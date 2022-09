Neueste COVID-Spritzen werden als genetisches Software-Update verkauft – Big-Pharma folgt damit der transhumanistischen Idee

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) bewirbt den neuen COVID-Booster jetzt als „Antikörper-Update“, um „Ihre Immunität aufzuladen“ – als ob Ihr Immunsystem eine Batterie wäre, die aufgeladen werden muss, oder Ihre Immunität ein Softwaresystem, das gentherapeutische „Updates“ benötigt. Das ist transhumanistischer Jargon, der nichts mit der realen Biologie oder Physiologie zu tun hat, und beweist, dass die FDA mit den transhumanistischen Ideen der Technokratie, die von der globalistischen Kabale vorangetrieben werden, auf einer Linie ist

Laut einer Risiko-Nutzen-Analyse, die die Auswirkungen von Auffrischungsimpfungen für Universitätsstudenten untersucht, müssen zwischen 22.000 und 30.000 zuvor nicht infizierte Erwachsene (im Alter von 18 bis 29 Jahren) mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, um eine COVID-19-Krankenhauseinweisung zu verhindern

Für jeden verhinderten Krankenhausaufenthalt verursacht die Impfung 18 bis 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, darunter 1,7 bis drei Fälle von Myokarditis bei Männern im Kontext der Auffrischung

Eine kleine Beobachtungsstudie unter der Leitung von Neurologie-Forschern an den National Institutes of Health ergab, dass innerhalb von drei bis vier Wochen nach der COVID-Injektion „eine Vielzahl von neuropathischen Symptomen“ auftraten

Der Naturheilkundler Henry Ealy und zwei Senatoren des Staates Oregon, Kim Thatcher und Dennis Linthicum, versuchen, das Gericht des Staates Oregon zu zwingen, die Einberufung einer Sonderjury anzuordnen, um den kriminellen Datenbetrug durch die CDC zu untersuchen

Gerade als Sie dachten, dass die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) nicht noch schlimmer werden könnte, beweist sie Ihnen das Gegenteil. Hier sind zwei aktuelle COVID-Auffrischungskampagnen, die von der FDA getwittert wurden:

Es ist an der Zeit, das Update zu installieren! #UpdateYourAntibodies with a new #COVID19 booster. „Don’t be shocked! Sie können jetzt #RechargeYourImmunity mit einem aktualisierten #COVID19-Booster.

FDA fördert jetzt den transhumanistischen Wunschtraum

Das ist richtig. Die FDA will Sie jetzt glauben machen, dass Ihr Immunsystem etwas ist, das „aufgeladen“ werden muss, als wäre es eine Batterie, oder das mit mRNA-Injektionen „aktualisiert“ werden muss wie ein Stück Software.

Das ist transhumanistischer Jargon, der nichts mit der realen Biologie oder Physiologie zu tun hat, und beweist zweifellos, dass die FDA voll und ganz mit den transhumanistischen Ideen der Technokratie übereinstimmt, die von der globalistischen Kabale vorangetrieben werden. Der menschliche Körper wird im Grunde als eine biologische Plattform betrachtet, die mit einer genetischen Software ausgestattet ist, die nach Belieben verändert und aktualisiert werden kann.

Das Problem ist natürlich, dass Ihr Körper so nicht funktioniert. Man kann seinen Körper nicht in einen „Bioreaktor“ oder eine interne „Impfstoffproduktionsanlage“ verwandeln und erwarten, dass er wie vorgesehen funktioniert. Die massive Zunahme von Behinderungen und plötzlichen Todesfällen unter den Empfängern der COVID-Impfung ist ein Beweis dafür, dass es eine schlechte Idee ist, Big Pharma Gott spielen zu lassen.

Der Transhumanismus als Ganzes ist ein Hirngespinst, da er so gut wie alles außer Acht lässt, was uns eigentlich zum Menschen macht, einschließlich der Nichtlokalität des Bewusstseins, von dem irrationalerweise angenommen wird, dass es in ein cloudbasiertes System hochgeladen und mit der künstlichen Intelligenz verschmolzen oder in ein künstliches Körperkonstrukt, wie etwa einen synthetischen Körper, heruntergeladen werden kann.

Falsche Werbung

Die Federal Trade Commission ist für das Vorgehen gegen betrügerische Werbung zuständig. Laut Gesetz muss eine Werbung „wahrheitsgemäß, nicht irreführend und gegebenenfalls wissenschaftlich belegt sein“. Auch die FDA selbst verlangt, dass Arzneimittelwerbung „wahrheitsgemäß, ausgewogen und genau kommuniziert wird“.

„Ausgewogen“ bezieht sich auf Werbematerialien, die Angaben zur Wirksamkeit und zum Nutzen enthalten, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Informationen über den Nutzen und Informationen über die Risiken bestehen muss. Meiner Ansicht nach sind die jüngsten COVID-Booster-Anzeigen der FDA eindeutige Beispiele für falsche Werbung, denn:

Sie sind nicht wahrheitsgetreu und genau, da es keine Grundlage für die Behauptung gibt, dass Ihre Antikörper mit einem Medikament aufgefrischt werden müssen, oder für die Behauptung, dass die Immunität in regelmäßigen Abständen wieder aufgeladen werden muss.

Sie sind nicht wissenschaftlich belegt, da die FDA a) massive Beweise für die Schädlichkeit der ursprünglichen Impfungen ignoriert und b) die bivalenten Auffrischungsimpfungen nur auf der Grundlage von Daten von einigen wenigen Mäusen freigegeben werden. Die FDA bewirbt die Auffrischungsimpfungen als Vorbeugung gegen Krankheiten, obwohl sie über keinerlei Daten verfügt, die beweisen, dass sie etwas verhindern.

Sie sind nicht ausgewogen, da die FDA die Menschen nicht vor den zahlreichen Nebenwirkungen warnt, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)7 gemeldet werden.

War die testfreie Arzneimittelzulassung von Anfang an der Plan?

Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich vermute, dass die Operation Warp Speed (OWS) – die im Frühjahr 2020 von einem Dutzend hochrangiger Beamter aus dem Gesundheits- und Verteidigungsministerium des damaligen Präsidenten Trump ins Leben gerufen wurde, um die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs zu beschleunigen – möglicherweise darauf abzielte, die Zulassung von Medikamenten ohne ordnungsgemäße Tests zu normalisieren.

Auch wenn die Normalisierung der beschleunigten Arzneimittelzulassung ursprünglich nicht beabsichtigt war, wurde sie seither mit Sicherheit zu diesem Zweck eingesetzt und missbraucht. Im Juni 2022 führte die FDA in aller Stille ein „Future Framework“-Schema ein, um die Lieferung von COVID-Boostern zu beschleunigen. Dies ermöglicht die Zulassung von neu formulierten COVID-Spritzen ohne Versuche am Menschen.

Die FDA hat die Regeln im Grunde im Handumdrehen umgeschrieben und entschieden, dass mRNA-Gentherapien herkömmlichen Grippeimpfstoffen gleichwertig sind und ohne Tests aktualisiert und freigegeben werden können.

Die Idee dahinter ist, dass die Sicherheit der mRNA-COVID-Impfungen bereits durch die ursprünglichen Impfungen bewiesen wurde, die angeblich niemanden geschädigt oder getötet haben. Die Sicherheit ist also gegeben, und die Wirksamkeit der neu formulierten Auffrischungsimpfungen kann einfach durch die Überprüfung der Antikörperspiegel bei einigen Mäusen beurteilt werden, was Pfizer und Moderna auch getan haben.

In Wirklichkeit wurden jedoch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt durch die ursprünglichen Impfungen geschädigt und getötet, die Versuche am Menschen für diese Impfungen waren von Betrug durchsetzt, die Antikörperspiegel sagen nichts über die Fähigkeit der Impfung aus, vor Infektionen zu schützen, und die beiden Technologien (herkömmliche Grippeimpfstoffe und mRNA-Gentherapie) haben nichts gemeinsam.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser „Zukunftsrahmen“ im Laufe der Zeit auch auf andere Impfstoffe und Medikamente ausgedehnt werden wird, an denen die Arzneimittelhersteller möglicherweise herumpfuschen wollen. Möglicherweise werden dadurch sogar die Standards für Arzneimittelprüfungen im Allgemeinen gesenkt, die in der Vergangenheit mindestens 10 Jahre lang in mehreren Phasen getestet werden mussten. Die Gefahren dieses Trends können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Analyse der US-Booster-Politik

In einem Artikel vom 12. September 2022 warf Kaiser Health News mehrere Fragen zur Zulassung der neuen bivalenten COVID-Booster durch die FDA auf:

… sind die Omikron-spezifischen Impfstoffe in der Praxis deutlich besser geschützt – und in welcher Hinsicht – als die ursprünglichen COVID-Impfstoffe, die so viele bereits erhalten haben? Wenn ja, wer würde am meisten von den neuen Impfungen profitieren? Da die Bundesregierung diese neuen Impfstoffe kauft … ist der Preis von 3,2 Milliarden Dollar den unklaren Nutzen wert? … Die FDA hätte von Pfizer und Moderna mehr klinische Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs verlangen können, bevor sie ihre aktualisierten Omikron BA.5-Booster genehmigte. Doch die FDA kann sich zu wichtigen Folgefragen nicht äußern: Wie viel wirksamer sind die aktualisierten Booster im Vergleich zu den bereits auf dem Markt befindlichen Impfstoffen? Bei welchen Bevölkerungsgruppen?

Und welche Steigerung der Wirksamkeit ist ausreichend, um eine Preiserhöhung zu rechtfertigen (eine sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse)? Andere Länder, wie das Vereinigte Königreich, führen eine solche Analyse durch, bevor sie neue Medikamente auf den Markt bringen, um einen fairen nationalen Preis auszuhandeln … Da sich die Immunität der Bevölkerung durch Impfungen und Infektionen aufbaut, ist unklar, ob zusätzliche Auffrischungsimpfungen, ob nun aktualisiert oder nicht, allen Altersgruppen gleichermaßen zugute kommen würden … Das Advisory Committee on Immunization Practices der CDC hat in Erwägung gezogen, die aktualisierten Auffrischungsimpfungen auf Personen ab 50 Jahren zu beschränken, hat aber schließlich entschieden, dass dies zu kompliziert wäre.

Schockierende Impf-Studie dezimiert Sicherheitsbehauptungen

Eine schockierende Nutzen-Risiko-Analyse über die Auswirkungen von Auffrischungsimpfungen für Universitätsstudenten kommt zu dem Schluss, dass

Zwischen 22.000 und 30.000 zuvor nicht infizierte Erwachsene (im Alter von 18 bis 29 Jahren) müssen mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden, um eine COVID-19-Krankenhauseinweisung zu verhindern.

Für jeden verhinderten Krankenhausaufenthalt verursacht die Impfung 18 bis 98 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, darunter 1,7 bis 3 „mit dem Impfstoff assoziierte Myokarditisfälle bei Männern und 1.373 bis 3.234 Fälle von Reaktogenität des Grades ≥3, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigt“.

Das bedeutet, dass die Vorschrift einer dritten COVID-Impfung für Universitätsstudenten zu „einem erwarteten Nettoschaden“ führen wird. Die Autoren betonen auch, dass „angesichts der hohen Prävalenz der Postinfektionsimmunität dieses Risiko-Nutzen-Profil noch ungünstiger ist.“ Die Autoren führen weiter aus, dass „Auffrischungsimpfungen an Universitäten unethisch sind, weil:

1) Es gibt keine formale Nutzen-Risiko-Bewertung für diese Altersgruppe;

2) Impfvorschriften können zu einem erwarteten Nettoschaden für einzelne junge Menschen führen;

3) Impfvorschriften sind nicht verhältnismäßig: Der zu erwartende Schaden wird nicht durch den Nutzen für die öffentliche Gesundheit aufgewogen, da die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Übertragung bescheiden und vergänglich ist;

4) Die US-Mandate verstoßen gegen den Grundsatz der Gegenseitigkeit, da seltene schwere impfbedingte Schäden aufgrund von Lücken in den derzeitigen Impfschadenregelungen nicht zuverlässig entschädigt werden; und

5) Mandate verursachen weitere soziale Schäden. Wir betrachten Gegenargumente wie den Wunsch nach Sozialisierung und Sicherheit und zeigen, dass solche Argumente wissenschaftlich und/oder ethisch nicht haltbar sind.

Regierungsstudie deckt Probleme mit COVID-Impfungen auf

Eine kleine Beobachtungsstudie unter der Leitung von Neurologie-Forschern an den National Institutes of Health bringt ebenfalls schlechte Nachrichten, denn sie fanden „eine Vielzahl neuropathischer Symptome“, die innerhalb von drei bis vier Wochen nach der COVID-Injektion auftraten:

Wir untersuchten 23 Patienten (92 % weiblich; mittleres Alter 40 Jahre), die über neue neuropathische Symptome berichteten, die innerhalb eines Monats nach der SARS-CoV-2-Impfung begannen. 100 % berichteten über sensorische Symptome mit schweren Parästhesien im Gesicht und/oder in den Gliedmaßen, und 61 % hatten Orthostase, Hitzeintoleranz und Herzklopfen … Biopsien von fünf zufällig ausgewählten Patienten, die auf Immunkomplexe untersucht wurden, zeigten Ablagerungen von Komplement C4d in Endothelzellen. Die elektrodiagnostischen Testergebnisse waren bei 94 % (16/17) normal. Insgesamt hatten 52 % (12/23) der Patienten objektive Hinweise auf eine periphere Small-Fiber-Neuropathie …

Diese Beobachtungsstudie deutet darauf hin, dass sich nach einer SARS-CoV-2-Impfung eine Vielzahl von neuropathischen Symptomen manifestieren kann und dass es sich bei einigen Patienten um einen immunvermittelten Prozess handeln könnte.

FDA weigert sich, wichtige Sicherheitsanalysen zu COVID-Impfungen freizugeben

Im Juli 2022 forderte die Epoch Times die FDA auf, „alle von der Behörde durchgeführten Analysen für die COVID-19-Impfstoffe mit … Empirisches Bayes’sches Data Mining, bei dem die nach einem bestimmten COVID-19-Impfstoff aufgezeichneten unerwünschten Ereignisse mit denen verglichen werden, die nach einer Impfung mit Nicht-COVID-19-Impfstoffen aufgezeichnet wurden.

Die FDA hat sich bisher geweigert und behauptet, die Daten seien an „interne, gesetzlich geschützte Diskussionen“ gebunden. Am 10. September 2022 berichtete die Epoch Times:

Gemäß den von der Behörde und ihrem Partner im Januar 202121 und Februar 2022 festgelegten Arbeitsabläufen würde die FDA „mindestens zweiwöchentlich“ Data Mining durchführen, um unerwünschte Ereignisse zu identifizieren, die „nach der Impfung mit COVID-19-Impfstoffen häufiger als erwartet gemeldet wurden. Die Behörde würde diese Auswertung anhand von Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vornehmen. In einer kürzlichen Antwort teilte die FDA der Epoch Times mit, dass sie keine der Analysen zur Verfügung stellen werde, auch nicht in geschwärzter Form. Die Behörde berief sich auf eine Ausnahmeregelung zum Freedom of Information Act, die es der Regierung erlaubt, behördeninterne und -übergreifende Memoranden und Briefe zurückzuhalten, „die einer anderen Partei als einer Behörde in einem Rechtsstreit mit der Behörde gesetzlich nicht zur Verfügung stehen würden“.

Die Behörde verwies auch auf den Code of Federal Regulations, der besagt, dass „alle Mitteilungen innerhalb der Exekutive der Bundesregierung, die in schriftlicher Form vorliegen oder nachträglich in Schriftform gebracht werden, der Öffentlichkeit vorenthalten werden können, mit der Ausnahme, dass Sachinformationen, die in Übereinstimmung mit der in § 20.22 festgelegten Regel vernünftigerweise abtrennbar sind, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können“. Es ist nicht klar, warum die FDA keine Kopien der Analysen vorlegen konnte, bei denen nicht-faktische Informationen unkenntlich gemacht wurden. Die Epoch Times hat gegen die Entscheidung des Archivs Berufung eingelegt.

CDC weigert sich ebenfalls, seine Sicherheitsanalysen zu veröffentlichen

Gemäß den oben zitierten VAERS-Standardarbeitsanweisungen sind auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verpflichtet, Data-Mining-Analysen unter Verwendung des Proportional Reporting Ratio (PRR)-Data-Mining durchzuführen. PRR misst, wie häufig ein unerwünschtes Ereignis bei einem bestimmten Arzneimittel im Vergleich zu allen anderen Arzneimitteln in der Datenbank auftritt.

Als die Epoch Times die CDC bat, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, weigerte sich auch diese. Nach Angaben der Epoch Times hat die CDC „bei der Beantwortung von Fragen auch zweimal falsche Angaben gemacht“:

Die Agentur erklärte zunächst, dass keine PRR-Analysen durchgeführt wurden und dass Data Mining „nicht in den Zuständigkeitsbereich der Agentur“ falle. Dann sagte die Agentur, dass sie ab Februar 2021 PRRs durchgeführt habe. Später räumte die Agentur ein, dass dies nicht stimmte. Die Agentur begann erst im März 2022 mit der Durchführung von PRRs, so ein Sprecher gegenüber The Epoch Times. Roger Andoh, ein Archivar, gab die erste Antwort unter Berufung auf das CDC-Büro für Immunisierung und Sicherheit. Dr. John Su, ein CDC-Beamter, gab die zweite Antwort.

Es bleibt unklar, von wem die Informationen stammen. Die Epoch Times hat eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act für interne E-Mails gestellt, die möglicherweise Antworten liefern.

Bislang hat die FDA darauf bestanden, dass die Daten keine Hinweise auf schwerwiegende unerwünschte Wirkungen der COVID-Impfung zeigen. Das einzige mögliche Signal, das sie bis zum 16. April 2021 gefunden hatten, war eine erhöhte Körpertemperatur. In dem Artikel zitiert die Epoch Times mehrere Arbeiten, in denen die FDA und/oder die CDC behaupten, dass ihre Bemühungen zur Datenerfassung ins Leere liefen.

Aber wenn das wahr ist, warum zögern sie dann, die Daten zu veröffentlichen? Wollen sie nicht, dass wir sicher sind, dass diese Impfungen so sicher sind, wie sie behaupten? Warum auf entlastenden Beweisen sitzen bleiben? Es sei denn, die Daten beweisen, dass die FDA und die CDC permanent gelogen haben.

Senatoren fordern eine spezielle Grand Jury

In diesem Zusammenhang versuchen der Heilpraktiker Henry Ealy und die beiden Senatoren des Bundesstaates Oregon, Kim Thatcher und Dennis Linthicum, seit März 2022, die Einberufung einer Sonderjury zu erzwingen, um Entscheidungen von Bundesbeamten zu untersuchen, die „die Genauigkeit und Integrität der COVID-bezogenen Daten erheblich beeinträchtigt haben.

Laut der am 7. März 2022 in Portland, Oregon, eingereichten Petition haben die 30 Angeklagten Statistiken manipuliert, um „eine erhebliche Überbewertung der COVID-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle“ herbeizuführen, was wiederum zu betrügerischen Ausgaben für den Steuerzahler in Höhe von 3,5 Billionen Dollar führte.

Die namentlich genannten Angeklagten sind der frühere CDC-Direktor Robert Redfield und die derzeitige CDC-Direktorin Rochelle Walensky, der frühere Sekretär des Gesundheitsministeriums (HHS), Alex Azar, der Direktor des HHS, Xavier Becerra, und der Direktor des National Center for Health Statistics, Brian Moyer.

Wie Ealy im obigen Video-Update erläutert, hatten die Beklagten 60 Tage Zeit, um auf die Petition vom 7. März zu antworten. Zufälligerweise wurde der US-Staatsanwalt für Oregon, Scott Asphaug, vom Justizministerium (DOJ) mit der Verteidigung beauftragt – eine interessante Wahl, wenn man bedenkt, dass Ealy, Thatcher und Linthicum Asphaug im Jahr 2021 gebeten hatten, gegen die aufgelisteten Angeklagten zu ermitteln, was dieser ablehnte.

Asphaug beantragte sofort eine Fristverlängerung, die ihnen weitere 60 Tage gewährte. Die Angeklagten hatten nun bis zum 26. August 2022 Zeit, um zu antworten. Plötzlich, am 13. Juli, wurde Asphaug vom DOJ nach Nairobi, Kenia, versetzt. Asphaug trat mit Wirkung vom 17. Juli von seinem Posten als US-Staatsanwalt zurück, woraufhin die US-Staatsanwältinnen Natalie Wight und Dianne Schweiner die Verteidigung der CDC übernahmen.

Als die Beklagten den Termin am 26. August versäumten, beantragten Ealy, Thatcher und Linthicum ein Versäumnisurteil. Zwei Tage später, am 29. August, legten Wight und Schweiner Einspruch gegen das Versäumnisurteil ein.

Schweiner gab als Entschuldigung für das Versäumen der Frist an, dass sie mit der Pflege ihres akut kranken Hundes beschäftigt gewesen sei. Wie Linthicum in seinem Rundschreiben feststellte, „würde kein anständiger Science-Fiction-Redakteur so etwas Absonderliches über seinen Schreibtisch laufen lassen, wenn er versucht, eine Geschichte über Integrität und Transparenz glaubhaft zu machen.“

Die CDC hat kriminellen Datenbetrug begangen. Es gibt Gesetze, die Datenmanipulationen durch Bundesbehörden verbieten, und Gesetze, die dies von vornherein verhindern sollen. Die CDC hat gegen diese Gesetze verstoßen, nicht nur einmal, sondern wiederholt, und muss zur Rechenschaft gezogen werden.

Ealy ist nun überzeugt, dass die CDC den Druck spürt, und fordert die Amerikaner auf, die Petition von Stand for Health Freedom zu unterzeichnen, um eine Sonderjury einzuberufen, die das Verhalten der CDC während COVID-19 untersucht.

Je mehr Unterschriften für diese Petition gesammelt werden, desto stärker ist das Argument, dass das Gericht eine Untersuchung durch eine Grand Jury anordnen muss, da es zeigt, dass diese Untersuchung für die amerikanische Öffentlichkeit wichtig ist und nicht nur ein Lieblingsbeschwerdepunkt von Ealy, Thatcher und Linthicum ist.

Wie Ealy feststellte, hat die CDC kriminellen Datenbetrug begangen. Es gibt Gesetze, die Datenmanipulationen durch Bundesbehörden verbieten, und Gesetze, die dies von vornherein verhindern sollen.

Die CDC hat gegen diese Gesetze verstoßen, nicht nur einmal, sondern wiederholt, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Es kann nicht sein, dass eine Gesundheitsbehörde Datengesetze missachtet, um die Schädigung der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Unterschreiben Sie also bitte die Petition der Grand Jury.

Artikel als PDF:

