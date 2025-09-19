Aktuelle Studie: Erster direkter Nachweis der genomischen Integration des mRNA-„Impfstoffs“ bei einem Krebspatienten im Stadium IV

Von Nicolas Hulscher, MPH

Die aus dem DNA-Plasmid des Impfstoffs stammende Spike-Gensequenz wurde mit einer perfekten Identität von 20/20 bp in Chromosom 19 integriert – begleitet von einer weitreichenden genomischen Dysfunktion.

Jahrelang beharrten Gesundheitsbehörden und Pharmaunternehmen darauf, dass es „unmöglich” sei, dass COVID-19-mRNA-Impfungen die menschliche DNA verändern könnten. Sie taten alle Bedenken als „Fehlinformationen” ab, ohne ihre Zusicherungen mit Beweisen zu untermauern.

Heute bricht diese Darstellung zusammen.

In unserem Sentinel-Fallbericht Genomische Integration und molekulare Dysregulation bei aggressivem Blasenkrebs im Stadium IV nach COVID-19-mRNA-Impfung (Dr. John A. Catanzaro, Nicolas Hulscher und Dr. Peter A. McCullough; eine Zusammenarbeit zwischen Neo7Bioscience und der McCullough Foundation) dokumentieren wir zum ersten Mal direkte molekulare Beweise dafür, dass genetisches Material aus einem COVID-19-mRNA-„Impfstoff“ in das menschliche Genom integriert wurde.

DER FALL

Wir beschreiben den Fall einer zuvor gesunden 31-jährigen Frau, die innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss einer dreiteiligen Moderna-mRNA-Impfserie an rasch fortschreitendem Blasenkrebs im Stadium IV erkrankte. Blasenkrebs ist bei jungen Frauen äußerst selten, und solch aggressive Verläufe sind so gut wie unbekannt.

Um dies zu untersuchen, führten wir eine umfassende Multi-Omik-Profilierung durch, einschließlich der Analyse von zirkulierender Tumor-DNA aus Plasma, RNA aus Vollblut und Proteomik von Exosomen aus Urin. Was wir dabei entdeckten, war bemerkenswert:

Direkte genomische Integration : Innerhalb der zirkulierenden Tumor-DNA wurde ein chimärer Read des Wirts-Vektors auf chr19:55.482, 637–55.482.674 (GRCh38) in Cytoband 19q13.42 positioniert, ~367 kb stromabwärts des kanonischen AAVS1-Safe-Harbors und ~158 kb stromaufwärts von ZNF580 am proximalen Rand des Zinkfinger-Genclusters (ZNF). Diese Sequenz stimmte mit einer perfekten 20/20-bp-Identität mit einem Segment (Basen 5905–5924) innerhalb der Spike-Open-Reading-Frame-Codierungsregion (Basen 3674–7480) der Pfizer BNT162b2-DNA-Plasmid-Referenz (GenBank-Zugang OR134577.1) überein.

Hyperaktivierung onkogener Treiber (KRAS, NRAS, MAPK1, ATM, PIK3CA, SF3B1, CHD4) – Auslösung unkontrollierter proliferativer und maligner Signalkaskaden.

(KRAS, NRAS, MAPK1, ATM, PIK3CA, SF3B1, CHD4) – Auslösung unkontrollierter proliferativer und maligner Signalkaskaden. Kritischer Zusammenbruch des DNA-Reparaturweges (ATM, MSH2) – wodurch das Genom akut anfällig für Instabilität, Doppelstrangbrüche und katastrophale Mutationen wird.

(ATM, MSH2) – wodurch das Genom akut anfällig für Instabilität, Doppelstrangbrüche und katastrophale Mutationen wird. Schwere transkriptomische und proteomische Störungen in Plasma-, Blut- und Urinproben – im Einklang mit einem systemischen molekularen Zusammenbruch.

Obwohl der Patient nur Moderna-Injektionen erhielt, stimmte die Sequenz mit der von Pfizer veröffentlichten BNT162b2-Plasmidreferenz überein, da Moderna sein proprietäres Plasmid nie bei NCBI hinterlegt hat. Entscheidend ist, dass sowohl der Impfstoff von Pfizer als auch der von Moderna dasselbe präfusionsstabilisierte SARS-CoV-2-Spike-Protein kodieren und daher identische Abschnitte der Nukleotidsequenz innerhalb der Spike-ORF-Kodierungsregion aufweisen. Innerhalb einer dieser konservierten Regionen wurde die Integration erfasst, die eine perfekte 20/20-bp-Übereinstimmung mit der Pfizer-Referenz ergab.

Die Integrationsstelle befand sich außerhalb des kanonischen AAVS1-„Safe Harbor”-Lokus ( ~55,09–55,12 Mb, 19q13.42) und wurde stattdessen auf chr19:55.482. 637–55.482.674 (GRCh38) zugeordnet, ebenfalls innerhalb des Zytobandes 19q13.42, ~367 kb stromabwärts von AAVS1 und ~158 kb stromaufwärts von ZNF580 am proximalen Rand des Zinkfinger-Genclusters (ZNF) positioniert. Dieser Bereich ist genreich, transkriptionell aktiv und anfällig für Rekombinationen, mit nahe gelegenen Regulatoren wie ZNF580 (19q13.42) und ZNF582 (19q13.43). Die Integration in diesem instabilen genomischen Kontext gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich Transkriptionsstörungen, der Bildung von Fusions-Transkripten und onkogenem Potenzial.

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige 20-Basen-Sequenz perfekt mit einem vordefinierten Ziel übereinstimmt, beträgt ~1 zu einer Billion. Dies macht zufällige Artefakte praktisch unmöglich.

In Kombination mit der zeitlichen Nähe zur Impfung, multi-omischen Hinweisen auf onkogene Signalwege und direkter genomischer Integration belegt dieser Fall einen biologisch plausiblen Weg, über den synthetische mRNA-Impfstoffe zur Entstehung von Krebs beitragen könnten.

MECHANISMEN DER INTEGRATION

Die Integration von aus Impfstoffen stammender DNA oder revers transkribierter RNA in die Chromosomen des Wirts kann über mehrere bekannte molekulare Wege erfolgen:

Nicht-homologe Endverknüpfung (NHEJ): Direkte Ligierung von fremder DNA in Doppelstrangbrüche. Mikrohomologie-vermittelte Endverknüpfung (MMEJ): Ausrichtung kurzer homologer Sequenzen an Bruchstellen. Homologe Rekombination (HR): Insertion, wenn Plasmidsequenzen eine längere Homologie mit der Wirts-DNA aufweisen. Retrotransposon/LINE-1-Aktivität: Reverse Transkription von RNA in cDNA, gefolgt von Integration. Topoisomerase-vermittelte Integration: Enzymatische Fehlreparatur während der DNA-Entwindung und -Religation.

Alle sind biologisch machbar und stimmen mit den festgestellten DNA-Reparaturdefiziten des Patienten (ATM, MSH2) überein, die die Anfälligkeit für Insertionsmutagenese erhöhen. Bemerkenswert ist, dass Speicher et al. Milliarden von residualen Plasmid-DNA-Fragmenten pro mRNA-Impfstoffdosis quantifiziert haben, die die regulatorischen Sicherheitsgrenzwerte um das 36- bis 627-fache überschreiten und eine plausible Quelle für Template-DNA für die genomische Integration darstellen.

KARZINOGENITÄT

Dieser wegweisende Fall liefert einen entscheidenden mechanistischen Zusammenhang in der wachsenden Evidenz dafür, dass die mRNA-Technologie karzinogen ist.

Epidemiologische Evidenz: Eine 30-monatige bevölkerungsweite Kohortenstudie mit fast 300.000 Einwohnern von Pescara, Italien, ergab, dass die Verabreichung von ≥1 COVID-19-Impfstoffdosis mit einem um 23 % erhöhten Risiko für Krebs-Krankenhausaufenthalte insgesamt verbunden war (HR 1,23, 95 % CI 1,11–1,37). Das zusätzliche Risiko war am stärksten und statistisch signifikant bei Brustkrebs (HR 1,54), Blasenkrebs (HR 1,62) und Darmkrebs (HR 1,35).

Klinische Anzeichen: Marik & Hope haben das Syndrom des durch den COVID-19-mRNA-Impfstoff induzierten „Turbo-Krebses” formal definiert und Fallberichte und mechanistische Wege zusammengestellt, durch die das Spike-Protein die maligne Transformation durch metabolische Reprogrammierung, Apoptose-Resistenz, Angiogenese und Immundysregulation beschleunigen kann.

Transkriptomische Störung: In unserer vorherigen Studie haben wir festgestellt, dass COVID-19-mRNA-Injektionen die Expression Tausender Gene bei verletzten Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen stark gestört haben, was zu einem Zusammenbruch der Mitochondrien, einer Umprogrammierung des Immunsystems und einer onkogenen Aktivierung führte, die noch Monate bis Jahre nach der Injektion anhielten.

Unser Fallbericht: Nun liefern wir erstmals direkte molekulare Beweise für eine genomische Integration: eine aus einem Impfstoff stammende Spike-Kodierungssequenz, die in Chromosom 19 (zirkulierende Tumor-DNA) eingebettet ist und eine perfekte Identität von 20/20 bp aufweist, begleitet von einer schweren genetischen Dysfunktion.

Zusammengenommen ergeben diese Erkenntnisse ein übereinstimmendes Bild: epidemiologische Risikosignale, klinische Beobachtungen von Turbo-Krebserkrankungen, transkriptomisches Chaos und nun auch direkte genomische Integration bei einem Menschen. Diese Beweislage stützt ein biologisch plausibles Modell, wonach synthetische mRNA-Impfstoffe die Genomintegrität stören, die maligne Transformation beschleunigen und aggressive Krebsphänotypen begünstigen.

FAZIT

Zwar lässt sich anhand eines einzelnen Falls keine definitive Kausalität nachweisen, doch ist die Übereinstimmung der vorliegenden Erkenntnisse unbestreitbar:

Synthetische mRNA-Impfstofffragmente haben gezeigt, dass sie sich in das menschliche Genom integrieren können.

Die Integration erfolgte in einer unsicheren, genreichen, rekombinationsanfälligen Region mit onkogenem Potenzial.

Umfassende Multi-Omik-Profilierungen ergaben ein reproduzierbares Muster aus genomischer Instabilität, transkriptionellem Chaos und maligner Beschleunigung.

Diese Erkenntnisse erfordern eine dringende genomische Überwachung, eine orthogonale Validierung mit Long-Read-Sequenzierung und groß angelegte Kohortenstudien, um die genomischen und onkologischen Risiken der synthetischen mRNA-Technologie vollständig zu bewerten.

Diese Beweise machen den sofortigen Rückruf aller COVID-19-mRNA-Produkte vom Markt erforderlich. Die Menschheit steht nun vor der beispiellosen Bedrohung durch impfstoffbedingte genomische Störungen – eine Gefahr, die zu groß ist, um sie zu ignorieren.