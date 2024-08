WEF und Gates-unterstützte Koalition planen regionale und beschleunigte Impfstoffproduktion für Routineeinsätze und Pandemien

Geht es bei der Agenda wirklich um mehr Gesundheitssicherheit, oder geht es eher darum, die Macht zu konsolidieren und sicherzustellen, dass jeder auf Jahre hinaus mit neuen Technologien geimpft wird?

Eine vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützte Koalition zur Pandemievorsorge veröffentlicht einen Dreijahresplan zur Regionalisierung und Beschleunigung der Impfstoffproduktion im sogenannten globalen Süden.

Am Dienstag veröffentlichte die Regional Vaccine Manufacturing Collaborative (RVMC) ihre Strategie 2024-2027, die darauf abzielt, „regionale Impfstoffproduktions- und Lieferkettennetzwerke zu beschleunigen, die in der Lage sind, Impfstoffe für den Routinegebrauch auf nachhaltige Weise zu produzieren und für den Ausbruch einer Pandemie bereit zu sein“.

“Die großen Unterschiede beim Zugang zu Impfstoffen während der COVID-19-Pandemie haben die Dringlichkeit des Aufbaus regionaler Netzwerke zur Impfstoffherstellung unterstrichen, um die Selbstversorgung mit Impfstoffen zu unterstützen.“ Regionale Strategie zur Zusammenarbeit bei der Impfstoffherstellung 2024-2027

Bill Gates: "For every disease that we don't have vaccines, we will try mRNA".



"We just need to mess around. There's a lot of lipid nanoparticles, and some are very self assembling."



"We'll be able to build factories worldwide that can make $2 vaccines with even less lead time…

“Wir werden in Davos 2025 – auf der Grundlage des Rahmens – ein Dokument erarbeiten, das überzeugende Argumente dafür liefert, den Kurs der Regionalisierung beizubehalten, die gegenseitigen Vorteile dieses Ansatzes zu nutzen und die Risiken aufzuzeigen, die entstehen, wenn die Agenda nicht vollständig und in echter Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten umgesetzt wird.“ Gemeinsame regionale Strategie für die Impfstoffherstellung 2024-2027

Der auf drei Jahre angelegte Plan des RVMC, der vom WEF, den US National Academies of Medicine (NAM) und der von Gates unterstützten Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ins Leben gerufen wurde, basiert auf der Überzeugung, dass „die Länder zu Recht eine größere Gesundheitssicherheit und Kontrolle über die Impfstoffherstellung innerhalb ihrer Grenzen wünschen“.

Nach Ansicht des RVMC sind die Länder Afrikas, Lateinamerikas und der Karibik sowie Südostasiens die Regionen, die „am besten positioniert sind, um das notwendige Ausmaß an Nachfrage, Investitionen und Fähigkeiten für eine nachhaltige Impfstoffproduktion zu erreichen.“

Die Dreijahresstrategie des RVMC für die Impfstoffherstellung soll „die globale Vision für die Regionalisierungsagenda“ sein.

In der folgenden Abbildung legt das RVMC seine Grundsätze für die nächsten drei Jahre dar:

In ähnlicher Weise kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diese Woche den Start eines neuen Projekts an, das die Entwicklung und Zugänglichkeit menschlicher Vogelgrippe (H5N1)-Messenger-RNA-Impfstoffkandidaten für Hersteller in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommenbeschleunigen soll.

Das Projekt wird vom argentinischen Hersteller Sinergium Biotech geleitet, der die WHO und das mRNA-Technologietransferprogramm des Medicines Patent Pool (MPP) nutzen wird.

Der Forscher, Autor, Verfechter der natürlichen Gesundheit und Aktivist James Roguski schrieb diese Woche auf seinem Substack über das neue Projekt: „Darum ging es bei den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem vorgeschlagenen Pandemievertrag schon immer.“

„Solange nicht alle geimpft sind, ist niemand sicher“ Klaus Schwab, Weltwirtschaftsforum, 2021

“Die ehrgeizige 100-Tage-Mission, die vom CEPI angeführt und von den G7- und G20-Staaten unterstützt wird, zielt darauf ab, innerhalb von nur drei Monaten Impfstoffe, Diagnostika und Therapeutika gegen eine neuartige virale Bedrohung zu entwickeln. Das Erreichen dieses Ziels – etwa ein Drittel der Zeit, die für die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs benötigt wurde – würde der Welt eine gute Chance geben, die nächste Pandemie im Keim zu ersticken.“ Globaler Gipfel zur Pandemievorsorge, Juli 2024 Zeitgleich mit dem Start der RVMC-Regionalisierungsstrategie in dieser Woche war CEPI Mitveranstalter des zweitägigen Global Pandemic Preparedness Summit in Rio de Janeiro, Brasilien – demselben Land, in dem im November der G20-Gipfel stattfinden wird. In der Pressemitteilung zum Ende des Gipfels heißt es: “Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Bemühungen um eine verstärkte Krankheitsüberwachung, die regionale Produktion und der Zugang zu Gesundheitsinstrumenten und Gegenmaßnahmen, mit denen die Bedrohung durch Epidemien und Pandemien in nur 100 Tagen bekämpft werden könnte. “Die ehrgeizige 100-Tage-Mission, die von CEPI angeführt und von den G7- und G20-Staaten unterstützt wird, zielt darauf ab, innerhalb von nur drei Monaten Impfstoffe, Diagnostika und Therapeutika gegen eine neuartige virale Bedrohung zu entwickeln. DasErreichen dieses Ziels – etwa ein Drittel der Zeit, die für die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs benötigt wurde – würde der Welt eine gute Chance geben, die nächste Pandemie im Keim zu ersticken.”

The next pandemic could be right around the corner – and we must prepare for it.



At #GPPS2024, our partners @finddx today announced their new index, finding that out of 21 pathogens with outbreak potential, SARS-CoV-2 is the only pathogen for which there is adequate diagnostic…

Im Anschluss an die Veranstaltung unterzeichneten Vertreter der auf dem Global Pandemic Preparedness Summit 2024 versammelten Organisationen eine Erklärung, in der sie feststellten, dass „die Länder des globalen Südens von der COVID-19-Pandemie stärker betroffen waren, da der Zugang zu Impfstoffen, Arzneimitteln und Diagnostika in diesen Ländern verspätet eintraf, was zu einer erheblichen Morbidität und Mortalität in der Bevölkerung führte“.

Daher kamen sie zu dem Schluss, dass „kontinuierliche Investitionen in den Aufbau und die Stärkung der Wissenschafts-, Technologie- und Innovationssysteme sowie der regionalen und lokalen End-to-End-Produktionskapazitäten der Länder des Globalen Südens für eine größere Autonomie und Stabilität bei der Entwicklung von Gesundheitstechnologien, die Förderung der Generierung und Aufnahme von Wissen und Technologien und die Gewährleistung eines gerechten Zugangs von entscheidender Bedeutung sind.“

“Die Mission ist nicht der Impfstoff. Die Mission ist es, alle Menschen auf der Welt zu impfen.“ Mariana Mazzucato, Weltwirtschaftsforum, 2022

Die nicht gewählten Globalisten des WEF, der Gates Foundation, des CEPI und des RVMC haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Impfstoffproduktion zu regionalisieren und zu beschleunigen, und zwar durch ihre selbst finanzierten, selbst geschaffenen Organisationen, um den gesamten Planeten auf Jahre hinaus zu impfen.

Wie die Autorin und Professorin am University College London Mariana Mazzucato auf der WEF-Jahrestagung 2022 erklärte, ist die Mission nicht der Impfstoff, sondern die Mission ist es, alle Menschen auf der Welt zu impfen.

The mission isn't the vaccine. The mission is to vaccinate everyone in the world.



I’m a hard pass on that. pic.twitter.com/Tv6g9hmZOy — The Researcher (@listen_2learn) August 11, 2022

„Für jede Krankheit, für die wir keine Impfstoffe haben, werden wir mRNA ausprobieren“ Bill Gates, USA Today, 2024

Und diese nicht gewählten Globalisten wollen mit ihren Investitionen Milliarden verdienen, während sie noch mehr Macht und Einfluss auf das Weltgeschehen erlangen.

Sie werden mit Regierungen zusammenarbeiten, um mRNA-„Impfstoffe“ für jeden einzelnen Krankheitserreger auf den Markt zu bringen, auf den sie stoßen.

Nach den neuesten Zahlen des CEPI-Partners FIND gibt es derzeit „21 Krankheitserreger mit Ausbruchspotenzial“.

Das sind 21 Möglichkeiten für öffentlich-private Partnerschaften, auf Strategien und Maßnahmen aufzubauen, die sie in den letzten vier Jahren umgesetzt haben.

Diese globalistischen Organisationen machen den Klimawandel für den Anstieg der Krankheitserreger verantwortlich.

In der jüngsten Erklärung des Global Pandemic Preparedness Summit hieß es gestern:

„Die fortschreitende Klimakrise und Naturkatastrophen verändern die Muster von Infektionskrankheiten, einschließlich zoonotischer, vernachlässigter und durch Vektoren übertragener Krankheiten, und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Epidemien und neuen Pandemien aufgrund der Verbreitung, des Wiederauftretens und/oder des Auftretens von Krankheitserregern.“

Sept 2021 – The President of the European Central Bank Christine Lagarde in conversation with Klaus Schwab: If we don't vaccinate the whole world, as we should, COVID-19 will come back to haunt us, and it will come back to hurt us.

Source: https://t.co/X8mImFTLxT pic.twitter.com/XyxmKp0rRk — Camus (@newstart_2024) October 16, 2023

“Wenn wir nicht die ganze Welt impfen, wie wir es tun sollten, wird COVID-19 auf uns zurückkommen und uns schaden.“ Christine Lagarde, Weltwirtschaftsforum, 2021

Das RVMC wurde auf der WEF-Jahrestagung 2022 mit Unterstützung von CEPI gegründet.

Das CEPI wurde auf der WEF-Jahrestagung 2017 mit Unterstützung der Gates Foundation gegründet.

Historisch gesehen hat die Gates-Stiftung mehr Mittel für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereitgestellt als die meisten Nationalstaaten.

Die Gates-Stiftung ist auch einer der Hauptpartner von GAVI, der Impfstoffallianz, die der WHO ebenfalls mehr Geld zur Verfügung stellt als die meisten Mitgliedsstaaten.

Unter dem Deckmantel des Klimawandels und der planetarischen Gesundheit stehen all diese Gruppen und viele andere voll und ganz hinter dem Vorstoß in Richtung Netto-Null, Verfolgung des CO2-Fußabdrucks, „eat the bugs“, digitaler Ausweis, CBDC, Track-and-Trace-Überwachung, „du wirst nichts besitzen und glücklich sein“-Reset-Politik.

Jetzt wollen sie die „Impfstoff“-Produktion in ärmeren Ländern des globalen Südens beschleunigen und regionalisieren.

Geht es bei dieser Agenda wirklich um mehr Gerechtigkeit und mehr Gesundheitssicherheit, oder geht es darum, die eigene Macht weiter zu festigen und mit neuen Technologien „herumzuspielen“, die sie jedem über Jahre hinweg in die Arme stecken wollen?