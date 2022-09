WEF veranstaltet New Yorker „Klimakrisen“-Konferenz mit BlackRock, Bezos und CNN

In New York versammeln sich die elitären Vermächtnisinstitutionen, um Sie davon zu überzeugen, dass „Sie nichts besitzen werden und glücklich sein werden“.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist diese Woche in New York eingetroffen, um seinen anhaltenden Angriff auf die individuelle und nationale Souveränität fortzusetzen, wobei es sich mit großen Finanz- und Medieninstitutionen zusammenschließt, um seine Kampagne zu führen.

Das WEF eröffnete am Montag in New York seine Sustainable Development Impact Meetings und veranstaltete am Rande der jährlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Konferenz zum Thema technokratische Tyrannei (unter dem Deckmantel einer anhaltenden „Klimakrise“).

Das WEF, das als Narrativ- und Ideenwerkstatt der globalen herrschenden Klasse dient, trug dazu bei, Bewegungen wie „The Great Reset“ und die „Build Back Better“-Kampagne populär zu machen, neben anderen Manövern, die darauf abzielen, die Welt in ein System autoritärer „Global Governance“ zu „überführen“.

In New York steht die „Klimakrise“ im Mittelpunkt des WEF-Programms, da WEF-Präsident Klaus Schwab und seine kantillionären Mitstreiter diese Bewegung eindeutig als die beste Gelegenheit sehen, die verbleibenden Rechte und das Eigentum von Individuen und Nationen abzugreifen.

Auf der Tagesordnung der New Yorker Konferenz stehen 8 Podiumsdiskussionen, und es überrascht nicht, dass sich alle 8 mit der „Klimakrise“ befassen.

Auf der Webseite des WEF ist ein Video zu sehen, das den Gipfel vorstellt und eine „All-Star-Besetzung“ zeigt, zu der auch Al Gore und ein Vertreter von BlackRock gehören.

„Die jüngeren Generationen verlangen nach einem Sinn für das Wesentliche. Sie wollen ein Unternehmen sehen und sagen: ‚Ich investiere bei euch aus diesem Grund'“, sagt Pamela Chan, Vizepräsidentin von BlackRock, die auch als Young Global Leader und Global Shaper des Weltwirtschaftsforums tätig war.

Das Eröffnungspanel mit dem Titel „The Geo-Economics of Climate Change“ (Die Geoökonomie des Klimawandels) wurde vom Präsidenten und CEO des Bezos Earth Fund (finanziert durch eine 10-Milliarden-Dollar-„Spende“ von Jeff Bezos) zusammen mit Borge Brende, dem Präsidenten des WEF, bestritten.

Am Dienstag sind zwei Podiumsdiskussionen geplant, an denen große Namen von MSNBC und CNN teilnehmen. MSNBC-Moderatorin Stephanie Ruhle wird das Panel „Grüner Übergang“ und „Die Zukunft der Arbeit“ leiten. Ein weiteres Panel mit dem Titel „Bekämpfung von Desinformation“ wird von CNN-Vizepräsidentin Rachel Smolkin moderiert.

„Desinformation ist nicht neu. Beispiele für Desinformation und sogenannte Fake-News-Kampagnen gibt es zuhauf“, heißt es in der Einleitung zur CNN-Sitzung, „aber mit den zunehmenden Ängsten über die Lebenshaltungskosten – verschärft durch die Pandemie und die Energiekrise – ist es jetzt wichtiger denn je, Desinformation frontal anzugehen.“

Am Mittwoch wird das WEF ein Treffen zum Thema „Web3’s Climate Impact“ veranstalten. Web3 ist ein Begriff, der von einem der Mitbegründer von Ethereum geprägt wurde, einem digitalen Vermögenswert, der kürzlich zur Grundlage für eine potenzielle globale digitale Zentralbankwährung umgestaltet wurde.

Am „Web3“-Panel nehmen verschiedene „Krypto“-Führungskräfte teil, die „positive Klimaschutzmaßnahmen unterstützen“ wollen.

Das WEF wird seinen New Yorker Gipfel mit einem Ausschuss zur Plastikverschmutzung abrunden, an dem verschiedene Regierungsminister teilnehmen.

Alteingesessene NGO-, Finanz- und Medieninstitutionen wollen Sie davon überzeugen, dass Ihr bestes Leben bedeutet, dass „Sie nichts besitzen und glücklich sein werden.“ Das WEF und seine Unterstützer versuchen, die New Yorker Diskussionen als Sprungbrett zu nutzen, um diese Agenda voranzutreiben.