Der Kreml hat auf weitverbreitete Berichte aus der Ukraine reagiert, wonach Kiew seine erste Lieferung amerikanischer M1 Abrams Kampfpanzer erhalten hat. Ukrainische Offizielle begrüßten, dass die Panzer ihren Streitkräften helfen würden, sich durch festgefahrene Frontlinien zu kämpfen.

Putins Sprecher Dmitrij Peskow sagte, dass „diese auch brennen werden“, und bezog sich damit auf frühere Fälle, in denen westliche Panzer abgezogen wurden, wie die deutschen Leopard-Panzer und die britischen Challenger-2-Panzer.

„All dies kann in keiner Weise das Wesen dieser besonderen Militäroperation, ihr Ergebnis, beeinträchtigen“, sagte Peskow. „Es gibt kein Allheilmittel, keine Waffe, die das Kräfteverhältnis auf dem Schlachtfeld verändern kann.

Bereits in diesem Jahr hatte Washington den Ukrainern 31 Abrams-Panzer versprochen. Die ersten zehn sollen am Samstag an die ukrainischen Streitkräfte übergeben worden sein. Weitere werden für diesen Herbst erwartet.

Laut Peskow über Reuters:

Abrams-Panzer sind ernsthafte Waffen, aber denken Sie daran, was der Präsident über andere Panzer gesagt hat, die in einem anderen Land hergestellt wurden“, sagte Peskow und bezog sich damit auf andere westliche Panzer, die an Kiew geliefert wurden, darunter deutsche Leopard und britische Challenger.

Ebenfalls in diesem Monat kündigte das Weiße Haus zum ersten Mal die Lieferung einer „begrenzten“ Anzahl von ATACMS-Langstreckenraketensystemen mit einer Reichweite von bis zu 190 Meilen (ca. 306 km) an.

Anfang September schrieb The Guardian: „Ein Schlachtfeldvideo, das über Nacht in den sozialen Medien kursierte, scheint die Zerstörung eines britischen Challenger 2 in der Ukraine zu zeigen, was das erste Mal wäre, dass einer der Panzer im Kampf zerstört wurde.“

In den britischen Medien wurde daraufhin klargestellt, dass seit der Produktion und dem ersten Einsatz des Challenger 2 im Jahr 1994 noch nie ein Panzer dieses Typs im Gefecht durch feindliche Kräfte verloren gegangen war (mit Ausnahme eines Brandes im Irak im Jahr 2003).

Zerstörte ukrainische Challenger 2 außerhalb von Robotyne, höchstwahrscheinlich von der 82. Luftangriffsbrigade.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Das Vereinigte Königreich hat umstrittene Munition mit abgereichertem Uran nach Kiew geschickt, die von Challenger-II-Panzern abgefeuert werden soll. Das britische Verteidigungsministerium räumte im vergangenen Frühjahr ein, dass es „die Orte, an denen DU-Geschosse von der AFU in der Ukraine abgefeuert werden, nicht überwacht“.