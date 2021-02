Washingtons energiegeladene Generäle und die Betonung der Vorbereitung auf einen Nuklearkrieg

Die energischen Generäle des Pentagons schlagen ihre Kriegstrommeln und der Präsident hat bisher nichts getan, um sie zu zügeln, schreibt Brian Cloughley.

Einige hochrangige Generäle und Admiräle in und um Washington waren in letzter Zeit sehr beschäftigt, und ihre Aktivitäten, obwohl aggressiv, wurden nicht mit der Leitung der aktuellen Kampfhandlungen verbunden. Vielmehr waren sie darauf ausgerichtet, die Regierung des neu gewählten Präsidenten Joe Biden dahingehend zu beeinflussen, die militärischen Streitkräfte umzustrukturieren, das nukleare Arsenal zu erweitern und bestimmte Fähigkeiten zur Kriegsführung zu vergrößern. All dies ist das, was man von denen erwarten kann, deren Geschäft und Neigungen darauf ausgerichtet sind, Zerstörung und Tod zu organisieren, aber die Art und Weise, in der ihre Bestrebungen zum Ausdruck kommen, entspricht nicht dem, was man von Militärs in einer Demokratie erwartet.

Das US-Verteidigungsministerium wird jetzt von einem von Biden ernannten General im Ruhestand geleitet, der die Richtlinie über „Politische Aktivitäten von Mitgliedern der Streitkräfte“ nicht außer Kraft gesetzt hat, die besagt, dass „Mitglieder im aktiven Dienst sich nicht an parteipolitischen Aktivitäten beteiligen sollten.“

Diese seit langem bestehende Anweisung wurde zuletzt 2008 bekräftigt, aber man kann nicht sagen, dass Generäle und Admiräle ihren Buchstaben oder Geist befolgt haben, und die gegenwärtige Riege hoher Offiziere scheint entschlossen zu sein, sie zu missachten, indem sie ihre persönlichen Ansichten über die militärische Haltung ihres Landes weithin veröffentlichen. Dies ist, nach jeder Interpretation, „parteipolitische Aktivität“. Keine Regierung sollte eine Einmischung des Militärs dulden.

Am 2. Februar ließen der Stabschef der U.S. Air Force, General Charles Q. Brown, und der Kommandant des Marines Corps, General David H. Berger, einen Meinungsartikel in der Washington Post veröffentlichen, in dem sie ihre generelle Unterstützung für die Nationale Verteidigungsstrategie 2018 zum Ausdruck brachten, sich aber darüber beklagten, dass „sie die Prioritäten für Verteidigungsinvestitionen nicht in dem Umfang und Ausmaß verändert hat, wie es notwendig wäre, um das US-Militär auf den Großmacht-Wettbewerb vorzubereiten.“ Mit anderen Worten: Sie sind der Ansicht, dass ihre enormen Streitkräfte, für die in diesem Jahr rund 740 Milliarden Dollar ausgegeben werden sollen, nicht kriegsbereit sind, obwohl diese Zuweisung von Steuergeldern elfmal so hoch ist wie die von Russland und dreimal so hoch wie die von China.

Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa und Afrika, General Christopher Cavoli, hielt am folgenden Tag eine Rede, in der er sagte, dass „das US-Militär mehr Langstrecken-Artillerie und andere fortschrittliche Waffen in Europa braucht, um es mit feindlichen Kräften aufnehmen zu können . .“, und es ist vernünftig zu fragen, ob diese Art von politischem Indikator vom neuen Präsidenten gebilligt wird.

Dann veröffentlichte der Leiter des Strategischen Kommandos, des Elements, das unter anderem für „strategische Abschreckung; nukleare Operationen und Weltraumoperationen“ verantwortlich ist, Admiral Charles Richard, seine persönliche Sicht auf den zukünftigen Einsatz von Atomwaffen. In der Februar-Ausgabe des Magazins des Naval Institute schrieb Admiral Richard, dass Russland und China „begonnen haben, internationale Normen und den Weltfrieden aggressiv herauszufordern, indem sie Machtinstrumente und Gewaltandrohungen in einer Weise einsetzen, die seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gesehen wurde.“ Der Verantwortliche für den Einsatz von Atomwaffen meint: „Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt mit Atomwaffen eskalieren könnte, wenn sie einen konventionellen Verlust als Bedrohung für das Regime oder den Staat empfinden.“

Es kann kaum ein Zufall gewesen sein, dass das Pentagon Anfang Februar zwei US-Trägerkampfgruppen, angeführt von der USS Theodore Roosevelt und der USS Nimitz, zu Manövern im Südchinesischen Meer beorderte.

Die Navy Times berichtete, dass „zur Trägerkampfgruppe der Roosevelt das Trägerluftgeschwader 11, der Lenkwaffenkreuzer Bunker Hill, das Zerstörergeschwader 23 [sechs Schiffe] und die Lenkwaffenzerstörer Russell und John Finn gehören. Die Trägerkampfgruppe der Nimitz besteht aus dem Trägerluftgeschwader 17, dem Lenkwaffenkreuzer Princeton, dem Lenkwaffenzerstörer Sterett und dem Personal des Zerstörergeschwaders 9 und der Trägerkampfgruppe 11.“

Die Mission dieser enormen Streitmacht (die insgesamt 120 Kampfflugzeuge hat), so Admiral James Kirk, der die Nimitz Strike Group kommandiert, sei es, „die rechtmäßige Nutzung des Meeres zu gewährleisten, die allen Nationen nach internationalem Recht zusteht“, und sein Kollege, Admiral Douglas Verissimo von der Roosevelt Strike Group, schloss sich ihm an und sagte: „Wir sind verpflichtet, einen freien und offenen Indopazifik zu fördern.“ Offensichtlich ist keinem von ihnen bewusst, dass die Vereinigten Staaten sich weigern, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen zu ratifizieren, das als „die ‚Verfassung der Ozeane‘ gilt und das Ergebnis einer beispiellosen und bisher nie wiederholten Anstrengung zur Kodifizierung und progressiven Entwicklung des internationalen Rechts darstellt.“ Das hindert die Admirale der Strike Group jedoch nicht daran, ihre Provokationsmissionen im Südchinesischen Meer fortzusetzen, die offenbar darauf abzielen, China zu einer Reaktion zu bewegen.

In diesem Zusammenhang ist es beunruhigend, dass der Chef des U.S. Strategic Command erklärte: „Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt unter Einsatz von Atomwaffen eskalieren könnte, wenn sie den Eindruck haben, dass ein konventioneller Verlust das Regime oder den Staat bedroht…“

Die US-Streitkräfte bedrohen China im Südchinesischen Meer und konfrontieren Russland rund um seine Grenzen – und zuletzt im Schwarzen Meer, wo die US-Marine im Januar zwei Lenkwaffenzerstörer stationiert hat. Nach Angaben des U.S. European Command gehören diese Schiffe zur Sechsten Flotte, die im Mittelmeer stationiert ist, „um die nationalen Interessen der USA sowie die Sicherheit und Stabilität in Europa und Afrika zu fördern.“ Dieselben Interessen werden von der „China Task Force“ des Pentagons gefördert, deren Einrichtung Präsident Biden am 10. Februar bekannt gab. Die Aufgabe dieses Kriegsplanungsgremiums ist es, eine Überprüfung der amerikanischen „Strategie und der operativen Konzepte, der Technologie und der Streitkräftelage“ vorzunehmen, in Übereinstimmung mit Bidens Erklärung: „So werden wir der chinesischen Herausforderung begegnen und sicherstellen, dass das amerikanische Volk den Wettbewerb der Zukunft gewinnt.“

Onkel Joe hat sich also offenbar den Generälen in ihrem nie endenden Streben nach globaler militärischer Vorherrschaft angeschlossen. Außerdem scheint er die neue „Ground-Based Strategic Deterrent“ oder GBSD akzeptiert zu haben, die das Bulletin of the Atomic Scientists am 8. Februar als „eine neue Massenvernichtungswaffe, eine Atomrakete von der Länge einer Bowlingbahn“ beschrieb. Sie wird etwa 6.000 Meilen weit fliegen können und einen Sprengkopf tragen, der mehr als 20 Mal stärker ist als die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Sie wird in der Lage sein, Hunderttausende von Menschen mit einem einzigen Schuss zu töten. Die U.S. Air Force plant, mehr als 600 davon zu bestellen.“

Dieser bevorstehende Sprung in die globale Katastrophe steht im Einklang mit der Erklärung von Admiral Richard vom Strategischen Kommando, dass „das US-Militär seine grundsätzliche Annahme von ‚der Einsatz von Nuklearwaffen ist nicht möglich‘ zu ‚der Einsatz von Nuklearwaffen ist eine sehr reale Möglichkeit‘ ändern und handeln muss, um dieser Realität zu begegnen und abzuschrecken.“

Die ranghohen Militäroffiziere des Landes bereiten die Bürger auf einen nuklearen Holocaust im Endstadium vor – denn so etwas wie einen begrenzten Atomkrieg kann es nicht geben – und Onkel Joe Biden erlaubt ihnen, ihre persönliche Politik direkt dem Volk zu vermitteln. Das ist eine Billigung der „parteipolitischen Aktivität“, denn es gibt viele Millionen Amerikaner, die zum Beispiel mit dem GBSD-Programm nicht einverstanden sind, und in der Tat eine sehr große Zahl, die die Abschaffung aller Atomwaffen unterstützen.

Die energischen Generäle des Pentagons schlagen ihre Kriegstrommeln, und der Präsident hat bisher nichts getan, um sie zu zügeln. Wird er Maßnahmen ergreifen, um diesen unerbittlichen Drang zum Atomkrieg zu stoppen?