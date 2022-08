Washingtons Büro für Attentate. Was genau hat Ayman al-Zawahiri getan?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Ich beschwere mich oft darüber, dass Washingtons stark einseitiges Verhältnis zu Israel ein Arrangement ist, das dem amerikanischen Volk absolut keinen Nutzen bringt, und noch weniger unserer nationalen Sicherheit, da es die USA in eine endlose Reihe von völlig vermeidbaren Konflikten verwickelt hat. Es gibt jedoch eine Ausnahme von dieser Verallgemeinerung, auch wenn man zögert, sie als Vorteil zu bezeichnen, nämlich die Übernahme der israelischen Praxis, Gegner als „Terroristen“ zu bezeichnen, durch das Weiße Haus. Israel benutzt diese Bezeichnung als allgemeinen Deckmantel, um die Palästinenser zu verunglimpfen und zu demütigen und gleichzeitig ihren Widerstand zu delegitimieren, indem es ihnen erlaubt, Araber nach Belieben zu foltern und zu töten, ihre Häuser zu zerstören und sie gnadenlos zu bombardieren. Washington, das behauptet, die Quelle einer „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ sowie der Verteidiger der globalen „Demokratie“ und „Freiheit“ zu sein, hat seit dem 11. September 2001 eine bedauerliche Tendenz entwickelt, dasselbe zu tun wie die Israelis, um ihre Angriffe auf Zivilisten und ihre brutale Mordpolitik zu rechtfertigen.

Tatsächlich sind die USA und Israel im Großen und Ganzen die einzigen beiden Länder, die „gezielte Tötungen“ offen als politisches Instrument einsetzen, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, auf „plausible Leugnung“ zurückzugreifen, um ihre Handlungen zu verschleiern. Erst letzte Woche hat Israel einen politisch motivierten Bombenangriff auf Gaza gestartet, bei dem 45 Zivilisten, darunter siebzehn Kinder, getötet und zahlreiche Häuser zerstört wurden. Keine Israelis wurden getötet oder gar verletzt, als die Gazaner mit ihren selbstgebauten Raketen zurückschlugen. Sowohl das Weiße Haus als auch führende Vertreter des US-Kongresses beglückwünschten die Israelis dazu, dass sie „von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht haben“.

Die Hauptziele des israelischen Angriffs waren zwei Führer des Islamischen Dschihad, die sowohl von Israel als auch von den internationalen Medien als „Terroristen“ und „Militante“ bezeichnet wurden. Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid bezeichnete die Operation als erfolgreich, da die beiden Männer getötet worden sein sollen. Ein pensionierter israelischer General ging sogar so weit, das Massaker als „wirklich sauber, sehr schön“ und eine „außergewöhnliche Leistung“ zu bezeichnen.

Die israelische Aktion erinnert an die kürzliche Ermordung von Dr. Ayman al-Zawahiri durch die US Central Intelligence Agency (CIA). In den Medien wurde beschrieben, wie die CIA al-Zawahiri, der als Drahtzieher des 11. September 2001 gilt, unerbittlich verfolgte und schließlich herausfand, dass der 71-Jährige in einem Haus in einem gehobenen Viertel von Kabul wohnte. Es wurde auch festgestellt, dass er die meisten Tage auf einer Terrasse im Dachgeschoss des Hauses verbrachte. Die Hellfire-Drohne, die ihn tötete, traf die Terrasse zu einer Tageszeit, zu der er normalerweise draußen saß. Taliban-Quellen berichten, dass sein Körper von den beiden Raketen, die ihn offenbar trafen, zerrissen und verbrannt wurde.

Das Weiße Haus stellt das Attentat natürlich als großen Erfolg dar, als einen wichtigen Schlag im Krieg gegen den Terror. Joe Biden hofft, dass sich dadurch die miserablen Zustimmungswerte der Regierung im Vorfeld der Wahlen im November verbessern werden, aber die Informationen, die den Medien über den Vorfall übermittelt wurden und die die Hartnäckigkeit und das Fachwissen der CIA lobten, sind vielleicht etwas übertrieben. Alternative Berichte aus Afghanistan deuten darauf hin, dass al-Zawahiri ganz offen in Kabul lebte und seit vielen, vielen Jahren keine vermutlich radikalen Aktivitäten mehr unternommen hat, abgesehen davon, dass er eine Reihe von Videos mit „Verschwörungstheorien“ gedreht hat. Sowohl al-Zawahiri als auch der Al-Qaida-Gründer Osama bin Laden führten zum Zeitpunkt ihrer Ermordung durch die USA ein ruhiges Leben mit wenig Schutz, obwohl sie angeblich weiterhin nominelle Anführer von Al-Qaida waren, einer Organisation, die ihre Daseinsberechtigung schon vor Jahren verloren hatte.

Al-Zawahiris Akte als Terrorist stammt größtenteils aus amerikanischen und britischen Geheimdienstquellen sowie aus Andeutungen in den Medien, die automatisch als unzuverlässig gelten sollten. Erinnern wir uns einen Moment lang an die Lügen, die die Regierung von George W. Bush verbreitete, um in den Krieg gegen den Irak ziehen zu können. Aus unabhängigen Quellen wurde bestätigt, dass al-Zawahiri, ein ägyptischer Arzt, während eines von der US-Marionette Hosni Mubarak initiierten Vorgehens gegen politische Dissidenten von der Geheimpolizei brutal gefoltert wurde. Die Folter radikalisierte ihn angeblich, und er schloss sich Osama bin Ladens Untergrundgruppe an, deren nomineller Anführer er später wurde, nachdem bin Laden selbst im Mai 2011 von US Navy Seals getötet worden war. Für den Rest von al-Zawahiris mutmaßlicher Biografie gibt es nur wenige tatsächliche Beweise.

Was am 11. September tatsächlich geschah und wer dahinter steckte, bleibt ein Rätsel, da alle vermeintlichen Täter tot sind. Man bedenke, dass Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri nie wirklich zugegeben haben, dass ihre Gruppe al-Qaida der Urheber des Anschlags war. Sie leugneten es sogar und schrieben es manchmal anderen radikalisierten saudi-arabischen Untergrundgruppen zu. Auch gibt es keine tatsächlichen Beweise dafür, dass sie den Anschlag geplant haben. Sie wurden beschuldigt, weil sie über die angebliche Erfolgsbilanz, die Ressourcen, das Motiv und den möglichen Zugang zur Durchführung des Vorfalls verfügten, und nicht, weil es irgendwelche tatsächlichen Beweise dafür gab, dass sie die Tat begangen hatten. Als die USA Ende 2001 an die Taliban-Regierung Afghanistans herantraten und verlangten, bin Laden den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden auszuliefern, antworteten die Afghanen, bin Laden sei Gast in ihrem Land, aber sie würden ihn ausliefern, wenn Washington nachweisen könne, dass er die Anschläge organisiert und angeordnet habe. George W. Bushs Pentagon und die CIA konnten diesen Beweis offenbar nicht erbringen, so dass man sich stattdessen für den Krieg entschied.

Außerdem wurden von den Hunderten von „terroristischen“ Gefangenen, die im US-Militärgefängnis in Guantanamo inhaftiert waren, nur fünf jemals wegen einer Beteiligung an 9/11 angeklagt. Sie werden immer noch festgehalten, wurden aber nie vor Gericht gestellt, und es ist gut möglich, dass ihnen nie etwas nachgewiesen werden kann. Sie könnten sogar völlig unschuldig sein.

Und es gibt noch mehr zu der Geschichte. Bin Laden hätte verhaftet und vor Gericht gestellt werden können, aber die Regierung von Barack Obama beschloss, ihn zu töten und seine Leiche im Meer zu versenken, vermutlich um ein Gerichtsdrama zu vermeiden, das ein Fehlverhalten der Regierung aufdecken würde. Und dann sind da noch Anwar Nasser al-Awlaki und sein Sohn Abdulrahman, beides amerikanische Staatsbürger, die von CIA-Drohnen im Jemen, dem Herkunftsland ihrer Familie, getötet wurden. Die al-Awlakis mögen Mitglieder von al-Qaida gewesen sein oder auch nicht, aber die Predigten und Schriften des älteren al-Awlaki inspirierten mit Sicherheit Gruppen, die sich gegen die Feindseligkeit der US-Außenpolitik gegenüber Muslimen wandten. Es wird weithin angenommen, dass Anwar al-Awlaki gefasst und in den USA vor Gericht gestellt hätte werden können, wenn ein entsprechender Versuch unternommen worden wäre, aber stattdessen entschied die Obama-Regierung erneut, dass er getötet werden sollte.

Schließlich ist da noch der Tod des iranischen Generals Qassem Soleimani durch eine Drohne im Januar 2000 unter Präsident Donald Trump. In einem kürzlich erschienenen Buch behauptet Trumps Verteidigungschef Mark Esper, dass Trump gelogen habe, nachdem die Ermordung kritisiert wurde, indem er sagte, dass Soleimani aktiv „Terror“-Anschläge auf vier amerikanische Botschaften im Nahen Osten vorbereite. Esper bestätigt, dass es keine nachrichtendienstlichen Erkenntnisse zur Untermauerung dieser Behauptung gab, geht aber interessanterweise noch einen Schritt weiter und stellt klar, dass es überhaupt keine spezifischen nachrichtendienstlichen Erkenntnisse gab, die darauf hindeuteten, dass ein solcher Angriff unmittelbar bevorstand oder sogar geplant war. Es gab nur allgemeine regionale Sicherheitsbedrohungen, auf die viele Botschaften in der Welt reagieren und Vorbereitungen treffen, um sich zu verteidigen.

Die Behauptung von Esper wird von der irakischen Regierung selbst gestützt, die erklärte, dass Soleimani, der weithin als zweitmächtigster Beamter im Iran nach dem Ayatollah gilt, in Bagdad war, um Friedensvereinbarungen zu erörtern, und dass die US-Botschaft über seine geplante Reise informiert worden war und keine Einwände dagegen erhoben hatte. Stattdessen nutzten die USA die Gelegenheit, eine bewaffnete Drohne zu starten, um ihn und neun irakische Milizionäre, die ihn vom Flughafen begleiteten, zu töten. Mit anderen Worten: Es gab keine unmittelbare Bedrohung, nicht einmal eine plausible Bedrohung, und die USA töteten trotzdem einen hochrangigen iranischen Regierungsbeamten durch ein gezieltes Attentat.

Die Vereinigten Staaten und Israel haben also ein Patentrezept, nach dem sie jeden überall ohne ordnungsgemäßes Verfahren oder Rechtsstaatlichkeit töten können, selbst wenn sie nicht wissen, wer Sie sind, wie in den Fällen der „Signatur“- oder „Profil“-Exekutionen per Drohne in Afghanistan. Und alle Präsidenten und hohen Beamten wissen, dass sie, egal was sie tun, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Alles, was man tun muss, ist, es als Terrorismusprävention zu bezeichnen, wozu auch die Berufung auf Terroranschläge gehören könnte, die in keiner Weise durch tatsächliche Beweise mit der getöteten Person in Verbindung gebracht werden können. Einmal ein Terrorist, immer ein Terrorist, je nach Bedarf wiederholen, und die Öffentlichkeit und die Medien werden vor Freude darüber in Ohnmacht fallen, dass sie so gut beschützt werden. Und, wie der israelische General es beschrieb, wird das Endergebnis „wirklich sauber, sehr schön“ sein, eine „außergewöhnliche Leistung“.