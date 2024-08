Eine Krise planen: Wie politisches Theater dem tiefen Staat hilft, an der Macht zu bleiben

Von John & Nisha Whitehead

Ein fehlgeschlagenes Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten. Ein amtierender Präsident, der seine Kandidatur zur Wiederwahl in letzter Minute zurückzieht. Eine politisierte Justiz, die es nicht schafft, die Machthaber für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit verantwortlich zu machen. Eine Welt im Krieg. Eine Nation in Aufruhr.

So sieht kontrolliertes Chaos aus.

Das diesjährige Wahlreferendum darüber, welche Konzernmarionette ins Weiße Haus einziehen soll, ist schnell zu einem Lehrstück darüber geworden, wie der Tiefe Staat eine Krise inszeniert, um sich an der Macht zu halten.

Lassen Sie sich nicht so sehr von der Inszenierung einnehmen, dass Sie den Blick für die Realität verlieren.

Diese endlose Reihe von Ablenkungen, Ablenkungen und politischen Dramen ist das älteste Betrugsspiel der Welt, ein Taschenspielertrick, der dafür sorgt, dass Sie sich auf das Hütchenspiel vor Ihnen konzentrieren, während Ihre Brieftasche von Gaunern in Ihrer Mitte geplündert wird.

Es ist wie beim Reichstagsbrand.

Es war im Februar 1933, einen Monat vor den Parlamentswahlen in Deutschland, und man rechnete nicht damit, dass die Nazis gewinnen würden. Sie begannen damit, die Polizei zu unterwandern und ihren Verbündeten polizeiliche Befugnisse einzuräumen; dann setzte Hitler Sturmtruppen als Hilfspolizei ein; als ein Brandstifter (der vorgab, für die Kommunisten zu arbeiten, um einen bewaffneten Aufstand anzuzetteln) den Reichstag in Brand setzte, waren die Menschen begierig auf die Rückkehr zu Recht und Ordnung.

Das war alles, was es brauchte: Hitler nutzte den versuchten „Staatsstreich“ als Vorwand, um das Kriegsrecht auszurufen und die absolute Macht in Deutschland zu ergreifen und sich mit Unterstützung des deutschen Volkes als Diktator zu etablieren.

Und was haben wir heute? Eine unzufriedene Bevölkerung, eine abgewirtschaftete Regierung und einen tiefen Staat, der um jeden Preis an der Macht bleiben will.

Was passiert also? Trump scheitert knapp, Biden tritt zurück, und die Politik wird für die Massen wieder spannend.

Das funktioniert in jedem Zeitalter auf die gleiche Weise.

So wird der Polizeistaat gewinnen, egal welcher Kandidat ins Weiße Haus gewählt wird.

Wissen Sie, wer verlieren wird? Jeder Einzelne von uns.

Schließlich geht es in der heutigen Politik nicht um Republikaner und Demokraten.

Es geht auch nicht um Abtreibung, Gesundheitsfürsorge, höhere Steuern, Einwanderung oder eines der anderen Schlagworte, die zu Wahlkampfslogans für Personen geworden sind, die die Kunst beherrschen, den Amerikanern genau das zu sagen, was sie hören wollen.

In der heutigen Politik geht es nur um eines: die Aufrechterhaltung des Status quo zwischen den Kontrollierenden (den Politikern, den Bürokraten und der Unternehmenselite) und den Kontrollierten (den Steuerzahlern).

Es ist in der Tat egal, wie man sie nennt – die 1 %, die Elite, die Kontrolleure, die Drahtzieher, die Schattenregierung, der Polizeistaat, der Überwachungsstaat, der militärisch-industrielle Komplex – solange man versteht, dass, egal welche Partei im Jahr 2025 das Weiße Haus besetzt, die nicht gewählte Bürokratie, die tatsächlich das Sagen hat, dies weiterhin tun wird.

Mit anderen Worten: Egal, wer die nächsten Präsidentschaftswahlen gewinnt, Sie können sicher sein, dass der neue Chef derselbe sein wird wie der alte, und dass wir – die permanente Unterschicht in Amerika – weiterhin gezwungen sein werden, in allen Angelegenheiten, ob öffentlich oder privat, im Gleichschritt mit dem Polizeistaat zu marschieren.

Betrachten Sie das Folgende als einen dringend benötigten Realitätscheck, ein Gegenmittel, wenn Sie so wollen, gegen die Überdosis an überzogenen Wahlkampfankündigungen, hochtrabenden Wahlversprechen und bedeutungslosen patriotischen Gefühlen, die uns direkt wieder in dieselbe Gefängniszelle bringen.

TATSACHE: Laut einer wissenschaftlichen Studie von Princeton-Forschern sind die Vereinigten Staaten von Amerika nicht die Demokratie, die sie vorgeben zu sein, sondern eher eine Oligarchie, in der „wirtschaftliche Eliten und organisierte Gruppen, die Geschäftsinteressen vertreten, erheblichen unabhängigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung haben“.

TATSACHE: Trotz der Tatsache, dass die Zahl der Gewaltverbrechen im Land erheblich zurückgegangen ist, und zwar auf den niedrigsten Stand seit sechzig Jahren, steigt die Zahl der Amerikaner, die wegen gewaltfreier Verbrechen wie Fahren mit entzogenem Führerschein inhaftiert werden, weiterhin sprunghaft an.

TATSACHE: Dank einer Überfülle von mehr als 4.500 Straftaten auf Bundesebene und mehr als 400.000 Regeln und Vorschriften begeht der Durchschnittsamerikaner schätzungsweise drei Straftaten pro Tag, ohne es zu wissen. Laut dem Rechtsprofessor John Baker gibt es in den Vereinigten Staaten niemanden, der älter als 18 Jahre ist und nicht wegen irgendeines Bundesverbrechens angeklagt werden kann. Das ist keine Übertreibung.”

TATSACHE: Obwohl 38 Millionen Amerikaner an oder unter der Armutsgrenze leben, 13 Millionen Kinder in Haushalten ohne ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln leben und 1,2 Millionen Veteranen auf Lebensmittelmarken angewiesen sind, werden weiterhin enorme Summen an Steuergeldern für verschwenderische Programme ausgegeben, die wenig zur Verbesserung der Notlage der Bedürftigen beitragen.

FAKT: Seit 2001 haben die Amerikaner jede Stunde 93 Millionen Dollar für die Gesamtkosten des so genannten Kriegs gegen den Terror ausgegeben.

TATSACHE: Schätzungsweise 5 Millionen Kinder in den Vereinigten Staaten haben mindestens einen Elternteil im Gefängnis gehabt, sei es in einem örtlichen Gefängnis oder in einer staatlichen oder bundesstaatlichen Strafvollzugsanstalt, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist, die von Überkriminalisierung und überraschenden Razzien in Familienhäusern bis hin zu Verkehrskontrollen reichen.

TATSACHE: Laut einer Gallup-Umfrage haben die Amerikaner mehr Vertrauen in das Militär und die Polizei als in jede der drei Staatsgewalten.

FAKT: Jedes Jahr werden mindestens 400 bis 500 unschuldige Menschen von Polizeibeamten getötet. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei zu sterben, für Amerikaner achtmal höher als die, von einem Terroristen getötet zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, an einer durch Lebensmittel übertragenen Krankheit zu sterben, ist 110-mal höher als bei einem Terroranschlag. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Polizist vom Blitz getroffen wird, als dass er für sein Fehlverhalten finanziell haftbar gemacht wird.

FAKT: An einem durchschnittlichen Tag werden in Amerika die Wohnungen von über 100 Amerikanern von SWAT-Teams durchsucht. Bei den meisten dieser SWAT-Teams handelt es sich um reine Durchsuchungsbefehle. In den letzten Jahren gab es eine bemerkenswerte Zunahme schwer bewaffneter SWAT-Teams in nicht sicherheitsrelevanten Bundesbehörden wie dem Landwirtschaftsministerium, dem Railroad Retirement Board, der Tennessee Valley Authority, dem Office of Personnel Management, der Consumer Product Safety Commission, dem U.S. Fish and Wildlife Service und dem Bildungsministerium.

TATSACHE: Im Grunde genommen haben wir jetzt eine vierte Säule der Regierung: den Überwachungsstaat. Dieser vierte Zweig der Regierung wurde ohne Wahlmandat oder Verfassungsreferendum ins Leben gerufen, und dennoch verfügt er über Supermächte, die über die jeder anderen Regierungsbehörde mit Ausnahme des Militärs hinausgehen. Er ist allwissend, allsehend und allmächtig. Sie operiert außerhalb der Reichweite des Präsidenten, des Kongresses und der Gerichte und marschiert im Gleichschritt mit der Unternehmenselite, die in Washington, DC, das Sagen hat. Der „technotyrannische“ Überwachungsapparat der Regierung hat sich so sehr mit dem Polizeistaatsapparat verwurzelt und verstrickt, dass man kaum noch weiß, wo die Strafverfolgung endet und die Überwachung beginnt. Sie sind zu ein und demselben Gebilde geworden. Der Polizeistaat hat den Staffelstab an den Überwachungsstaat weitergegeben.

FAKT: Alles, was wir tun, wird irgendwann mit dem Internet verbunden sein. Bis 2030 wird es schätzungsweise 100 Billionen Sensorgeräte geben, die menschliche elektronische Geräte (Handys, Laptops usw.) mit dem Internet verbinden. Ein Großteil, wenn nicht sogar alle unsere elektronischen Geräte werden mit Google verbunden sein, das offen mit staatlichen Geheimdiensten zusammenarbeitet. Praktisch alles, was wir jetzt tun – und sei es noch so unschuldig – wird vom spionierenden amerikanischen Polizeistaat erfasst.

FAKT: Die Amerikaner wissen so gut wie nichts über ihre Geschichte oder die Arbeitsweise ihrer Regierung. Laut einer Studie des National Constitution Center sind sich 41 Prozent der Amerikaner nicht bewusst, dass es drei Regierungszweige gibt, und 62 Prozent könnten sie nicht nennen; 33 Prozent könnten nicht einmal einen nennen.

FAKT: Nur sechs von hundert Amerikanern wissen, dass sie ein verfassungsmäßiges Recht haben, die Regierung für Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen, wie es durch die Petitionsklausel des ersten Verfassungszusatzes garantiert wird.

Die vielleicht beunruhigendste Tatsache von allen ist diese: Wir haben die Kontrolle über unsere Regierung und unser Leben an gesichtslose Bürokraten abgegeben, die uns als wenig mehr als Vieh betrachten, das gezüchtet, gebrandmarkt, geschlachtet und für Profit verkauft werden soll.

Eines ist sicher: Das Beruhigungsritual des Wählens wird die Freiheit kein Stück voranbringen.