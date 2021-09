Washington würde lieber China verleumden, als eine ehrliche wissenschaftliche und offene Untersuchung über den Ursprung der Pandemie durchzuführen

Von Finian Cunningham: Er ist ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel über internationale Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden

strategic-culture.org: Washington würde lieber China verleumden als eine ehrliche wissenschaftliche und offene Untersuchung des Ursprungs der Pandemie durchzuführen, schreibt Finian Cunningham.

Als Präsident Joe Biden seine Geheimdienste anwies, den Ursprung des Covid-19-Virus zu untersuchen, sah es so aus, als sei ein Komplott im Gange, um China die Verantwortung für die weltweite Pandemie in die Schuhe zu schieben.

Im Mai gab Biden den US-Geheimdiensten 90 Tage Zeit, um die Möglichkeit zu untersuchen, dass das SARS-CoV-2-Virus, das die Krankheit Covid-19 verursacht, von einem mikrobiologischen Labor in der chinesischen Stadt Wuhan freigesetzt wurde.

China hat die Andeutungen der USA stets als „vorbestimmt“ und unwissenschaftlich zurückgewiesen. Peking weist darauf hin, dass es absurd ist, Spione einzusetzen, um ein wissenschaftliches Problem von immenser Komplexität zu lösen. Die amerikanische Politisierung einer wissenschaftlichen Angelegenheit vereitelt unweigerlich eine angemessene internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Pandemie und künftiger Pandemien.

Die US-Spione haben ihre Schlussfolgerungen letzte Woche in einer nicht klassifizierten Version ihres Berichts veröffentlicht, der vom Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, der 17 Agenturen vorsteht, herausgegeben wurde. Die Mehrheit kam zu dem Schluss, dass das Virus in der Natur entstanden ist und den Menschen über einen tierischen Vektor infiziert hat. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der US-Geheimdienst das Virus nicht als „Biowaffe“ einstuft.

Damit scheint sich das Washingtoner Establishment dem internationalen wissenschaftlichen Konsens über die Pandemie anzuschließen. Washington scheint von der verrückten „Theorie“ abzurücken, die die vorherige Trump-Regierung und die hawkischen Republikaner propagiert hatten und die darauf abzielte, China die Schuld an der Pandemie in die Schuhe zu schieben. Erinnern wir uns, dass Trump und sein brutaler Außenminister Mike Pompeo China beschuldigt hatten, „die größte Wirtschaft, die die Welt je gesehen hat“, zu zerstören, und unterstellten, dass es sich bei dem Sabotageinstrument um eine biologische Waffe handelte, die vom Wuhan Institute of Virology freigesetzt wurde.

Unter Trump hatten sich die US-Medien über seine antichinesischen Behauptungen lustig gemacht. Unter Biden jedoch ließ der neue demokratische Präsident die kühne Theorie wieder aufleben, indem er die Geheimdienste beauftragte, sie zu untersuchen. Und die wankelmütigen, pflichtbewussten US-Medien schlossen sich der Kehrtwende an, indem sie die „Laborleck-Theorie“ als plausibel darstellten.

Die Geheimdienste dementieren nun diese Vorstellung. Mit anderen Worten, sie sagen, dass es „keinen eindeutigen Beweis“ dafür gibt, dass China ein Virus als Waffe eingesetzt hat, und dass die Pandemie durch einen natürlichen Krankheitsausbruch ausgelöst wurde.

Diese Einschätzung der USA ist teilweise zu begrüßen. Wären die Spione angeblich zu dem Schluss gekommen, dass das Virus auf ein Leck in einem Biowaffenlabor zurückzuführen ist, hätte dies potenziell katastrophale Folgen gehabt. Denn das hätte bedeutet, dass China einen heimlichen Krieg geführt hätte, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören und mehr als 630.000 Tote zu verursachen – die bei weitem größte nationale Todesrate weltweit.

In dieser Hinsicht hatte Bidens 90-Tage-Geheimdienstbericht eine beunruhigende Ähnlichkeit mit dem berüchtigten Narrativ über Massenvernichtungswaffen (MVW), das für den Beginn des Irak-Kriegs 2003 unter George W. Bush erfunden wurde. Die WMD-Informationen erwiesen sich später als unbegründet. Die Amerikaner und Briten politisierten (fabrizierten) Geheimdienstinformationen, um einen völkermörderischen Krieg gegen den Irak zu ermöglichen – dessen abscheuliches Vermächtnis bis heute nachhallt. Auch hier waren die von den Konzernen kontrollierten Nachrichtenmedien mitschuldig am Verkauf dieses falschen Narrativs und sind daher mitschuldig an monumentalen Kriegsverbrechen.

Es bestand die Gefahr, dass wir Zeugen einer ähnlichen Propagandascharade in Bezug auf China und die „Laborleck“-Theorie wurden. Hätten die US-Geheimdienste China für die Covid-19-Pandemie verantwortlich gemacht, hätten die gleichgültigen westlichen Medien ihre übliche Prostituiertenfunktion wahrgenommen. Die Beteuerungen Pekings wären zweifellos abgetan worden. Das Ergebnis hätte schwerwiegende Folgen für eine militärische Konfrontation gehabt – und das zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Washington und Peking bereits angespannt sind.

Was geschah also? Es scheint, dass das Washingtoner Establishment wusste, dass es von der rücksichtslosen Komplizenschaft mit China Abstand nehmen musste. Die Logik führte in den Abgrund einer militärischen Konfrontation. Anders als der Irak im Jahr 2003 ist China eine gewaltige Macht, die sogar mit Atomwaffen verteidigt wird.

Aber es gibt auch den heiklen Faktor des wissenschaftlichen Beweises und der objektiven Wahrheit. Bei der Aufstellung des Irak hatten die US-Spione phantasievolle Freiheiten. Sie konnten plausibel behaupten, auf mehrdeutigen Satellitenbildern nukleare oder chemische Waffen zu erkennen. Auch damals konnte Außenminister Colin Powell vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Glasfläschchen mit weißer Energie hochhalten und implizit drohen, dass alle Anwesenden an einer Milzbrandinfektion sterben würden, wenn er es auf den Boden fallen ließe. Es stellte sich heraus, dass Powell wahrscheinlich eine Probe Waschpulver in der Hand hatte.

Ein solch hinterhältiger Trick ist nicht möglich, wenn es darum geht, China wegen der Covid-19-Pandemie zu belasten.

Um die Theorie des Laborlecks als Biowaffe zu untermauern, hätten die USA genetische Daten des Erregers vorlegen und diese dem Wuhan Institute of Virology zuordnen müssen. Wissenschaftlich gesehen ist es jedoch nicht möglich, genetischen Code in betrügerischer Absicht zu fälschen. Eine Biowaffe ist ein synthetisches Produkt, dessen genetische Sequenzierung unbestreitbar Techniken des mikrobiologischen Engineerings zeigt. Ein Virus, das in der Natur entstanden ist, zeigt eine natürliche Entwicklung seiner genetischen Zusammensetzung.

Die US-Spione könnten niemals einen solchen genetischen Nachweis erbringen. Das ist wissenschaftlich nicht möglich. Außerdem würden die chinesischen Mikrobiologen natürlich über Kopien der genetischen Daten aller Viren verfügen, die sie untersuchen und erforschen. Jeder Fälschungsversuch der Amerikaner würde absolut und nachweislich auffliegen.

Die ganze Theorie mit dem Leck im Labor war für die US-Geheimdienste schon immer eine lächerliche Angelegenheit. Die meisten Wissenschaftler, darunter ein internationales Team der Weltgesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit chinesischen Experten, sind zu dem Schluss gekommen, dass das Covid-19-Virus auf natürliche Weise entstanden ist und den Menschen über einen tierischen Vektor infiziert hat. Das WHO-Team kam zu dem Schluss, dass es „äußerst unwahrscheinlich“ sei, dass das Virus aus den Labors in Wuhan stammt, entweder als Biowaffe oder durch die versehentliche Freisetzung natürlicher Virusproben.

Obwohl die meisten US-Geheimdienste erkannt haben, dass die Politisierung der Pandemie in eine Sackgasse führt, wird einer ihrer Mitarbeiter in der 90-tägigen Untersuchung mit der Behauptung zitiert, dass das Covid-19-Virus als natürlicher Erreger bei einem Unfall im Wuhan-Institut für Virologie freigesetzt worden sein könnte. Diese Einschätzung ist keine vollständige Beschuldigung Chinas. Aber sie impliziert dennoch ein gewisses Maß an Schuld an der anhaltenden weltweiten Pandemie. Wenn schon keine rauchende Waffe, so greifen die Amerikaner doch zu einer Fettpresse, um China zu beschmieren.

Peking und viele Wissenschaftler in aller Welt haben Washington vorgeworfen, den Ursprung der Pandemie zu politisieren. China die Schuld zu geben, ist ein sinnloser und unwissenschaftlicher Schwindel. Darüber hinaus verhindert dieses gefährliche Ablenkungsmanöver eine echte internationale Anstrengung zur Erforschung der Ursprünge des SARS-CoV-2-Virus, die für die Bekämpfung künftiger Pandemien unerlässlich ist.

Sie lenkt auch von berechtigten Forderungen ab, die Möglichkeit zu untersuchen, dass die Covid-19-Krankheit bereits Monate vor den ersten Fällen, die im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan gemeldet wurden, in den USA oder Europa entstanden sein könnte. Laborfreigaben aus US-Biowaffenzentren wie Fort Detrick, Maryland, mit natürlichen Virusproben sind ein berechtigtes Anliegen für eine internationale Untersuchung. Doch zum Glück für Washington behindert seine schmierige Politisierung der Pandemie eine solche Untersuchung. Es würde lieber China verleumden, als eine ehrliche wissenschaftliche und offene Untersuchung des Ursprungs der Pandemie durchzuführen.

