Altitude Area Defense aus dem Königreich. Daneben wird Saudi-Arabien auch einige Kampfjet-Staffeln verlieren und wahrscheinlich den Abzug von etwa 700 im Königreich stationierten Soldaten hinnehmen müssen.

Obwohl man dazu neigen könnte, zu argumentieren, dass diese Verlagerung von militärischer Hardware ein Ergebnis der anhaltenden „schlechten Phase“ der Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien ist, ist dies nicht ganz richtig. Zum einen ziehen sich die USA nicht nur aus Saudia zurück, sondern auch aus anderen Ländern. Zweitens ist diese massive Verlagerung eine Manifestation von Bidens Anweisung an das Pentagon vom Februar 2021, „den militärischen Fußabdruck der USA“ auf der ganzen Welt zu überprüfen. Während diese Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist, deuten diese Veränderungen (Verlagerungen) darauf hin, dass noch eine Reihe von Veränderungen bevorstehen, die mit ziemlicher Sicherheit Südostasien betreffen werden. In der Tat wird die Vorarbeit für eine solche Verlagerung bereits geleistet. Eine militärische Verlagerung kann nicht stattfinden, ohne zuerst den Schaden zu reparieren, der den Beziehungen der USA zu ASEAN während der Trump-Ära zugefügt wurde. In diesem Sinne haben Bidens Außen- und Verteidigungsminister schon seit geraumer Zeit die Weichen gestellt.

Erst kürzlich, am 13. Juli, betonte Biden bei seinem allerersten Treffen mit den ASEAN-Mitgliedern die „zentrale Bedeutung“ der Region im globalen Spiel der USA gegen China und bei der Neugestaltung der Sicherheitsarchitektur der indopazifischen Region. In einer Erklärung des US-Außenministeriums hieß es: „Der Minister unterstrich die Ablehnung der unrechtmäßigen maritimen Ansprüche der VR China im Südchinesischen Meer durch die Vereinigten Staaten und wiederholte, dass die Vereinigten Staaten angesichts der Zwangsmaßnahmen der VR China an der Seite der südostasiatischen Kläger stehen. Er versprach die weitere Unterstützung der USA für eine freie und offene Mekong-Region im Rahmen der Mekong-US-Partnerschaft.“

Um den Schaden, der den Beziehungen zu den USA zugefügt wurde, zu reparieren, bestätigte Blinken jedoch, dass die USA auf „Impfdiplomatie“ setzen, um ein positives Bild der USA in der Region wiederherzustellen. Wie Blinken bemerkte, werden von der ersten Charge von 25 Millionen Dosen 7 Millionen für Asien, einschließlich der ASEAN-Mitglieder, bestimmt sein. Thailand, obwohl es nicht Teil des COVAX-Programms ist, wird 1,5 Millionen Dosen von Pfizer erhalten. Die USA haben außerdem 96 Millionen US-Dollar für die ASEAN-Mitglieder zugesagt, um deren Kapazitäten zur Bekämpfung der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Pandemie zu unterstützen.

Auf Blinkens ASEAN-Treffen folgt logischerweise ein Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin in den, wie Washington es nennt, „Frontstaaten“ gegen China, d.h. auf den Philippinen und in Vietnam. Ein Pentagon-Beamter sagte, Austin werde „das anhaltende Engagement der USA in der Region und unser Interesse an der Aufrechterhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung in der Region und der Förderung der Zentralität der ASEAN unterstreichen.“ Wie Austin twitterte, ist der Zweck dieses Besuchs, „starke [Verteidigungs- und Militär-]Allianzen und Partnerschaften aufzubauen, [die] der Schlüssel zur Unterstützung einer regelbasierten Ordnung im Indopazifik sind.“

Darauf folgt dann die mit Spannung erwartete Teilnahme von Joe Biden selbst am ASEAN-Gipfel später in diesem Jahr. Die Anwesenheit von Joe Biden wird das Engagement der USA in der Region bekräftigen, das vor kurzem demonstriert wurde, als die USA den Verkauf von F-16-Kampfjets sowie Sidewinder- und Harpoon-Raketen an die Philippinen in drei separaten Geschäften mit einem Gesamtwert von mehr als 2,5 Mrd. US-Dollar genehmigten.

Das erneute Engagement der USA, die militärischen Kapazitäten der Philippinen zu stärken, steht in direktem Zusammenhang mit der Kritik, die Duterte an den USA für ihre Untätigkeit geübt hat, die dazu führte, dass die Philippinen einige Gebiete im Südchinesischen Meer an China verloren. Indem die USA ihre Bereitschaft demonstrieren, die militärische Kapazität der Philippinen zu stärken, senden sie eine Botschaft an die gesamte ASEAN-Region, d.h. die institutionelle Verpflichtung der USA, sich auf die Seite der ASEAN gegen China zu stellen.

Während die USA jedoch mit Sicherheit dabei sind, ihre Beziehungen zur ASEAN neu zu kalibrieren, stellt sich die Frage: Können die USA die ASEAN vollständig von China wegziehen?

Während es in der ASEAN einen beträchtlichen Appetit gibt, die Beziehungen zu den USA neu zu entwickeln, gibt es keinen wirklichen Wunsch, in den „Kalten Krieg 2.0“ zwischen den USA und China verwickelt zu werden. Wie Malaysia und einige andere südostasiatische Offizielle wiederholt gesagt haben, bevorzugen sie einen Modus des Engagements, der ein multilaterales Engagement ermöglicht, ohne China zu stören und zu verärgern, ein Land, mit dem die ASEAN bereits tiefe wirtschaftliche Beziehungen pflegt.

China und ASEAN sind bereits zu den größten Handelspartnern des jeweils anderen geworden. Im Jahr 2020 wird die ASEAN die EU überholen und Chinas wichtigster Handelspartner werden. Trotz der Pandemie verzeichnete der Handel zwischen China und der ASEAN im ersten Quartal 2020 ein deutliches Wachstum von etwa 6 Prozent und erreichte 140 Milliarden US-Dollar; daher die Frage: Können die USA die bestehende wirtschaftliche Verflechtung auflösen, die sowohl China als auch die ASEAN durch jahrelange Zusammenarbeit sorgfältig aufgebaut haben? Es ist unwahrscheinlich, aus Gründen, die vom Bewusstsein der ASEAN-Mitglieder über die Gefahren, die mit der Wahl einer Seite in globalen Konflikten verbunden sind, bis hin zu der Tatsache reichen, dass eine Rückkehr eines weiteren Trump in den USA, der „America First“ vertritt, die Verpflichtungen, die die Biden-Administration eingeht, leicht aushebeln kann.

Auch wenn die USA heute bereit sind, ihre diplomatische, wirtschaftliche und militärische Unterstützung auszuweiten, ist nicht auszuschließen, dass China in gleicher Weise reagieren wird. Für die ASEAN wird es vorerst eine Herausforderung sein, nicht zu einem Schlachtfeld zwischen zwei „Cold War 2.0“-Rivalen zu werden.