Das Weltwirtschaftsforum (WEF) gibt die ersten Redner und Themen für die Sustainable Development Impact Meetings (SDIM) bekannt, die vom 22. bis 26. September stattfinden. Der Milliardär Andre Hoffmann wird dort erstmals in seiner neuen Funktion als interimistischer Co-Vorsitzender auftreten.

Heute gab das WEF einen Einblick in die diesjährige Ausgabe der SDIM und veröffentlichte die Titel von sieben Veranstaltungen sowie die Namen von 12 Referenten im Rahmen der ersten Veröffentlichung seines Programms für 2025.

Am 24. September wird der interimistische Co-Vorsitzende des WEF, Andre Hoffmann, zum ersten Mal in seiner neuen Funktion auf der Bühne stehen und mit Martha Munoz, Assistenzprofessorin an der Yale University, in einer Sitzung mit dem Titel „Klimaresilienz: Systeme sichern, Leben erhalten” sprechen.

Es bleibt abzuwarten, ob Hoffmanns Amtskollege, Larry Fink, CEO von BlackRock, bei dem diesjährigen Gipfel auftreten wird.

Referenten und Sitzungen können sich noch ändern.

Letzte Woche veröffentlichte das WEF einen Insight-Bericht mit dem Titel „Finanzlösungen für die Natur: Wege zu Renditen und Ergebnissen”, der „Stakeholdern” Dutzende von Finanzlösungen für die Monetarisierung aller Aspekte der Natur bietet.

Der Präsident und CEO des WEF, Borge Brende, wird am 24. September ebenfalls mit Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer von Meta, sprechen, wobei das Thema der Diskussion derzeit noch nicht bekannt ist.

Proud to continue working with @palmerluckey and @anduriltech on helping to develop the next generation of technology to defend our country. https://t.co/wTFqtPdq5V — Joel Kaplan (@joel_kaplan) September 9, 2025

Übersetzungen von „X“: Ich bin stolz darauf, weiterhin mit @palmerluckey und @anduriltech zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Technologien zum Schutz unseres Landes zu entwickeln.

Die @USArmy hat Anduril einen Auftrag zur Entwicklung eines Nachtsicht- und Mixed-Reality-Systems im Rahmen des Soldier Borne Mission Command-Programms erteilt. Durch diesen Auftrag werden alle US-Soldaten mit superheldenähnlichen Fähigkeiten ausgestattet, die neu definieren, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert zu gewinnen.

Eine weitere Sitzung, die für die diesjährigen WEF Sustainable Development Impact Meetings geplant ist, ist „Geopolitik: Blick über die Unsicherheit hinaus“, die als erste am 22. September stattfindet.

An dieser Podiumsdiskussion nehmen die US-Diplomatin Victoria Nuland, der Präsident der Observer Research Foundation, Samir Saran, und der EU-Kommissar für internationale Partnerschaften, Jozef Sikela, teil.

Ukraine has "biological research facilities," says Undersecretary of State Victoria Nuland, when asked by Sen Rubio if Ukraine has biological or chemical weapons, and says she's worried Russia may get them. But she says she's 100% sure if there's a biological attack, it's Russia. pic.twitter.com/uo3dHDMfAS — Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 8, 2022

Übersetzung von „X“: Die Ukraine verfügt über „biologische Forschungseinrichtungen“, sagt die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, als sie von Senator Rubio gefragt wird, ob die Ukraine über biologische oder chemische Waffen verfügt, und sie äußert ihre Besorgnis, dass Russland diese Waffen in die Hände bekommen könnte. Sie sagt jedoch, dass sie zu 100 % sicher ist, dass Russland für einen biologischen Angriff verantwortlich wäre.

Eine weitere Diskussion findet am 24. September zwischen Nicholas Thompson, CEO von The Atlantic, und Sebastian Niles, Präsident von Salesforce, statt.

Gemeinsam werden sie sich mit dem Thema „Wiederherstellung des Vertrauens in die Technologie” befassen.

Was 2017 als WEF Sustainable Development Impact Summit begann, hat im Laufe der Jahre einige virale Momente hervorgebracht, von denen einige hier von The Sociable und meiner Wenigkeit veröffentlicht wurden.

Auf dem 2024 SDIM äußerte sich John Kerry kontrovers zu den Themen Meinungsfreiheit und Desinformation und erklärte: „Demokratien auf der ganzen Welt kämpfen derzeit mit dem Fehlen eines Wahrheitsrichters“, während er gleichzeitig erklärte: „Unser erster Verfassungszusatz stellt ein großes Hindernis für die Möglichkeit dar, [Desinformation] einfach aus der Welt zu schaffen.“

John Kerry on climate 'disinformation': "Our FIRST AMENDMENT STANDS AS A MAJOR BLOCK to the ability to be able to just hammer it out of existence" WEF Sustainable Development Impact Meetings 2024 pic.twitter.com/9mjTnzpC3R — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 27, 2024

Übersetzung von „X“: John Kerry über „Fehlinformationen“ zum Klimawandel: „Unser ERSTES VERFASSUNGSZUSATZARTIKEL IST EIN WICHTIGES HINDERNIS dafür, dass man diese Informationen einfach aus der Welt schaffen kann.“ WEF-Treffen zu den Auswirkungen nachhaltiger Entwicklung 2024

"DEMOCRACIES around the world now ARE STRUGGLING with the ABSENCE of a TRUTH ARBITER, and there's no one who defines what the facts really are" John Kerry, WEF Sustainable Development Impact Meetings 2024 pic.twitter.com/nRwuzmRL3E — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 27, 2024

Übersetzung von „X“: „Demokratien auf der ganzen Welt haben derzeit mit dem Fehlen einer Instanz zu kämpfen, die über die Wahrheit entscheidet, und es gibt niemanden, der definiert, was die Tatsachen wirklich sind.“ John Kerry, WEF Sustainable Development Impact Meetings 2024

Auf der 2023 SDIM wiederholten die Podiumsteilnehmer Jemilah Mahmood, Geschäftsführerin des malaysischen Sunway Centre for Planetary Health, und Vanessa Kerry, CEO von Seed Global Health, Sonderbeauftragte für Klima und Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Tochter des US-Klimabeauftragten John Kerry, die Worte des WEF-Gründers Klaus Schwab aus seiner Erklärung zum Great Reset wieder, wonach die Pandemie eine Chance sei, die für die Debatte über den Klimawandel genutzt werden müsse.

Mahmood sagte: „Die Pandemie war eine Chance […] Wie können wir nun die Emotionen des Gesundheitsfaktors nutzen, [der] so wichtig ist, aber wisst ihr was? Die Klimakrise verursacht mehr Gesundheitsprobleme, als ihr euch jemals vorstellen könnt, aber bisher hat niemand diesen Zusammenhang hergestellt.”

Kerry reagierte schnell auf Mahmoods Ausführungen über die Zusammenhänge zwischen COVID und dem Klima und erklärte: „COVID hat uns all diese Lektionen gelehrt, und wir sollten das berücksichtigen, denn die Klimakrise wird noch viel schlimmer werden […] aber die Menschen haben das vergessen und kümmern sich nicht darum. Wie können wir also dafür sorgen, dass das Thema im Mittelpunkt bleibt?“

The Great Reset & The Great Narrative in under 2 mins from @JemilahMahmood & John Kerry's daughter @VBKerry at WEF #SDIM23: "The pandemic was an opportunity. How we take that emotion [and apply it to climate crisis]? How do we keep that front & center? It's about storytelling" pic.twitter.com/D03opvd1AB — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 18, 2023

Übersetzung von „X“: Der große Neustart und die große Erzählung in weniger als 2 Minuten von @JemilahMahmood und John Kerrys Tochter @VBKerry beim WEF #SDIM23: „Die Pandemie war eine Chance. Wie können wir diese Emotion nutzen [und auf die Klimakrise anwenden]? Wie können wir das im Blickpunkt behalten? Es geht darum, Geschichten zu erzählen.“

Ein weiterer viraler Moment ereignete sich auf der SDIM 2022, als der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für globale Kommunikation erklärte: „Wir besitzen die Wissenschaft“, während er beschrieb, wie die UNO mit Google zusammenarbeitete, um Suchergebnisse zum Klimawandel künstlich zu manipulieren, sodass nur von der UNO genehmigte Ressourcen ganz oben angezeigt wurden.

„Wir haben uns mit Google zusammengetan“, sagte Fleming und fügte hinzu: „Wenn Sie beispielsweise ‚Klimawandel‘ googeln, erhalten Sie ganz oben in den Suchergebnissen alle möglichen UN-Ressourcen.

Wir haben diese Partnerschaft begonnen, als wir schockiert feststellten, dass wir beim Googeln von ‚Klimawandel‘ ganz oben unglaublich verzerrte Informationen erhielten.

Wir werden viel proaktiver. Wir sind Eigentümer der Wissenschaft, und wir sind der Meinung, dass die Welt davon erfahren sollte, und die Plattformen selbst tun dies auch“, fügte sie hinzu.

As Google-owned YouTube expands its misinformation policy to remove content that goes against the guidance of the WHO — a UN agency, remember that the UN declared 'We Own The Science & Platforms Do, Too' while working with Google to suppress info on other issues like climate. pic.twitter.com/XeY7LHH0Ht — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 17, 2023

Übersetzung von „X“: Da YouTube, das zu Google gehört, seine Richtlinien zu Falschinformationen erweitert, um Inhalte zu entfernen, die den Leitlinien der WHO – einer UN-Organisation – widersprechen, sollte man bedenken, dass die UNO erklärt hat: „Wir besitzen die Wissenschaft, und die Plattformen tun dies auch“, während sie mit Google zusammenarbeitet, um Informationen zu anderen Themen wie dem Klima zu unterdrücken.

Und wenn wir zurück zum Jahr 2021 gehen, als die Veranstaltung noch als „Gipfeltreffen“ und nicht als „Konferenz“ bezeichnet wurde, war eine Sitzung dem Konzept der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) gewidmet – einem zivilen Technologie-Stack, der aus digitaler Identität, schnellen Zahlungssystemen und massivem Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen besteht.

Alle Teilnehmer der Sitzung zum Thema „Skalierung der öffentlichen digitalen Infrastruktur”, vom Moderator bis zu den Diskussionsteilnehmern, standen in irgendeiner Weise mit Projekten zur digitalen Identität in Verbindung.

Die diesjährigen WEF Sustainable Development Impact Meetings finden vom 22. bis 26. September statt.

Videos der drei vorherigen Ausgaben der Meetings finden Sie auf der WEF-Website: 2024 hier, 2023 hier und 2022 hier.

Der erste Sustainable Development Impact Summit fand im September 2017 statt.

Nachfolgend finden Sie die YouTube-Playlists des WEF mit allen öffentlichen Sitzungen, beginnend mit 2021 bis hin zu 2017 (klicken Sie auf „Auf YouTube ansehen” unter den Videos, um die vollständigen Playlists anzuzeigen).

