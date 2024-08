Sind die Olympischen Spiele ein Probelauf für einen digitalen Staat 1984?

Von Aaron Hertzberg

Bericht aus erster Hand über QR-Codes, digitale IDs und die Militarisierung der Polizei in Paris

Dies ist ein Gastbeitrag von einem Freund, der in Paris vor Ort ist und über die Situation berichtet.

Am besten beginnt man mit der Feststellung, dass es drei verschiedene Kategorien von Olympiastätten gibt, die die Stadt Paris für Besucher und Athleten besonders sicher machen will, wobei jede von ihnen ihre eigenen Sicherheitsanforderungen stellt.

Zunächst gibt es die vielen offiziellen, bereits bestehenden Sportstätten (Stadien, Arenen, Tennisplätze, Wassersportzentren usw.) in ganz Paris und Frankreich. Diese erfordern die wenigsten neuartigen Sicherheitsmaßnahmen, sei es in Form von Schutzzonen oder den (ungewöhnlichen) Methoden, die zu deren Erhaltung eingesetzt werden.

Dazu gehört auch das historische Grand Palais, ein architektonisches Juwel aus dem Jahr 1900, das am Fuße der Champs-Elysées liegt. In diesem monumentalen Gebäude mit seinen vielseitigen Innenräumen finden regelmäßig Museumsausstellungen aller Art statt, aber auch Galas, aufwändige Modeschauen, Konzerte, Kongresse und sogar eine Eislaufbahn. Es wäre nicht sehr schwierig gewesen, ihn in einen Ort für olympische Sportereignisse zu verwandeln.

Zweitens gibt es neben diesen speziellen Sporteinrichtungen mehrere berühmte öffentliche Denkmäler und historische Wahrzeichen, die in temporäre Austragungsorte für die Spiele umgewandelt wurden.

Dazu gehören vor allem das Trocadero und der Bereich neben dem Eiffelturm, das Schloss von Versailles, der Place de la Concorde, die Brücke Alexandre III. und die weitläufigen Rasenflächen vor dem Hôtel des Invalides.

Es wurden Unmengen von Tribünen und Einrichtungen für Zuschauer mit Eintrittskarten aufgestellt und kreativ eingerichtet, um sich den oft ungewöhnlichen Konturen und räumlichen Zwängen dieser Bereiche anzupassen. Der Obelisk auf dem Place de la Concorde, der hinter einem Flickenteppich aus sich kreuzenden Gittern und Tribünen versteckt ist, war in der Tat seltsam. Von außen sieht das weitläufige, eingezäunte Gelände mit seinen riesigen Ständen, die sich aus den leeren Straßen erheben, wie eine Art Jahrmarkt aus.

Drittens und wohl am wichtigsten ist die Seine selbst, in der die Eröffnungsfeier und mehrere Wassersportwettbewerbe stattfinden werden.

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ist die erste Kategorie von Veranstaltungsorten die einfachste, da die Ein- und Ausgänge bereits Teil der Strukturen sind. Um die Sicherheit von Zuschauern und Athleten zu gewährleisten, müssen lediglich die Umgrenzungen um die Gebäude leicht erweitert und die Zugänge mit Personal und Sicherheitspersonal besetzt werden, damit niemand – oder nichts – Gefährliches durchkommt.

Denken Sie an das Barclays Center am Abend eines Spiels. Hier ist genug Platz, um die Menschenmassen am Eingang unterzubringen, die darauf warten, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, ohne die unmittelbare Umgebung zu stören.

Die zweite Kategorie von Veranstaltungsorten verändert, wie bereits erwähnt, den öffentlichen Raum unter freiem Himmel erheblich; sie stellen größere Sicherheits- und logistische Herausforderungen dar, da die physischen Absperrungen, die „draußen“ von „drinnen“ trennen – also die Zuschauer mit Eintrittskarte von denen ohne – mit Lastwagen herangeschafft und aufgebaut werden müssen.

Diese Absperrungen bestehen aus Hunderten von Kilometern Maschendrahtzaun (etwa 10 Fuß lang und 7 Fuß hoch), der in Betonplatten eingelassen ist und je nach Bedarf verschoben und verbunden werden kann.

Sie wickeln sich auf seltsame, unansehnliche Weise um die temporären Sportstätten im Freien und sehen trotz der beträchtlichen Anstrengungen, sie ordentlich aufzustellen, für viele wie menschliche Zwinger aus. (Verärgerte Pariser bezeichnen sie als Käfige.)

Der letzte Ort bzw. die letzte Kategorie der olympischen Veranstaltungen und der Ort der Eröffnungszeremonie, die Seine, ist der problematischste, was die Sicherheitsgrenzen angeht.

Um den unendlichen Sicherheits-, Handels- und Hygieneanforderungen gerecht zu werden, die mit der vielfältigen Nutzung des Flusses verbunden sind, wurde etwas noch nie Dagewesenes unternommen: Acht Tage lang wurden die Seine und ihre unmittelbare Umgebung im Vorfeld der Eröffnungsfeier (morgen) privatisiert, so dass fast die gesamte Pariser Bevölkerung vom Flussufer und von den umliegenden Straßen und Brücken ferngehalten wurde.

Um diese Sperrung des Flusses umzusetzen, wurden die bereits erwähnten beweglichen Zäune in Form von Kettengliedern – Tausende von ihnen – zusammen mit einem neuartigen, aber nicht völlig unbekannten technischen Gerät eingesetzt: dem QR-codierten Pass.

Um zu erklären, wie dies vor Ort aussieht, werde ich versuchen, eine hypothetische Analogie mit New York City zu ziehen.

Es ist ein höchst unzulänglicher Vergleich, da die beiden Städte sehr unterschiedlich aufgebaut sind und die Proportionen nicht stimmen, aber es ist das Beste, was mir unter Druck einfiel, um den Punkt zu veranschaulichen.

Stellen Sie sich vor, die 42nd Street in New York wäre die Seine und alle Avenues, die sie durchschneiden, wären die vielen Brücken in Paris, die die Nord- und Südseite der Stadt verbinden.

Stellen Sie sich nun vor, die Bürgersteige der 42nd Street wären das rechte und linke Ufer von Paris, und alle Gebäude auf der Nord- und Südseite der 42nd Street würden sich über die gesamte Länge der Straße erstrecken, wie die Reihen der charmanten alten Pariser Wohnhäuser, die man auf Postkarten mit Blick auf die Seine sieht.

Stellen Sie sich nun vor, wie das Leben in Manhattan wäre, wenn acht Tage lang die gesamte 42nd Street (Straße, Bürgersteige, Alleen, ganze Häuserblocks) für den gesamten motorisierten Verkehr und den größten Teil des Fuß- und Radverkehrs gesperrt wäre und nur zwei Alleen – eine auf der East Side (z. B. 2nd Avenue) und eine auf der West Side (z. B. 8th Avenue) – für den gesamten Nord-Süd-Verkehr von Midtown Manhattan offen stünden: Fuß-, Rad- und motorisierter Verkehr.

Stellen Sie sich vor, dass zusätzlich zu diesen Einschränkungen auf der 42nd Street das gesamte Gebiet zwischen der 41st und 43rd Street – mit allen Querstraßen – acht Tage lang für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt wird, mit Ausnahme von Not- und Polizeifahrzeugen. Busse würden aus dem Gebiet umgeleitet werden.

Zufällige Fußgänger und Radfahrer, die aus dem Stadtzentrum kommen, könnten sich in diesem Außenbereich unmittelbar nördlich und südlich der 42nd Street frei bewegen, aber sie könnten die 42nd Street selbst immer noch nicht betreten, und wenn sie die Außenbereiche der Fußgängerzone durch Polizeikontrollpunkte betreten, würden sie stichprobenartig von einer Polizeipräsenz durchsucht, die der einer Besatzungsarmee ähnelt.

Der U-Bahn-Verkehr würde weiterhin ohne Unterbrechung durch die Zone verkehren, jedoch keine Haltestellen in der 41st, 42nd und 43rd Street einrichten. Alle wichtigen U-Bahn-Knotenpunkte in dem Gebiet würden in diesen acht Tagen vollständig geschlossen, einschließlich der MetroNorth- und LIRR-Züge, die in die und aus der Grand Central fahren.

Autofahrer, die z. B. von der Upper East Side nach Kip’s Bay fahren wollen, könnten es schneller und einfacher finden, zur Hauptverkehrszeit die Queensborough Bridge zum Queens Midtown Tunnel zu nehmen und von dort wieder zurück nach Manhattan zu fahren, anstatt in dem Engpass zu sitzen, der sich über mehrere Blöcke entlang der Zufahrt zur Kreuzung 2nd Avenue 42nd Street in Richtung Süden bildet.

Stellen Sie sich außerdem vor, dass mehr als die Hälfte der Gehwegbreite der 42nd Street komplett mit Metallständern und Tribünen belegt ist, um eine Eröffnungsparade von langsam fahrenden Lastwagen vorzubereiten, die die 42nd Street von Osten nach Westen überqueren werden.

In Paris gleiten bei der Eröffnungszeremonie geschmückte Boote der teilnehmenden Nationen den Fluss hinunter, so dass zusätzlich zu den Flussufern auch die meisten Brücken im Zentrum von Paris mit leeren, steilen Metalltribünen gefüllt sind.

Mein phantasievoller Vergleich mit New York lässt es leider nicht zu, dass sich die Avenues wie Brücken verhalten, aber wenn Sie sich das Park Avenue Viaduct über der 42nd Street vorstellen können, das mit leeren Sitzen und hoch gestapelten Bänken gefüllt ist und auf die Straße hinunterschaut, bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie dieser lebenswichtige öffentliche Raum in einen riesigen Sitzbereich verwandelt wurde, der acht Tage lang ungenutzt bleibt.

Der kontrollierte Zugang zu den Tausenden von Wohnhäusern, Unternehmen und Geschäften in der 42nd Street über die vielen ansonsten gesperrten Alleen beginnt bereits in der 41. und 43. Straße (und manchmal ein oder zwei Straßen weiter) hinter Hunderten von Metern der oben erwähnten Maschendrahtbarrieren und über ausgewählte Zugangspunkte, die rund um die Uhr von Polizeieinheiten bewacht werden.

Der Zutritt wird nur autorisierten Personen gewährt, die im Besitz eines speziellen QR-codierten „Games Pass“ sind.

Die „befugten“ Personen, die diesen Bereich nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad betreten dürfen, wären: Anwohner, Besitzer oder Angestellte von Geschäften und Unternehmen in der 42nd Street und/oder Touristen und andere, die einen triftigen Grund haben, dort zu sein.

Zu den letztgenannten Gründen gehören im Wesentlichen Arzttermine, Reservierungen für Mittag- und Abendessen in Restaurants und die Notwendigkeit, dass Gäste, die in Hotels oder Airbnbs innerhalb dieses „sicheren“ Bereichs übernachten, zu ihren Unterkünften zurückkehren.

Der QR-codierte „Games Pass“ selbst würde nur nach erfolgreicher Einreichung detaillierter persönlicher Informationen und unterstützender Dokumente bei der NYPD lange vor der Sperrzeit ausgestellt werden.

Die NYPD würde alle persönlichen Informationen über die Personen, die innerhalb des baldigen Sperrgebiets leben und arbeiten, aufzeichnen, vermutlich die Richtigkeit der Angaben überprüfen und dann grünes Licht für die Ausstellung des „Games Pass“ geben oder verweigern.

Aus unbekannten Gründen erhielten viele Angestellte kleiner Unternehmen nie ihren QR-codierten „Games Pass“, nachdem sie den Behörden alle erforderlichen persönlichen Daten korrekt mitgeteilt hatten.

In Paris führte dieses unerklärliche Versäumnis, „Games Passes“ an Angestellte auszugeben, deren Arbeitsplätze sich innerhalb der abgesperrten Bereiche befanden, sei es aufgrund menschlicher oder maschineller Fehler, anfangs zu großen Spannungen zwischen Polizisten und Arbeitnehmern an zahlreichen Zugangspunkten, da letztere mit vielen Mitteln versuchten (ihre Chefs anzurufen, Beschäftigungsnachweise vorzulegen, freundliche Zusicherungen abzugeben usw., oft vergeblich), ihr Recht und ihre Notwendigkeit zu rechtfertigen, den Bereich zu betreten.

Am Nachmittag der Eröffnungsfeier füllten sich die Tribünen, die die Bürgersteige der 42nd Street säumten, und die Tribünenreihen, die vom Park Avenue Viaduct hinunterblickten, langsam mit den mehr als 300.000 Zuschauern, die mit Eintrittskarten die Olympische Parade verfolgen durften.

Niemand sonst in New York City – es sei denn, er hatte das Glück, in einem Gebäude an der 42nd Street zu wohnen, dessen Fenster auf die Straße gerichtet war – durfte nahe genug an das Ereignis herankommen, um es mit eigenen Augen zu sehen.

Die allgemeine Verärgerung über die achttägige, fast vollständige Sperrung der Seine, ihrer oberen und unteren Ufer, der Gebäude rundherum und der meisten Brücken lässt sich nur schwer in Worte fassen.

Die Umleitung des motorisierten Verkehrs und die daraus resultierenden kolossalen Engpässe in diesem zentralen Teil der Stadt waren für Taxis und Pendler zur Hauptverkehrszeit ein absoluter Albtraum – selbst nachdem die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen infolge des saisonalen Exodus der Pariser, die die Stadt in Richtung Sommerhäuser und ausländische Urlaubsziele verlassen, deutlich zurückgegangen war.

Am meisten verärgert haben die Pariser jedoch die Einschränkungen für Fußgänger und Radfahrer im Bereich des Wassers und der Flussufer.

Eingezwängt und durch lange, schmale Zwischenräume zwischen Bürgersteigen und leeren Straßen getrieben, ärgern sich Anwohner und Besucher von Paris gleichermaßen über die aufdringlichen, einschüchternden Metallzäune, die eher an ein Gefangenenlager oder ein Migrantenlager erinnern als an eine internationale Sportveranstaltung.

Es ist kaum zu übertreiben, wie heftig diese unansehnlichen Barrieren mit der ansonsten schönen Umgebung kollidieren, aus der sie die Menschen fernhalten.

Es überrascht nicht, dass all diese Einschränkungen zu einem erheblichen Rückgang der touristischen Aktivitäten in der Region geführt haben. Die Restaurants innerhalb der abgesperrten „Sicherheitszonen“ erwirtschaften 30 bis 70 % weniger als zu dieser Zeit im letzten Jahr. Dies gilt sogar für die Pufferzonen, die zum Fluss führen, wo der motorisierte Verkehr verboten ist, der Zugang zu Fuß und mit dem Fahrrad aber uneingeschränkt möglich ist. Auch hier sind die Terrassen und Innenräume der Restaurants leer.

(Glücklicherweise werden die vielen anderen Stadien/Arenen/umgestalteten Orte in Paris, in denen in den Tagen nach der Eröffnungsfeier Veranstaltungen stattfinden werden, keine ähnlichen Störungen für die benachbarten Geschäfte verursachen und den Verkehrsfluss in der unmittelbaren Umgebung nur für einige Stunden vor und nach den Veranstaltungen unterbrechen.

An diesen Orten spielt der QR-codierte Spielepass eine weniger wichtige Rolle und wird von den Anwohnern und Geschäftsinhabern nicht benötigt, da sich keine für die Öffentlichkeit zugänglichen Geschäfte oder Betriebe auf demselben Gelände wie die Sportstätte befinden. Nur die Besucher/Zuschauer dieser Stätten müssen sich um QR-Codes und QR-codierte Tickets kümmern.

Doch zurück zu den Vorbereitungen für die „Sicherheit“ der Eröffnungsfeier am Fluss: Um die Hunderte von Zugängen am Nord- und Südufer der Seine (sowie die vielen anderen Austragungsorte der Olympischen Spiele in der ganzen Stadt) zu überwachen, wurden 45 000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert, von denen Tausende aus ganz Frankreich nach Paris strömten.

Ich sprach mit etwa einem Dutzend dieser Beamten, die an Kontrollpunkten entlang des Flusses stationiert sind, und fragte sie, wie die Dinge liefen. Die meisten sagten – mit sorgfältig gewählten Worten und in professionellem Tonfall -, es sei eine „Scheiß-Show“.

Interessanterweise stammten alle Polizisten, denen ich begegnete, aus anderen Teilen Frankreichs, und die meisten waren mit Paris und seinen Straßen und Brücken überhaupt nicht vertraut. Wenn sie also von verärgerten Einheimischen oder verwirrten/verirrten Touristen gefragt wurden, wie man sich in den Sperrzonen zurechtfindet, waren diese Beamten oft wenig bis gar keine Hilfe.

Bei den beiden Gelegenheiten, bei denen ich Zeuge wurde, wie einheimische Pariser fragten, wie man um einen gesperrten Bereich herumkommt, zuckten die auswärtigen Polizisten mit den Schultern und erklärten entschuldigend, dass sie nicht aus Paris kämen und es nicht wüssten.

Wenn sie stundenlang an den Hunderten von abgesperrten Zugängen standen, wiederholten sie ruhig und geduldig, dass sie dort nur stationiert seien, um Ausweise zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Unbefugte nicht über sie hinauskamen. Es sei unzumutbar, mehr von ihnen zu erwarten, schienen sie zu sagen.

Dies veranlasste mich zu der Frage, wie der eigentliche Prozess der Kontrolle des „Spielepasses“ – ihre Hauptaufgabe – ablief.

Es stellte sich heraus, dass die Dinge eigentlich so ablaufen sollten, dass eine Person, die im Besitz eines „Games Pass“ ist und Zugang zum Sperrgebiet wünscht, der Polizei auch einen separaten Ausweis und manchmal einen weiteren Nachweis darüber vorlegen muss, was sie in dem Gebiet zu tun behauptet (wenn sie nicht dort wohnt oder arbeitet), woraufhin die Polizei den Namen mit den vom QR-Code-Scanner aufgerufenen Informationen abgleichen kann.

Aber es scheint, dass es nicht genügend Scanner gibt (oder zumindest gab es am Montag nicht genügend Scanner), und, was noch schlimmer ist, die Bildschirme der Scanner können an sonnigen Tagen wegen der Blendung nicht richtig gelesen werden.

In solchen Situationen – zu denen auch Fälle gehören, in denen Menschen ihren „Spielepass“ nicht erhalten oder ihre Papierkopie verloren haben – muss die Polizei also „nach bestem Wissen und Gewissen“ handeln und die Menschen auf der Grundlage einfacher Ausweiskontrollen und der Glaubwürdigkeit der Geschichte der Person, warum sie sich im Sperrgebiet aufhalten muss, durchlassen.

Die Polizeibeamten, mit denen ich sprach, sagten, dass eine kleine Anzahl von Personen, wie ich selbst, die Verwendung von QR-codierten Ausweisen aus Prinzip ablehnten und sagten, dass dies sie an die Alpträume der Gesundheits- und Impfpässe erinnere und dass die Ausrichtung einer internationalen Veranstaltung keine Rechtfertigung dafür sei, die Bewegungsfreiheit auf diese Weise zu verweigern.

Als ich sie fragte, was sie selbst von den zwingerartigen Sicherheitsbeschränkungen hielten und ob sie die von den verärgerten Anwohnern vorgebrachten Bedenken bezüglich der Bewegungsfreiheit teilten, schienen die meisten das Thema völlig zu übergehen. Sie sagten ausnahmslos etwas über die Größe und den Umfang der Veranstaltung, die die außergewöhnlichen Sicherheitsmaßnahmen erforderten, dass Terroristen Pläne schmieden würden usw. Fast wie eine aufgezeichnete Botschaft (wenn auch eloquent vorgetragen).

Aber ein Polizist, mit dem ich mich ausführlich unterhielt, sprach noch ein anderes Problem an, an das ich nicht gedacht hatte: Die gesamte Stadt acht Tage und Nächte lang von der Seine fernzuhalten, sollte auch verhindern, dass sich der frisch gereinigte Fluss wieder mit menschlichem Müll füllt.

In den warmen Sommermonaten sind die Ufer des Flusses an allen Abenden von Feiernden bevölkert, was dazu führt, dass Tonnen von Müll und Verschmutzung ins Wasser gelangen.

Es hat sich herausgestellt, dass 1,4 Milliarden Euro in ein massives sechsjähriges Flussreinigungsprojekt geflossen sind, das 2018 begann, um die Seine für die wenigen Wasserveranstaltungen, die in diesem Sommer stattfinden werden, sicher genug zum Schwimmen zu machen.

E. coli und andere Bakterien scheinen verschwunden zu sein (oder stellen zumindest keine Bedrohung mehr für die menschliche Gesundheit dar), und die Zahl der Fischarten hat sich in den letzten Jahren von 3 auf 30 erhöht, da der Sauerstoffgehalt im Wasser erheblich gestiegen ist.

Verständlicherweise wollten die Organisatoren der Olympischen Spiele und die Stadt Paris nicht, dass in der Eröffnungsnacht Treibgut in Form von leeren Weinflaschen zwischen den Paradebooten auf und ab schwimmt, also beschlossen sie, kein Risiko einzugehen, und verboten einfach, dass sich jemand in die Nähe des Wassers begibt.

Das hat mich zum Nachdenken gebracht.

Diese achttägige Sperrung der Seine – die in gewisser Weise auf eine Privatisierung des Flusses hinausläuft und nur einem Bruchteil der steuerzahlenden Bevölkerung den Zugang ermöglicht – wäre ohne die Verfügbarkeit digitaler Pässe wie dieses QR-codierten „Games Pass“ nicht denkbar gewesen, mit dem große Mengen an vorab überprüften persönlichen Daten gespeichert und sofort abgerufen werden können.

Es gibt zwar nicht genügend Scanner, aber doch so viele, dass es gerade noch funktioniert.

Ohne eine solche digitale Datenspeicherung vor Ort müssten die Tausenden von Anwohnern und anderen „berechtigten“ Personen, die täglich Zugang zu den Gebieten rund um den Fluss benötigen, ständig Ausweise mit sich führen: Ausweise, Wohnsitznachweise und Arbeitsnachweise. Und sie müssten sie jeden Tag jedem Polizisten zeigen, dem sie an den Kontrollpunkten begegnen.

Die an diesen Kontrollpunkten stationierten Polizisten wiederum müssten endlos viel Zeit damit verbringen, all diese Dokumente zu überprüfen und jeden Gebietsfremden nach dem Grund seines Aufenthalts in dem Gebiet zu befragen – ein Miniverhör jedes Mal, wenn ein Ortsansässiger oder Arbeitnehmer einen Zugangspunkt passieren wollte.

Es ist schwer vorstellbar, dass der Vorschlag, die Seine für mehr als eine Woche zu sperren, auch nur in einer informellen Runde von Stadträten ernst genommen werden würde (geschweige denn in einer Ministersitzung auf nationaler Ebene), wenn die Anwohner des Flusses jedes Mal, wenn sie von der Arbeit oder aus dem Supermarkt zurückkommen, Unmengen von Dokumenten vorlegen müssten.

Man würde hoffen, dass eine solche imaginäre Diskussion, nachdem sie ein Aufstöhnen angesichts der Vorstellung einer derartig aufdringlichen Hintergrund- und Ausweiskontrolle durch die Polizei hervorgerufen hat, schnell dazu geführt hätte, dass andere Überlegungen zur Sprache gekommen wären, wie etwa die Freizügigkeit und die unzumutbare Verpflichtung, die eigene Anwesenheit in öffentlichen Bereichen zu rechtfertigen.

Es musste also ein Weg gefunden werden, um eine so umfassend koordinierte, groß angelegte Schließung eines dicht besiedelten Stadtgebiets, die eine so strenge Kontrolle der Menschen und ihrer Bewegungen erfordert, zu rationalisieren, und zwar idealerweise, ohne dass die Menschen die persönlichen Eingriffe und Verletzungen bestimmter Rechte und Freiheiten allzu sehr wahrnehmen.

Stichwort: QR-codierter „Games Pass“.

Hätte es keine ausgeklügelten QR-codierten Werkzeuge gegeben, die ein solches Unterfangen erleichtern, wäre die haarsträubende und unerhörte Idee, das Zentrum einer Großstadt zu entleeren und zu privatisieren – mit all den damit verbundenen Fragen der Bürgerrechte – wahrscheinlich sofort aufgefallen.

Man fragt sich, ob Fragen nach der Machbarkeit und der Rechtmäßigkeit/Verfassungsmäßigkeit eines solchen Vorschlags jemals in offiziellen Diskussionen im Jahr 2016 aufgeworfen wurden. Vielleicht hat stattdessen die Faszination für das enorme Organisations- und Kontroll- bzw. Überwachungspotenzial der QR-codierten „Games Passes“ dazu geführt, dass solche Bedenken abgetan oder heruntergespielt – oder ganz verdrängt – wurden, was einmal mehr die gefährlichen versteckten Vorurteile dieser digitalen Technologien offenbart.

Fragt man Befürworter von Überwachungs-/Kontrollinstrumenten wie QR-codierten „Games Passes“ oder Gesundheits-/Impfpässen nach dem totalitären Charakter der Anwendungsfälle, zu denen solche Technologien unweigerlich führen, erntet man meiner Erfahrung nach in der Regel ironisches Augenrollen und den Vorwurf des Alarmismus, gefolgt von Beschwichtigungen über die Vorteile der verbesserten Sicherheit in einem begrenzten Zeitrahmen.

Im Fall des Pariser „Spielepasses“ verweisen die Enthusiasten auch gerne auf den zusätzlichen Vorteil, dass sie in Zukunft einen gesäuberten Fluss genießen können. Das seit 100 Jahren bestehende Verbot, in der Seine zu schwimmen, wird nach den Sommerspielen aufgehoben, und im nächsten Sommer werden ausgewählte Badestellen entlang des Flusses wieder geöffnet.

Aber diejenigen unter uns, die mehr als zwei Jahre unter dem totalitären Corona-Regime mit seinen QR-codierten Gesundheits- und Impfpässen gelebt haben, sehen darin einen eindeutigen Versuch, diese Technologien in neuen Kontexten zu testen, die Einschränkungen der Grundrechte und -freiheiten mit sich bringen, und die öffentliche Akzeptanz ihrer Verwendung langsam und stetig zu konditionieren, um die unvermeidliche Einführung digitaler IDs in Frankreich und der EU vorzubereiten (es sei denn, die Europäer organisieren sich, um sich diesen offenkundigen Orwellschen Plänen zu widersetzen).

In der Tat scheint die französische Regierung keine Gelegenheit auszulassen, QR-Codes bei großen öffentlichen Feiern und Versammlungen einzusetzen, wo sie nicht gebraucht werden.

So verbot der jährliche Bal des Pompiers (Feuerwehrball) in diesem Jahr zum ersten Mal die Verwendung von Bargeld und Kreditkarten für den Kauf von Speisen und Getränken und verlangte stattdessen, dass die Partybesucher am Eingang eine QR-codierte „Kreditkarte“ kaufen.

Um in der Feuerwache Essen oder Alkohol zu konsumieren, musste man sich an einem speziellen Stand anstellen und Geld gegen eine einmalige QR-codierte Plastikkarte (in Größe und Form einer Kreditkarte) eintauschen, die dann das einzig akzeptierte Zahlungsmittel für Einkäufe während der nächtlichen Feier im Freien war.

Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen die Feuerwehrleute, die Essen und Alkohol servierten, auch Bargeld und Kreditkarten ausgaben, waren sie in diesem Jahr mit kleinen Scannern bewaffnet, mit denen sie Guthaben von diesen digitalen Einweg-Geldkarten abzogen.

Damit wurde ein völlig unnötiger, unlogischer und zeitraubender Schritt in den normalen „Geld-Lebensmittel“-Transaktionsprozess eingeführt, mit der Begründung, dass dies die Übergabe von Speisen und Getränken in einem extrem belebten und überfüllten Raum rationalisieren würde, indem die Verkäufer von der Notwendigkeit befreit würden, mit Geld umzugehen.

Das hat natürlich genau das Gegenteil bewirkt, denn die Leute mussten jedes Mal, wenn sie etwas kaufen oder ihre Karte aufladen wollten, noch länger in der Schlange mit der QR-codierten Karte stehen. Schlimmer noch, betrunkene Partygänger haben zweifellos Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro verloren, weil sie mehr Geld auf ihre QR-Karten geladen haben, als sie während der ausgelassenen Feierlichkeiten für Essen und Alkohol ausgeben konnten (oder daran gedacht haben).

Für diejenigen unter uns, die noch immer von der Verwendung der Gesundheitskarten geschockt sind, war dies ein erschreckendes, eklatantes weiteres Beispiel für das schrittweise Social Engineering, das in den letzten vier Jahren in Europa stattgefunden hat, mit dem doppelten Ziel, das Bargeld schrittweise abzuschaffen und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf einen plötzlichen Wechsel zu einem digitalen Euro während des nächsten hergestellten Notfalls vorzubereiten.

Ich kann nur hoffen, dass die Aufregung, die durch die Beeinträchtigung der Möglichkeiten der Menschen, in ihrer Stadt zu leben, zu arbeiten und sie zu genießen, durch die Sommerspiele ausgelöst wurde, ein Licht auf diese gefährlichen Kontroll- und Überwachungstechnologien werfen wird, die meiner Meinung nach mit den Werten und Grundsätzen einer freien Gesellschaft unvereinbar sind.