Europaparlamentarier: „Die Europäische Union verwandelt sich in eine durch und durch korrupte Diktatur“

Über Ungarn wurde am Mittwoch im Europäischen Parlament debattiert. Das EU-Land könne nicht mehr als vollwertige Demokratie betrachtet werden, argumentiert das Parlament. Sie ist überzeugt, dass es an der Zeit ist, hart einzugreifen und keine Gelder aus dem Covid-Wiedergutmachungsfonds nach Budapest zu überweisen, bis Ungarn die Vereinbarungen zur Rechtsstaatlichkeit einhält.

Die Labour Party ist der Ansicht, dass die Europäische Kommission den so genannten Konditionalitätsmechanismus beschleunigen sollte, der den EU-Haushalt an die Rechtsstaatlichkeit bindet. Die Europaabgeordnete Tineke Strik (GroenLinks) sagte, dass Ungarn auch andere Subventionen kürzen sollte.

Der FVD-Abgeordnete Marcel de Graaff sprach sich in der Debatte vehement gegen die Einrichtung aus. „Die Europäische Union selbst verwandelt sich in eine durch und durch korrupte Diktatur. Die Regierungen in Ländern wie den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien sind genauso“, sagte er.

„Hier wird die Gesundheit der Menschen durch Giftspritzen beeinträchtigt, an denen Ursula von der Leyen vermutlich fett mitverdient hat. Hier wird die Demokratie durch die Weigerung, sich über Impfstoffgeschäfte zu äußern, zerstört. Und hier wird die Meinungsfreiheit durch Zensur unter dem Vorwand der Desinformation den Bach runtergespült“, so De Graaff weiter.

Der Wohlstand schwindet durch steigende Lebensmittel- und Energiepreise. Sie enteignen die Landwirte wegen des Green Deals, obwohl es gerade die Landwirte sind, die uns aus dieser Misere retten können, so der Abgeordnete.

„Die Medien, angeführt von ehemaligen Politikern, werden mit Millionenbeträgen dafür bezahlt, die Menschen über nicht existierende Krankheiten, über eine nicht existierende Erderwärmung und über nicht existierende Feinde im Osten zu belügen. Und Richter werden von Regierungen nur dann ernannt, wenn sie auf der Linie der herrschenden Politik liegen. Und diese durch und durch korrupte und heuchlerische EU und ihre Mitgliedsstaaten haben den Mut, sich mit Ungarn zu messen?“

„Die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, das mit Stolz die traditionellen christlichen Werte unserer Kultur vertritt, das den niedrigsten Energiepreis in der EU hat und das sich beharrlich weigert, antidemokratische Einwanderer aufzunehmen, ist die Blaupause dafür, wie die Mitgliedstaaten mit der EU umgehen sollten. Und ich fordere dieses Parlament und die Kommission auf, entsprechend zu handeln“, sagte De Graaff.