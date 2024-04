WEF-Berater prophezeit: „Arche Noah“ für die Elite, während der Rest der Menschheit ertrinken wird

Der Berater des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Bilderberger, Yuval Harari, hat eine beunruhigende Aussage gemacht, in der er von Plänen spricht, eine “Arche Noah” für die Elite zu bauen, während der Rest der Menschheit ertrinkt.

Harari, ein hochrangiger Funktionär des WEF und Chefberater seines Gründers Klaus Schwab, wurde zitiert und beschrieb diese “Arche Noah” während eines Ereignisses, das die meisten Menschen auslöschen würde. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass die globalen Eliten vor einer Entvölkerung geschützt werden, während der Großteil der Menschheit dem Schicksal des Ertrinkens überlassen bleibt. Diese Pläne, so Harari, sind Teil einer visionären Vorstellung davon, wie technologische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz die Zukunft der Menschheit beeinflussen könnten.

WEF Advisor Yuval Harari:



"If bad comes to worse"



"The scientist will build a Noah's ark for the ELITE"



"Leaving the rest to drown"



(Advisor to Klaus Schwab)



🚨🚨🚨 pic.twitter.com/8aGTwf5TDo