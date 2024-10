Webinar zum Thema „mysteriöse Fäden“!

Woraus bestehen diese seltsamen Fäden, die wie Spinnennetze auf Wiesen im In- und Ausland entdeckt wurden? Der Verein WIR hat sie gemeinsam mit einem Wissenschaftsteam im Labor untersuchen lassen – die Ergebnisse sind überraschend!

Am 22.10.2024 zeigen unsere Spezialisten in einem öffentlichen Webinar einem aufmerksamen Publikum die Laboranalysen auf und erklären die Schlussfolgerungen. Die neuen Erkenntnisse könnten ein echter „Game Changer“ für uns alle sein! Schauen Sie sich anschliessend die Aufzeichnung an und erfahren Sie, was es nun zu tun gibt und was wir zum Schutz unserer Familien, unserer Tiere und der wertvollen Natur beitragen können!