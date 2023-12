WEF in Davos – ein Ladenhüter?

Offenbar nur ein Drittel der früheren 3’000 Manager werden 2024 erwartet. Ex-Premier Tony Blair bedrängt Klaus Schwabs Welt-Konferenz.

Es ist merkwürdig still um das World Economic Forum (WEF). Während in früheren Jahren zum Jahreswechsel die internationalen Grossmedien mit Spekulationen über prominente Besucher in Davos und Interviews von Prof. Dr. Klaus Schwab nur so brummten, ist es bisher totenstill geblieben um eine Veranstaltung, die über 50 Jahre die Weltpresse beherrscht und den berüchtigten “Davos Man” zur Welt gebracht hatte.

Hat Klaus Schwab auf das falsche Thema gesetzt? Sein Lockruf nach Davos heisst in diesem Jahr “rebuilding trust” oder auf Deutsch: “Vertrauen wieder aufbauen“.

Bisher sollen es nicht mehr als 1’000 Manager aus der ganzen Welt sein, die vom 15. bis 19. Januar in Davos erwartet werden.

Angesichts der bis zu 3’000 Manager und Topmanager, die es in besseren Jahren waren, sieht das WEF 2024 nach einem Fehlstart aus.

Es sieht alles