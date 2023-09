WEF: In fünf Jahren wird KI die menschliche Vorherrschaft beenden

Führende Vertreter des globalistischen Weltwirtschaftsforums (WEF) schwärmen davon, dass die Menschheit bald von künstlicher Intelligenz (KI) „beherrscht“ werden wird.

Zwei hochrangige Mitglieder des WEF setzten sich für ein Interview mit der Rothschild-Familie, die Eigentümer des globalistischen Magazins The Economist ist, zusammen, um über den Aufstieg von KI-gesteuerten Maschinen zu sprechen.

Mustafa Suleyman, Mitbegründer des KI-Technologieunternehmens Google DeepMind, und Yuval Noah Harari, Senior Advisor des WEF und seines Gründers Klaus Schwab, diskutierten darüber, wie weit die künstliche Intelligenz in fünf Jahren sein wird.

Suleyman, ein Architekt der WEF-Agenda und wichtiges Mitglied von Schwabs „Steering Committee“, prognostizierte, dass KI in fünf Jahren viele alltägliche Aufgaben ersetzen werde, die heute normalerweise von Menschen ausgeführt werden.

Als Beispiel nannte er, dass KI Telefonanrufe tätigen und entgegennehmen wird, um Vereinbarungen mit Menschen und anderen Maschinen zu treffen.

Süleyman freute sich, dass KI den Menschen in „vielen, vielen Bereichen unserer Wirtschaft“ ersetzen könne.

Nachdem er Suleymans Prognose gehört hatte, grinste Harari von einem Ohr zum anderen, als er gefragt wurde, ob ihn diese Vorhersage „erschrecke“.

„Das ist das Ende der Menschheitsgeschichte“, sagte Harari, ein vehementer Verfechter des Atheismus.

„Nicht das Ende der Geschichte – das Ende der vom Menschen dominierten Geschichte.“

Mit anderen Worten: Die Zukunftspläne des WEF werden dafür sorgen, dass der Mensch nicht mehr die dominierende Lebenskraft auf der Erde sein wird.

Harari, der sich selbst als futuristischen Philosophen bezeichnet, glaubt, dass KI-Technologie eine treibende Kraft für seine Vision eines dystopischen Untergangs ist.

Er spricht oft davon, dass Menschen mit Maschinen verschmelzen und schließlich von ihnen beherrscht werden.

Seine Bücher handeln auch von Plänen für eine futuristische biotechnologische Welt, in der intelligente biologische Organismen von ihren eigenen Schöpfungen überholt werden.

„Der Homo sapiens, wie wir ihn kennen, wird in einem Jahrhundert aussterben“, prophezeite er.

Wie Slay News berichtete, behauptete Harari letztes Jahr, dass der „Klimawandel“ eine „technologische Arche Noah“ auf der Erde schaffen werde, die nur den „Eliten“ zum Vorteil gereichen werde.

Während einer Diskussion auf dem Warwick Economics Summit im September letzten Jahres behauptete Harari, dass die „Eliten“ der Welt in der Lage sein werden, ihre Macht zu nutzen, um ein globales Massenaussterben zu verhindern.

Laut Harari werden die sogenannten „Eliten“ in der Lage sein, sich vor planetarischen Katastrophen zu schützen, während der Rest der Menschheit untergeht.

Harari äußerte sich zum Thema „Klimawandel“, den er als „die dringendste Bedrohung für die Menschheit“ bezeichnete.

In einer separaten Diskussion schlug Harari auch vor, dass KI eingesetzt werden könnte, um religiöse Schriften wie die Bibel neu zu schreiben.

Er argumentierte, dass der Einsatz von KI zum Schreiben einer globalisierten „neuen Bibel“ einheitliche „Religionen schaffen wird, die wirklich richtig sind“.

Bei den Davos-Gipfeln 2020 und 2018 hielt Harari Grundsatzreden über die Zukunft der Menschheit auf der Hauptbühne des WEF-Kongresszentrums.

Er diskutiert regelmäßig mit Staatsoberhäuptern über globale Themen und seine humanistischen Zukunftsvisionen.

Mustafa Suleyman ist ein britischer Forscher und Unternehmer im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er ist Mitbegründer und ehemaliger Leiter der Abteilung für angewandte KI bei Google DeepMind.

Derzeit ist er Mitbegründer und CEO von Inflection AI, einem KI-Studio und Entwickler von Pi.

Zum Team von Inflection gehören einige der besten KI-Experten der Branche, die zuvor bei DeepMind, Google, Meta, Microsoft und OpenAI gearbeitet haben.

Suleyman ist außerdem Mitglied des Vorstands von The Economist und Mitglied des Lenkungsausschusses der AI Governance Alliance des WEF, die im Juni gegründet wurde.

Weitere Mitglieder des WEF Steering Committee sind:

Nick Clegg – Präsident für globale Angelegenheiten, Meta Platforms Inc.

Gary Cohn – Vizepräsident, IBM

Brad Smith – Vizepräsident und Präsident, Microsoft

Kent Walker – Präsident für globale Angelegenheiten, Google

Süleymans Buch „The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century’s Greatest Dilemma“ wurde im September 2023 veröffentlicht.

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, lobte das Buch als „exzellenten Leitfaden für die Navigation in einer beispiellosen Zeit“.

The Economist veranstaltete eine Diskussion zwischen Harari und Suleyman über ihre Pläne, wie KI unsere unmittelbare Zukunft beeinflussen wird.

Auf die Frage, wie das Leben der Menschen in fünf Jahren aussehen wird, antwortete Suleyman: „Diejenigen von uns, die an der Spitze stehen und die größten KI-Modelle trainieren, werden Modelle trainieren, die mehr als tausendmal größer sind als das, was wir heute sehen … Wir werden in den nächsten fünf Jahren fähige KI sehen.

„KIs, die nicht nur etwas sagen, sondern auch etwas tun können“.

Er beschrieb seine dystopische Vision einer Welt, in der KI mit „anderen Menschen“ telefonieren wird, um zu verhandeln, und andere KIs anrufen wird, um die richtige Reihenfolge in einer Lieferkette zu bestimmen.

KI wird in der Lage sein, Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zu nutzen, eine Software, die Datenübertragungen zwischen Systemen verarbeitet, um mit Websites, Wissensdatenbanken und Informationsspeichern zu kommunizieren.

Nachdem Süleyman seine Vision dargelegt hatte, sagte Harari: „… Für mich ist das, was wir gerade gehört haben, das Ende der Menschheitsgeschichte“.

„Nicht das Ende der Geschichte – das Ende der vom Menschen dominierten Geschichte“.

„Die Geschichte wird weitergehen, wenn jemand anderes die Kontrolle hat“.

Es war interessant, dass Harari „jemand anderes in der Kontrolle“ sagte.

War die Verwendung von „jemand“ anstelle von „etwas“ ein Hinweis auf diejenigen, die die Technologie kontrollieren werden?

In ähnlicher Weise bezog sich Suleyman auf eine „fähige KI“, die mit „anderen Menschen“ kommuniziert.

Die Idee der Verschmelzung von Mensch und Maschine wird von Harari und dem WEF häufig propagiert.

Im Jahr 2014 beschrieb WEF-Chef Klaus Schwab seine Pläne für eine „vierte industrielle Revolution“ als „Globalisierung 4.0“.

Schwab sagte, seine Agenda werde „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen“.

Möglicherweise haben sich Harari und Suleyman missverständlich ausgedrückt, aber man sollte sich der Sprache und der Psychologie bewusst sein, die verwendet werden, um Menschen zu indoktrinieren, damit sie ihre Ideologie akzeptieren.

Was Harari dann sagte, ist ein weiteres Beispiel dafür.

Auf die Frage, ob KI, wie von Süleyman vorgeschlagen, eingedämmt werden könne, antwortete Harari: „Wenn die Menschen untereinander zerstritten sind und sich in einem Wettrüsten befinden, wird es fast unmöglich, diese außerirdische Intelligenz einzudämmen…“.

„Ich neige dazu, es eher als eine Invasion von Außerirdischen zu sehen“.

„Als ob jemand käme und uns sagen würde, dass eine Flotte, eine außerirdische Flotte von Raumschiffen vom Planeten Zirkon oder was auch immer kommt, mit super, mit hochintelligenten Wesen“.

„Sie werden in fünf Jahren hier sein und den Planeten übernehmen“.

„Vielleicht werden sie nett sein, vielleicht werden sie Krebs und den Klimawandel lösen, aber wir wissen es nicht“.

„Das ist es, was uns erwartet, nur dass die Außerirdischen nicht in Raumschiffen vom Planeten Zirkon kommen, sondern aus dem Labor“.

„Wir wissen, dass sie hochintelligent und zumindest potenziell handlungsfähig sein werden, und das ist eine sehr beängstigende Mischung“.