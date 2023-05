Washingtons ungeheuerliche Täuschungen über den Russland-Ukraine-Krieg

Ted Galen Carpenter

Alle Regierungen produzieren trügerische Propaganda über Aspekte ihrer Außenpolitik. Die Regierung von Joe Biden scheint jedoch darauf bedacht zu sein, eine Art Rekord sowohl für die Anzahl der Unwahrheiten als auch für deren Unverfrorenheit aufzustellen. Drei von ihnen stechen in Bezug auf das letztere Merkmal hervor.

Unwahrheit: Die Welt ist sich einig im Widerstand gegen Russland und unterstützt die Ukraine. Diese Behauptung war schon zu Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wenig glaubwürdig und ist im Laufe der Zeit immer mehr ausgefranst worden. Die Behauptung der Regierung stützt sich auf zwei Abstimmungen der UN-Generalversammlung, eine im März 2022 und die andere im Februar 2023. Bei diesen Abstimmungen wurde Russland zwar für seinen Einmarsch in der Ukraine kritisiert, aber das war rein symbolisch, da das die UN-Mitglieder nicht zu irgendwelchen Maßnahmen verpflichtete. Dennoch stimmten mehr als 20 Prozent der in der Generalversammlung vertretenen Länder mit Nein oder enthielten sich der Stimme, obwohl sie wussten, dass eine solche Haltung die mächtigen Vereinigten Staaten verärgern würde.

Außerhalb des NATO-Blocks und der seit langem von Washington abhängigen Sicherheitskräfte in Ostasien gibt es kaum Unterstützung für eine Anti-Russland-Politik, was die eigentliche Politik betrifft. Nicht nur Großmächte wie Indien und China haben sich geweigert, Sanktionen gegen Moskau zu verhängen, auch die überwältigende Mehrheit der Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika hat diese Haltung beibehalten. Was die finanzielle (geschweige denn militärische) Unterstützung Kiews angeht, so sind die Reihen der Befürworter noch dünner. Im Gegensatz zu den selbstgefälligen Beteuerungen der Biden-Administration ist es in diesen Fragen ein Fall von „der Westen gegen den Rest“.

Unwahrheit: Der Russland-Ukraine-Krieg ist Teil eines existenziellen globalen Kampfes zwischen Demokratie und Autoritarismus. Führende Regierungsvertreter und ihre Unterstützer in den westlichen Medien haben dieses Argument bei zahlreichen Gelegenheiten vorgebracht. Es ist aus mehreren Gründen falsch, nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die Ukraine nach keinem vernünftigen Maßstab eine Demokratie ist. Schon bevor die Regierung von Wolodymyr Zelenskij nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 zusätzliche repressive Maßnahmen ergriff, erhielt die Ukraine von Transparency International schlechte Noten wegen der weit verbreiteten Korruption und von Freedom House eine mittelmäßige Bewertung in Bezug auf die politischen Freiheiten.

Seitdem hat Zelensky Oppositionsparteien und Medien verboten, die übrige Presse einer strengen Zensur unterworfen, die russisch-orthodoxe Kirche und andere religiöse Organisationen mit „Verbindungen zu Russland“ faktisch verboten und zahlreiche Personen (einschließlich ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter) unter dem Vorwurf des Hochverrats inhaftiert. Das Regime erstellte sogar eine „schwarze Liste“ von in- und ausländischen Kritikern, die es als „Desinformationsterroristen“ und „Kriegsverbrecher“ beschuldigte.

Es ist absurd, dass die Regierung Biden den Krieg zwischen Russland und der Ukraine als entscheidenden Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus darstellt, obwohl keines der beiden Länder eine Demokratie ist. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kam der Sache weit näher, als er den Konflikt zunächst als banalen „Territorialstreit“ bezeichnete, der eine Beteiligung der USA nicht rechtfertige. Leider war es ein Zeichen dafür, wie effektiv die Ukraine-Lobby jeden einschüchtert, der der vorherrschenden pro-kyivischen Darstellung des Krieges widerspricht, dass DeSantis später diese genaue Charakterisierung zurücknahm.

Unwahrheit: Die Vereinigten Staaten sind nicht direkt in den Russland-Ukraine-Krieg verwickelt. Als die russische Invasion begann, versicherten Beamte der Biden-Regierung dem amerikanischen Volk schnell, dass die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten zwar die Verteidigungsanstrengungen Kiews unterstützen würden, es aber keine US-Stiefel auf dem Boden“ in der Ukraine geben würde. Durchgesickerte Pentagon-Dokumente bestätigten jedoch im April 2023, dass die Vereinigten Staaten und mehrere andere NATO-Länder Dutzende von Spezialkräften in der Ukraine stationiert hatten. In einem sarkastischen Kommentar zu dieser Enthüllung spekulierte ein Witzbold, dass die US-Truppen vielleicht Hausschuhe anstelle von Stiefeln tragen würden.

Auch ohne eine Bodentruppenpräsenz waren die Vereinigten Staaten (zusammen mit anderen NATO-Mitgliedern) stark in den russisch-ukrainischen Konflikt involviert. Der offizielle Status Washingtons als Nicht-Kriegsbeteiligter ist eine Farce. Die NATO hat unter Führung der Vereinigten Staaten einen regelrechten Stellvertreterkrieg gegen Russland geführt. Außerdem geht das offensichtliche Ziel weit über die Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression hinaus. Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte dies freimütig, als er erklärte, Washingtons Ziel sei es, „Russland“ so weit zu schwächen, dass es keine Sicherheitsbedrohung mehr für die Ukraine oder eine andere Nation darstellen könne. Die Vereinigten Staaten haben den Internationalen Strafgerichtshof dazu gedrängt, Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen anzuklagen. Regierungsvertreter, darunter Biden, haben angedeutet, dass das eigentliche Ziel der NATO ein Regimewechsel in Moskau ist.

Die westlichen Mächte haben die Ukraine mit immer leistungsfähigeren Waffen beliefert, darunter Raketen mit größerer Reichweite und schwere Kampfpanzer. Offensichtlich haben die Vereinigten Staaten der Ukraine auch nachrichtendienstliche Informationen über das Schlachtfeld zur Verfügung gestellt, darunter auch Daten über Zielpersonen. Dank dieser Unterstützung konnten die Kiewer Streitkräfte unter anderem ein russisches Truppentransportflugzeug mit Hunderten von Menschen an Bord abschießen, zahlreiche russische Generäle töten und das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte versenken. Eine solche Beteiligung macht die Vereinigten Staaten zu einem Kriegsteilnehmer und birgt das Risiko eines unglaublich gefährlichen Zusammenstoßes mit einem atomar bewaffneten Russland.

Die amerikanische Bevölkerung sollte nicht befürchten müssen, von ihrer eigenen Regierung getäuscht zu werden. In Bezug auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben die Regierung Biden und ihre Verbündeten die Öffentlichkeit jedoch systematisch über mehrere wichtige Fragen getäuscht. Ein solches Verhalten zeugt von völliger Verachtung grundlegender demokratischer Normen.