Führende Anti-Amerika-Themen werden von großen Unternehmen und chinesischen, kommunistisch verbundenen Organisationen gesponsert.

Anthony Fauci wird eine große linksradikale Konferenz leiten, zu deren Hauptsponsoren der COVID-19-Impfstoffhersteller Pfizer gehört, wie The National Pulse enthüllen kann. Fauci wird neben dem Rassenhasser Ibram X. Kendi, dem Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain, Finanzministerin Janet Yellen und anderen auftreten.

Das Atlantic-Magazin-Festival findet vom 21. bis 23. September im Wharf in Washington, D.C. statt, und die Tickets kosten kühle 400 Dollar pro Person. Zu den Themen gehören die kritische Rassentheorie, Vielfalt, die Ukraine, Zensur, der Klimawandel, die Zentralisierung des Gesundheitswesens und die Kontrolle der Pandemiebekämpfung.

Fauci, der in seiner Funktion als Direktor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten den größten Teil der amerikanischen COVID-19-Antwort beaufsichtigt hat, ist seit langem Gegenstand von „Faktenchecks“ durch Konzernmedien wie Reuters, die seine Verbindungen zum Pharmakonzern Pfizer leugnen. Der Vorsitzende und ehemalige Chief Executive Officer (CEO) der Thomson Reuters Foundation – James C. Smith – ist ein Top-Investor und Vorstandsmitglied von Pfizer, wie The National Pulse im Dezember 2021 enthüllte.

Studien zu den Impfstoffen von Pfizer haben auch nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit der Empfänger gezeigt, darunter veränderte Menstruationszyklen bei Frauen, eine verringerte Spermienzahl bei Männern und Herz-Kreislauf-Probleme bei Kindern und jungen Erwachsenen. Trotz dieser Mängel – oder vielleicht gerade deswegen – hat das Unternehmen eine rekordverdächtige Zahl von Lobbyisten mit politischen Verbindungen angeheuert, um Impfvorschriften durchzusetzen.

Anti-Amerika-Besetzung.

Weitere Teilnehmer der Veranstaltung sind der Stabschef des Weißen Hauses Ronald A. Klain, der „antirassistische“ Aktivist Ibram X. Kendi, die führende Wissenschaftlerin der „Kritischen Rassentheorie“ Kimberlé Crenshaw sowie Finanzministerin Janet Yellen.

Der erste Tag der Konferenz umfasst von Pfizer, Genentech, der Walton Family Foundation und Edward Jones „unterschriebene“ Panels. Auf der Website wird erklärt, dass die „Underwritten“-Sitzungen „nicht von der Atlantic-Redaktion produziert“ werden. Mit anderen Worten, es handelt sich um lange, bezahlte „Werbespots“ von Großunternehmen. Underwritten Sessions machen die Hälfte der Veranstaltungen des ersten Tages aus, 62,5 Prozent der Veranstaltungen des zweiten Tages und keine der Veranstaltungen des letzten Tages.

Das Programm des zweiten Tages umfasst eine Diskussionsrunde zum Thema „Fehlinformationen“, die von der Boston Consulting Group unterstützt wird und an der TikToks „Fehlinformationsforscher“ Abbie Richards sowie Louis Jacobson vom parteiischen „Faktenprüfer“ Politifact teilnehmen. Es ist unwahrscheinlich, dass Richards zu den jüngsten Enthüllungen befragt wird, wonach Demokratengruppen mit Schwarzgeld dafür bezahlen, dass führende Obama-Anhänger auf ihrer Plattform, die sich in chinesisch-kommunistischem Besitz befindet, Falschinformationen verbreiten.

Die Southern Company wird dann ein Panel über George Floyd finanzieren, gefolgt von der MacArthur Foundation, die „Diversity, Equity, and Inclusion“ anpreist, und Penguin Books, die die kritische Rassentheorie fördern.

China Links.

Jeden Tag finden am District Pier in Washington, D.C., Happy Hours statt, an denen auch Vertreter des linksgerichteten Omidyar-Netzwerks teilnehmen werden. Der Gründer des Omidyar-Netzwerks, Pierre Omidyar, wurde 2021 mit dem mit der chinesischen Kommunistenorganisation verbundenen Berggruen-Institut in Verbindung gebracht, dessen Mitarbeiter dabei halfen, das inzwischen berühmt gewordene politische Kriegsspiel gegen Trump zu betreiben, bei dem sich der kürzlich ernannte Biden-Berater John Podesta weigerte, die Wahl einzugestehen, obwohl er in der Wahlnacht im Spiel verlor.

Die Vorhersagen des Transition Integrity Project sind eingetreten, da das politische Establishment den Wahlbeobachtern von Trump den Zugang verweigerte und in den Tagen nach der Wahl 2020 den Sieg für sich beanspruchte.

Auf der Konferenz wird auch die Premiere eines neuen Peacock-Dokumentarfilms mit dem Titel Shadowland stattfinden, in dem politische Eliten interviewt werden, um die Idee einer herrschenden politischen Klasse in den Vereinigten Staaten zu entkräften. Sie werden behaupten, dass die Idee einer politischen Elite oder Oligarchie antisemitisch ist. Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie hier.