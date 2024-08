Eine Zusammenfassung der Gründe, warum die Daten aus der Tschechischen Republik so verheerend für das Narrativ „sicher und wirksam“ sind

Von Steve Kirsch

Goldstandard-Daten + einfache Analysemethode + ein enormes Sicherheitssignal (30 % erhöhte Sterblichkeit) + 7 Bestätigungsstudien –> episches Versagen der Regulierungsaufsicht.

Tschechische Republik

Zusammenfassung

Ich habe bereits früher über die Rekorddaten der Tschechischen Republik geschrieben .

Die Gründe, warum diese Daten so wichtig sind, sind folgende:

Große, dem Goldstandard entsprechende offizielle Regierungsdatenbank Einfache Methodik (1-Jahres-Sterblichkeitsrate nach den Impfungen). Ein starkes Sicherheitssignal für Moderna ist leicht zu erkennen (mindestens 30 % Anstieg der Gesamtmortalität) Bestätigung durch 7 weitere Datenanalysen, dass Moderna der tödlichere Impfstoff ist Es gibt keine tragfähige Erklärung für die tschechischen Daten, außer dass die Moderna-Impfung die Gesamtsterblichkeit der Empfänger um 30 % erhöht hat. Enormes Versagen der Aufsichtsbehörden: Keine einzige Aufsichtsbehörde der Welt hat sich die Mühe gemacht, nach Sicherheitssignalen nach der Markteinführung zu suchen. Das eklatante Versagen bei der Sicherheitsüberwachung lässt vermuten, dass andere Impfstoffe ähnlich unsicher sind. Diese Daten zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, Daten zur öffentlichen Gesundheit weltweit zu veröffentlichen. Dennoch fordert heute kein einziger Beamter die Transparenz der Daten. Die Öffentlichkeit sollte verlangen, dass die Gesetzgeber die Frage beantworten: „Wie viele Menschen müssen noch sterben, bevor wir Datentransparenz bei öffentlichen Gesundheitsdaten auf Rekordniveau haben?“

Unterm Strich: Die Geheimhaltung von Daten über die öffentliche Gesundheit für alle Impfstoffe hat wahrscheinlich dazu geführt, dass weltweit weit über 10 Millionen Menschen an diesen Impfungen gestorben sind. Das ist richtig: Regierungen auf der ganzen Welt töteten ihre eigenen Bürger, weil sie die Daten, die sie nach der Einführung der Impfstoffe erhoben hatten, nicht berücksichtigten.

Die Öffentlichkeit sollte verlangen, dass die Aufzeichnungsdaten für alle Impfstoffe in allen Ländern und Staaten öffentlich zugänglich gemacht werden, damit so etwas nie wieder passieren kann. Andernfalls wird es geschehen.

Einleitung

Unanfechtbare Daten zur öffentlichen Gesundheit. Dies sind Regierungsdaten auf höchstem Niveau, die im Rahmen des FOIA beschafft wurden. Besser geht es nicht mehr. Es handelt sich dabei um echte Daten, die noch nie zuvor für irgendeinen Impfstoff veröffentlicht wurden. Der Datenschutz wurde gewährleistet, da das Geburtsdatum offengelegt wurde. Einfache, unvoreingenommene Methodik. Wir haben einfach die Sterblichkeitsrate für jede 5-Jahres-Altersgruppe für jede Marke ab dem Zeitpunkt der Impfung berechnet. Wären die Impfungen sicher, müssten die Sterblichkeitsraten über ein Jahr für Personen, die im gleichen Zeitraum geimpft wurden und in der gleichen 5-Jahres-Altersgruppe geboren sind, nahezu identisch sein. Wir berechnen ein Sterblichkeitsverhältnis von MR von Moderna / MR von Pfizer. Das Ergebnis ist 1,3 über eine breite Palette von Altersgruppen und untersuchten Zeiträumen. Klare Ergebnisse: Moderna erhöht die Gesamtmortalität um 30%. Die Daten zeigen sehr deutlich, dass der Impfstoff Moderna die Gesamtmortalität der Empfänger um mindestens 30 % gegenüber Pfizer (der Kontrollgruppe) erhöht. Dies gilt für Todesfälle, die sowohl im COVID- als auch im Nicht-COVID-Zeitraum auftraten. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Pfizer die Gesamtmortalität (ACM) überhaupt nicht erhöht (obwohl wir aus anderen Untersuchungen wissen, dass dies der Fall ist, aber dies ist die konservativste Annahme), ist Moderna ein Todesstoß. Aus diesen Daten geht eindeutig hervor, dass die Moderna-Spritze unsicher ist und sofort abgesetzt werden sollte. Es gibt keine brauchbare Alternativhypothese, die die Daten erklärt. Niemand kann ein glaubwürdiges Argument für etwas anderes als die Schlussfolgerungen in Nr. 2 vorbringen. Alle Versuche, die Analyse zu entkräften, scheitern. Man müsste glauben, dass trotz aller Beweise für eine systemische Verzerrung so ziemlich jeder über 40-Jährige, der eine Injektion erhielt, die Marke Moderna zugewiesen bekam, wenn die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 12 Monaten zu sterben, genau 30 % höher war. Wenn man eine Münze 110 Mal werfen würde und jedes Mal Kopf bekäme, würden die meisten Menschen zu dem Schluss kommen, dass es sich um eine ungerechte Münze handelt. Man kann argumentieren, dass es sich um eine faire Münze handelt und man einfach nur Pech hatte, aber diese Hypothese ist unwahrscheinlich. Dies ist hier der Fall. Es gab 110 verschiedene Datenpunkte mit ausreichender Anzahl, um die Sterblichkeitsrate (MRR) zu bestimmen, und Moderna war in 110/110 Fällen tödlicher. Ein episches Versagen der Aufsichtsbehörden weltweit bei der Erkennung von HUGE-Sicherheitssignalen. Die Aufsichtsbehörden, die Gesundheitsbehörden und die medizinische Gemeinschaft hatten alle Zugang zu ihren eigenen Daten und hätten diese leicht untersuchen und das Signal finden können. Ich habe weniger als 2 Tage gebraucht, um das Signal zu finden. Doch all diese Experten entschieden sich, ihre eigenen Daten nicht zu prüfen. Die Aufsichtsbehörden haben ein so großes Sicherheitssignal für Moderna nicht bemerkt. Dies eröffnet die sehr reale Möglichkeit, dass auch Pfizer unsicher ist und dass auch andere Impfstoffe unsicher sind. Diese Untersuchung hat einen großen Fehler in der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen aufgedeckt. Wir müssen erneut untersuchen, wie so viele wissenschaftliche Studien ein so großes Sicherheitssignal übersehen konnten, und eine Methodik einführen, die zuverlässig über Sicherheitsinformationen berichtet. Rechenschaftspflicht. Es muss Rechenschaft abgelegt werden, damit so etwas nie wieder passiert. Moderna sollte vom Markt genommen werden und die Menschen, die geschädigt oder getötet wurden, müssen entschädigt werden. Die zuständigen CDC- und FDA-Behörden sollten durch Ärzte und Experten ersetzt werden, die die Impfstoffe zu Recht als unsicher bezeichnet haben. Anstatt ihnen die Approbation als Arzt zu entziehen, sollten wir diese Leute in verantwortungsvolle Positionen in den Aufsichtsbehörden befördern. Kopf-in-den-Sand-Mentalität. Selbst nachdem ich auf die Daten und ihre Ergebnisse hingewiesen habe, prüft nur ein einziger Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens in der Welt seine Daten mit den von mir aufgezeigten Methoden, um das Sicherheitssignal zu bestätigen. Alle anderen ignorieren das Signal.

Kurz gesagt, wir haben mindestens einen sehr tödlichen Impfstoff mit einem riesigen Signal, das unmöglich zu übersehen ist, und ein beispielloses Maß an Inkompetenz bei der Sicherheitsüberwachung durch die Regulierungsbehörden.

Außerdem ist die medizinische Gemeinschaft nicht beunruhigt über:

die fehlende Datentransparenz (alle Länder und Staaten sollten die öffentlichen Gesundheitsdaten veröffentlichen) das Fehlen von Sicherheitsanalysen, die von Regulierungsbehörden und Gesundheitsbehörden veröffentlicht werden.

Sie stellen keine Fragen und fordern keine Änderungen (z. B. Datentransparenz für öffentliche Gesundheitsdaten). Dies ist ein ernstes Problem, dem die Gesetzgeber weltweit nachgehen sollten.

Wo Sie die Daten finden

Ich habe die Daten, den Code und die Analyseergebnisse auf meinem Github veröffentlicht.

Was die Daten zeigen

Ich möchte Ihnen zwei Diagramme zeigen, die von Henjin erstellt wurden, einem unabhängigen Datenwissenschaftler, der glaubt, dass die COVID-Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Für jede Grafik werde ich Ihnen sagen, was sie bedeutet.

Dies ist ein Diagramm der altersstandardisierten Sterblichkeitsraten (ASMR) im Zeitverlauf für Personen, die eine Pfizer-Erstdosis im Vergleich zu einer Moderna-Erstdosis erhielten.

Es ist zu beachten, dass praktisch alle Personen bei der zweiten Dosis nicht die Marke gewechselt haben, da ihnen dies untersagt wurde. Das Diagramm ist also tatsächlich ein Markenvergleich. Wenn wir „reine Marken“ aufzeichnen würden (d. h. dieselbe Dosis für 1 und 2 erhalten würden), wäre das Diagramm sehr ähnlich.

Aus dem Diagramm lässt sich Folgendes ablesen:

Egal, welchen Monat Sie betrachten, Moderna ist tödlicher als Pfizer. Die „Lücke“ ist konstant, egal wann man schaut (hohe oder niedrige COVID-Perioden). Das ist ein großes Problem, denn wenn die Impfstoffe sicher und wirksam wären, müssten sie in den Nicht-COVID-Perioden übereinander liegen und in den COVID-Perioden nur geringfügig voneinander getrennt sein (wenn der eine Impfstoff besser schützt als der andere). Die Lücke während der Nicht-COVID-Perioden bedeutet, dass der Moderna-Impfstoff einen um mindestens 30 % höheren ACM-Wert aufweist als der Basis-ACM-Wert. Das ist eine Katastrophe, die in jeder vernünftigen Gesellschaft einen sofortigen Widerruf erfordert. Wenn die Komorbiditäten am höchsten (zu Beginn der Einführung) oder am niedrigsten sind (alle anderen kommen hinzu und verdünnen den Komorbiditätseffekt), bleibt der Abstand zwischen den Sterblichkeitskurven der Impfstoffe konstant , was bedeutet, dass er wahrscheinlich nicht durch Komorbiditäten verursacht wurde: Es gibt keine Korrelation zwischen Komorbiditäten und MR Der Abstand zwischen den M- und P-Impfungen hat sich während der COVID-Perioden weder vergrößert noch verkleinert, was bedeutet, dass beide Impfstoffe den gleichen Schutz gegen den COVID-Tod bieten (der anscheinend NULL ist), da die VA-Studie gezeigt hat, dass die COVID-Impfungen keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthalts haben. Menschen, die geimpft werden, haben ab der ersten Impfung im Jahr 2021 eine höhere Sterblichkeit als Ungeimpfte (Hintergrundtodesrate), die sinkt. Vergleichen Sie zum Beispiel die Sterblichkeitsraten im Sommer 2021 und im Sommer 2022. Dies kann also nicht mit dem sozialen Status erklärt werden, denn die gesündere Gruppe mit dem sozialen Status (die vermutlich von Pfizer geimpft wurde) hätte ihren Gesundheitsunterschied im Laufe der Zeit beibehalten müssen, wenn es sich um einen sicheren Impfstoff handeln würde. Sie sollten nicht gegenüber den Ungeimpften an Boden verlieren. Es gibt einen gesunden Impfeffekt, aber er hält nur 3 Wochen an; danach erreicht man die Grundmortalität, wenn der Impfstoff sicher ist. Bei den COVID-Impfstoffen ist ein Anstieg der Sterblichkeit zu beobachten, der mit Impfschäden vereinbar ist. Moderna wies eine höhere Sterblichkeit auf, obwohl die Dosis bis zu dreimal höher war. Dies deutet darauf hin, dass mehr mRNA mehr Todesfälle bedeutet, und genau das hat Pfizer in seinen Studien festgestellt, weshalb Pfizer nur 30 mcg pro Impfung verabreicht. Wenn Sie sich die Linie der Ungeimpften ansehen, werden Sie feststellen, dass die Sterblichkeitsrate halb so hoch ist wie die der Ungeimpften, sobald Sie sich für eine Impfung entscheiden. Dieser Sterblichkeitsvorteil tritt ein, bevor irgendeine Impfung (einschließlich einer Kochsalzspritze) verabreicht wird. Hierfür gibt es 3 Gründe: HVE (zeitlich und langfristig) und Unterzählung der Ungeimpften. Dies ist ein Artefakt und nicht real. Wäre es real, würden sich die Menschen jeden Tag impfen lassen und wären unsterblich. Und Kinder, die 72 Mal geimpft wurden, wären fast unsterblich. Beachten Sie aber, dass die Ungeimpften im Laufe der Zeit weniger sterben, die Geimpften aber mehr (mit steigender Tendenz). Das sollte nicht passieren, wenn die Gruppen aufgeteilt sind. Aber das ist ein ganz anderer Artikel. Und genau deshalb ist diese Methode (Vergleich von Marken) so wertvoll: weil der EINZIGE systemische Unterschied zwischen den Kohorten, die sich für eine Impfung entschieden haben, die Marke ist, die sie bekommen haben. Es gibt jedoch große Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften, die von den meisten Forschern nicht erkannt und nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird in Studien behauptet, dass die COVID-Impfstoffe Leben retten, obwohl sie in Wirklichkeit die Gesamtmortalität erhöhen. Denken Sie darüber nach… wenn der Unterschied in der Sterblichkeit real wäre, dann wären fast alle Ihre Freunde, die gestorben sind, nicht geimpft. Schauen Sie sich zum Beispiel die Geschichte von Jay Bonnar an.

Mein zweites Lieblingsdiagramm ist die Dreiecksdarstellung der MRR von Moderna/Pfizer nach Monat der Impfung (y-Achse) und Monat des Todes (x-Achse).

Dreiecksdiagramm der Sterblichkeit. Die X-Achse ist der Todesmonat, die Y-Achse der Aufnahmemonat. Der Wert in jeder Zelle ist die altersstandardisierte relative Sterblichkeitsrate. >1 bedeutet, dass Moderna tödlicher ist. In allen Linien ist Moderna tödlicher, wenn genügend Daten vorhanden sind, um über dem Rauschen zu liegen (ab Juli sind die Zahlen statistisch nicht signifikant – siehe unten). Quelle

Das Dreiecksdiagramm zeigt wie das erste Diagramm die Sterblichkeit im Zeitverlauf, aber diesmal ist die X-Achse der Sterbemonat, so dass wir fairerweise berechnen können, ob es für jede einzelne Kombination von Impfdaten und Sterbedatum einen Effekt gab.

Daraus geht hervor, dass die altersstandardisierte MRR immer dann, wenn genügend Daten vorliegen (d. h. wenn viele Impfungen verabreicht wurden), etwa 1,3 beträgt, unabhängig davon, wann man stirbt, mehr oder weniger. Das ist sehr konsistent. Es handelt sich also um dieselbe Lücke, die wir oben gesehen haben, aber jetzt können Sie sehen, dass der Zeitpunkt, zu dem Sie die Spritze bekommen haben, oder der Zeitpunkt, zu dem Sie gestorben sind, einen Unterschied macht.

Die Konsistenz der Daten ist niederschmetternd. Moderna hatte 110 Wettbewerbe, in denen es hätte besser sein können, und es hat alle 110 verloren. Das ist kein Zufall.

Wichtige Beobachtungen aus den Daten der Tschechischen Republik

Die 1-Jahres-Mortalitätsrate (MRR) von Moderna/Pfizer lag durchweg bei oder um 1,3. Laden Sie die Zeitreihen-Tabelle mit den zusammengefassten Daten hier herunter. Das Beobachtungsfenster (52 Wochen) spielte keine Rolle. Sie können kürzere oder längere Zeiträume wählen. Das Alter spielte keine Rolle. Der Zeitpunkt der Impfung spielte keine Rolle. Das Verhältnis war in Zeiten mit hoher COVID und ohne COVID gleich. Das Verhältnis von 1,3 entsprach genau der 1,3-fachen Anzahl von Todesfällen pro Impfung aus den VAERS-Daten in einer von Denis Rancourt sorgfältig durchgeführten Studie. Die MRR ging in die falsche Richtung. Wenn der Vax-Wirkstoff Leben rettete, sollte Moderna aufgrund des dreifach höheren Wirkstoffs eine geringere Sterblichkeit aufweisen. Pfizer verwendete eine Dosis von 30 mcg/Dosis, weil sie feststellten, dass höhere Dosen unannehmbar hohe Nebenwirkungen verursachten. Alle uns vorliegenden Beweise sprechen dafür, dass Moderna die Gesamtsterblichkeit um 30 % erhöht. Alle Angriffe sind fehlgeschlagen. Niemand hat eine alternative Hypothese vorgeschlagen, die die Daten erklären könnte, nicht einmal annähernd.

Bestätigende Daten (7 unabhängige Analysen)

Gelbes Kartensystem des Vereinigten Königreichs: 1,5 Mal mehr unerwünschte Ereignisse pro Dosis für Moderna. Meine VAERS-Analyse: 1,3-fach höhere Sterblichkeit für Moderna V-safe-Daten: Verhältnis der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse Moderna/Pfizer normalisiert pro Dosis= (1,618/1,444)*1,58= 1,8X (siehe meine VAERS-Analyse für die Quelle des Faktors 1,58; siehe die ICANN-Website für die Zahlen von Pfizer und Moderna). Anmerkung: Eine 1,8-fach höhere SAE-Quote ist ein Desaster. Wie erklären die Gesundheitsbehörden dies, wenn Moderna sicher ist? Sie wissen es nicht, weil niemand sie danach fragt (und sie sowieso nicht antworten werden). Fraiman-Studie: 1,5 Mal mehr schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei Moderna in den Goldstandard-Studien Rancourt VAERS-Studie: 1,3-fach höhere Todesfälle pro Dosis für Moderna Dosis der mRNA: >1,5X höher für Moderna Pfizer FDA-Materialien: 100 mcg mRNA wurden getestet, aber als zu toxisch für die Verwendung befunden. Hinweis: Moderna verwendet 100 mcg mRNA. Glauben Sie, dass es für Moderna sicher sein kann, aber nicht für Pfizer?

Bestätigung dieser Ergebnisse durch andere

Die umfangreichste Arbeit zur Bestätigung der Daten aus der Tschechischen Republik wurde von Dr. Karl Jablonowski und Dr. Brian Hooker geleistet, die dabei sind, diese Daten für eine Veröffentlichung in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift zu verfassen.

Ich habe heute mit Karl gesprochen, und er stimmt zu 100 % zu, dass diese Daten verheerend sind, und ist sich keiner alternativen Erklärung bewusst.

Viele weitere sind in Arbeit. Dies wird ein Tsunami der Unterstützung sein.

Zusammenfassung

Die offiziellen Rekorddaten der Tschechischen Republik zeigen ohne jeden Zweifel, dass der Moderna-Impfstoff sofort vom Markt genommen werden sollte, da er zu unsicher für die Verwendung ist.

Wenn Moderna diese Ergebnisse als „sicher“ erklären kann, sollte ihnen dies gestattet werden. Wenn sie das nicht können, muss ihr Impfstoff sofort zurückgezogen werden. So einfach ist das.

Leider haben wir nirgendwo auf der Welt ehrliche Aufsichtsbehörden, oder?

Leider will sich niemand wirklich mit den tschechischen Daten befassen, denn das würde große Probleme bei den Arzneimittelbehörden wie der FDA, der CDC, der EMA usw., bei allen Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens (mit Ausnahme von Joe Ladapo) und bei globalen Organisationen wie der WHO aufdecken, und es würde das Vertrauen in die medizinische Gemeinschaft, die Mainstream-Medien und die Gesetzgeber auf der ganzen Welt zerstören, die (mit wenigen Ausnahmen) dieses Problem ignorieren, weil es sie schlecht aussehen lässt.

Sie alle haben nichts gesagt, während Millionen Menschen starben, und weigern sich auch heute noch, sich mit diesen Daten zu befassen.

Soweit ich weiß, ist der einzige vertrauenswürdige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in der ganzen Welt Joe Ladapo, Surgeon General von Florida. Der Rest macht einfach mit, ohne Fragen zu stellen. Das ist beklagenswert.

In Santa Clara County zum Beispiel, wo ich wohne, vertrauen die County Supervisors dem Gesundheitsamt, und County Executive James Williams weigert sich, das Gesundheitsamt für die öffentliche Sicherheit verantwortlich zu machen. Wenn Sie darauf hinweisen, dass ihre eigenen offiziellen Daten zeigen, dass die Impfstoffe den Menschen schaden, weigern sich alle diese Beamten, irgendetwas zu unternehmen und reagieren nicht mehr auf Sie. Sie lassen die Menschen einfach sterben.

Bitte verbreiten Sie diesen Artikel weiter.