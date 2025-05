WEF fordert globale Cyber-Behörde, um unkooperative Staaten kollektiv zu bestrafen.

Der WEF-Blog fordert eine „Internationale Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität“, um unkooperativen Nationen kollektive Strafen aufzuerlegen

Von The Sociable

Wie lange dauert es noch, bis Falschinformationen und Desinformation im Internet als Cyberkriminalität gelten? Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht einen Blogbeitrag, in dem die Schaffung einer globalen Behörde für Cyberkriminalität gefordert wird, die über Auslieferungs- und Vollstreckungsbefugnisse gegenüber unkooperativen Staaten verfügen soll.

Letzte Woche veröffentlichte das WEF einen Blogbeitrag mit dem Titel „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Behörde zur Bekämpfung der Cyberkriminalität“, in dem die Autoren die Schaffung einer „Internationalen Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität (ICCA)“ fordern, die als Stelle für den Informationsaustausch zwischen gleichgesinnten Nationen fungieren und auch die Befugnis haben soll, „Auslieferungsgesetze für Cyberkriminalität zu standardisieren“ und „kollektive Strafen gegen Nationen zu verhängen“, die sich weigern, zu kooperieren.

„Es ist an der Zeit, diese Bemühungen durch die Schaffung einer Internationalen Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität (ICCA) zu formalisieren, einer ständigen Allianz von Nationen, die sich zu koordinierter Strafverfolgung, Informationsaustausch, Rechtsharmonisierung und gemeinsamer Zerschlagung der Infrastruktur von Cyberkriminellen verpflichtet haben.“ WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Behörde zur Bekämpfung der Cyberkriminalität“, April 2025

Der Artikel wurde von Anna Sarnek von Amazon Web Services und Ross Haleliuk von Venture in Security verfasst und ist Teil des WEF-Zentrums für Cybersicherheit. Darin argumentieren die Autoren, dass die Einrichtung einer ICCA weit über die Fähigkeiten von Gruppen wie den Five Eyes, der UNO und der NATO zum Austausch von Informationen hinausgehen und in den Bereich der kollektiven Bestrafung und Auslieferungsbefugnisse über Nationen hineinreichen würde.

„Während Netzwerke zum Austausch von Informationen wie Five Eyes und globale Institutionen wie die Vereinten Nationen (UN) in der Vergangenheit eine Rolle in internationalen Kriegen gespielt haben, reichen sie nicht aus, um das Ausmaß, die Komplexität und die Geschwindigkeit moderner digitaler Bedrohungen zu bewältigen“, schreiben sie.

Für die nicht gewählten Globalisten ist jedes Problem ein globales Problem, und jedes Problem erfordert eine globale Lösung, die in Bürokratie getaucht ist.

„Die ICCA würde sich für eine Vereinheitlichung der Auslieferungsgesetze im Bereich der Cyberkriminalität, eine Vereinfachung der Verfahren zum Austausch digitaler Beweismittel und die Verhängung kollektiver Sanktionen (finanzieller oder diplomatischer Art) gegen Staaten einsetzen, die sich weigern, zu kooperieren oder Straftäter aktiv beherbergen.“ WEF, „4 Schritte zur Schaffung einer internationalen Behörde zur Bekämpfung der Cyberkriminalität“, April 2025

Mit Russland als abschreckendem Beispiel für die Bereitstellung eines sicheren Hafens für Cyberkriminelle wollen die Autoren des WEF, dass die ICCA nach ihrer Gründung „kollektive Strafen“ gegen das Land verhängt, weil es unkooperativ ist und Straftäter aktiv beherbergt.

„Um sichere Zufluchtsorte wie Russland zu verhindern, müssen wir die Auslieferungsgesetze für Cyberkriminelle vereinheitlichen und die von Interpol geleitete Bekämpfung der Cyberkriminalität verstärken“, schreiben sie.

Bevor jedoch eine internationale Einrichtung geschaffen wird, die wie eine Mischung aus internationalem Strafgerichtshof für Cyberkriminalität, globaler Polizeitruppe und Five Eyes fungiert, muss zunächst definiert werden, was Cyberkriminalität eigentlich ist.

„Aufbauend auf der Arbeit der Partnerschaft gegen Cyberkriminalität (PAC) könnte eine weltweit anerkannte rechtliche Definition von Cyberkriminalität Angriffe auf Krankenhäuser, Rettungsdienste, Flughäfen und öffentliche Versorgungsbetriebe, Ransomware, digitale Erpressung, Finanzbetrug, Phishing und Identitätsdiebstahl in großem Umfang sowie den Betrieb krimineller Infrastrukturen wie Botnets und Dark-Web-Marktplätze umfassen“, schreiben die Autoren.

Was die Autoren jedoch auslassen, ist, dass die Arbeitsgruppe „Partnership against Cybercrime“ und das WEF im Allgemeinen auch „Desinformation“ im Internet als Bedrohung für demokratische Regierungen betrachten, wie in einem Insight Report vom November 2020 ausführlich dargelegt wird.

„Neben Finanzkriminalität nutzen Kriminelle internetbasierte Infrastrukturen, um Terrorismus und Drogenhandel zu unterstützen und Desinformationen zu verbreiten, um Regierungen und Demokratien zu destabilisieren.“ WEF, Partnership Against Cybercrime Insight Report, November 2020

Zu diesem Punkt äußert sich der investigative Journalist, Autor und Redakteur bei Unlimited Hangout, der im Juli 2021 für The Last American Vagabond den Artikel „Ending Anonymity: Why the WEF’s Partnership Against Cybercrime Threatens the Future of Privacy“ (Ende der Anonymität: Warum die Partnerschaft des WEF gegen Cyberkriminalität die Zukunft der Privatsphäre bedroht) verfasst hat:

„Bemerkenswert ist, dass die WEF-Partnerschaft gegen Cyberkriminalität eine sehr weit gefasste Definition des Begriffs „Cyberkrimineller“ verwendet, da sie diesen Begriff ohne Weiteres auf Personen anwendet, die Inhalte veröffentlichen oder hosten, die als „Desinformation“ angesehen werden und eine Bedrohung für „demokratische“ Regierungen darstellen. Das Interesse des WEF an der Kriminalisierung und Zensur von Online-Inhalten wurde durch die kürzlich erfolgte Gründung einer neuen Global Coalition for Digital Safety deutlich, die eine verstärkte Regulierung der Online-Meinungsäußerung sowohl durch den öffentlichen als auch durch den privaten Sektor erleichtern soll.“

„Die Stärkung des Vertrauens wird in den nächsten zehn Jahren ein zentrales Ziel der Cybersicherheitsbemühungen sein. Die Verbreitung von Falsch- und Desinformationen im Internet ist mittlerweile ein zentrales Problem der Cybersicherheit.“ „Bei der Cybersicherheit wird es weniger um den Schutz der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen gehen, sondern vielmehr um den Schutz ihrer Integrität und Herkunft.“ WEF, Cybersecurity Futures 2030: New Foundations, Dezember 2023

Als ob das noch nicht genug wäre, erklärte das WEF in einem Bericht mit dem Titel „Cybersecurity Futures 2030: New Foundations“ (Zukunft der Cybersicherheit 2030: Neue Grundlagen), der am 5. Dezember 2023 veröffentlicht wurde, dass Online-Fehlinformationen und Desinformation „zentrale Cybersicherheitsprobleme“ seien.

Dem Bericht zufolge „können stabile Regierungen, die langfristige Technologie- und Cybersicherheitsstrategien verfolgen, zu vertrauenswürdigen ‚Marken‘ werden und sich Vorteile bei der Gewinnung von Talenten, der Ergreifung von Führungsrollen in multilateralen Normungsprozessen und der Bekämpfung von Desinformationskampagnen verschaffen“.

Ein paar Jahre später hat sich der Wunsch, alle Narrative auszumerzen, die nicht mit den nicht gewählten Globalisten bei der UNO und dem WEF übereinstimmen, nur noch verstärkt.

Zum zweiten Mal in Folge hat das WEF erklärt, dass Fehlinformationen und Desinformation das größte globale Risiko darstellen.

Laut dem Bericht „WEF Global Risks 2025“

Polarisierung “schürt weiterhin Fehlinformationen und Desinformation, die zum zweiten Mal in Folge das größte kurz- bis mittelfristige Problem in allen Risikokategorien darstellen.

„Die Bemühungen zur Bekämpfung dieses Risikos stehen einem gewaltigen Gegner gegenüber: generative KI-erstellte falsche oder irreführende Inhalte, die in großem Umfang produziert und verbreitet werden können“, so die gleiche Einschätzung wie im Bericht von 2024.

„Die Globale Initiative für Informationsintegrität im Bereich Klimawandel ist eine Reaktion auf die Verpflichtung aus dem Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Zukunftsgipfel im September 2024 verabschiedet wurde und in dem die UN-Einrichtungen aufgefordert werden, in Zusammenarbeit mit Regierungen und relevanten Interessengruppen die Auswirkungen von Falsch- und Desinformationen auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten.“ G20-Gipfeltreffen, November 2024

Im vergangenen Jahr hat die G20 die „Globale Initiative für Informationsintegrität zum Klimawandel“ ins Leben gerufen, um „gegen Desinformationskampagnen vorzugehen, die Klimaschutzmaßnahmen verzögern und behindern“.

Im Namen der „Informationsintegrität“ soll jede Darstellung, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) behindern könnte, unterbunden werden.

Laut dem G20-Gipfel 2024 „reagiert die Initiative auf die Verpflichtung aus dem Global Digital Compact, der von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf dem Zukunftsgipfel im September 2024 verabschiedet wurde und die UN-Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Regierungen und relevanten Interessengruppen dazu auffordert, die Auswirkungen von Fehlinformationen und Desinformation auf die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bewerten“.

Damals erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten müssen, um Falschinformationen zum Klimawandel zu bekämpfen.

„Wir müssen die koordinierten Desinformationskampagnen bekämpfen, die den weltweiten Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel behindern und von völliger Leugnung über Greenwashing bis hin zur Schikanierung von Klimaforschern reichen. Im Rahmen dieser Initiative werden wir mit Forschern und Partnern zusammenarbeiten, um Maßnahmen gegen Klimadesinformation zu verstärken.“ Antonio Guterres, G20-Gipfel, November 2024

"We must fight the coordinated disinformation campaigns impeding global progress on climate change, ranging from outright denial to greenwashing to harassment of climate scientists" Antonio Guterres, G20 Leaders Summit pic.twitter.com/2fkR0hAP2a — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 20, 2024

Übersetzung von „X“: „Wir müssen die koordinierten Desinformationskampagnen bekämpfen, die den weltweiten Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel behindern und von völliger Leugnung über Greenwashing bis hin zur Schikanierung von Klimaforschern reichen.“ Antonio Guterres, G20-Gipfel

Im Jahr 2023 hat die UNO einen „freiwilligen UN-Verhaltenskodex für Informationsintegrität auf digitalen Plattformen“ verabschiedet, der zahlreiche Richtlinien enthält, die darauf abzielen, abweichende Meinungen auf digitalen Plattformen unter dem Deckmantel der Bekämpfung von „Fehlinformationen und Desinformation“ zu unterdrücken, die praktischerweise mit Hassreden in einen Topf geworfen werden.

Um Ihnen eine Vorstellung von dem schieren Ausmaß und der Reichweite zu geben, mit denen die UN alles ausmerzen will, was sie als „Fehlinformationen und Desinformation“ betrachtet, hier einige politische Empfehlungen aus dem Abschnitt „Towards a United Nations Code of Conduct“ des Policy Brief, der nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen (d. h. NGOs, Unternehmen, Wissenschaft usw.), digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien, den Anweisungen der UNO zu folgen:

Alle Interessengruppen sollten davon absehen, Desinformation und Hassrede für irgendeinen Zweck zu nutzen, zu unterstützen oder zu verstärken.

sollten davon absehen, Desinformation und Hassrede für irgendeinen Zweck zu nutzen, zu unterstützen oder zu verstärken. Alle Interessengruppen sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falsch- und Desinformation sowie Hassrede zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Fähigkeiten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren.

sollten Ressourcen bereitstellen, um die Ursachen, die Verbreitung und die Auswirkungen von Falsch- und Desinformation sowie Hassrede zu untersuchen und darüber zu berichten, wobei die Menschenrechtsnormen und -standards zu achten sind, und sie sollten weiter in die Fähigkeiten zur Überprüfung von Fakten in allen Ländern und Kontexten investieren. Alle Interessengruppen sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden entstehen, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken.

sollten Schulungen und Kapazitätsaufbau fördern, um das Verständnis dafür zu entwickeln, wie Falschinformationen, Desinformation und Hassreden entstehen, und um Präventions- und Eindämmungsstrategien zu stärken. Alle Interessengruppen sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen.

sollten dringend und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um eine sichere, verantwortungsvolle, ethische und menschenrechtskonforme Nutzung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten und die Auswirkungen der jüngsten Fortschritte in diesem Bereich auf die Verbreitung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden anzugehen. Die Mitgliedstaaten sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung.

sollten den Zugang der Öffentlichkeit zu genauen, transparenten und aus glaubwürdigen Quellen stammenden Informationen der Regierung gewährleisten, insbesondere zu Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, einschließlich aller Aspekte der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Mitgliedstaaten sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und Auswirkungen von Falsch- und Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können.

sollten in unabhängige Forschung über die Verbreitung und Auswirkungen von Falsch- und Desinformation und Hassreden in verschiedenen Ländern und Sprachen investieren und diese unterstützen, insbesondere in unterversorgten Kontexten und in anderen Sprachen als Englisch, damit die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft frei und sicher arbeiten können. Digitale Plattformen und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Falschinformationen, Desinformationen oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformationen enthält, nicht beworben wird.

und Werbetreibende sollten sicherstellen, dass Werbung nicht neben Online-Falschinformationen, Desinformationen oder Hassreden platziert wird und dass Werbung, die Desinformationen enthält, nicht beworben wird. Digitale Plattformen sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen.

sollten für sinnvolle Transparenz in Bezug auf Algorithmen, Daten, Inhaltsmoderation und Werbung sorgen. Digitale Plattformen sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falschinformationen, Desinformationen und Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten.

sollten leicht zugängliche Richtlinien zu Falschinformationen, Desinformationen und Hassreden veröffentlichen und bekannt machen und über die Verbreitung koordinierter Desinformationen auf ihren Diensten sowie über die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Aktivitäten berichten. Digitale Plattformen sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden gewährleisten.

sollten die uneingeschränkte Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Bemühungen zur Bekämpfung von Falschinformationen, Desinformation und Hassreden gewährleisten. Nachrichtenmedien sollten sicherstellen, dass alle bezahlten Werbeanzeigen und Advertorials eindeutig als solche gekennzeichnet sind und keine Falschinformationen, Desinformation und Hassreden enthalten.

Nach eigenen Angaben ist die UNO in erster Linie besorgt über das, was sie als „Fehlinformationen“ betrachtet, weil das nicht gewählte globalistische Gremium sich Sorgen über Informationen macht, die „die Erfüllung des UN-Mandats und wesentliche Prioritäten“ beeinträchtigen könnten, insbesondere wenn es um Kritik an ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung geht.

Um es auf den Punkt zu bringen: Das WEF fördert die Schaffung einer Internationalen Koordinierungsbehörde für Cyberkriminalität, aber wie lange wird es dauern, bis Fehlinformationen und Desinformation im Internet als Cyberkriminalität gelten?

Sie stimmen den Narrativen zum Klimawandel nicht zu? Dann sind Sie ein Mörder, der den Planeten zerstört. Sie begehen Ökozid.

Sie sind gegen illegale Migration? Dann sind Sie ein Fanatiker und Ihre Äußerungen sind Hassrede.

Ihnen gefällt nicht, was Ihre Vertreter tun, und Sie möchten Ihre Meinung sagen? Dann untergraben Sie die Autorität demokratischer Regierungen.

Sie wollen nicht Teil der Agenda 2030 der UNO oder des Great Reset des WEF sein? Sie untergraben das Vertrauen in Institutionen.

Sie wollen keinen Krieg? Sie unterstützen Diktatoren, Schläger und Terroristen.

Da sogenannte Hassreden ständig mit Falsch- und Desinformationen im Zusammenhang mit „digitaler Sicherheit“ in einen Topf geworfen werden, wie lange wird es dauern, bis beide nicht mehr zu unterscheiden sind?