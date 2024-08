Israel vs. Iran. Höchste Kriegsgefahr!

Egon W. Kreutzer

Israel hat wieder einmal einen Hamas-Führer „eliminiert“.

Dies allerdings mitten in Teheran.

Am 24. Juli, also vor einer Woche, habe ich in „EWK – Zur Lage“ gewarnt:

„Die Anzeichen, dass eine Ausweitung des Kriegs und die direkte Konfrontation mit dem Iran näher rücken, mehren sich.“

Der Schwarm-Angriff des Iran auf militärische Ziele in Israel, der (trotz vorheriger Ankündigung)von Israel und seinen Verbündeten auch mit einem Aufwand von rund 1 Milliarde Dollar verschossener Munition nicht vollständig abgeblockt werden konnte, und der nach einer Flugstrecke von 2.000 Kilometern gelungene Drohnenangriff der Huthis auf Tel Aviv, waren durchaus ernsthafte Signale des Iran.