Washingtons wachsende militärische Präsenz vor den Toren Chinas

Brian Berletic

Eine Reihe von Ankündigungen der USA spiegelt ihre große und weiter wachsende militärische Präsenz im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Ost- und Südostasien, wider. Zusammengenommen spiegeln sie den anhaltenden und zunehmend verzweifelten Wunsch Washingtons wider, China einzukreisen und einzudämmen.

Zu diesen Ankündigungen gehören Pläne zur Ausweitung der Zahl der US-Luftwaffenstützpunkte in der Region im Rahmen der neuen ACE-Doktrin (Agile Combat Employment) der US Air Force (USAF). Dazu gehören auch Pläne für einen „zivilen Hafen“ auf den Batanes-Inseln, weniger als 200 km von der chinesischen Inselprovinz Taiwan entfernt. Kürzlich kündigte das US-Verteidigungsministerium Pläne zur Entwicklung von Drohnenschwärmen an, um Chinas wachsendem Vorsprung an Material und Arbeitskräften entgegenzuwirken.

Washingtons „ACE“ im Loch?

Ein kürzlich von Defense One veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Air Force expanding number of bases in Pacific over next decade“ (Luftwaffe erweitert die Anzahl der Stützpunkte im Pazifik im nächsten Jahrzehnt) berichtet über die Pläne des Pentagons, die Anzahl der Luftwaffenstützpunkte im Pazifik im nächsten Jahrzehnt zu erhöhen, um die Anforderungen der ACE-Doktrin der USAF zu erfüllen.

Die ACE-Doktrin zielt nicht nur darauf ab, die Zahl der Luftwaffenstützpunkte in der Region zu erhöhen, sondern auch darauf, US-Flugzeuge, Munition und Personal auf eine größere Zahl kleinerer Stützpunkte zu verteilen, um so mehr Ziele für potenzielle Gegner zu schaffen und die Überlebensfähigkeit der USAF-Anlagen insgesamt zu verbessern.

Der Artikel stellt fest:

Die US-Luftwaffe wird in den nächsten zehn Jahren die Zahl ihrer Stützpunkte im Pazifik erhöhen, um sich zu verteilen und in Konflikten besser überleben zu können.

Und das:

Beim ACE-Konzept dienen einige wenige Flugplätze als zentrale Häfen oder Knotenpunkte, während mehrere kleinere Flugplätze als Speichen dienen. Die Idee ist, Waffen und Mittel über ein großes Gebiet zu verteilen und die Überlebensfähigkeit zu erhöhen, im Gegensatz zu einigen wenigen großen Flugplätzen in einer geografisch riesigen Region.

Obwohl die USAF-Mittel verteilt sind, könnten die Kommando- und Kontrollstrukturen für jede spezifische Mission oder jedes „Kräftepaket“ Mittel von mehreren kleineren Basen zusammenführen.

Das Konzept soll es China in einem potenziellen Konflikt erschweren, mit seinen großen Raketenarsenalen US-Luftwaffenstützpunkte anzugreifen und zu zerstören und damit die US-Luftstreitkräfte in der Region erheblich zu beeinträchtigen.

Auch wenn die ACE-Doktrin eine realistische Abkehr von der relativ zentralen Lage der US-Militärbasen im Pazifik darstellt, wird es viele Jahre dauern, bis sie umgesetzt ist, und auch nur dann, wenn der Haushalt des Pentagon entsprechend angepasst wird. Bis dahin wird Chinas Raketenarsenal noch größer und leistungsfähiger geworden sein, sodass jeder Vorteil, den die USA mit dieser Strategieänderung erreichen wollen, zunichte gemacht werden könnte.

Und während eine eventuelle Dispersion von US-Luftstreitkräften Chinas Fähigkeit erschweren könnte, US-Kampfflugzeuge anzuvisieren und zu zerstören, noch bevor sie den Boden verlassen, um Einsätze durchzuführen, verfügt China auch über ein großes und sehr leistungsfähiges integriertes Luftverteidigungssystem, das in der Lage ist, sowohl US-Kampfflugzeuge als auch die Munition abzufangen, die sie gegen chinesische Ziele einsetzen würden.

USA streben „zivilen Hafen“ in gefährlicher Nähe zu Taiwan an

Reuters berichtet in einem Artikel mit dem Titel „Exklusiv: US-Militär in Gesprächen über die Entwicklung eines Hafens auf den Philippinen gegenüber von Taiwan“ berichtet:

Das US-Militär befindet sich in Gesprächen über die Entwicklung eines zivilen Hafens auf den abgelegenen nördlichsten Inseln der Philippinen, wie der örtliche Gouverneur und zwei weitere Beamte gegenüber Reuters erklärten, ein Schritt, der den amerikanischen Zugang zu strategisch günstig gelegenen Inseln gegenüber Taiwan verbessern würde. Die Beteiligung des US-Militärs an dem geplanten Hafen auf den Batanes-Inseln, die weniger als 200 km von Taiwan entfernt sind, könnte die Spannungen in einer Zeit wachsender Reibungen mit China und dem Bestreben Washingtons, sein langjähriges Engagement im Rahmen des Verteidigungsabkommens mit den Philippinen zu intensivieren, verstärken.

Der Artikel stellt auch fest:

Der Bashi-Kanal zwischen diesen Inseln und Taiwan gilt als Engpass für Schiffe, die zwischen dem westlichen Pazifik und dem umstrittenen Südchinesischen Meer verkehren, und als wichtige Wasserstraße im Falle einer chinesischen Invasion in Taiwan. Nach Angaben des taiwanesischen Verteidigungsministeriums schickt das chinesische Militär regelmäßig Schiffe und Flugzeuge durch diesen Kanal.

Der Artikel verschweigt eine viel wichtigere Tatsache, nämlich dass dieser „Engpass“, der in das „umstrittene Südchinesische Meer“ führt, bereits „eine wichtige Wasserstraße“ für den chinesischen Seeverkehr ist.

Während die USA sich als Garanten für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der „indopazifischen“ Region und insbesondere für die Aufrechterhaltung der „Freiheit der Schifffahrt“ in Gebieten wie dem Südchinesischen Meer ausgeben, besteht die Realität darin, dass es sich bei der „Schifffahrt“ in diesen Gewässern größtenteils um den Handel von und nach China zwischen anderen Nationen der Region handelt, die China als ihren größten Handelspartner betrachten.

Die von der US-Regierung und der Rüstungsindustrie finanzierte Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) veröffentlichte im Rahmen ihres Projekts „China Power“ einen Beitrag mit dem Titel „How Much Trade Transits the South China Sea?“. Er enthielt eine interaktive Karte, auf der der prozentuale Anteil des Handels, der von jedem Land durch das Südchinesische Meer fließt, dargestellt ist.

China war bei weitem der größte Nutznießer der Schifffahrt durch das Südchinesische Meer, auf das mehr als ein Viertel des gesamten Handels entfiel, der durch das Meer lief. Südkorea (7 %), Japan (4 %) und südostasiatische Länder wie Thailand (5 %), Vietnam (5 %) und Singapur (6 %) hatten ebenfalls einen großen Anteil am Handel durch das Meer, wobei jedes dieser Länder China zu seinem größten Handelspartner zählte.

Es liegt auf der Hand, dass die USA durch die Ausweitung ihrer Militärpräsenz im und um das Südchinesische Meer, auch an Engpässen wie den Batanes-Inseln, am besten in der Lage sind, die Seeschifffahrt in der Region zu bedrohen und nicht zu schützen, was in erster Linie China schaden würde. Aber es würde auch den Handel zwischen Washingtons vermeintlichen „Verbündeten“ in der Region beeinträchtigen, die es in seiner eskalierenden Konfrontation mit Peking zu rekrutieren versucht.

In den von der US-Regierung finanzierten Dokumenten von Denkfabriken, in denen Kriegsspiele zwischen den USA und China beschrieben werden, ist die Störung des chinesischen Handels ein Schlüsselelement der Strategie Washingtons. Durch die Schaffung eines „zivilen Hafens“ an der nördlichsten Spitze der Philippinen, in unmittelbarer Nähe zu Taiwan und an einem kritischen Verkehrsknotenpunkt, der in das und aus dem Südchinesischen Meer führt, bringen sich die USA einen Schritt näher an eine bessere Position, von der aus sie einen Krieg gegen China führen können.

Auf China gerichtete Drohnenschwärme

Defense One berichtet in einem weiteren Artikel mit dem Titel „‚Hellscape‘: DOD launches massive drone swarm program to counter China,“:

Chinas wichtigstes Gut in einem möglichen Krieg mit den Vereinigten Staaten ist „Masse“, sagt die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks: „Mehr Schiffe. Mehr Raketen. Mehr Menschen.“ Um diesem Vorteil entgegenzuwirken, wird das Verteidigungsministerium eine Initiative namens Replicator ins Leben rufen, um innerhalb der nächsten zwei Jahre „mehrere Tausend“ billige Drohnen in der Luft, zu Wasser und zu Lande herzustellen.

Billige Drohnen, wie sie die Ukraine mit großem Erfolg gegen Russland eingesetzt hat, können in der Nähe des Schlachtfelds zu viel geringeren Kosten als die typischen Waffen des Verteidigungsministeriums hergestellt werden.

Während die Strategie auf den ersten Blick vernünftig erscheinen mag, wird in dem Artikel selbst das Hauptproblem dieser Pläne deutlich. Die Verbreitung von Schwärmen billiger Drohnen, die von beiden Seiten in der Ukraine eingesetzt werden, wird durch leicht zu beschaffende chinesische Komponenten ermöglicht.

Der Grund dafür, dass China „mehr Schiffe“ und „mehr Raketen“ als die Vereinigten Staaten hat, liegt in erster Linie in seiner viel größeren industriellen Basis. Welchen Drohnenschwarm die USA auch immer für China vorbereiten mögen, China wird in der Lage sein, einen viel größeren zu entwickeln, um damit zurückzuschlagen.

Ein zukünftiger Krieg mit China

Während des aktuellen Konflikts in der Ukraine haben ukrainische Drohnen wiederholt russische Luftwaffenstützpunkte tief im russischen Hoheitsgebiet angegriffen. Obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Drohnen ausgeschaltet oder abgefangen wird, gelingt es einer kleinen Zahl von Drohnen gelegentlich, durchzukommen und Schaden anzurichten. Hätte die Ukraine über größere Langstreckenschlagskapazitäten verfügt oder wäre die russische Luftabwehr weniger leistungsfähig gewesen, hätte der Schaden an diesen zentralen Luftwaffenstützpunkten viel größer ausfallen und möglicherweise sogar die russischen Kampfhandlungen stören können.

Die Weisheit hinter der „ACE“-Doktrin der US-Luftwaffe ist offensichtlich. Sollte Russland eine ähnliche Doktrin übernehmen und seine Kampfflugzeuge auf eine größere Anzahl kleinerer Flugplätze verteilen, wären die seltenen Erfolge, die die Ukraine derzeit erzielt, noch seltener.

China lernt sicherlich aus dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine und studiert wahrscheinlich die Haltung seiner eigenen Luftstreitkräfte in Bezug auf die Aufrüstung des US-Militärs und seine Pläne, seine Streitkräfte nicht nur über eine größere Anzahl kleinerer Einrichtungen zu verteilen, sondern auch Drohnenschwärme zusätzlich zu anderen Langstreckenschlagskapazitäten in einem viel größeren Umfang einzusetzen, als es die Ukraine derzeit tut.

Da die USA mit ihrer militärischen und „zivilen“ Infrastruktur immer näher an chinesisches Territorium heranrücken, insbesondere in die Nähe von „Engpässen“, die den chinesischen Seeverkehr einschränken oder abschneiden könnten, muss Peking selbst im schlimmsten Fall Vorkehrungen treffen, um seine Wirtschaft und seinen Handel zu erhalten.

In vielerlei Hinsicht erfüllt die „Belt and Road Initiative“ (BRI) diesen Zweck bereits teilweise. Der wachsende Handel mit Russland über die gemeinsame russisch-chinesische Grenze hinweg stellt eine weitere Möglichkeit dar, den wichtigen Handel, einschließlich der Energie- und Rohstoffströme, aufrechtzuerhalten, auch wenn die USA eine Seeblockade im Indopazifik verhängen.

Alles in allem ist klar, dass die USA so schnell wie möglich handeln, um sich für einen kommenden Konflikt mit China bestmöglich zu positionieren. Während die US-Führung und die westlichen Medien behaupten, dass China „bis 2025“ in den Krieg zieht, ist es klar, dass die Zeit auf Chinas Seite ist und es die USA sind, die in den Krieg ziehen.

Die wirtschaftlichen und industriellen Vorteile, die China heute gegenüber den USA genießt, gab es vor 2-3 Jahrzehnten bisher nicht. In einem Jahrzehnt jedoch werden die Vorteile Chinas gegenüber den USA im industriellen und damit auch im militärischen Bereich nur noch größer geworden sein. Die USA versuchen, das sich schließende Zeitfenster zu nutzen, um jetzt zu kämpfen, bevor sich die Chancen noch weiter zugunsten Chinas verschieben. Betrachtet man jedoch die Realitäten dieser jüngsten Ankündigungen der USA und die Tatsache, wie wenig sie die Chancen zugunsten Washingtons verändern, könnte man zu dem Schluss kommen, dass das Zeitfenster bereits geschlossen ist.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.