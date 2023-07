WEF & King Charles: Das gesamte globale System hat versagt

Wenn es um das Weltwirtschaftsforum und den großen RESET geht, bleibt eine der prominentesten Figuren im Dunkeln – König Charles. Dabei war es Prinz Charles, der diese gesamte Agenda mitbegründet und mitgestaltet hat. Es ist die britische Krone, die sich geweigert hat, ihre Kolonien freizugeben, vorwiegend Australien und Kanada. Die britische Krone, die den Krieg in der Ukraine aufrechterhält. Die britische Krone, die jahrzehntelang unkontrolliert in die Epstein-Insel, den Jimmy-Savile-Skandal und Pädophilie verwickelt war.

Es ist die britische Krone, die angeblich am Tod von Prinzessin Diana mitschuldig war. König Charles ist an über 400 Nichtregierungsorganisationen (NRO) beteiligt, die wir als „Wohltätigkeitsorganisationen“ bezeichnen, obwohl die überwiegende Mehrheit von ihnen lediglich ein Mittel zur Geldwäsche auf „zirkulärem“ Weg ist.

Im Laufe von 10 Jahren soll King Charles 140 Millionen Euro für die besagten 400 „Wohltätigkeitsorganisationen“ aufgebracht haben. Bemerkenswert ist, dass Charles diese NROs nicht direkt finanziert hat, sondern Gelder von anderen, nicht genannten Personen weiterleitete – und dafür die Lorbeeren erntete. Der Prince of Wales Charitable Fund behauptet, im Laufe von 20 Jahren 70 Millionen Dollar gespendet zu haben. Natürlich gibt es keine Jahresabschlüsse, keine Steuererklärungen – denn die Krone ist immun gegen Steuern.

Was die Krone behauptet und was die Realität ist, trifft also nirgends aufeinander.

Nach zahlreichen Videos von Klaus Schwab und Charles hat das gesamte globale System versagt. Und auf den ersten Blick gibt es kein Argument. Eine bessere Frage wäre, warum es gescheitert ist und durch wessen Handlungen?

Es ist gescheitert, weil eine kleine Gruppe von Kabalisten gierig war. Sie gierten nach Kindern, Geld, Drogen, Macht und einem Kastensystem.

Wer sind die Kabalisten? Es gibt verschiedene Ebenen. Die Regierungen sind eigentlich die unterste Ebene, einfach weil sie von der nächsten Ebene eingeführt wurden. Diese Ebene würde aus den Behörden bestehen, die die Aufgabe haben, das Volk zu schützen – aber in Wirklichkeit sind sie das Militär der nächsten Ebene. Die nächste Ebene sind die Industriellen und Bankiers. Die letzte Ebene ist das Geld.

Der Kapitalismus im wahrsten Sinne des Wortes hat wahrscheinlich nie wirklich existiert. Wie der Marxismus existiert er auf dem Papier, aber wenn Menschen die Ideologien in den Kontext einbringen, scheitert jedes System.

Die Klaus Schwabs und King Charles der Welt sind keine Wohltäter, sie sind, wie Biden bemerkte, Teil der KI.

In der Schweiz gibt es 26 Kantone, die das ganze Land abgrenzen. Ähnlich wie die US-Bundesstaaten haben die Kantone ihre eigene Regierung und Verwaltung. Diese Kantone finanzieren Universitäten wie die Universität Genf, an der Klaus Schwab als Professor tätig war. Ferner gewähren die Schweizer Kantone auch einer Reihe von externen Universitäten Gegenseitigkeit, darunter: Harvard, Johns Hopkins, Trinity College, Kings College, Universität von Michigan und Universität von Tokio – um nur einige zu nennen.

Dies zeigt einmal mehr, dass die nordischen Länder im Mittelpunkt stehen – regiert vom Oberherrn, König Karl, verwaltet von der Weltbank – der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die BIZ das Dokument „The Green Swan – a Protocol for governments, central banks, and Elites“.

Das Papier erörtert die „Green Swan transition risks related to potentially disorderly mitigation strategies (Risiken des Übergangs zum Grünen Schwan im Zusammenhang mit potenziell ungeordneten Minderungsstrategien )“. Wie in – Anarchie. Diese Risiken könnten Folgen für das Mandat der Zentralbanken zur Finanzstabilität haben. Die beste Lösung, so das Papier, ist die Einführung einer Pigovschen Kohlenstoffsteuer. Laut The Economist ändern diese Steuern das Verhalten. Das Papier zeigt sich besorgt darüber, wie sich der Klimawandel auf die Geldströme der Banken auswirken wird: Versicherungsrisiken, Handelsrisiken und das Risiko von Einnahmeausfällen. Wie können die Zentralbanken diese Risiken abmildern und ihre wichtigen Macht-, Kontroll- und Geldströme beibehalten?

Zu diesem Zweck hat Klaus Schwab angekündigt, dass die „nächste Pandemie“ eine Klimapandemie sein wird. Wie bei der COVID-Pandemie werden sich die Länder aufspalten in diejenigen, die die Klimaimpfung nehmen, und diejenigen, die sich weigern. Die darauffolgende Spaltung wird sich in immer größeren Unruhen, Morden, Überfällen und der Zerstörung von Eigentum äußern.

Nach Ansicht der BIZ wurde unser derzeitiges Finanzchaos durch die Almosen während COVID verursacht. Daher hat die BIZ festgestellt, dass die Inflation bis 2027 nicht kontrolliert werden kann. Die niedrigen Zinssätze waren offensichtlich künstlich. Aber sie begünstigten den Kaufrausch der größten Hedge-Fonds in Immobilien: Blackrock, State Street und Vanguard. Diese Fonds investierten massiv in den Kauf von nicht nur ein oder zwei Häusern, sondern manchmal auch von ganzen Wohnanlagen. Der Spielplan war die Einführung des Schemas „Sie werden nichts besitzen“. Hedgefonds sind der neue Eckpfeiler des Mietmarktes. Der Vermietungsmarkt wird die 15-Minuten-Städte einleiten, die die digitalen sozialen Kreditscores und damit das große RESET-Geldsystem schaffen werden.

Heute gibt es keine 15-Minuten-Städte. Nirgendwo. Es bleibt ein Zukunftskonzept. Und warum? GELD. Die Regierung Biden hat kürzlich vorgeschlagen, die Erbschaftssteuer zu ändern. Die Freibeträge für die Erbschafts- und Schenkungssteuer sollen auf das Niveau des Jahres 2009 zurückkehren, d. h. 3,5 Millionen Dollar für die Erbschaftssteuer und 1 Million Dollar für die Schenkungssteuer bei einem erhöhten Höchststeuersatz von 45 %. Ferner würde der Steuerplan:

Einführung einer Steuer auf nicht realisierte Kapitalgewinne bei Tod für nicht realisierte Kapitalgewinne über 1 Million Dollar.

Besteuerung der Kapitalgewinne von Millionären zu normalen Einkommenssteuersätzen, die zu dem von ihm vorgeschlagenen Spitzengrenzsatz von 39,6 Prozent erhoben würden

die Steuerpflichtigen zu verpflichten, Phantomgewinne aus nicht veräußerten Vermögenswerten jedes Jahr in ihr zu versteuerndes Einkommen einzubeziehen und auf diese Phantomgewinne Steuern zu zahlen, um einen Mindeststeuersatz von 20 Prozent zu erreichen. Die im Rahmen des Vorschlags gezahlten Steuern würden als „Vorauszahlungen“ auf die endgültigen Kapitalertragssteuern angesehen, die fällig werden, wenn der Steuerpflichtige sein Vermögen verkauft oder wenn er im Todesfall Kapitalertragssteuern schuldet.

Die derzeitigen Einnahmen der Bundesregierung aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer belaufen sich jährlich auf etwa 27 Milliarden Dollar. Das ist ein sehr geringer Betrag, etwa weniger als 1 % der Einnahmen, gemessen an den Steuereinnahmen des Bundes. Selbst wenn all diese neuen Steuerbemühungen die Einnahmen verdoppeln würden – was nicht der Fall sein wird – was ist der PUNKT? Hier stimmt etwas nicht.

Wenn man bedenkt, dass es nicht wirklich darum geht, „Einnahmen zu erzielen“, ist es wahrscheinlich, dass es darum geht, die Familienbauern und Viehzüchter, die mittelständischen Familienbetriebe zu eliminieren und sie effektiv zu besteuern, damit sie von den Hedge-Fonds für Schrottmehl aufgekauft werden.

Die Ausstiegsstrategie des Verschenkens wird effektiv eliminiert.

Noch komplizierter wird diese Invasion der KI-Körperfresser durch die Erklärung unserer globalen Dirigenten, dass es im Jahr 2024 KEINE WAHLEN geben wird. WER wird einen globalen Shutdown wegen der Klimawandel-Pandemie ausrufen – und die Biden-Administration, die dem Militär und dem Heimatschutz die Befugnis zur Ausrufung von Notstandsgesetzen übertragen hat, wird die Tyrannei des Kriegsrechts verhängen.

DAMIT erklärt sich, warum Biden sich NICHT einmal mit dem Wahlkampf beschäftigt…..