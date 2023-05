War es wirklich ein guter Tod? Oder ein Mord?

In dem Dokumentarfilm „A Good Death? Die Midazolam-Morde“ wurde ein Skandal um die angeblich unfreiwillige Euthanasie durch den britischen Gesundheitsdienst NHS aufgedeckt.

Zehntausende von Menschen in Großbritannien wurden angeblich durch unfreiwillige Sterbehilfe in Krankenhäusern und Pflegeheimen des britischen National Health Service (NHS) ermordet. Bei diesem Verfahren wird in der Regel Midazolam verabreicht, ein Beruhigungsmittel, das in den USA häufig für Hinrichtungen durch die Giftspritze verwendet wird. Da es die Schmerzen nicht lindert, wird in der Regel ein Opioid wie Morphin beigefügt.

Der Skandal wird verdrängt in „A Good Death? Die Midazolam-Morde“, einem Dokumentarfilm von Jacqui Deevoy, aufgedeckt. Sie merkte, dass etwas nicht stimmte, als eine Wiederbelebungsmaßnahme für ihren Vater angeordnet wurde, während er in einem Pflegeheim war.

„Also sprach ich mit einer Ärztin, die den Vorfall gemeldet hatte“, so Deevoy. „Sie erzählte mir, dass diese Anordnungen bei Menschen über 60 Jahren mit psychischen Problemen, bei Menschen mit körperlichen Behinderungen und sogar bei Kindern mit Autismus getroffen wurden.“

Die Familien der Opfer behaupten, dass der NHS in Fortsetzung eines durch den Liverpool Care Pathway eingeführten Sterbeprotokolls für die unfreiwillige Euthanasie von bis zu 457 Menschen pro Tag verantwortlich ist, ohne die Zustimmung der Patienten oder ihrer Betreuer – Todesfälle, die oft auf COVID-Pneumonie zurückgeführt werden.

Tödliches Vermächtnis aus verbotenem Todesprotokoll

Der Liverpool Care Pathway for the Dying Patient (LCP) war ein staatliches Protokoll, das in England und Wales zur „Verbesserung der Pflege am Lebensende“ eingesetzt wurde. Das in den 1990er Jahren entwickelte Protokoll sollte Leitlinien für bewährte Verfahren in den letzten Tagen eines Patienten liefern und enthielt Anleitungen zur Symptomkontrolle, zum Abbruch von Behandlungen und zur psychologischen, sozialen und spirituellen Betreuung.

Was stattdessen geschah, war ein „Weg zur Euthanasie“, bei dem Patienten betäubt wurden und ihnen Nahrung, Wasser und medizinische Behandlungen vorenthalten wurden, selbst in Fällen, in denen eine Genesung möglich gewesen wäre. Das LCP wurde 2014 nach einem öffentlichen Aufschrei und einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Überprüfung, die die Praktiken kritisierte, abgeschafft. Der Guardian berichtete:

„Bei der Überprüfung wurden erschütternde Geschichten von Familien gehört, denen nicht gesagt wurde, dass ihr geliebter Mensch voraussichtlich sterben würde, und die in einigen Fällen von den Krankenschwestern angeschrien wurden, weil sie versucht hatten, ihnen ein Glas Wasser zu geben. Das Pflegepersonal war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Gabe von Flüssigkeit gemäß den LCP-Leitlinien falsch sei. Einige Patienten wurden auf den Behandlungspfad gesetzt und die Behandlung wurde eingestellt, bis sie sich – wenn auch nur vorübergehend – erholten. Die Kommunikation war sehr mangelhaft, und das medizinische Personal wich manchmal schmerzhaften Diskussionen mit Patienten und Familien aus, so das Ergebnis der Überprüfung.“

Doch auch nach der Abschaffung von LCP gab es immer wieder Berichte von Familien, die sagten, dass ihre Angehörigen auf den Weg gebracht wurden und infolgedessen starben. Stuart Wilkie verlor seine beiden Eltern im Dezember 2019 im Abstand von sechs Tagen in zwei verschiedenen Pflegeheimen. Er glaubt, dass sie durch unfreiwillige Euthanasie ermordet wurden. „Ich muss mit einem kleinen Mythos aufräumen. Alle haben gesagt, dass es [LCP] abgeschafft und beendet wurde. Es hat nicht aufgehört.“

Es beginnt mit DNR, dem Fehlen einer informierten Zustimmung

Die Geschichten der betroffenen Familien folgen einem ähnlichen Muster. Sie beginnen in der Regel mit einem DNR- oder DNAR-Formular (Do-not-at-attempt-resuscitation), das oft einfach aufgrund des Alters einer Person empfohlen wird. „Das ist absolut altersdiskriminierend“, sagt Wilkie. „Wenn Sie jemals gebeten werden, ein DNAR-Formular auszufüllen, würde ich Ihnen raten, niemals ein DNAR-Formular zu unterschreiben. Oder? Denn sie wird missbraucht und missbraucht.“

Wenn es um die Pflege am Lebensende geht, sollte es eine gemeinsame Entscheidungsfindung und eine informierte Zustimmung geben. Aber, so Wilkie:

„Die Ärzte und Krankenschwestern haben keine Vorstellung von dem Wort oder dem Ausdruck ‚informierte Zustimmung‘. Es ist ihre Aufgabe, die Angehörigen zu informieren, was sie nicht tun. Und sie holen die Zustimmung nicht selbst ein. Sie müssen sie vom Patienten oder vom bevollmächtigten Angehörigen des Patienten einholen. Und auch das tun sie nicht. Was sie also tun, ist unfreiwillige Euthanasie, die illegal ist. Und die Gerichte versäumen es, sie zu verfolgen.“

Ist die Patientenverfügung jedoch erst einmal in Kraft, setzt sie oft das Rad der unfreiwilligen Euthanasie in Gang. Er fährt fort:

„Das ist das grundlegende Problem. Ärzte können keine Einwilligung geben. Sie müssen die Zustimmung des Patienten oder einer bevollmächtigten Person einholen. Und das geschieht nicht überall, in jedem Krankenhaus, jeden Tag. Es gibt eine DNAR, dann gibt es eine DoLS [Deprivation of Liberty Safeguards] – eine Freiheitsberaubung. Ärzte und Krankenhäuser glauben dann, sie hätten die uneingeschränkte Befugnis, die betreffende Person danach zu töten. Und die Familienmitglieder haben dann alle Rechte an ihrem Angehörigen verloren. Sie versuchen, es als eine Art Gnadentod darzustellen, oder als das, was sie einen guten Tod nennen, was eine falsche Übersetzung von dem ist, was es wirklich ist, nämlich ein leichter Tod. Das hat nichts, aber auch gar nichts, mit dem Zustand des Patienten zu diesem Zeitpunkt zu tun. Ich habe mit beratenden Palliativ-Experten gesprochen, die sagten, dass das grundsätzlich falsch ist. Man kann den Tod, den natürlichen Tod, nicht vorhersagen.“

Das Wort Euthanasie stammt von dem griechischen Wort euthanatos ab, das zuerst verwendet wurde, um den „leichten Tod“ von Augustus Caesar zu beschreiben, der im Alter von 75 Jahren eines natürlichen Todes starb.

Das Wort wurde jedoch seitdem verfälscht“, sagt Wilkie, und von Eugenikern übernommen, die es als Deckmantel für Hinrichtungen verwenden wollen. Und das kann bei Menschen mit Down-Syndrom, mit Autismus oder einfach nur aus Altersgründen sein … Sie sind damit gebrandmarkt. Sie haben den Papierkram, die DNAR, die DoLS-Beurteilung auf Sie angesetzt. Und der nächste Schritt ist, dass sie deinen Tod vorhersagen, indem sie dir antizipierende Medikamente geben.“

COVID-Protokoll sieht Euthanasie-Cocktail vor

Bei der unfreiwilligen Euthanasie wird in der Regel Medazepam zusammen mit Morphin verabreicht. „Es ist falsch, die beiden Medikamente zusammen zu verabreichen. Grundlegend falsch“, erklärt Wilkie. „Es gibt einen so genannten Begleiteffekt. Wenn man also Medazepam und Morphin zusammen verabreicht, hat man eine Atemdepression, die zusammen die Atmung verlangsamt, die Atmung verlangsamt, die Atmung verlangsamt, und sie wissen, was sie tun.“

Den Patienten und ihren Angehörigen wird gesagt, dass die Medikamente die Sauerstoffversorgung der Lunge verbessern, obwohl sie das Gegenteil bewirken. „Und das Schlimmste ist, dass ich auch NHS-Papiere gefunden habe, die das Protokoll … während der Pandemie zeigen, dass sie atemlosen Patienten bis zu 30 Milligramm Morphin und 60 Milligramm Midazolam geben, was genug ist, um jemanden zu töten“, sagt Wilkie.

Während der COVID-19-Pandemie forderte die Richtlinie NG163 des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) „pharmakologische Interventionen und vorausschauende Verschreibung“ für COVID-19-Patienten, auf der Grundlage von Leitlinien, die ursprünglich für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs gedacht waren, bei denen der Tod in wenigen Stunden oder Tagen zu erwarten war. Der Professor für Palliativmedizin, Sam Ahmadzai, kritisierte die Leitlinien im BMJ mit den Worten:

„Die Kombination von Opioiden, Benzodiazepinen und/oder Neuroleptika wird in der spezialisierten Palliativmedizin zur Symptomkontrolle und zur ‚palliativen Sedierung‘ eingesetzt, um die Unruhe am Lebensende zu verringern. Es erfordert viel Geschick und Erfahrung, die palliative Sedierung angemessen einzusetzen, so dass extreme körperliche und existenzielle Leiden gelindert werden, der Tod aber nicht primär beschleunigt wird. In der NG163 heißt es: Sedierung und Opioidanwendung sollten nicht aus Angst vor einer Atemdepression unterlassen werden“. Wäre die COVID-19-Infektion einheitlich tödlich, wäre dies eine akzeptable Aussage. Aber bei Menschen, von denen vorher nicht bekannt war, dass sie sich am Ende des Lebens befinden, besteht die Gefahr unbeabsichtigter schwerer Schäden, wenn diese Medikamente falsch und ohne den Nutzen einer fachlichen Beratung durch die Palliativmedizin eingesetzt werden.“

Viele Angehörige von Opfern berichteten, dass COVID-19 auf der Sterbeurkunde ihrer Angehörigen aufgeführt war, nachdem die unfreiwillige Euthanasie stattgefunden hatte. Der NHS erhielt während der Pandemie sogar Nachschub an Midazolam aus Frankreich als „Vorsichtsmaßnahme“ gegen mögliche Engpässe bei dem Medikament.

Es stellt sich heraus, dass NG163 die aktualisierte Version des LCP ist. Wie Maajid Nawaz auf Substack feststellte: „Was ist also NG163? Die Leser werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass es in Wirklichkeit dasselbe ist wie der Liverpool „Care“ Pathway, mit denselben Medikamenten Midazolam und Morphin, während das Einzige, was verboten wurde, der Name war.“

„Dies ist anhaltende Folter“

Die Kombination von Euthanasiemitteln, die Patienten in Krankenhäusern verabreicht wird, führt nicht zu einem „guten“ oder „leichten“ Tod. Wilkie beschrieb die langsame Atemdepression, die sie verursacht, als eine Form der verlängerten Folter:

„Wenn man den Vergleich zu den Hinrichtungen zieht, bei denen es eine Stunde oder vielleicht zwei Stunden dauert, bis man stirbt, sagen sie, dies sei eine verlängerte Folter. Was sind schon 29 Stunden, in denen man langsam die Atmung aussetzt? Und ich würde jeden, der jemandem eines dieser Medikamente verabreicht oder auch nur darüber nachdenkt, dieses Medikament zu verabreichen, bitten, sich vorzustellen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie von 12 Atemzügen pro Minute auf sechs Atemzüge pro Minute oder auf drei Atemzüge pro Minute heruntergehen würden. Und Sie wissen, dass die Person, die Ihnen das Medikament verabreicht, Sie langsam und ohne Ihre Zustimmung tötet. Das ist unfreiwillige Euthanasie, die in diesem Land illegal ist … Das ist ein weiterer Mythos mit den Ärzten oder sogar den Pathologen, die sagen: „Oh, da ist Flüssigkeit auf der Lunge“. Nun, wenn man nicht atmen kann, kann man auch nicht atmen, man kann die Flüssigkeit nicht loswerden. Viel von dem, was wir ausatmen, enthält Wasser. Wenn man die Atmung verlangsamt, sammelt sich Flüssigkeit in der Lunge an. Das ist nicht dasselbe wie eine Lungenentzündung … Es ist also wie ein Fisch auf dem Trockenen … Die Vorstellung, dass dies ein guter Tod ist, ist ein Mythos, mit dem man aufräumen muss. Es ist kein guter Tod, wenn man diese Medikamente verabreicht bekommt. Ich bin der Meinung, dass Midazolam für die Anwendung bei älteren Menschen verboten werden sollte, Punkt.“

Wilkie beschreibt auch den paradoxen Effekt, der Fälle beschreibt, in denen Medikamente Symptome hervorrufen, die letztendlich tödlich sind. Wenn die Ärzte diese Symptome bemerken, geben sie mehr von denselben Medikamenten, die den Schaden verursachen. „Sie verschlimmern den Zustand sogar noch“, sagt Wilkie.

„Wir kehren zurück zum iatrogenen, vom Arzt verursachten Tod. Ich glaube nicht, dass viele Krankenschwestern und -pfleger genau wissen, was eine paradoxe Wirkung ist. Ich glaube, viele Ärzte wissen nicht, was ein paradoxer Effekt ist. Und es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass man versucht, den Mund zu öffnen, um Luft zu bekommen. Aber weil sie dir Drogen gegeben haben, bekommst du sie nicht.“

Geld und blindes Vertrauen in Autoritäten sind eine tödliche Falle

Was ist das Motiv für die Ermordung alter oder gebrechlicher Menschen? Der Film vertritt die These, dass Geld die treibende Kraft ist. Durch unfreiwillige Euthanasie werden nicht nur Krankenhausressourcen freigesetzt, sondern auch Mitglieder der Gesellschaft, die möglicherweise Anspruch auf Renten und laufende medizinische Versorgung gehabt hätten, beseitigt. Die meisten der Beteiligten an der Front tun jedoch wahrscheinlich nur, was man ihnen sagt. sagt Wilkie:

„Ich bin im Laufe dieses Prozesses zu dem Schluss gekommen, dass es 5 % der Ärzte – etwa 1 von 20 – gibt, die nicht nur intelligent und sehr gute Ärzte sind, sondern auch über Einfühlungsvermögen verfügen und tatsächlich mit der Familie sprechen werden. Aber leider ist das nur 1 von 20. Ich glaube, dass etwa 90 % der Betroffenen einfach nur Mitläufer sind, die tun, was man ihnen sagt, und denen es an Einfühlungsvermögen fehlt. Ich denke, das könnte wiederhergestellt werden, ich denke, sie könnten umgeschult werden. Und auf der anderen Seite gibt es etwa 5 % – 1 von 20 -, die im Grunde genommen Eugeniker sind und das Leben älterer, schwacher und behinderter Menschen verkürzen wollen.“

Deshalb ist es in vielen Fällen in Ihrem Interesse, Krankenhäuser zu meiden, insbesondere bei elektiven Eingriffen oder chronischen Erkrankungen. Wenn Sie aufgrund eines lebensbedrohlichen Notfalls ins Krankenhaus müssen, sollten Sie einen Bevollmächtigten dabei haben, der sich um Ihre Versorgung kümmert und bei Bedarf als Bevollmächtigter fungiert.

