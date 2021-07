WEF 2020: Bald werden Unternehmen und Regierungen die Menschen hacken können

Wenn man genug über Biologie weiß und genug Rechenleistung und Daten hat, kann man meinen Körper, mein Gehirn und mein Leben hacken, sagte der israelische Historiker und Zukunftsforscher Yuval Noah Harari auf dem Weltwirtschaftsforum Anfang 2020.

„Sie können mich besser verstehen, als ich mich selbst verstehe“, sagte er. „Sie können herausfinden, was für ein Mensch ich bin, was meine politischen Ansichten sind, was meine sexuelle Orientierung ist, was meine psychischen Schwächen sind und was meine tiefsten Ängste sind.“

„Sie wissen mehr über mich, als ich über mich selbst weiß“, betonte Harari. „Das können Sie nicht nur mit mir, sondern mit allen machen. Ein System, das uns besser versteht, als wir uns selbst verstehen, kann unsere Gefühle und Entscheidungen vorhersagen, kann unsere Gefühle und Entscheidungen manipulieren und kann letztendlich Entscheidungen für uns treffen.“

In der Vergangenheit haben dies viele Tyrannen und Regierungen vergeblich versucht. Sie wussten nicht genug über Biologie und hatten nicht genug Rechenleistung und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken, sagte der Zukunftsforscher.

Bald werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken, prognostizierte er. „Wir sind jetzt hackbare Tiere“, sagte er.